Дорожная «засада» с обвинением во взятке: прокурор Татарстана против офицеров Сарманово

После операции «Тоннель» под суд пошел экс-начальник районного отделения ГИБДД вместе с напарником

Фото: Максим Платонов

Сегодня в мировом суде Сармановского района стартует процесс над майором и старшим лейтенантом полиции. Их обвиняют в получении мелкой взятки за несоставление административного протокола. Причем, заявление против силовиков написал их коллега — подполковник МЧС. А доказать факт коррупционного преступления суду намерен прокурор Татарстана Илдус Нафиков. По данным «Реального времени», он лично утверждал обвинение по этому делу.

Подсудимые остаются в строю



Обвиняемые в мелком взяточничестве по ч.1 ст. 291.2 УК РФ служат в полиции больше 12 лет. Майору Радику Шамсиеву — 37, старшему лейтенанту Радику Салимову — 35. У первого за плечами — опыт работы депутатом райсовета и участковым уполномоченным. 17 июня 2019-го года Шамсиев назначен врио начальника районного отделения ГИБДД, а ровно через месяц, по версии обвинения, преступил закон.

Вину оба не признавали и не признают. Оба остаются действующими сотрудниками полиции, несмотря на утвержденные главой МВД Татарстана выводы служебной проверки, которая еще в октябре прошлого года усмотрела в действиях двух сармановских офицеров и нарушения законодательства с ущербом авторитету органов внутренних дел, и признаки коррупционного преступления. Окончательное решение по этим полицейским в министерстве принимать не стали — решили дождаться решения суда.

Уголовное дело в Заинском межрайонном отделе Следкома по РТ возбудили через четыре месяца после той проверки — в феврале 2020-го. А уже в апреле Шамсиеву с Салимовым предъявили окончательное обвинение.

Фото Максима Платонова

По данным «Реального времени», следствие безуспешно обращалось к руководству обвиняемых и в Сармановский райсуд с ходатайствами об отстранении обоих от должности. Добиться этого не удалось. Зато в Сарманово, наконец, назначали главного гаишника района и эти временные полномочия с Радика Шамсиева были сняты.

На финише следователи столкнулись с другой проблемой — обвинение гаишникам отказался утверждать и прокурор района, и первый зампрокурора Татарстана. А вот глава надзорного ведомства Илдус Нафиков после личного изучения материалов не только подписал обвинительное, но и решил поддержать его в суде, полагая, что доказательств против майора и лейтенанта достаточно.

Для справки: по данным прокуратуры РТ, за пять месяцев текущего года в Татарстане зарегистрировано 87 фактов дачи и получения мелких взяток (до 10 тысяч рублей), это на 13 фактов больше, чем в тот же период 2019 года. Для сравнения — в Башкортостане таких преступлений выявили почти в два раза больше. Зато данные о расследованных преступлениях по той же статье 291.2 УК за тот же период в двух республиках почти совпадают: 61 дело в Татарстане, 65 в Башкирии. Остальные регионы Поволжья по части выявления бытовой коррупции и ее расследования значительно уступают двум республикам.

Дело на 6 тысяч 900 рублей

17 июля 2019 года рабочий день Шамсиева и Салимова начался в 5 утра. Приказом и.о. начальника отдела полиции в районе объявили операцию «Тоннель» — охоту на пьяных за рулем. Для экипажа двух Радиков она оказалась не слишком удачной — по данным райотдела, ни одного административного протокола за ту смену они так и не составили.

А вот по версии следствия, под вечер полицейский автопатруль устроил засаду близ автозаправки у въезда в поселок Джалиль Сармановского района и в районе 17 часов отловил как минимум одного нарушителя на «Ладе», что проглядел выставленные на время дорожного ремонта временные знаки и разметку и выехал на встречную полосу для обгона. По данным источников «Реального времени», за рулем отечественной легковушки был подполковник МЧС, глава отдела надзорной деятельности и профилактической работы одного из районов Татарстана, возвращавшийся из Казани с супругой и детьми.

