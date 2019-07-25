Ушел лесом: дело тукаевского главы закрыли за сроком давности
К годовщине задержания Василя Хазеева и Дню сотрудников органов следствия РФ
Ровно год назад — 25 июля 2018 года — силовики пришли за отставным главой Тукаевского района Василем Хазеевым. После трех ночей в СИЗО он подтвердил подозрения следствия в части незаконного увода 11 гектаров соснового бора в аренду на 49 лет частным, но известным в Челнах персонам. Весной 2019-го дело главы выросло до 13 эпизодов, а вот лето, как стало известно «Реальному времени», он встретил уже свободным человеком.
Обыски в День Следкома
В свой профессиональный праздник, 25 июля 2018 года, сотрудники Следкома пришли без поздравлений по восьми адресам в Набережных Челнах и пригороде. Обыски прошли у бывшего главы Тукаевского района Василя Хазеева, начальника УВД Челнов с 2003 по 2013 годы Файзуллы Хусниева и сотрудников кадастрового центра «Земельное бюро».
Хазеев был задержан и получил статус подозреваемого в превышении должностных полномочий. Силовики полагали: в 2012 году группа лиц, «действующих под покровительством неустановленных высокопоставленных чиновников и руководителей правоохранительных органов» автограда, вступила в сговор с VIP-чиновниками Тукаевского района. И последние сдали в аренду 11 гектаров соснового бора недалеко от села Татарстан Князевского сельского поселения сроком на 49 лет.
Лес был собственностью РФ, регистрация права прошла еще в 2009-м, но тукаевские власти обозвали лес полем и провели регистрацию под новыми кадастровыми номерами. Как утверждает источник «Реального времени», территорию бора «под личное подсобное хозяйство» получил экс-начальник межрайонной экологической полиции Рафис Кабиров, а дальше права аренды перешли сыну полковника полиции Хусниева, директору кадастрового центра «Земельное бюро» Ирине Камышниковой, владельцу компании «Челны-Лифт» Михаилу Подсекаеву и лесничему Эдуарду Петрову.
Петров, Кабиров и экс-глава исполкома района Расим Асылгараев также получили статус подозреваемых в лесном деле по статьям о мошенничестве и превышении полномочий.
Предположения о связях против госнаград
Через 2 дня после задержания Хазеева освободил городской суд — отказал следователям в продлении срока задержания. Свое решение судья Мансур Саитгареев обосновал так: «Довод следователей о том, что Хазеев имеет связи в правоохранительных и судебных органах, имеет предположительный характер и ничем не подтвержден. Нет подтверждения свидетелей, что Хазеев агрессивный и несдержанный человек. Это опровергается наличием большого числа благодарственных писем и наград, в том числе и государственных».
Для справки: уже в 25 лет уроженец Мензелинского района и выпускник Казанского сельхозинститута Василь Хазеев стал главным инженером колхоза им. Калинина в Тукаевском районе, позже — его председателем, а в 1991-м — начальником отдела продовольствия администрации Челнов. Покинул ее в ранге заместителя мэра, чтобы возглавить Тукаевский район. Кресло главы занимал в 1993—1997-м и в 2010—2017 годах. В промежутке успел «порулить» Набережночелнинским элеватором, межрайонным отделом Роснедвижимости и Комсомольским районом автограда.
Здание суда бывший глава района покидал в наручниках — следователь Набережночелнинского отдела Следкома Станислав Хораськин задержал его по новому эпизоду лесного дела. А 28 июля 2018 года отпустил под подписку после допроса, на котором Василь Хазеев признал вину и даже написал явку с повинной по ряду участков.
На фоне уголовного преследования VIP-подозреваемому пришлось попрощаться с работой на стратегическом объекте — в аэропорте «Бегишево», где он трудился начальником аэродромной колонны в службе спецтранспорта.
Наступлению коттеджей помешала мертвая корова
Попавшие на крючок следствия арендаторы поспешили вернуть «сельхозучастки» исполкому Тукаевского района. Тут оперативность проявил сын полицейского — избавился от надела еще до возбуждения дела. Далее прокуратура района обратилась в суд с иском к местной власти, требуя отменить регистрацию и вернуть статус земель Лесного фонда РФ. Что и было сделано.
Возмещенный ущерб бюджету превысил 13 млн рублей.
Процедуру возврата ускорило отсутствие построек в арендованном бору. Наступлению коттеджей помешал старый сибиреязвенный скотомогильник. Пока решали, каким образом сократить его охранную санитарную зону, лес выстоял. А тут и подмога Следкома пришла.
В начале 2019 года преследование Василя Хазеева по этому делу было прекращено по нереабилитирующим основаниям. В марте районная прокуратура отменила это решение, и следствие возобновили. Более того, в нем появились новые эпизоды о халатности, что привела к отчуждению участков в том же бору у Князевского поселения.
После соединения возобновленного дела с новым силовики переквалифицировали обвинение отставному чиновнику по всем эпизодам на преступную халатность. А позже прекратили уголовное преследование Хазеева в связи с истечением двухлетнего срока давности. Сам глава с этим согласился.
По тем же причинам от уголовной ответственности освободили лесничего Эдуарда Петрова и экс-полицейского Рафиса Кабирова. Последний подозревался в 13 эпизодах причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения.
Впрочем, бывший эколог МВД РТ Кабиров успел попасть в другое земельное дело вместе с зятем Айдаром Шаймухаметовым. В той афере фигурируют и ловкая смена вида использования участка «для социальных и культурных объектов», и регистрация в собственность фиктивных построек. За время следствия парочка вернула муниципалитету свыше 50 гектаров.
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