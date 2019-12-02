Дело «Стройкома»: обманутые дольщики дождались новоселья, застройщик — суда

10 фактов о казанском провале и криминале в госпрограмме «Жилье для российской семьи»

Сегодня в Советском райсуде Казани стартует суд над застройщиком ЖК «Яшьлек» в Куюках. Следком и прокуратура обвиняют экс-главу «Стройкома» Фаика Гараева в хищении 285 млн рублей дольщиков ЖК «Яшьлек» в ходе исполнения неэффективной федеральной программы по строительству жилья эконом-класса. По подсчетам экспертов, реально в стройку было вложено лишь 142 млн рублей. Среди 145 потерпевших — два следователя МВД Татарстана, шесть семей с детьми-инвалидами и близкие бывшего топ-менеджера «Татнефти». На этой неделе обманутые надеются справить новоселье — после трех с половиной лет мытарств и голодовки в палаточном лагере.

1. Вручение ключей от «путинок» намечено на 4 декабря



Под Казанью готовится торжественная сдача двух долгожданных трехэтажек в ЖК «Яшьлек» Пестречинского района. На прошлой неделе тут побывала госкомиссия, а 4 декабря будущих новоселов пригласили на раздачу ключей. Ожидается, что к Новому году новые квартиры в четырех долгостроях ООО «Стройком» получат все 145 потерпевших и их семьи. В ноябре они встречались на субботнике. Достраивает объекты СК «Бриз».

«Газ, тепло, электричество и вода в двух домах уже есть, еще в двух сейчас идут отделочные работы», — подтвердила «Реальному времени» дольщица Наталия Торощина. Вот уже 3 года инженер, мать двоих детей,выплачивает ипотеку за квартиру, в которой не живет. Торощина и еще 84 дольщика «Стройкома» стали пионерами федеральной программы «Жилье для российской семьи» и еще в 2016-м должны были получить квартиры по цене 30—35 тысяч рублей за «квадрат» (80% от рыночной). В народе это жилье сразу окрестили «путинками».



Всего по федеральной программе в Куюках должны были построить 100 тысяч квадратных метров дешевого жилья и 30—45 тысяч «квадратов» коммерческого (по цене 42 тысячи рублей за кв. м). При выборе квартир в офисе «Стройкома» людям демонстрировали план застройки 25 гектаров, на которых были нарисованы 68 домов, детсад, торговый центр, магазинчики и большая парковка. По факту соцобъектов в ЖК пока нет.

Ожидается, что к Новому году новые квартиры в четырех долгостроях ООО «Стройком» получат все 145 потерпевших и их семьи

2. В потерпевших — боец Росгвардии, медсестра и следователи

В целом Татарстан обязался к концу 2017-го ввести 1,5 млн квадратных метров жилья эконом-класса. Списки претендентов на дешевые квадратные метры формировали в администрациях районов и Агентстве по ипотечному жилищному кредитованию РТ (АИЖК). Из числа проживающих на площади менее 18 квадратов на человека семьи с двумя и более детьми, жители аварийных домов и общежитий, ветераны боевых действий и т. д.

В итоге в числе потерпевших по уголовному делу «Стройкома» оказались люди самых разных профессий, в том числе из Набережных Челнов, Альметьевска, Апастовского, Зеленодольского и других районов. Есть боец Росгвардии и учитель английского языка, юрист гостиничного комплекса и медсестра ДРКБ, пенсионеры и даже два следователя Главного следственного управления МВД Татарстана. Большинство полностью рассчитались за жилье еще при заключении договора в 2015—2016 годах.

Часть обманутых не были участниками программы «Жилье для российской семьи», некоторые выкупали квартиры не у застройщика, а у его фирм, с которыми «Стройком» таким бартером расплачивался за поставку кирпича и других стройматериалов. Так, четыре квартиры получила и уступила физлицам некая фирма «Кумай». Договор еще на четыре квартиры гендиректор «Стройкома» Фаик Гараев заключил в счет погашения собственных долгов по займам со знакомым — бывшим заместителем гендиректора «Татнефти». До суда он не дожил.

