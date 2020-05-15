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Черная касса ГК «ФОН»: с подсудимых Ливады и Ахметзяновой спросили за 2,6 миллиарда

07:00, 15.05.2020 21 Сюжет: Крушение "ФОНа"

10 фактов о деле заслуженного строителя Татарстана на старте судебного процесса

Черная касса ГК «ФОН»: с подсудимых Ливады и Ахметзяновой спросили за 2,6 миллиарда
Фото: Юлия Косолапкина

В Ново-Савиновский райсуд Казани поступило уголовное дело 1 300 обманутых дольщиков строительной империи «ФОН». По версии МВД и прокуратуры Татарстана, с 2010 года обвиняемые застройщики Анатолий Ливада и Диана Ахметзянова «в сговоре с неустановленными лицами» увели 2,6 млрд рублей с трех жилкомплексов Казани. Об «инвесторах», выкупавших по 100 квартир, потерпевших сотрудниках Следкома и 700 отказавшихся от статуса потерпевших — в материале «Реального времени».

1. Дело в 765 томах рассмотрит зампред суда Ахметшин

На 20 мая Ново-Савиновский райсуд Казани назначил предварительное слушание по самому масштабному в Татарстане делу дольщиков. По данным «Реального времени», на нем защита намерена заявить ряд ходатайств, которые затрагивают вопросы качества расследования.

Материалы обвинения в 765 томах поступили в суд 12 мая. Разбираться в них поручено заместителю председателя райсуда по уголовным делам Марселю Ахметшину. Ранее он вынес обвинительный приговор бывшему главного инженера ЭПУ «Горгаз» и не пошел на прекращение уголовного преследования сына судьи арбитража за пьяное ДТП с тяжкими последствиями.

Объемное обвинение по делу утвердил первый заместитель прокурора Татарстана Сергей Старостин, а поддерживать его поручил сотрудникам Ново-Савиновской прокуратуры. Оглашение этого документа в суде может растянуться на несколько дней.

На 20 мая Ново-Савиновский райсуд Казани назначил предварительное слушание по самому масштабному в Татарстане делу дольщиков. Фото Ирины Плотниковой

2. 700 бесквартирных отказались писать заявления

Потерпевшими по делу признаны семь коммерческих фирм и более 1 300 граждан. В том числе два нерядовых сотрудника Следкома по РТ, директора компаний и родственники государственных и муниципальных служащих, уверяют источники «Реального времени». Повестки на допросы суду предстоит слать не только во все концы Татарстана, но и в 12 регионов страны — от Москвы до Красноярского края. Часть потерпевших проживают в Приволжском округе — Башкирии, Чувашии, Удмуртии, Ульяновской, Кировской и Самарской областях.

Сумма ущерба граждан и организаций разнится — от 600 тысяч до 38 млн рублей. Некоторые ждут свои квартиры по 8—9 лет. Два человека не дожили не только до новоселья, но и до старта судебного процесса. Еще 700 человек, вложившихся в недострои, наотрез отказались признавать себя обманутыми. Такое решение объясняли желанием получить свои квартиры и несогласием на возврат вложенных средств.

3. В дело попали три проблемных ЖК

Общий ущерб по уголовному делу следователи МВД Татарстана оценили в 2,599 млрд рублей, посчитав, что именно эта сумма не дошла до «фоновских» строек:

  • Эпизод 1. Хищение 734 млн рублей участников строительства семи домов ЖК «Симфония» (ул. Павлюхина) в 2010—2016 годах, 301 потерпевший. Достраивать три дома пришлось СК «Бриз».
  • Эпизод 2. Хищение 318,2 млн рублей участников строительство ЖК «Царицынский бугор» (ул. Фучика), 91 потерпевший. Стройку заканчивал созданный ЖСК «Фучика».
  • Эпизод 3. Хищение 1 546,9 млн рублей участников строительства пяти домов в ЖК «МЧС» (ул. Академика Губкина), 821 потерпевший. Три дома не сданы до сих пор — на одном (дом №2) работы завершены на 40%, на оставшихся — на 2% и 6% соответственно, на уровне забивки свай.

Гражданские иски по делу пока заявила лишь половина потерпевших — 743 человека.

