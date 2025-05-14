Как аферисты «подменили» номера ФСБ, ректора КФУ и главы Университета прокуратуры

МВД Татарстана готовит дело об уводе 23,3 млн к повторной отправке в Москву, ранее его вернул Савеловский суд

Фото: Ирина Плотникова

За время следствия двое арестованных по этому делу стали отцами, а четыре банка перевели в статус потерпевших — вместо клиентки, которая получила и перевела мошенникам пять кредитов. Согласно экспертизе, дама со степенью доктора экономических наук и значимой должностью в системе высшего образования «не могла понимать характер и значение совершаемых в отношении нее действий и оказывать сопротивление». А началась эта афера с отправки сообщения — «с Вами свяжется куратор из ФСБ» — с подменного аккаунта ректора Казанского университета. А на следующий день такое же указание из Москвы поступило в Татарстан абоненту в статусе доктора юрнаук от «руководителя Университета прокуратуры РФ».

Почему материалы дела перевели на белорусский

Из четырех установленных фигурантов дела вину частично признает лишь один — Даниэль Пейчев, гражданин Республики Беларусь. Сотрудники угрозыска задержали его в Москве, по горячим следам — иностранец засветился при неоднократном обналичивании средств в терминалах «Райффайзенбанка» и «Московского кредитного банка», в том числе — в ТЦ «Авиапарк» на Ходынском бульваре. Средства он снимал с карт посторонних людей, оформленных в Москве и Новосибирске, и предпочитал банкоматы, где максимальный размер выдачи был ограничен суммой в 1 млн рублей, что позволяло опустошать счета за пару минут.

После задержания Пейчев отрицать свое участие не стал, однако настаивал — даже не подозревал о криминальном происхождении денег, говорил про обычные сделки на криптобирже с последующим выводом средств. Между тем, по версии ГСУ МВД Татарстана, мигрант из ближнего зарубежья стал одним из звеньев цепочки, по которой с 16 по 18 октября 2023 года утекли 23 млн 258 тысяч рублей двух обманутых жительниц Казани. Нашли иностранца в рекордные сроки, и уже 28 октября казанский суд отправил его в СИЗО.

Александра Павишко и других фигурантов дела не стали этапировать в Казань после возврата дела из московского суда. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

На месяц позже арестовали частного предпринимателя из Ярославля Александра Павишко, в декабре 2023-го пришли за двумя казанцами — Каримом Рахимовым и Никитой Чернечковым. Все четверо до сих пор находятся под стражей, причем в настоящее время содержатся в СИЗО-4 Москвы, также известном как «Медведь», что серьезно осложняет процедуру дополнительного следствия. Да и процедуру продления меры пресечения, как показали недавние заседания в Верховном суде Татарстана — там дважды откладывали рассмотрение ходатайства в попытках вывести одновременно на связь с судьей в Казани арестованного Павишко из московского изолятора и его адвоката из зала Реутовского гарнизонного военного суда.

Когда же связь была установлена, участникам пришлось мириться и с эхом из военсуда, которое отражало все сказанное с задержкой в секунду, и со звуками ремонтных работ в здании ВС Татарстана.

...Еще в июле 2024 года дело по двум эпизодам мошенничества в составе организованной группы поступило в Савеловский суд Москвы для рассмотрения по существу. А в сентябре суд вынес решение о возврате материалов в прокуратуру Казани, усмотрев в тексте обвинительного заключения отсутствие конкретики в отношении трех фигурантов. В октябре того же года данное решение утвердил Мосгорсуд. В МВД Татарстана из прокуратуры Казани материалы вернулись в декабре 2024-го. А вот этапировать из Москвы подследственных почему-то не стали. В итоге на проведение следственных действий сотрудникам ГСУ приходилось выезжать из Казани в столицу, но главная сложность заключалась в том, что попасть в изолятор «Медведь» непросто даже силовикам...

Дело возбуждали в октябре 2023-го в отделе полиции «Вишневский», но позже передали в ГСУ МВД по Татарстану. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В феврале 2025-го фигурантам повторно предъявили обвинение, но лишь в апреле начали заново знакомить с материалами дела, разросшегося уже до 24 томов. При этом следователю приходилось ездить с солидным грузом в Москву, и ни о каком ежедневном ознакомлении в условиях столичного СИЗО речь не шла.