На следствии автомобилист в погонах вспоминал — первый инспектор забрал у него права и другие документы и передал второму. Тот пробил по базе МВД и сообщил — в прошлый раз за выезд на встречку водителя штрафовали меньше года назад, а значит, повторное нарушение по статье 12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона) будет квалифицировано уже по части 5 данной статьи и обернется лишением права управления транспортом на год.

«Пешком будешь ходить», — вспоминал смешки гаишников водитель в Следкоме. И рассказывал, как представил жизнь без машины — детей в школу не отвезти, до работы быстро не добраться, и растерялся... Теперь знает — лишение прав ему не грозило, поскольку прежний штраф за встречку был 15 месяцев назад, и инспекторы об этом знали.

17 июля 2019 года рабочий день Шамсиева и Салимова начался в 5 утра. Приказом и.о. начальника отдела полиции в районе объявили операцию «Тоннель» — охоту на пьяных за рулемю Фото spas-rt.ru

По версии обвинения, владелец легковушки получил предложение порешать вопрос на месте — за 7 тысяч рублей, и согласился с ним. Правда, нужной суммы с собой не было — предложил перевести на карточку. Но был послан в банкомат на своей же машине, но без прав, считают в прокуратуре и Следкоме.

В ближайшем магазине нарушитель снял с карточки жены 5 тысяч, а потом и остаток в 200 рублей. Совместными усилиями супруги на глазах у детей наскребли 6 тысяч 900 рублей. Именно эту сумму, по версии обвинения, водитель легковушки передал одному из инспекторов, когда вернулся на ту же заправку. Еще 100 рублей предложил перевести на телефон — сказали, что не нужно и отдали права. Такова фабула обвинения сармановским офицерам.

Если верить офицеру МЧС, едва отъехав от машины гаишников, он пожалел о том, что сделал. Ведь доказательства правонарушения ему так и не представили. Поэтому добравшись до дома позвонил старому знакомому из числа бывших сотрудников экономической полиции и попросил проконсультировать. Тот дал совет — для начала съездить к начальству тех инспекторов.

Подполковник, с его слов, отправился в сармановское отделение ГАИ на следующий день и опознал в начальнике одного из тех, на кого хотел жаловаться. В ответ на претензии услышал, что «гражданин начальник» его впервые видит, но, если водитель заявляет о нарушении ПДД, может составить на него протокол.

Версия водителя дошла до сотрудников УСБ МВД по РТ

Записи с камер гаишников уничтожены

Версия водителя дошла до сотрудников УСБ МВД по РТ. Попавшие под подозрение гаишники поначалу отрицали даже факт остановки подполковника. Часть воспоминаний вернулась, когда пришлось объяснять — каким чудом в служебной базе под их паролем вдруг оказался запрос о нарушениях ПДД именно этого водителя.

По версии обвиняемых, заявившего о взятке автомобилиста оба 17 июля прошлого года видели впервые и больше не встречались, вплоть до следственных действий. Остановка была, однако водитель дал понять, что с нарушением не согласен, потребовал предъявить запись, как его авто выезжает на обгон в запретной зоне. Видео у инспекторов не было, и водителя пришлось отпустить, сетовали майор со старшим лейтенантом. По их мнению, все обвинения в их адрес — это оговор.

С какой целью действующий подполковник, уехавший с места без всяких штрафов, рискнул репутацией и признался в даче взятки? Почему записи переносных служебных регистраторов Шамсиева и Салимова к моменту проведения проверки оказались стерты, а регистратор в авто гаишников в интересующий следствие момент вообще не работал? Эти вопросы журналиста «Реального времени» в адрес защиты остались без ответа. Радик Шамсиев запрос в соцсетях проигнорировал. Его адвокат от комментариев отказался, предложив подождать окончания процесса.

К слову, защиту майора и старшего лейтенанта осуществляет адвокатский семейный тандем — отец и сын Мухаметзяновы.

В ходе предварительного следствия все фигурирующие в той встрече на заправке офицеры добровольно прошли «детектор лжи». Реакции добровольцев показали — о взятке известно всем троим.

Заметим, максимальное наказание за мелкое взяточничество по ч.1 ст. 291.2 УК РФ — год лишения свободы, возможен и штраф до 200 тысяч рублей.