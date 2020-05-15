Черная касса ГК «ФОН»: с подсудимых Ливады и Ахметзяновой спросили за 2,6 миллиарда

10 фактов о деле заслуженного строителя Татарстана на старте судебного процесса

Фото: Юлия Косолапкина

В Ново-Савиновский райсуд Казани поступило уголовное дело 1 300 обманутых дольщиков строительной империи «ФОН». По версии МВД и прокуратуры Татарстана, с 2010 года обвиняемые застройщики Анатолий Ливада и Диана Ахметзянова «в сговоре с неустановленными лицами» увели 2,6 млрд рублей с трех жилкомплексов Казани. Об «инвесторах», выкупавших по 100 квартир, потерпевших сотрудниках Следкома и 700 отказавшихся от статуса потерпевших — в материале «Реального времени».

1. Дело в 765 томах рассмотрит зампред суда Ахметшин

На 20 мая Ново-Савиновский райсуд Казани назначил предварительное слушание по самому масштабному в Татарстане делу дольщиков. По данным «Реального времени», на нем защита намерена заявить ряд ходатайств, которые затрагивают вопросы качества расследования.

Материалы обвинения в 765 томах поступили в суд 12 мая. Разбираться в них поручено заместителю председателя райсуда по уголовным делам Марселю Ахметшину. Ранее он вынес обвинительный приговор бывшему главного инженера ЭПУ «Горгаз» и не пошел на прекращение уголовного преследования сына судьи арбитража за пьяное ДТП с тяжкими последствиями.

Объемное обвинение по делу утвердил первый заместитель прокурора Татарстана Сергей Старостин, а поддерживать его поручил сотрудникам Ново-Савиновской прокуратуры. Оглашение этого документа в суде может растянуться на несколько дней.

На 20 мая Ново-Савиновский райсуд Казани назначил предварительное слушание по самому масштабному в Татарстане делу дольщиков. Фото Ирины Плотниковой

2. 700 бесквартирных отказались писать заявления

Потерпевшими по делу признаны семь коммерческих фирм и более 1 300 граждан. В том числе два нерядовых сотрудника Следкома по РТ, директора компаний и родственники государственных и муниципальных служащих, уверяют источники «Реального времени». Повестки на допросы суду предстоит слать не только во все концы Татарстана, но и в 12 регионов страны — от Москвы до Красноярского края. Часть потерпевших проживают в Приволжском округе — Башкирии, Чувашии, Удмуртии, Ульяновской, Кировской и Самарской областях.

Сумма ущерба граждан и организаций разнится — от 600 тысяч до 38 млн рублей. Некоторые ждут свои квартиры по 8—9 лет. Два человека не дожили не только до новоселья, но и до старта судебного процесса. Еще 700 человек, вложившихся в недострои, наотрез отказались признавать себя обманутыми. Такое решение объясняли желанием получить свои квартиры и несогласием на возврат вложенных средств.

3. В дело попали три проблемных ЖК

Общий ущерб по уголовному делу следователи МВД Татарстана оценили в 2,599 млрд рублей, посчитав, что именно эта сумма не дошла до «фоновских» строек:

Эпизод 1 . Хищение 734 млн рублей участников строительства семи домов ЖК «Симфония» (ул. Павлюхина) в 2010—2016 годах, 301 потерпевший. Достраивать три дома пришлось СК «Бриз».

. Хищение 734 млн рублей участников строительства семи домов (ул. Павлюхина) в 2010—2016 годах, 301 потерпевший. Достраивать три дома пришлось СК «Бриз». Эпизод 2. Хищение 318,2 млн рублей участников строительство ЖК «Царицынский бугор» (ул. Фучика), 91 потерпевший. Стройку заканчивал созданный ЖСК «Фучика».

Хищение 318,2 млн рублей участников строительство (ул. Фучика), 91 потерпевший. Стройку заканчивал созданный ЖСК «Фучика». Эпизод 3. Хищение 1 546,9 млн рублей участников строительства пяти домов в ЖК «МЧС» (ул. Академика Губкина), 821 потерпевший. Три дома не сданы до сих пор — на одном (дом №2) работы завершены на 40%, на оставшихся — на 2% и 6% соответственно, на уровне забивки свай.

Гражданские иски по делу пока заявила лишь половина потерпевших — 743 человека.

Следователи установили: разрешение на строительство двух домов в данном ЖК так и не было получено, а ведь без этого документа компания просто не имела права привлекать средства граждан. Фото: kzn.ru

4. Самострои «ФОНа» и «чувашские» векселя

Ливаде и Ахметзяновой вменяют три аферы в особо крупном размере и в сговоре с некими неустановленными лицами путем «создания видимости строительства объектов». В первом эпизоде фигурирует проект ЖК «Симфония» из семи высоток в , 13, 19 этажей на улице Павлюхина (застройщик «ФОН-Ривьера»). Следователи установили: разрешение на строительство двух домов в данном ЖК так и не было получено, а ведь без этого документа компания просто не имела права привлекать средства граждан. Но делала это. По пяти оставшимся домам разрешения были получены в 2012 году, хотя оформление договоров началось раньше.