Правда, шесть томов дела сформированы за счет обвинительного заключения и иных важных документов, переведенных на белорусский язык. Чтобы обеспечить право Пейчева на защиту, переводчика привлекают и на все судебные процессы с его участием.

Ходатайства следствия о продлении ареста суд Татарстана рассматривал еще до майских праздников. К сегодняшнему дню все обвиняемые и их адвокаты успели завершить чтение материалов дела. Не исключено, что в конце мая — июне оно поступит в прокуратуру Казани для утверждения обвинительного заключения.

Не установлен организатор и минимум три лжесотрудника ФСБ и Центробанка

Кроме четверки арестованных в обвинении фигурируют еще столько же неустановленных лиц, в отношении которых дело выделено в отдельное производство. В их числе — предполагаемый организатор-руководитель группы, который, обладая «широкими познаниями и практическими навыками работы» в сети Интернет и системе безналичных банковских расчетов, разработал преступный план и четкую схему дистанционных хищений у граждан РФ по двум сценариям:

В одних случаях «представители государственных органов» сообщали гражданам, что их деньги переводят на счет преступника, находящегося на территории Украины, и надо помочь спецслужбам пресечь эти действия, «обезопасив» свои деньги переводом на другой счет.

В других — до людей доводили информацию, что мошенники оформляют на их имя кредиты и для защиты от этих действий необходимо подать в банк «зеркальную» заявку, а собственноручно полученный кредит отправить на «защищенный» счет. Далее следовало жесткое предупреждение — «за невыполнение требований регламента Центробанка РФ будет возбуждено уголовное дело о содействии терроризму».

Период создания орггруппы следствием не установлен, как и источники, из которых неустановленный организатор получал мобильные контакты будущих жертв. Реальное время / realnoevremya.ru

В случае сработки сценария, поверившим в его реальность потерпевшим предлагали купить смартфон на платформе Android, загрузить приложение Mir Pay для бесконтактного перевода средств путем прикладывания мобильника к сканеру, с использованием технологии NFC. Такой подход позволял исключить обращение потерпевшего к сотрудникам банка, которые могли бы проконсультировать клиента относительно реальности внушенных ему угроз.

Согласно обвинению, период создания орггруппы следствием не установлен. Также не установлены источники, из которых неустановленный организатор получал мобильные контакты будущих жертв мошеннических действий, ФИО и даже данные об их руководителях. Зато четко установлено — в одном из выявленных преступлений аферисты сработали весьма оперативно: 16 октября 2023 года в Казани представили коллективу нового директора филиала федерального университета, а уже 17-го этот руководитель пострадал от мошенничества.

Как считают в МВД Татарстана, группа делилась на два подразделения: представители первого непосредственно звонили потерпевшим и контролировали их действия вплоть до отправки денежных средств, тогда как представители второго отвечали за связь (сим-карты сторонних лиц, IP-телефония через Сеть с использованием сервисов подмены исходящих номеров), подыскивали банковские реквизиты третьих лиц для вывода средств, приобретали и использовали аккаунты на криптобиржах для сделок с похищенными деньгами с целью скрыть следы преступления.

Согласно обвинению, с подачи неустановленного организатора в преступную группу до 16 октября 2023-го вошли трое неустановленных исполнителей — именно они успешно выдавали себя за двух офицеров ФСБ и одного спеца Центробанка. Кроме того, неустановленный лидер, по версии следствия, привлек трех человек с опытом купли-продажи криптовалюты — проживавшего в Москве Пейчева и казанцев Рахимова и Чернечкова. Приезжему из Минска инкриминируют поиск чужих банковских карт, их обнал после удачной «операции» группы, а также вовлечение похищенных средств в сделки с криптовалютой с целью сокрытия следов преступления. В свою очередь Пейчев, как полагают силовики, предложил поучаствовать в преступлениях своему знакомому Павишко, который имел зарегистрированные аккаунты на российской криптобирже Garantex и площадке ByВit с головным офисом в Эмиратах.

Никита Чернечков и Карим Рахимов причастность к обороту похищенных денег не признают. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Павишко и Рахимову предъявили участие в мошенничестве путем совершения тех самых сделок с криптой, Чернечкову — такое же соучастие в виде предоставления за вознаграждение аккаунта ByВit. Ранее конструкцию обвинения в адрес этой троицы «забраковал» Савеловский райсуд, впрочем, как отмечали адвокаты при продлении ареста — в новой редакции обвинения ничего не поменялось.

