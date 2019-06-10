Осторожно — автобус! «Работал три дня подряд по 18 часов»

В Казани за «потерю» пассажира, наезд и ДТП с выездом на красный судят трех водителей пассажирского транспорта

Фото: Ирина Плотникова

Сразу три уголовных процесса над водителями «краснобусов» стартовали в казанских судах. По версии обвинения, они преступно нарушили правила, вследствие чего три человека получили тяжелые травмы. Один из них после падения из автобуса умер в больнице. Впрочем, именно на этого покойника подсудимый с 40-летним водительским стажем попытался переложить часть вины. По данным ГАИ, самым «урожайным» в Казани по числу аварий с пассажирскими автобусами стал прошлогодний июнь.

«Вижу — человек из дверей падает»



Ильдусу Исламгалиеву — 58 лет. За рулем 40 лет, из них 9 — управляет автобусом. Считается одним из самых опытных водителей казанского ПАТП-2.

29 октября прошлого года около 16 часов Исламгалиев отъезжал от остановки «Советская площадь» с открытыми пассажирскими дверями. В результате 74-летний Георгий Владимирович Д. на ходу вылетел из салона и получил открытые переломы голени, был госпитализирован и через несколько дней скончался в реанимации уже от инфаркта.

Исламгалиева судят за причинение тяжкого вреда здоровью пассажира вследствие грубого нарушения ПДД. На словах он вину признает — мол, нарушил последовательность действий — сначала отпустил педаль тормоза, затем нажал на кнопку закрытия дверей в салон. «Потом вижу в зеркало [заднего вида] — человек падает из средних дверей. Я предпринял экстренное торможение. Вышел — он уже у задних дверей лежал, вижу — кровь уже идет. Побежал за аптечкой, чтобы жгут наложить», — вспоминает водитель.

По словам подсудимого, он навещал пострадавшего в травматологии 7-й горбольницы и тот был согласен на мировую: «Говорил, принеси бумагу — я подпишу. Сам не удержался — выпивший был». Однако подписать ее не успели — ночью у старика прихватило сердце, его перевели в реанимацию и улучшения не наступило.

Исламгалиева судят за причинение тяжкого вреда здоровью пассажира вследствие грубого нарушения ПДД. Фото Ирины Плотниковой

В карточке покойного больного никакой информации о поступлении в нетрезвом состоянии не было. Однако ж на суде водитель Исламгалиев припомнил и некую свидетельницу, что якобы опознала пострадавшего: «Наш доцент, из вуза» — и подтвердила, что тот был на некоем неформальном вузовском мероприятии, где выпил. Телефон у свидетеля водитель почему-то не взял.

— Тогда зачем вы нам все это рассказываете? — поинтересовался судья Советского райсуда Казани Расим Шакирьянов. — При открытых дверях автобус имеет право трогаться? Если там пожилые, дети или вот пьяный?

— Это не имеет значения. Они все пассажиры... Халатность допустил, — ответил водитель.

«Мировые» водители Казани

Возможная причина халатности вскользь прозвучала в самом начале заседания. Когда подсудимый заверил суд, что выспался сегодня хорошо, а вот до этого «работал три дня подряд без выходных по 18 часов».

Про финансовый план и конкуренцию за пассажиров Исламгалиев суду не рассказывал. Между тем если еще лет десять назад травмы пассажиров и ДТП по вине водителей автобусов были настоящим ЧП, то сейчас встречаются в каждой недельной сводке.

Пока Советский суд разбирается с вождением сотрудника ПАТП-2, в Вахитовском 7 июня вынесли приговор водителю, который трудится в ИП Герасимова. Судом установлено — 1 октября 2018 года около 17 часов 63-летний Хайневар Ниязов за рулем НЕФАЗа выскочил на красный свет на перекресток улиц Карла Маркса — Пушкина и столкнулся с мотоциклистом на Zongshen . Мотоциклист выжил, но его здоровью был нанесен тяжкий вред. Приговором суда Ниязов получил ограничение свободы сроком на 1,5 года с лишением права управления транспортом на тот же срок, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

Если еще лет десять назад травмы пассажиров и ДТП по вине водителей автобусов были настоящим ЧП, то сейчас встречаются в каждой недельной сводке. Фото Антона Журавлева

Вину осужденный водитель НЕФАЗа признал лишь частично, на заседании он высказывал версию, якобы «выехал на запрещенный сигнал светофора», потому что «хотел избежать причинения вреда пассажирам от резкого торможения».

6 июня Приволжским судом Казани было прекращено дело еще одного лихача на «краснобусе». 37-летнего водителя КПАТП-9 Жахунгира Файзуллаева обвиняли в наезде на 60-летнюю женщину 18 октября 2018 года при повороте НЕФАЗа налево с улицы Ферма-2. Здоровью потерпевшей был причинен тяжкий вред, но в суде дело виновника было прекращено — за примирением сторон. Пассажирку понять можно. Закон почему-то позволяет заключать мировую даже с пьяным виновником аварии. Правда, это не всегда спасает от посадки.

На примирение очень рассчитывал и водитель МАЗа Исламгалиев. По его словам, предлагал родственникам покойного пассажира 100 тысяч рублей, но те повысили планку до 300 тысяч, затем запросили полмиллиона. На это Исламгалиев не согласился, и потерпевшие перестали выходить на связь и игнорировать даже повестки суда.

Уголовный реестр ПАТП в Казани не ведут

Сколько всего уголовных дел направлено в суды в отношении водителей автобусов и сколько их было в прошлом году? На этот вопрос в ГСУ МВД Татарстана ответили, что не ведут отдельную статистику по уголовным делам с автобусами, оперируя лишь общей о числе осужденных водителей.

Не поделились информацией и в ГАИ Казани, сославшись, что такой строки учета в базах нет. В отличие от цифр об административных правонарушениях и зафиксированных ДТП с участием общественного транспорта. Впрочем, как заверили журналиста «Реального времени», в последние два года в Казани «наметилась тенденция к снижению количества ДТП по вине водителей городских автобусов, а также погибших и пострадавших в них участников дорожного движения».

Как показало следствие, перекресток регулируется так, что зеленый для пешеходов опасен. Фото ruspdd.ru

Вряд ли эта фраза успокоит близких 18-летней виолончелистки Молодежного симфонического оркестра РТ Кати Титовой, сбитой насмерть автобусом на регулируемом пешеходном переходе. Как показало следствие, перекресток регулируется так, что зеленый для пешеходов опасен.

Если верить статистике — самую большую опасность «краснобусы» в 2018 году представляли в июне — в Казани за этот месяц отмечено 15 ДТП, травмированы 19 человек.

Каким будет этот июнь — покажет время. В сегодняшней сводке ГАИ сообщается, что 8 июня 66-летний пассажир НЕФАЗа получил при падении ушибленную рану затылочной области.