Не было такого разрешения в первые годы стройки по ЖК «Царицынский бугор» — это 12—14-этажки с подземной автостоянкой и банно-оздоровительным комплексом на улице Фучика. Самостроями по факту оказались два из пяти домов в 7—18 этажей в ЖК «МЧС» на улице Академика Губкина. Легализация остальных построек данного ЖК началась в 2014-м.

Все это время в обход предусмотренной законом защиты прав дольщиков процедуры с ними заключали не договора участия в долевом строительстве, а предварительные договоры купли-продажи помещений и парковочных мест, полагают силовики. А данный документ возлагал на застройщика обязательство заключить по завершении стройки... основной договор купли-продажи, в соответствии с которым и передать помещение в собственность.

При этом использовалась еще одна хитрая схема расчета — расплатиться с застройщиком будущим покупателям предлагали путем покупки простого векселя компании «Персона+». Это ООО с пропиской в Чувашии по факту размещалось в том же казанском офисе на Чистопольской, что и другие фирмы группы компаний «ФОН». Более того, пост директора «Персоны+» занимал инспектор отдела контроля «ФОНа» Рыбаков, который, как полагают в МВД, лишь подписывал нужные начальству документы, а сам решений по «своей» фирме не принимал и вообще считал, что она нужна «для оптимизации налогов». Следователи же считают: «вексельная схема» позволяла уводить деньги участников строительства мимо кассы компании-застройщика, причем полномочия Ливады и Ахметзяновой в трех фирмах — «ФОН», «ФОН-Ривьера» и «Царицынский бугор» — были равными, хотя формально к двум последним основатель стройимперии отношения не имел.

Первоначально под арест по делу «ФОНа» попало имущество на сумму свыше полумиллиарда рублей. Позже часть земель и иных объектов недвижимости выбыла из перечня арестованного. Фото Максима Платонова

5. Арестованные лодки Ливады и 75 участков Ахметзяновой

Первоначально под арест по делу «ФОНа» попало имущество на сумму свыше полумиллиарда рублей. Позже часть земель и иных объектов недвижимости выбыла из перечня арестованного. Там остались объекты движимого и недвижимого имущества, стоимость которых оценивается в 190,4 млн рублей. Среди них — 100% доли в уставном капитале. В частности, у заслуженного строителя Татарстана Анатолия Ливады арестовали 100% доли в уставном капитале ООО «ФОН» (ликвидировано в феврале 2020 года) и ни одной квартиры. Только два нежилых помещения да две моторные лодки «Казанка» и «GRIZZLY», а еще транспортер.

Под арест попали два земельных участка ООО «ФОН» в Казани и Верхнеуслонском районе, жилой дом в 548 «квадратов», несколько нежилых помещений и трактор «Беларус» с прицепом.

Куда солидней, на первый взгляд, активы директора и учредителя компаний «ФОН-Ривьера» и «Царицынский бугор» Дианы Ахметзяновой — 72 участка земли в садовом товариществе «Смородинка» Высокогорского района Татарстана (площадью от 6 до 1 420 «квадратов»), участок с домом в 872 кв. м в Зеленодольском районе. А еще в Казани — два участка, две квартиры, четыре нежилых помещения и 10 мест для автостоянки и парковки. И ни одной арестованной машины.

6. Момент «истины» и посадка

До суда дело «ФОНа» шло больше 4 лет. Еще в ноябре 2015-го в следственной части ГСУ МВД Татарстана возбудили дело о предполагаемом мошенничестве в отношении неустановленных лиц. В апреле 2016-го статус подозреваемой получила давняя соратница некогда влиятельного застройщика Диана Ахметзянова, спустя год задержали и отправили в СИЗО самого Анатолия Ливаду. Этому предшествовали два фильма московского тележурналиста, автора программы «Момент истины» Андрея Караулова, в которых фактически прозвучали обвинения, что «ФОНу» последние 3 года просто не дают работать в республике. «Мы ждали «спасибо», а получили четыре уголовных дела», — заявлял сам бизнесмен, отмечая, что компания за годы работы безвозмездно отдала полицейским 500 квартир. Впрочем, уже оказавшись за решеткой, Ливада отрекся от этих выпадов.

До суда дело «ФОНа» шло больше 4 лет. Фото Олега Тихонова

7. Двойные продажи больше не предъявляют

Весной 2018-го Верховный суд Татарстана заменил застройщику реальный арест домашним. Таким образом, к сегодняшнему дню он провел под стражей год и еще 2 года под домашним арестом. Что обязательно пойдет в зачет наказания в случае обвинительного приговора, до которого пока очень далеко. Для сравнения: дело экс-главы стройфирмы «Свей» Рашида Аитова и всего 120 обманутых дольщиков рассматривалось судами 2,5 года.

