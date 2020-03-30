Вор Хачатрян — Путину: «Меня заказали и выписали билет в один конец»

Пока «законник» Рашид Джамбульский пишет президенту, МВД РТ готовит обвинение в организации преступного сообщества

Фото: скриншот видео МВД РТ

Отправил из казанского СИЗО обращение Владимиру Путину оренбургский «вор в законе» Рашид Хачатрян. Его обвиняют в вымогательстве и занятии высшего положения в преступной иерархии с целью установить криминальный контроль за Чистополем и его окрестностями. По делу привлекаются еще 11 человек, и, по данным «Реального времени», следователи готовятся предъявить им участие в преступном сообществе. Сам же Хачатрян, он же Рашид Джамбульский, Оренбугский, Карабахский, настаивает — объективные доказательства силовикам неинтересны.

Версия МВД: рулил преступниками в Чистополе из Красноярска



Гражданином Российской Федерации, чьи права на защиту грубо нарушают в Татарстане, называет себя в письме президенту 53-летний постоялец казанского СИЗО-2 Рашид Хачатрян. Основные тезисы своего обращения он озвучил в Верховном суде Татарстане, оспаривая очередное продление ареста.

5 июля 2018-го «коронованный» двадцатилетие назад Рашид Джамбульский вышел из колонии в Красноярске, а 8 августа 2019-го был задержан в своем доме в Оренбурге. На кадры оперативной съемки полиции попали силовики в касках, которые готовились штурмовать владения авторитета и были крайне удивлены, когда он сам открыл им двери.

Со слов адвоката Хачатряна Ксении Соколовой, приближение машин к его дому ее будущий клиент зафиксировал минут за 10 — по камерам, если бы хотел сбежать — успел бы.

— Вором в законе являетесь? — спрашивает за кадром полицейский.

— Не знаю, о чем вы говорите. Что за закон? Я всю жизнь живу в беззаконии, — отвечает хозяин дома, еще не скованный наручниками.

А вот на кадрах 1998 года еще молодой Рашид Джамбульский, за плечами которого на тот момент лишь две судимости, на простой вопрос милиционера: «Где работаешь?» — цедит сквозь зубы: «Вор». На тот момент еще не придумали статью 210.1 УК РФ и наказание за высший титул в преступном мире — от 8 до 15 лет колонии со штрафом до 5 млн рублей.

После нового ареста Хачатряна по антиворовской статье МВД Татарстана обнародовало информацию: задержаны и шесть чистопольцев — подручных оренбургского авторитета, который, по версии следствия, хотел подмять под себя преступный мир Чистополя, назначать смотрящих в «зоны» и изоляторы Закамья, а еще обложить «данью» бизнес.

За 7 месяцев расследования количество подозреваемых-обвиняемых по делу этой бригады выросло до 12 человек. А кроме вымогательств появились аферы с квартирами и поджог. По версии ГСУ МВД Татарстана, конечным организатором всех этих преступлений выступал именно Джамбульский, в том числе в тот период, когда сидел в далеком Красноярске.

Почему Джамбульский считает дело заказным

Хачатрян настаивает на несостоятельности обвинений в свой адрес. Он утверждает — с момента возбуждения дела следователь «не сделал ничего, чтобы выяснить правду». Не было даже запроса в тюрьму, больницы и колонии Красноярского края, где ныне обвиняемый отбывал свой срок по приговору Оренбургского облсуда, был ли он замечен в использовании запрещенных средств связи?

— Следователь обвиняет меня в организации и руководстве группой. А как я мог ее организовать и руководить — если я отбывал наказание более чем за 3 500 километров от Татарстана? И не обращает внимание на показания самого потерпевшего Баландова, где он не говорил ни слова обо мне как о человеке, который у него что-либо вымогал, — возмущался в апелляции «законник».

Хачатрян настаивает на несостоятельности обвинений в свой адрес. Скриншот видео МВД РТ

Адвокат обвиняемого Ксения Соколова представила суду ответы на свои запросы в Красноярск. Администрация учреждений ФСИН сообщает, что таких нарушений режима, как использование мобильных и межкамерной связи, за Хачатряном не числилось. Более того, за ним велось видеонаблюдение, а в тюремной туберкулезной больнице камера была установлена непосредственно в палате данного осужденного-пациента. И ничего не зафиксировала.

Со слов обвиняемого, никаких связей в Татарстане у него не было и желания их устанавливать тоже. После освобождения спокойно жил в Оренбурге, как отец четырех детей занимался строительством дома. А еще весь этот год на воле находился под постоянным вниманием местных чекистов, в том числе в связи с решением суда об административном надзоре.

