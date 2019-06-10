Осторожно — автобус! «Работал три дня подряд по 18 часов»
В Казани за «потерю» пассажира, наезд и ДТП с выездом на красный судят трех водителей пассажирского транспорта
Сразу три уголовных процесса над водителями «краснобусов» стартовали в казанских судах. По версии обвинения, они преступно нарушили правила, вследствие чего три человека получили тяжелые травмы. Один из них после падения из автобуса умер в больнице. Впрочем, именно на этого покойника подсудимый с 40-летним водительским стажем попытался переложить часть вины. По данным ГАИ, самым «урожайным» в Казани по числу аварий с пассажирскими автобусами стал прошлогодний июнь.
«Вижу — человек из дверей падает»
Ильдусу Исламгалиеву — 58 лет. За рулем 40 лет, из них 9 — управляет автобусом. Считается одним из самых опытных водителей казанского ПАТП-2.
29 октября прошлого года около 16 часов Исламгалиев отъезжал от остановки «Советская площадь» с открытыми пассажирскими дверями. В результате 74-летний Георгий Владимирович Д. на ходу вылетел из салона и получил открытые переломы голени, был госпитализирован и через несколько дней скончался в реанимации уже от инфаркта.
Исламгалиева судят за причинение тяжкого вреда здоровью пассажира вследствие грубого нарушения ПДД. На словах он вину признает — мол, нарушил последовательность действий — сначала отпустил педаль тормоза, затем нажал на кнопку закрытия дверей в салон. «Потом вижу в зеркало [заднего вида] — человек падает из средних дверей. Я предпринял экстренное торможение. Вышел — он уже у задних дверей лежал, вижу — кровь уже идет. Побежал за аптечкой, чтобы жгут наложить», — вспоминает водитель.
По словам подсудимого, он навещал пострадавшего в травматологии 7-й горбольницы и тот был согласен на мировую: «Говорил, принеси бумагу — я подпишу. Сам не удержался — выпивший был». Однако подписать ее не успели — ночью у старика прихватило сердце, его перевели в реанимацию и улучшения не наступило.
В карточке покойного больного никакой информации о поступлении в нетрезвом состоянии не было. Однако ж на суде водитель Исламгалиев припомнил и некую свидетельницу, что якобы опознала пострадавшего: «Наш доцент, из вуза» — и подтвердила, что тот был на некоем неформальном вузовском мероприятии, где выпил. Телефон у свидетеля водитель почему-то не взял.
— Тогда зачем вы нам все это рассказываете? — поинтересовался судья Советского райсуда Казани Расим Шакирьянов. — При открытых дверях автобус имеет право трогаться? Если там пожилые, дети или вот пьяный?
— Это не имеет значения. Они все пассажиры... Халатность допустил, — ответил водитель.
«Мировые» водители Казани
Возможная причина халатности вскользь прозвучала в самом начале заседания. Когда подсудимый заверил суд, что выспался сегодня хорошо, а вот до этого «работал три дня подряд без выходных по 18 часов».
Про финансовый план и конкуренцию за пассажиров Исламгалиев суду не рассказывал. Между тем если еще лет десять назад травмы пассажиров и ДТП по вине водителей автобусов были настоящим ЧП, то сейчас встречаются в каждой недельной сводке.
Пока Советский суд разбирается с вождением сотрудника ПАТП-2, в Вахитовском 7 июня вынесли приговор водителю, который трудится в ИП Герасимова. Судом установлено — 1 октября 2018 года около 17 часов 63-летний Хайневар Ниязов за рулем НЕФАЗа выскочил на красный свет на перекресток улиц Карла Маркса — Пушкина и столкнулся с мотоциклистом на Zongshen . Мотоциклист выжил, но его здоровью был нанесен тяжкий вред. Приговором суда Ниязов получил ограничение свободы сроком на 1,5 года с лишением права управления транспортом на тот же срок, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.
Вину осужденный водитель НЕФАЗа признал лишь частично, на заседании он высказывал версию, якобы «выехал на запрещенный сигнал светофора», потому что «хотел избежать причинения вреда пассажирам от резкого торможения».
6 июня Приволжским судом Казани было прекращено дело еще одного лихача на «краснобусе». 37-летнего водителя КПАТП-9 Жахунгира Файзуллаева обвиняли в наезде на 60-летнюю женщину 18 октября 2018 года при повороте НЕФАЗа налево с улицы Ферма-2. Здоровью потерпевшей был причинен тяжкий вред, но в суде дело виновника было прекращено — за примирением сторон. Пассажирку понять можно. Закон почему-то позволяет заключать мировую даже с пьяным виновником аварии. Правда, это не всегда спасает от посадки.
На примирение очень рассчитывал и водитель МАЗа Исламгалиев. По его словам, предлагал родственникам покойного пассажира 100 тысяч рублей, но те повысили планку до 300 тысяч, затем запросили полмиллиона. На это Исламгалиев не согласился, и потерпевшие перестали выходить на связь и игнорировать даже повестки суда.
Уголовный реестр ПАТП в Казани не ведут
Сколько всего уголовных дел направлено в суды в отношении водителей автобусов и сколько их было в прошлом году? На этот вопрос в ГСУ МВД Татарстана ответили, что не ведут отдельную статистику по уголовным делам с автобусами, оперируя лишь общей о числе осужденных водителей.
Не поделились информацией и в ГАИ Казани, сославшись, что такой строки учета в базах нет. В отличие от цифр об административных правонарушениях и зафиксированных ДТП с участием общественного транспорта. Впрочем, как заверили журналиста «Реального времени», в последние два года в Казани «наметилась тенденция к снижению количества ДТП по вине водителей городских автобусов, а также погибших и пострадавших в них участников дорожного движения».
Вряд ли эта фраза успокоит близких 18-летней виолончелистки Молодежного симфонического оркестра РТ Кати Титовой, сбитой насмерть автобусом на регулируемом пешеходном переходе. Как показало следствие, перекресток регулируется так, что зеленый для пешеходов опасен.
Если верить статистике — самую большую опасность «краснобусы» в 2018 году представляли в июне — в Казани за этот месяц отмечено 15 ДТП, травмированы 19 человек.
Каким будет этот июнь — покажет время. В сегодняшней сводке ГАИ сообщается, что 8 июня 66-летний пассажир НЕФАЗа получил при падении ушибленную рану затылочной области.
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