Часть претензий к застройщикам отпала в ходе следствия. Так, в 2016-м году отмечалось, что в строящихся домах ЖК «Симфония» по улице Павлюхина в Казани юристы управления жилищной политики исполкома и силовики вскрыли 59 фактов фактов двойных продаж: каждая из квартир по одному договору подлежит передаче конкретному покупателю, а по другому — директору связанной с «ФОНом» компании. Последнего рядовые сотрудники стройфирм Ливады и Ахметзяновой знали как крупного инвестора, который на старте работ выкупал под сотню квартир, а спустя какое-то время, не дожидаясь сдачи, реализовывал гражданам с учетом цены квадратного метра на текущую дату. Причем сделки заключались в офисе группы компаний «ФОН» на улице Чистопольской.

Следствие показало, что часть расчетов с этим инвестором проводилось бартером, и еще в 2016-м году «ФОН-Ривьера» закрыла вопрос с задвоением, просто передав инвестору права на другие помещения.

8. Версия защиты: реальные затраты на стройки превысили объем привлеченных средств

67-летний Анатолий Ливада с обвинениями не согласен. Его позиция — все денежные средства направлял только на строительство, вел его на законных основаниях и ничего не похищал, в сговор с Дианой Ахметзяновой не вступал. По версии застройщика, проектами ЖК «Симфония» и «Царицынский бугор» она занималась самостоятельно, указаний нарушать федеральный закон путем заключения предварительных договоров купли-продажи Ливада никому не давал.

Появление вексельной схемы и фирмы «Персона+» Ливада первоначально объяснял проблемами с исполнением инвестиционного договора со стороны МЧС: министерство обязалось предоставить под стройку земельный участок, а на выходе получить для своих сотрудников пятую часть квартир (по факту спасатели жилья так и не получили, однако поскольку свои средства в ЖК они не вкладывали, то и потерпевшими их не признали).

По версии застройщика, проектами ЖК «Симфония» и «Царицынский бугор» Ахметзянова занималась самостоятельно. Фото Максима Платонова

Диана Ахметзянова на предварительном следствии признавала, что договора с людьми заключались и без разрешения на строительство, но уверяла — хищений не было. По версии защиты, экспертиза по объектам ГК «ФОН» проведена однобоко: учтены лишь строительно-монтажные работы на домах, а огромное количество расходов осталось за бортом — как-то траты на приобретение участков, получение проектной документации, госэкпертизу, налоги, погашение кредитов и процентов по ним, технологическое присоединение зданий к сетям и проч. Также Ахметзянова отмечала, что при строительстве ЖК «Солнечный город», квартиры в котором получали сотрудники полиции, никаких нареканий со стороны МВД вексельная схема не вызывала.

Кроме того, директор и учредитель «ФОН-Ривьеры» уверяла, что реальные затраты по объектам в трех ЖК превышали объем привлеченных средств. Часть потерпевших трактуют эти слово однозначно — в последние годы строительная империя работала по принципу «пирамиды», которая рухнула, когда на фоне кризиса и новых подходов потеряла возможность расширять строительные площади дальше.

9. Стройбагаж «ФОНа»

ООО «ФОН» работало в Татарстане с 1995 года — возводило торговые комплексы «XL» и «Савиново» по проспекту Ямашева, комплекс «Западные ворота» в Альметьевске, ресторан «Парус» на Кремлевской дамбе и 43 жилых дома. Сейчас этой компанией рулит конкурсный управляющий.

ЗАО «ФОН» с 2004 года построило 18 жилых домов в Казани и Набережных Челнах, завод керамического кирпича в Услоне, развлекательный комплекс «Крепость» на казанской улице Чистопольской. Через год была создана «ФОН-Ривьера». На ее счету — девять многоквартирных домов в Верхнем Услоне и Казани, включая ЖК «Солнечный город». Сейчас фирма — в стадии ликвидации.

Не исключено, что приговор по делу «ФОНа» будет раньше, чем новоселье. Фото Максима Платонова

10. Дольщики ЖК «МЧС» стали инвесторами

Работы в домах ЖК «МЧС» встали в 2014-м году. Чтобы помочь застройщику, жильцы первого и пятого домов добровольно-принудительно вложились в покупку парковочных мест и нежилых помещений. В первом случае этого хватило, во втором государство простимулировало компанию-инвестора «Ак Таш» земельным участком. Еще один участок получил девелопер «Комосстрой» из Удмуртии, который в 2019-м взялся довести до ума дом №2 в проблемном ЖК. Его будущие жильцы также пошли на выкуп стояночных мест и нежилых помещений. Согласно дорожной карте Фонда поддержки дольщиков РТ, срок сдачи этого объекта — четвертый квартал 2022 года. О сроках возможной достройки домов 3 и 4 в «МЧС» пока остается гадать. Не исключено, что приговор по делу «ФОНа» будет раньше, чем новоселье.