Следователи установили: разрешение на строительство двух домов в данном ЖК так и не было получено, а ведь без этого документа компания просто не имела права привлекать средства граждан. Фото: kzn.ru

4. Самострои «ФОНа» и «чувашские» векселя

Ливаде и Ахметзяновой вменяют три аферы в особо крупном размере и в сговоре с некими неустановленными лицами путем «создания видимости строительства объектов». В первом эпизоде фигурирует проект ЖК «Симфония» из семи высоток в , 13, 19 этажей на улице Павлюхина (застройщик «ФОН-Ривьера»). Следователи установили: разрешение на строительство двух домов в данном ЖК так и не было получено, а ведь без этого документа компания просто не имела права привлекать средства граждан. Но делала это. По пяти оставшимся домам разрешения были получены в 2012 году, хотя оформление договоров началось раньше.

Не было такого разрешения в первые годы стройки по ЖК «Царицынский бугор» — это 12—14-этажки с подземной автостоянкой и банно-оздоровительным комплексом на улице Фучика. Самостроями по факту оказались два из пяти домов в 7—18 этажей в ЖК «МЧС» на улице Академика Губкина. Легализация остальных построек данного ЖК началась в 2014-м.

Все это время в обход предусмотренной законом защиты прав дольщиков процедуры с ними заключали не договора участия в долевом строительстве, а предварительные договоры купли-продажи помещений и парковочных мест, полагают силовики. А данный документ возлагал на застройщика обязательство заключить по завершении стройки... основной договор купли-продажи, в соответствии с которым и передать помещение в собственность.

При этом использовалась еще одна хитрая схема расчета — расплатиться с застройщиком будущим покупателям предлагали путем покупки простого векселя компании «Персона+». Это ООО с пропиской в Чувашии по факту размещалось в том же казанском офисе на Чистопольской, что и другие фирмы группы компаний «ФОН». Более того, пост директора «Персоны+» занимал инспектор отдела контроля «ФОНа» Рыбаков, который, как полагают в МВД, лишь подписывал нужные начальству документы, а сам решений по «своей» фирме не принимал и вообще считал, что она нужна «для оптимизации налогов». Следователи же считают: «вексельная схема» позволяла уводить деньги участников строительства мимо кассы компании-застройщика, причем полномочия Ливады и Ахметзяновой в трех фирмах — «ФОН», «ФОН-Ривьера» и «Царицынский бугор» — были равными, хотя формально к двум последним основатель стройимперии отношения не имел.

Первоначально под арест по делу «ФОНа» попало имущество на сумму свыше полумиллиарда рублей. Позже часть земель и иных объектов недвижимости выбыла из перечня арестованного. Фото Максима Платонова

5. Арестованные лодки Ливады и 75 участков Ахметзяновой

Первоначально под арест по делу «ФОНа» попало имущество на сумму свыше полумиллиарда рублей. Позже часть земель и иных объектов недвижимости выбыла из перечня арестованного. Там остались объекты движимого и недвижимого имущества, стоимость которых оценивается в 190,4 млн рублей. Среди них — 100% доли в уставном капитале. В частности, у заслуженного строителя Татарстана Анатолия Ливады арестовали 100% доли в уставном капитале ООО «ФОН» (ликвидировано в феврале 2020 года) и ни одной квартиры. Только два нежилых помещения да две моторные лодки «Казанка» и «GRIZZLY», а еще транспортер.

Под арест попали два земельных участка ООО «ФОН» в Казани и Верхнеуслонском районе, жилой дом в 548 «квадратов», несколько нежилых помещений и трактор «Беларус» с прицепом.

Куда солидней, на первый взгляд, активы директора и учредителя компаний «ФОН-Ривьера» и «Царицынский бугор» Дианы Ахметзяновой — 72 участка земли в садовом товариществе «Смородинка» Высокогорского района Татарстана (площадью от 6 до 1 420 «квадратов»), участок с домом в 872 кв. м в Зеленодольском районе. А еще в Казани — два участка, две квартиры, четыре нежилых помещения и 10 мест для автостоянки и парковки. И ни одной арестованной машины.

6. Момент «истины» и посадка

До суда дело «ФОНа» шло больше 4 лет. Еще в ноябре 2015-го в следственной части ГСУ МВД Татарстана возбудили дело о предполагаемом мошенничестве в отношении неустановленных лиц. В апреле 2016-го статус подозреваемой получила давняя соратница некогда влиятельного застройщика Диана Ахметзянова, спустя год задержали и отправили в СИЗО самого Анатолия Ливаду. Этому предшествовали два фильма московского тележурналиста, автора программы «Момент истины» Андрея Караулова, в которых фактически прозвучали обвинения, что «ФОНу» последние 3 года просто не дают работать в республике. «Мы ждали «спасибо», а получили четыре уголовных дела», — заявлял сам бизнесмен, отмечая, что компания за годы работы безвозмездно отдала полицейским 500 квартир. Впрочем, уже оказавшись за решеткой, Ливада отрекся от этих выпадов.