Технически состав обвиняемых по делу мог быть шире — силовики установили владельцев банковских карт, через которые переводились похищенные по этому делу миллионы двух жительниц Казани. И наделили этих людей статусом свидетелей, посчитав, что они, передавая свои карты другим лицам, ничего о преступлениях не знали.

Экс-потерпевшая покинула высокий пост в КФУ

На заседании в Верховном суде Татарстана прозвучала информация — заявление о хищении 20 млн 780 тысяч 150 рублей в полицию подавала Наиля Багаутдинова — на тот момент директор института управления, экономики и финансов Казанского федерального университета. Как установили следователи, именно ей 16 октября 2023 года в мессенджере «Телеграм» с подменного номера поступило сообщение от имени ректора КФУ Ленара Сафина с предупреждением — в ближайшее время с ней свяжется куратор из ФСБ России и проинструктирует о дальнейших действиях.

Практически сразу поступил и звонок на телефон, при этом на экране высветились цифры с московским кодом и городским номером, который, по данным силовиков, действительно является одним из официальных контактов ФСБ. Мошенники его просто подменили. Звонивший представился директору офицером госбезопасности «Валерием Громовым» и сообщил — от имени Багаутдиновой мошенники оформляют кредиты и нужно немедленно подать «зеркальные» заявки, а отказ — чреват уголовным делом о финансировании терроризма. Далее женщина получила еще один звонок уже с подменного рабочего номера Центробанка РФ — некто представился «сотрудником банка Виталием Павловичем Климовым» и подтвердил — аферисты уже получили добро от ее имени в ВТБ и «Газпромбанке», так что действовать нужно быстро.

Афера в отношении Наили Багаутдиновой началась с подмены номера ректора КФУ. скриншот с сайта КФУ

Сотрудница вуза тут же отправилась в офис ВТБ на улице Курашова, где довольно быстро получила кредит в 5 млн рублей наличными. Оттуда, поддерживая связь с «Громовым», отправилась по его указанию в ТЦ «Кольцо» за мобильником на платформе Android, а затем, установив требуемые приложения для проведения расчетов с помощью телефона, к банкомату ВТБ на улице Пушкина.

По пути подключила в приложении MirPay к своему счету банковскую карту новосибирца Козырева, используя код, который прислал «чекист». По версии обвинения, код этот неустановленному аферисту прислал установленный участник группы Пейчев, в пользовании которого и находилась указанная карта. Чтобы перевести на нее 5 млн рублей женщине понадобилось 20 минут, последние 260 тысяч рублей она зачислила в 14 часов 29 минут. А уже через полчаса в Москве Пейчев снял первый миллион.

На этом преступление не закончилось — лжесотрудник ФСБ отправил даму за кредитом на 5 млн рублей в «Газпромбанк», в котором оперативно согласовать такую сумму не смогли. Однако уже 17 октября прислали сообщение, что заявка одобрена. В итоге до 12 часов дня женщина успела получить и перевести на чужую карту еще 5 млн рублей, которые в течение получаса были сняты Пейчевым в столичном фудмолле «Депо». После 18 часов в Москву ушли еще 3 млн 895 тысяч рублей, которыми прокредитовал все ту же клиентку казанский филиал Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР).

Мошенники не отстали — продолжили убеждать, что женщина все делает правильно, но атака против нее продолжается. За новым кредитом на 5 млн рублей она отправилась 18 октября, причем в тот же филиал ВТБ на Курашова, где получала такую же сумму двумя днями ранее. И там вновь не отказали ВИП-клиентке с хорошей кредитной историей, в результате миллионы отправились на «защищенный» счет — в руки все того же мигранта. При этом через два часа женщина успела получить пятый кредит — теперь уже в «Промсвязьбанке», на сумму 1 млн 888 тысяч 150 рублей, после чего отправила и эти деньги на карту некой Ермолаевой в «Совкомбанке», которую «привязала» в своем приложении по указке все того же «чекиста Громова».

На старте расследования потерпевшую из КФУ признали потерпевшей, но позже перевели в свидетели. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Деньги ушли, однако снять их Пейчев в Москве не смог — просто не знал, что банк-эмитент заблокировал карту Ермолаевой.

По заявлению получательницы кредитов в казанском отделе полиции «Вишневский» возбудили уголовное дело о мошенничестве. На старте расследования женщину признали потерпевшей. Однако уже после передачи дела в Главное следственное управление МВД по Татарстану была проведена комплексная судебная экспертиза, по итогам которой эксперты установили: потерпевшая находилось под внешним психологическим воздействием, которое повлекло дезадаптацию, эмоциональное напряжение и страх и обернулось снижением контроля и расстройством критической оценки происходящего.