Статус потерпевших получили и бизнесмены, у которых «Стройком» сначала арендовал, а затем выкупил участки под будущим ЖК, частично рассчитавшись недостроенными квартирами. Список обманутых пополнили и сотрудники «Стройкома», которые согласились вложить свои деньги в ЖК, либо получить расчет за свой труд не деньгами, а метрами.

В феврале 2019-го уже в статусе подозреваемого на аресте в Советском суде Казани Гараев заявил: его чуть ли не силой в Минстрое уговорили «повесить на шею это ярмо». Фото Инны Серовой

3. Как «Стройком» обошел условия программы и попал

Минстрой РТ и АИЖК отвечали и за отбор участков, проектов и застройщиков. От последних требовалось в том числе не менее трех лет работы на рынке и 10 тысяч уже сданных жильцам «квадратов». У работавшего с 2011 года «Стройкома» объемы были скромнее, о чем чиновники прекрасно знали. Но позволили изящно обойти это условие — Гараев передал 1,96% доли в своей фирме более успешному застройщику ООО «Фарус» и отчитался о «совокупном» объеме застройке в 2,5 раза выше планки программы. Так в 2014-м «Стройком» прошел конкурсный отбор и приступил к реализации проекта.

В январе 2016-го в интервью «Реальному времени» глава «Стройкома» обещал сдачу первых домов уже через 3 месяца. «Главное — не бояться и иметь опыт. Тот, кто неустойчив и несмел, долго не задерживается в кризисные времена: кто-то разоряется, кто-то разводится, кто-то вешается», — говорил он.

Через год оценки Фаика Гараева поменялись: «Когда я брался за это, я думал, что АИЖК, что будет все серьезно... Изначально АИЖК должны были возмещать прокладку коммуникаций, а сейчас вообще нет об этом речи... Сейчас на плечи нашего министра строительства и нашего правительства все легло. Но для республики это тяжело, неподъемно будет, я думаю».

В 2018-м гендиректор «Стройкома» признавался: «Никакой помощи нет, барахтаемся сами...» В феврале 2019-го уже в статусе подозреваемого на аресте в Советском суде Казани Гараев заявил: его чуть ли не силой в Минстрое уговорили «повесить на шею это ярмо», обещали поддержать и «кинули», объявив в придачу «недобросовестным застройщиком».

По данным «Реального времени», в рамках уголовного дела допрашивали ряд ведущих специалистов Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана, а также гендиректора татарстанского АИЖК Андрея Симакова. Фото gossov.tatarstan.ru

4. Неэффективную программу закрыли раньше срока

По данным «Реального времени», в рамках уголовного дела допрашивали ряд ведущих специалистов Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана, а также гендиректора татарстанского АИЖК Андрея Симакова. И они подтвердили — первоначально программа предусматривала и доступ к льготным кредитам, и гарантированный выкуп нереализованного эконом-жилья, а главное — возмещение затрат на строительство инженерных коммуникаций в размере до 4 тысяч рублей за каждый квадрат жилья.

Однако в ноябре 2016-го Минстрой РФ своим приказом лишил застройщиков обещанных компенсаций за строительство сетей. Затем аудиторы Счетной палаты РФ представили отчет о неэффективности программы «Жилье для российской семьи», указав, в частности, что правительственные трансферты 20 млрд рублей на строительство инфраструктуры для «путинок» регионы так и не увидели, а оператор программы АО «АИЖК» не обеспечил льготными кредитами 12,4 млрд рублей и 20-ю часть проектов, впрочем, и половина выделенных средств не была освоена.

В марте 2017 постановлением правительства программу исключили из перечня мероприятий госпроекта «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан РФ».

5. Обвинение Фаика Гараева — деньги налево через аффилированные фирмы

Первые претензии к «Стройкому» появились во второй половине 2016 года, когда сроки сдачи первых четырех домов были сорваны. В 2017-м стройка замерла. Прокуратура начала проверки по жалобам дольщиков и оставшихся без зарплаты рабочих. В июне несостоявшимся новоселам ЖК «Яшьлек» пришел ответ МВД РТ: «Стройком» как заказчик строительства направил генподрядчику ООО «Аргамак» 159 млн рублей. Причем обе фирмы зарегистрированы по одному адресу, а учредителем «Аргамака» является сотрудник «Стройкома» — помощник гендиректора Рамиль Галимзянов.