До суда дело «ФОНа» шло больше 4 лет. Фото Олега Тихонова

7. Двойные продажи больше не предъявляют

Весной 2018-го Верховный суд Татарстана заменил застройщику реальный арест домашним. Таким образом, к сегодняшнему дню он провел под стражей год и еще 2 года под домашним арестом. Что обязательно пойдет в зачет наказания в случае обвинительного приговора, до которого пока очень далеко. Для сравнения: дело экс-главы стройфирмы «Свей» Рашида Аитова и всего 120 обманутых дольщиков рассматривалось судами 2,5 года.

Часть претензий к застройщикам отпала в ходе следствия. Так, в 2016-м году отмечалось, что в строящихся домах ЖК «Симфония» по улице Павлюхина в Казани юристы управления жилищной политики исполкома и силовики вскрыли 59 фактов фактов двойных продаж: каждая из квартир по одному договору подлежит передаче конкретному покупателю, а по другому — директору связанной с «ФОНом» компании. Последнего рядовые сотрудники стройфирм Ливады и Ахметзяновой знали как крупного инвестора, который на старте работ выкупал под сотню квартир, а спустя какое-то время, не дожидаясь сдачи, реализовывал гражданам с учетом цены квадратного метра на текущую дату. Причем сделки заключались в офисе группы компаний «ФОН» на улице Чистопольской.

Следствие показало, что часть расчетов с этим инвестором проводилось бартером, и еще в 2016-м году «ФОН-Ривьера» закрыла вопрос с задвоением, просто передав инвестору права на другие помещения.

8. Версия защиты: реальные затраты на стройки превысили объем привлеченных средств

67-летний Анатолий Ливада с обвинениями не согласен. Его позиция — все денежные средства направлял только на строительство, вел его на законных основаниях и ничего не похищал, в сговор с Дианой Ахметзяновой не вступал. По версии застройщика, проектами ЖК «Симфония» и «Царицынский бугор» она занималась самостоятельно, указаний нарушать федеральный закон путем заключения предварительных договоров купли-продажи Ливада никому не давал.

Появление вексельной схемы и фирмы «Персона+» Ливада первоначально объяснял проблемами с исполнением инвестиционного договора со стороны МЧС: министерство обязалось предоставить под стройку земельный участок, а на выходе получить для своих сотрудников пятую часть квартир (по факту спасатели жилья так и не получили, однако поскольку свои средства в ЖК они не вкладывали, то и потерпевшими их не признали).

По версии застройщика, проектами ЖК «Симфония» и «Царицынский бугор» Ахметзянова занималась самостоятельно. Фото Максима Платонова

Диана Ахметзянова на предварительном следствии признавала, что договора с людьми заключались и без разрешения на строительство, но уверяла — хищений не было. По версии защиты, экспертиза по объектам ГК «ФОН» проведена однобоко: учтены лишь строительно-монтажные работы на домах, а огромное количество расходов осталось за бортом — как-то траты на приобретение участков, получение проектной документации, госэкпертизу, налоги, погашение кредитов и процентов по ним, технологическое присоединение зданий к сетям и проч. Также Ахметзянова отмечала, что при строительстве ЖК «Солнечный город», квартиры в котором получали сотрудники полиции, никаких нареканий со стороны МВД вексельная схема не вызывала.

Кроме того, директор и учредитель «ФОН-Ривьеры» уверяла, что реальные затраты по объектам в трех ЖК превышали объем привлеченных средств. Часть потерпевших трактуют эти слово однозначно — в последние годы строительная империя работала по принципу «пирамиды», которая рухнула, когда на фоне кризиса и новых подходов потеряла возможность расширять строительные площади дальше.

9. Стройбагаж «ФОНа»

ООО «ФОН» работало в Татарстане с 1995 года — возводило торговые комплексы «XL» и «Савиново» по проспекту Ямашева, комплекс «Западные ворота» в Альметьевске, ресторан «Парус» на Кремлевской дамбе и 43 жилых дома. Сейчас этой компанией рулит конкурсный управляющий.

ЗАО «ФОН» с 2004 года построило 18 жилых домов в Казани и Набережных Челнах, завод керамического кирпича в Услоне, развлекательный комплекс «Крепость» на казанской улице Чистопольской. Через год была создана «ФОН-Ривьера». На ее счету — девять многоквартирных домов в Верхнем Услоне и Казани, включая ЖК «Солнечный город». Сейчас фирма — в стадии ликвидации.