— Люди, которые меня заказали, рассчитывают, что я уже немолодой. И, если их умысел получится, то это будет означать, что они мне выписали билет в один конец и я уже никогда не выйду на свободу. Они мне не оставляют выхода. Я готов идти до конца, пока будет биться мое сердце, — пообещал арестованный.

Рашид Хачатрян уверяет: подозревать заказ он начал вскоре после задержания, выяснив, что вместе с операми и следователями из Татарстана в Оренбург приехал и некий высокопоставленный сотрудник угрозыска Абрамкин из Москвы. Хотя в официальном составе следственно-оперативной группы его не оказалось. Зато к делу приобщили показания свидетеля Абрамкина относительно деятельности «воров в законе».

Кстати, одним из ключевых доказательств своей невиновности Джамбульский считает... заявление потерпевшего предпринимателя из Чистополя, который еще в 2018-м обращался в татарстанскую полицию с жалобами на вымогательство и побои. А чистопольская полиция просто отказалась возбуждать уголовное дело! И лишь через год уже оперативники центрального аппарата МВД республики оперативно нашли и задержали группу подозреваемых.

Именно то самое «отказное» дело с вымогательством в итоге стало первым эпизодом его дела. Скриншот видео МВД РТ

По мнению обвиняемого и его адвоката, сделано это было по команде сверху и уже в рамках разработки Хачатряна. Именно то самое «отказное» дело с вымогательством в итоге стало первым эпизодом его дела. Те же аргументы, со слов защитника, Хачатрян приводит в письме гаранту Конституции РФ.

Как Мягкий, Черный и Кэмл чужой автомобиль делили

Потерпевший Баландов — это предприниматель из Чистополя, который ведет бизнес по оптовой торговле стройматериалами в Казани. В 2016—2017-м он имел неосторожность дать знакомому 1 млн рублей под 5% годовых. С возвратом должник затянул, зато предложил оформить залог на его автомобиль Mazda CX5. Именно этот автомобиль по решению суда о взыскании долга с процентами забрали судебные приставы и выставили на торги со стартовой ценой 1,3 млн рублей, причем в суде должник был согласен с требованиями кредитора.

А вот после вступления решений суда в силу на Баландова вышли бывший однокашник Рожков и его приятели с криминальным прошлым Руслан Гайфуллин по прозвищу Черный и Айрат Камалов, он же Кэмл. Они объявили: собственником Mazda CX5 является Рожков и потребовали вернуть автомобиль или 1,2 млн рублей. Угрожали расправой и рассказывали про друга в колонии по прозвищу Мягкий, который «очень переживает за свой будущий автомобиль». Мягким оказался знакомый потерпевшему еще со школы Данил Чекуров. Сводный брат Чекурова был одним из авторитетов некогда гремевшей чистопольской группировки «Татаринские», членов которой пересажали в 2000-х.

В полиции потерпевший рассказывал, что Чекуров звонил ему из мест лишения свободы и интересовался автомобилем, говорил, что скоро вернется из тюрьмы. Баландов отдавать то, что не должен, не собирался. И в июле 2019-го к нему на дачу приехали уже освободившийся Мягкий, Черный и с ними еще двое. Один из неизвестных перемахнул через забор, открыл калитку и потребовал у хозяина, чтобы тот вышел наружу. Там Баландова сбили с ног и стали требовать все те же 1,2 млн рублей, угрожая, что в противном случае может пострадать и он, и семья. Один бил, другой кричал, что они, дескать, «от воров шагают», поэтому им нужно платить.

В полиции потерпевший рассказывал, что Чекуров звонил ему из мест лишения свободы и интересовался автомобилем, говорил, что скоро вернется из тюрьмы. Фото Максима Платонова

Тут на двор Баландова приехал поставщик стройматериала, и гоп-компания скрылась. Мягкий при этом потребовал привезти деньги завтра. Впрочем, стоило предпринимателю обратиться в больницу и полицию за помощью, как угрозы и требования прекратились. Однако в начале августа неизвестные подожгли ту самую дачу Баландова. По факту поджога полиция дело возбудила. Но подозреваемые в нем не появились.

Зато летом 2019-го, когда к делу подключились сотрудники подразделения по борьбе с оргпреступностью, по эпизоду с потерпевшим Баландовым повязали сразу шестерых. Чекуров, что провел за решеткой 11 лет, на допросе подтверждал свой звонок с зоны этому предпринимателю. Говорил: расчет был — припугнуть, чтобы отдал автомобиль, который сам приобрел криво. А еще Чекуров рассказывал, что в середине июля часть их компании ездила к Рашиду Джамбульскому по просьбе Камалова-Кэмла — тот решал в Оренбурге «какие-то свои