Уголовное дело о хищении средств дольщиков «Стройкома» было возбуждено в марте 2018 года, в отношении неустановленных лиц. На данный момент Фаика Гараева обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и невыплате зарплаты из корыстной или иной личной заинтересованности.

Первые претензии к «Стройкому» появились во второй половине 2016 года, когда сроки сдачи первых четырех домов были сорваны

Сотрудниками второго отдела Следкома по РТ установлено — Гараев предложил Галимзянову учредить и возглавить фирму, пообещав прибавку к зарплате 10 тысяч рублей. На тех же условиях подконтрольную Гараеву фирму «МайТекКазань» возглавил экскаваторщик «Стройкома» Альберт Исмагилов. Между тем именно через «МайТек» заказчик осуществлял все закупки стройматериалов. При этом у «Аграмака» не было ни людей, ни техники для работ, поэтому привлекались субподрядчики и рабочие «Стройкома».

По версии следствия, Галимзанов и Исмагилов лишь выполняли указания гендиректора «Стройкома», который использовал аффилированные фирмы, в том числе для вывода средств со счетов своей официальной компании. Сам обвиняемый настаивал — две побочные фирмы нужны были «для оптимизации налогов и сборов».

6. Лжепоставщики в бегах и в психушке, ущерб оценен в 285 млн рублей

По поручению СК сотрудники полиции Казани пробивали все компании, с которыми в период строительства ЖК «Яшьлек» работал «Стройком», «Аргамак» и «МайТекКазань». И выяснили — минимум восемь контрагентов имеют признаки фирм-однодневок. Большая часть этих компаний ликвидирована, а их руководителей безуспешно ищет либо налоговая, либо полиция (как Головленицына из «Казстройпроекта»). Одна из фирм оформлена на психически больного наркомана, другая — на осужденного. Впрочем, нескольких директоров и учредителей полиция нашла и допросила, вот только припомнить каких-либо финансовых отношений с застройщиками казанских «путинок» они не смогли. Силовики подозревают фикцию.

По данным следствия, в 2015—2017 годах «Стройком» заключил 145 договоров на квартиры на 330 млн рублей, однако получил в счет оплаты только 230 млн рублей — часть договоров были заключены в счет долгов за поставку стройматериалов и за выкуп земли.

По результатам экспертиз, реальный ущерб дольщикам следователи оценили в 285 млн 450 тысяч рублей. Причем, по мнению силовиков, не все деньги пошли на стройку. На вопрос о реальной стоимости выполненных работ по строительству в ЖК «Яшьлек» (четыре дома 80—90-процентной готовности, два — на стадии ленточного фундамента) эксперты назвали цифру — 142 млн 336 тысяч рублей. Впрочем, уточнили — затраты на инженерные изыскания и сети не ограничивались шестью домами.

В 2016 году «МайТекКазань» заказывал и оплачивал поставку бетона на 300 тысяч рублей, причем отправлен этот стройматериал был... на личную стройплощадку Гараева в Лаишевском районе. Фото Инны Серовой

7. Расходы «на себя» и благотворительность

По эпизоду с невыплатой зарплаты свыше полугода Фаику Гараеву вменяют ущерб в 2,6 млн рублей. Двум доверенным людям из своей команды он задолжал по 300—500 тысяч рублей. А бывший бухгалтер фирмы на следствии призналась — в 2017 году в ходе прокурорской проверки гасила зарплатные долги «Стройкома» личными сбережениями, поверив директору, даже свою квартиру продала. А он сделал ее дольщицей недостроенного ЖК.

В то же время следователи установили — в сентябре того, тяжелого для фирмы, года глава «Стройкома» начислил самому себе зарплату 304 тысячи рублей, а в следующем месяце пожертвовал 25 тысяч на праздник Дня работников сельского хозяйстве землячеству Пестречинского района. Всего благотворительные выплаты из кассы потянули на 192 тысячи рублей.