Не исключено, что приговор по делу «ФОНа» будет раньше, чем новоселье. Фото Максима Платонова

10. Дольщики ЖК «МЧС» стали инвесторами

Работы в домах ЖК «МЧС» встали в 2014-м году. Чтобы помочь застройщику, жильцы первого и пятого домов добровольно-принудительно вложились в покупку парковочных мест и нежилых помещений. В первом случае этого хватило, во втором государство простимулировало компанию-инвестора «Ак Таш» земельным участком. Еще один участок получил девелопер «Комосстрой» из Удмуртии, который в 2019-м взялся довести до ума дом №2 в проблемном ЖК. Его будущие жильцы также пошли на выкуп стояночных мест и нежилых помещений. Согласно дорожной карте Фонда поддержки дольщиков РТ, срок сдачи этого объекта — четвертый квартал 2022 года. О сроках возможной достройки домов 3 и 4 в «МЧС» пока остается гадать. Не исключено, что приговор по делу «ФОНа» будет раньше, чем новоселье.

Ирина Плотникова
ПроисшествияБизнесОбществоВластьЭкономикаФинансыИнвестицииНедвижимость БашкортостанКировская областьУдмуртияТатарстан
комментарии 21

комментарии

  • Анонимно 07:44
    Да, вложившие деньги в строительство 2 дома ЖК МЧС давно на митингах, пикетах, в палаточных лагерях перезнакомились с соседями, а квартир так и нет.
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  • Анонимно 07:45
    Домик у Ливады слабоват, гранита и мрамора не видно.
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    Анонимно 11:01
    мда. Говорили, что у него дворец. Совсем не тянет.
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  • Анонимно 07:55
    Когда Ахметзянову посадят? Она деньги собирала всегда с дольщиков. Поменять местами ее надо с Ливадой.
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  • Анонимно 08:05
    Дайте фото Ахметзяновой. Посмотреть на неё хочется. Живу в Хабаровске, далеко ехать.
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  • Анонимно 08:14
    ЗА 2,5 года нормальные строители могут достраивать весь комплекс ЖК МЧС, а не только 2 дом.
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  • Анонимно 08:21
    Дольщики не хотят уголовного дела, им надо квартиры. Почему следствие не принимает заявления об отказе быть потерпевшими дольщиками? Мы не хотим быть потерпевшими.
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    Анонимно 09:16
    Не говорите за всех.
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    Анонимно 09:51
    Желающие могут оставаться в уголовке. Ждать расправы без жилья.
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    Анонимно 10:51
    Не обманывайте людей. На сегодня уголовка и достройка домов не связаны между собой. Деньги на строительство выделили РФ и РТ.
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    Анонимно 12:17
    Вы не обманывайте людей. Никто из чиновников не дает однозначного ответа. Зато есть наглядный пример со Свеем. Недалекие люди любят наступать на собственные грабли.
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    Анонимно 12:22
    Вы дольщик или провокатор? Какая может быть уголовка, если все дома построены, дольщики получили квартиры?! Если с головой проблемы - общайтесь с грамотными юристами.
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  • Анонимно 08:31
    Как все надоело!!!! Много слов, обещаний, только стройки нет!!!!!
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    Анонимно 09:59
    И не будет пока суд идёт. Свей в пример
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  • Анонимно 08:48
    Пожизненное Ливаде и Ахметзяноврй, не меньше!
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  • Анонимно 09:30
    Не будет ли задержки начало строительство за суды над Ливада АС и ДН ?
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    Анонимно 09:50
    буде. свей три года сидели в суде
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    Анонимно 10:03
    Нет.
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    Анонимно 10:57
    глупые вопросы задаете. Сами думайте. Нас (Свей) начали строить как Аитова осудили. Наш пример показателен для дольщиков потерпевших.
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  • Анонимно 11:05
    Покажите фото Ахметзяновой за решеткой. Порадуйте дольщиков Симфонии.
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  • Анонимно 11:43
    Насколько законно был предоставлен земелный участок акташу? Он итак там сэкономил при строительстве школы, вместо затратного переноса коллектора и обустройства спортплощадки возле школы, как предполагалось по эскизным планам, вырубили сотни деревьев на площади 4000 м2, сунули детскую площадку в 50 метрах от будущего Вознесенского тракта, гениально. Теперь новому дому надо будет выезжать наверно часов в 5 или авто бросать где нибудь возле ноксы, чтобы выбраться из дома, тк парковки у школы нет и не будет
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