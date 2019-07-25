Ушел лесом: дело тукаевского главы закрыли за сроком давности

К годовщине задержания Василя Хазеева и Дню сотрудников органов следствия РФ

Фото: Ирина Плотникова

Ровно год назад — 25 июля 2018 года — силовики пришли за отставным главой Тукаевского района Василем Хазеевым. После трех ночей в СИЗО он подтвердил подозрения следствия в части незаконного увода 11 гектаров соснового бора в аренду на 49 лет частным, но известным в Челнах персонам. Весной 2019-го дело главы выросло до 13 эпизодов, а вот лето, как стало известно «Реальному времени», он встретил уже свободным человеком.

Обыски в День Следкома



В свой профессиональный праздник, 25 июля 2018 года, сотрудники Следкома пришли без поздравлений по восьми адресам в Набережных Челнах и пригороде. Обыски прошли у бывшего главы Тукаевского района Василя Хазеева, начальника УВД Челнов с 2003 по 2013 годы Файзуллы Хусниева и сотрудников кадастрового центра «Земельное бюро».

Хазеев был задержан и получил статус подозреваемого в превышении должностных полномочий. Силовики полагали: в 2012 году группа лиц, «действующих под покровительством неустановленных высокопоставленных чиновников и руководителей правоохранительных органов» автограда, вступила в сговор с VIP-чиновниками Тукаевского района. И последние сдали в аренду 11 гектаров соснового бора недалеко от села Татарстан Князевского сельского поселения сроком на 49 лет.

Лес был собственностью РФ, регистрация права прошла еще в 2009-м, но тукаевские власти обозвали лес полем и провели регистрацию под новыми кадастровыми номерами. Как утверждает источник «Реального времени», территорию бора «под личное подсобное хозяйство» получил экс-начальник межрайонной экологической полиции Рафис Кабиров, а дальше права аренды перешли сыну полковника полиции Хусниева, директору кадастрового центра «Земельное бюро» Ирине Камышниковой, владельцу компании «Челны-Лифт» Михаилу Подсекаеву и лесничему Эдуарду Петрову.

Петров, Кабиров и экс-глава исполкома района Расим Асылгараев также получили статус подозреваемых в лесном деле по статьям о мошенничестве и превышении полномочий.

Через 2 дня после задержания Хазеева его освободил городской суд — отказал следователям в продлении срока задержания. Фото Сергея Афанасьева

Предположения о связях против госнаград

Через 2 дня после задержания Хазеева освободил городской суд — отказал следователям в продлении срока задержания. Свое решение судья Мансур Саитгареев обосновал так: «Довод следователей о том, что Хазеев имеет связи в правоохранительных и судебных органах, имеет предположительный характер и ничем не подтвержден. Нет подтверждения свидетелей, что Хазеев агрессивный и несдержанный человек. Это опровергается наличием большого числа благодарственных писем и наград, в том числе и государственных».

Для справки: уже в 25 лет уроженец Мензелинского района и выпускник Казанского сельхозинститута Василь Хазеев стал главным инженером колхоза им. Калинина в Тукаевском районе, позже — его председателем, а в 1991-м — начальником отдела продовольствия администрации Челнов. Покинул ее в ранге заместителя мэра, чтобы возглавить Тукаевский район. Кресло главы занимал в 1993—1997-м и в 2010—2017 годах. В промежутке успел «порулить» Набережночелнинским элеватором, межрайонным отделом Роснедвижимости и Комсомольским районом автограда.

Здание суда бывший глава района покидал в наручниках — следователь Набережночелнинского отдела Следкома Станислав Хораськин задержал его по новому эпизоду лесного дела. А 28 июля 2018 года отпустил под подписку после допроса, на котором Василь Хазеев признал вину и даже написал явку с повинной по ряду участков.

На фоне уголовного преследования VIP-подозреваемому пришлось попрощаться с работой на стратегическом объекте — в аэропорте «Бегишево», где он трудился начальником аэродромной колонны в службе спецтранспорта.

Следователь Набережночелнинского отдела Следкома Станислав Хораськин задержал бывшего главу по новому эпизоду лесного дела. Фото Ирины Плотниковой

Наступлению коттеджей помешала мертвая корова

Попавшие на крючок следствия арендаторы поспешили вернуть «сельхозучастки» исполкому Тукаевского района. Тут оперативность проявил сын полицейского — избавился от надела еще до возбуждения дела. Далее прокуратура района обратилась в суд с иском к местной власти, требуя отменить регистрацию и вернуть статус земель Лесного фонда РФ. Что и было сделано.

Возмещенный ущерб бюджету превысил 13 млн рублей.

Процедуру возврата ускорило отсутствие построек в арендованном бору. Наступлению коттеджей помешал старый сибиреязвенный скотомогильник. Пока решали, каким образом сократить его охранную санитарную зону, лес выстоял. А тут и подмога Следкома пришла.

В начале 2019 года преследование Василя Хазеева по этому делу было прекращено по нереабилитирующим основаниям. В марте районная прокуратура отменила это решение, и следствие возобновили. Более того, в нем появились новые эпизоды о халатности, что привела к отчуждению участков в том же бору у Князевского поселения.

После соединения возобновленного дела с новым силовики переквалифицировали обвинение отставному чиновнику по всем эпизодам на преступную халатность. А позже прекратили уголовное преследование Хазеева в связи с истечением двухлетнего срока давности. Сам глава с этим согласился.

По тем же причинам от уголовной ответственности освободили лесничего Эдуарда Петрова и экс-полицейского Рафиса Кабирова. Последний подозревался в 13 эпизодах причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения.

Впрочем, бывший эколог МВД РТ Кабиров успел попасть в другое земельное дело вместе с зятем Айдаром Шаймухаметовым. В той афере фигурируют и ловкая смена вида использования участка «для социальных и культурных объектов», и регистрация в собственность фиктивных построек. За время следствия парочка вернула муниципалитету свыше 50 гектаров.