Вывод экспертов — в тот период женщина не могла понимать характер и значение совершаемых в отношении нее действий и оказывать сопротивление — послужил основанием, чтобы уже на стадии следствия заемщицу де-факто освободили от обязанностей погашать полученные в таком состоянии миллионы. По решению следователей МВД Татарстана, статус потерпевших по этому эпизоду получили ВТБ, «Газпромбанк», УБРиР и «Промсвязьбанк». По данным «Реального времени», банки пытаются оспорить позицию следствия в судебном порядке.

Так в Верховном суде Татарстана на заседаниях по продлению арестов огласили показания юриста одного из кредитных учреждений, который указывал — Багаутдинова не только руководит институтом экономики КФУ и имеет звание доктора экономических наук, она лично выступала с открытыми лекциями на тему «Карты, деньги, два звонка: как работают мошенники», в которых раскрывала способы противоправных действий и защиты от них.

Год назад, на финише расследования этого дела, экс-потерпевшая покинула пост директора института в КФУ, оставшись работать заведующей кафедрой.

Версия Павишко: «Вся сложность этого дела — фамилии потерпевших»

Ущерб по второму эпизоду этого дела оценен в 2 млн 480 тысяч рублей. По версии следствия, не позднее 19 часов 17 октября 2024 года с жительницей Казани связался сам неустановленный организатор преступной группы — он отправил с подменного номера сообщение в «Телеграм», выдавая себя за ректора Университета прокуратуры РФ Игоря Мацкевича. Текст был кратким — с Вами свяжется куратор из ФСБ и проинструктирует, что нужно делать. Далее женщина получила звонок от человека, который назвался сотрудником ФСБ Максимом Александровичем Дегтяревым и сообщил: с ее банковского счета оформляется перевод денег на Украину некоему Богданову — военному преступнику, и если она не будет сотрудничать с ФСБ в связи с происходящим, то сама попадет под уголовную ответственность.

Следом позвонил лжесотрудник ЦБ и объяснил — нужно опередить преступников и перевести свои деньги самостоятельно на специально созданный «безопасный» счет. При этом прийти в банк клиентку не просили — убедили купить мобильный, загрузить на него приложение для бесконтактного перевода средств, добавить в него данные неизвестной ей карты и отправить на нее все деньги с личного счета. Что и было сделано после 19 часов того же дня. А через час средства эти обналичил в московском ТЦ «Авиатика» Пейчев.

На заседании Верховного суда прозвучала часть из протокола допроса потерпевшей Елизаветы Демидовой-Петровой о том, что «сотрудник ФСБ Дегтярев» указывал — необходимо перевести на «безопасный» счет еще 4 млн рублей, но выполнить это требование женщина не смогла — на ее счете уже не было денег.

По версии следствия, Пейчев и Повишко дважды пополнили счет на бирже Garantex на общую сумму свыше 25 млн рублей, а также проводили сделки купли-продажи крипты. Реальное время / realnoevremya.ru

В прицел подготовленной и продуманной атаки в данном случае попала директор Казанского юридического института — филиала Университета прокуратуры РФ и заслуженный юрист Татарстана. Ранее она возглавляла кафедру уголовного процесса в Казанском юридическом институте МВД . Свою докторскую диссертацию в сфере юриспруденции защищала по проблематике преступности несовершеннолетних.

Фабула обвинения арестованным фигурантам содержит данные о том, что происходило с похищенными деньгами после их обналичивания. По версии следствия, Пейчев и Повишко дважды пополняли счет последнего на бирже Garantex суммами в 7 млн 910 тысяч рублей и 17 млн 770 тысяч, в которые и входили похищенные средства, а также проводили сделки купли-продажи крипты между аккаунтами Повишко на Garantex и ByBit и аккаунтами некоего Мустафина и ныне обвиняемого Чернечкова, которые использовал еще один фигурант дела — Рахимов. При этом в обвинении нет четких дат и времени проведения всех этих сделок, в отличие от указанных до секунды операций по переводам и обналичиванию через банкоматы.