Также установлено — в 2016 году «МайТекКазань» заказывал и оплачивал поставку бетона на 300 тысяч рублей, причем отправлен этот стройматериал был... на личную стройплощадку Гараева в Лаишевском районе — вместо старого дома он строил новый. Снос и возведение оплатил деньгами компании.

8. Гараев частично признал вину

По данным источников «Реального времени», если на старте расследования Гараев утверждал — все деньги шли только на строительство ЖК, то в финале частично признал вину — в выводе около 9 млн рублей, в том числе для расчета наличными с официально не трудоустроенными гастарбайтерами, закупку топлива, ремонт техники и погашение личных долгов в размере 1 млн рублей.

По версии обвиняемого, умысла обманывать людей у него не было и для достройки первого этапа ему бы хватило и 40 млн рублей. Но три банка после долгих переговоров отказались кредитовать проект, государство дало задний ход в части обещанных компенсаций за сети, а исполком района не выдал разрешения на еще два дома, лишив возможности привлекать новых дольщиков на законных основаниях.

На момент заморозки в некоторых квартирах уже были и сантехника, и обои, и линолеум. А подключения к канализации и воде не было

Парадокс в том, что, лишившись помощи чиновников, «Стройком» остался связан обязательствами перед государством по цене квадратных метров — поднять ее с учетом себестоимости можно было лишь с разрешения правительства или Минстроя. Впрочем, своей главной ошибкой Гараев называл нарушение строительной технологии — начинать надо было со строительства инженерных сетей, ведь именно их неготовность и отсутствие согласований обернулись остановкой проекта на финальной стадии. На момент заморозки в некоторых квартирах уже были и сантехника, и обои, и линолеум. А подключения к канализации и воде не было.

9. Процесс может пройти на выезде

Разбираться в деталях строительства ЖК «Яшьлек» поручено судье Советского суда Казани Сергею Аптулину. На прошлой неделе он вынес оправдательный приговор экс-начальнику отдела УФССП по РТ Жанне Алпаровой, уже осужденной по делу ТЦ «Адмирал».

Несколько опрошенных «Реальным временем» потерпевших признались — повестки на суд пока не получали. Не исключено, что на первом заседании суда сегодня будет поднят вопрос о проведении выездного заседания в более вместительном зале. Например, в актовом зале ОП «Гвардейский».

«На самом деле я не знаю — жертва Гараев или мошенник. Вроде строил, никуда не убежал, — рассуждает в ожидании новоселья Наталия Торощина. — Он просил кредиты — ему отказывали, говорили — нет у банков доверия к такому застройщику. А почему у государства-то оно было?!».

Дольщики разбили палаточный лагерь за воротами своего ЖК и прожили там, сменяя друг друга, ровно 41 день. Фото Максима Платонова

10. Инвестор нашелся после скандала

По решению арбитражного суда, в «Стройкоме» введено конкурсное производство. Завтра с подачи временного управляющего намечены торги по свободному от застройки участку ЖК площадью 10,8 гектара. Стартовая цена — 147 млн рублей. Прошлые торги по соседнему участку за 119 млн не состоялись из-за отсутствия заявок.

Обвиняемый Гараев остается собственником 49 процентов доли предприятия. Остальное числится за Алексеем Шафигуллиным, впрочем, ранее сообщалось — еще год назад он уступил эту долю «Астелла Групп», которая была готова инвестировать в достройку ЖК. Оформлению сделки помешал запрет регистрационных действий. Со слов дольщиков, власти республики им неоднократно обещали — тот или иной инвестор найдется, называли срок — июнь 2019-го.

Когда этого не случилось — дольщики разбили палаточный лагерь за воротами своего ЖК и прожили там, сменяя друг друга, ровно 41 день. Пока к ним в гости не приехали гендиректор СК «Бриз», а также глава Фонда поддержки дольщиков РТ и замглавы Минстроя республики. Было объявлено: через фонд на достройку выделят 50 млн рублей, но начинать работу новый застройщик должен на свои. По данным дольщиков, позже по линии республики были выделены еще 25 млн рублей — на прокладку сетей. «Бризу» за помощь обещали землю. Время показало — без помощи власти дешевое жилье под Казанью построить не удалось.