Ранее Савеловский районный и Московский городской суды указали не недостатки обвинения по делу: «отсутствует прямое указание на то, какие именно действия в рамках выполнения объективной стороны инкриминируемых Павишко А.В., Чернечкову Н.Г. и Рахимову К.М составов преступлений каждый из них выполнял».

— Я не совершал преступления и не собираюсь заниматься преступной деятельностью. У меня есть ребенок, ему 1 год и 3 месяца, которого я ни разу вживую не видел, — заявлял на заседании Верховного суда Татарстана Карим Рахимов по видеосвязи с московским СИЗО. — После возврата дела судом никаких действий не совершалось. Я не понимаю, зачем нас держать под стражей?

«В моем деле есть прямые доказательства моей невиновности», — утверждал Никита Чернечков. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Из оглашенного допроса казанца Рахимова следовало — он признает лишь тот факт, что в марте 2022-го зарегистрировался на криптобирже, дистанционно познакомился с неким Антоном (вероятно — Мустафиным, — прим. ред.) и выкупил его аккаунт за 10 тысяч лир.

— Я считаю, что незаконно нахожусь под стражей уже 17 месяцев. Савеловский суд не просто так вернул дело... В моем деле есть прямые доказательства моей невиновности. Следователь все это понимает, но говорит — вы попали под горячую руку, — выступил на заседании арестованный Никита Чернечков.

Казанский адвокат этого обвиняемого Елена Халикова в своей речи подчеркивала — за время дополнительного расследования «ни одного доказательства причастного Чернечкова к хищению денежных средств либо способствованию этому так и не появилось» — лишь новые постановления о привлечении в качестве обвиняемых. «Мы неоднократно просили Савеловский и Вахитовский суд, теперь просим Верховный — изменить ему меру пресечения. Ущерба своими действиями он никому не причинил», — выступила защитник.

Адвокат Александра Павишко задался вопросом — если бы вместо Павишко иностранец Пейчев пошел в ювелирный магазин, арестовали бы продавца? Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В свою очередь уроженец Ярославля Александр Павишко просил суд обратить внимание — в материалах ходатайства нет доказательств о его возможности повлиять на свидетелей. Он просил суд смягчить меру пресечения и дать ему возможность работать хотя бы на дому, обеспечивая гражданскую супругу и сына.

— У меня родился ребенок, которого я не видел вообще. Знаю только имя — жена на свидании сказала. Своих родителей не видел 18 месяцев, — поделился Павишко. — Мою бабушку обманули мошенники — забрали у нее все деньги, абсолютно также. А я в своем деле являюсь продавцом криптовалюты, а не тем, кто обманывал. И вся сложность этого дела — это фамилии потерпевших, но при этом я нахожусь в СИЗО, добиваюсь правды, а меня никто не слышит.

Адвокат обвиняемого Дмитрий Кудрявцев настаивал — в показаниях потерпевших и свидетелей нет указаний на его причастность к преступлению, как и доказательств, что он знал, что оперирует похищенными деньгами.

«Если бы Пейчев пошел покупать не крипту, а золотые изделия — тут на месте моего клиента сидел бы продавец ювелирного магазина?! — вопрошал защитник. — Каким образом, совершив абсолютно легальную сделку, он стал участником схемы?.. Ходатайство основано на предположениях. Мера пресечения — исключительно на тяжести обвинения. Обвинение предъявлено незаконно!».

Представитель прокуратуры Виктория Аюпова назвала ходатайство следствия обоснованным. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Перед удалением судьи в совещательную комнату Александр Павишко заявил — очень надеялся, что по существу его дело будет рассматривать Верховный суд Татарстана. Говорил, что верил и верит в правосудие. А веру в объективность следствия утратил:

«Когда задержали Пейчева — я все делал для того, чтобы найти настоящих преступников. Меня [силовики] просили — скинь такой скриншот, я скидывал. А теперь этих скринов в деле нет — потому что они противоречат версии обвинения!».

Следователь ГСУ МВД Татарстана Ильмаз Мухлисов настаивал на продлении меры пресечения для всей «криптотройки» — меру пресечения иностранцу Пейчеву продлили неделей ранее. В обоснование ходатайства указывал — нужно завершить ознакомление фигурантов с материалами дела, составить обвинительное заключение и направить его для утверждения в прокуратуру Казани.

Представители прокуратуры Марат Сайфутдинов и Виктория Аюпова позицию следствия поддержали. Двое судей Верховного суда республики оставили установленных фигурантов дела в СИЗО. Впрочем, точку в этом деле ставить рано.