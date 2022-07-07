В Татарстане развязали войну за право поставить потребителей газа на счетчик

Чистопольская компания пожаловалась на «недобросовестную конкуренцию» подразделения «Газпром трансгаз Казань»

Как стало известно «Реальному времени», войны газовых конкурентов в одном из районов Татарстана достигли той стадии, когда в дело вмешались прокуроры. Проверить действия сотрудников подразделения ООО «Газпром трансгаз Казань» на предмет наличия уголовной составляющей потребовала Чистопольская прокуратура от местных полицейских. Поводом послужила жалоба руководителя частной компании на то, что всесильная организация «лоббирует свои интересы» и ставит бюрократические препоны конкурентам своих сотрудников, которые неофициально подрабатывают установкой в квартирах чистопольцев газовых счетчиков. Подробнее о «конкурентной» борьбе, угрозах, связанных с выполнением работ по установке газового оборудования непрофессионалами, и причинах, по которым районные жилинспекторы не заступились за безопасность жильцов.

«Лоббирует свои интересы»



В создании угрозы жизни и здоровью потребителей газа, нарушении строительных норм и требований пожарной безопасности, а также в недобросовестных действиях в отношении конкурентов подозревает директор чистопольского ООО «Газ-автоматика» Максим Выприцкий руководство ЭПУ «Чистопольгаз» ООО «Газпром трансгаз Казань». В своем заявлении в прокуратуру Чистопольского района он написал, что неоднократно «сталкивался с противодействием своей хозяйственной деятельности» со стороны руководства ЭПУ «Чистопольгаз». Эта компания занимается поставкой газа населению и техобслуживанием газового оборудования.

Противостояние сотрудников ЭПУ «Чистопольгаз» и ООО «Газ-автоматика», как пояснил «Реальному времени» Максим Выприцкий, началось несколько лет назад с приходом на пост нового главного инженера:

— Около 3 лет назад пост главного инженера занял Сибгатов, а вскоре после его назначения у нас начались проблемы.

«Руководство ЭПУ систематически препятствует ведению монтажных работ и установке газовых счетчиков, затягивая приемку и пуск», — написал он в заявлении в прокуратуру. Он перечислил адреса, по которым установка счетчиков сотрудниками его предприятия, по его мнению, искусственно затягивалась путем проволочек при согласовании технической документации, а заказчики после отключения газа на время монтажа на несколько дней оставались без газа.

Компания занимается поставкой газа населению Чистополя и техобслуживанием газового оборудования. Фото: yablor.ru

По мнению Выприцкого, затягивая согласование техдокументации, главный инженер ЭПУ «Чистопольгаз» «лоббирует свои интересы, так как регулярно работники ЭПУ в рабочее время по его поручению занимаются монтажом газового оборудования и могут составить конкуренцию другим подрядчикам». При этом, подчеркивает он, согласно регламентам, действующим в ООО «Газпром трансгаз Казань», работники ЭПУ строительно-монтажными работами не занимаются и не имеют права брать плату за данные виды работ». Выприцкий также указал, что работы сотрудники ЭПУ выполняют «с нарушением всех строительных норм и правил и в отсутствие разрешительной и иной проектной документации». В доказательство он привел список адресов, по которым, по его данным, газовое оборудование устанавливали работники ЭПУ «Чистопольгаз», и список допущенных при этом нарушений с приложением фотографий.

Поверили на слово?

Прокуратура поручила Отделу МВД России по Чистопольскому району провести по заявлению Выприцкого проверку. А там в возбуждении уголовного дела отказали. Сообщили Выприцкому, что факты нарушений, о которых он сообщал в прокуратуру, «допущены не были».

В повторной жалобе в прокуратуру Выприцкий перечислил уже факты, которые, в случае их подтверждения, вполне могут стать основанием как минимум для служебной проверки в отношении следователя, вынесшего «отказное» постановление. По утверждению директора ООО «Газ-автоматика», жителей домов, о которых шла речь в первой жалобе, сотрудники МВД даже не опросили — «отказную» на его материал писали со слов представителя «Чистопольгаза». Также, пишет он в прокуратуру, полицейские не установили факт, подтверждаемый видеозаписью, — врезку счетчика слесарем «Чистопольгаза» в ноябрьские праздники без соблюдения регламентов и требований безопасности, факт установки газового счетчика другим сотрудником этой фирмы в нарушение всех норм — на высоте 30 см от пола за кухонным гарнитуром, причем прямо за нагревающейся духовкой. И факт, который подтверждается звукозаписью — монтаж газопровода и пуск газового котла работниками ЭПУ… Не разобрались полицейские и в движении денежных потоков по оплате работы сотрудникам ЭПУ «Чистопольгаз», отметил Выприцкий, не заметили, что по некоторым адресам был осуществлен перемонтаж газового оборудования без надлежащего документального оформления. Букет нарушений, по его мнению, грозит опасными последствиями, вплоть до отравлений и взрывов газа.

Чистопольская прокуратура поручила Отделу МВД России по Чистопольскому району провести по заявлению Выприцкого проверку. Фото: chistopol-rt.ru

— Следователи, возможно, не понимают, насколько серьезны нарушения, о которых идет речь, — предположил в разговоре с «Реальным временем» Максим Выприцкий. — Полицейские у нас ничего не спрашивают — нам самим приходится буквально навязываться с объяснениями. Мы предоставляли полицейским и фото, и видео, и звукозаписи, которые подтверждают факты, изложенные мной в заявлении, мы предоставили им контакты свидетелей, но их даже не вызвали.

Трагедия из-за ненужного шибера

Прокуратура удовлетворила жалобу Выприцкого со следующей формулировкой: «надлежащая проверка по материалу не проведена, необходимые проверочные материалы не выполнены». Решение об отказе в возбуждении уголовного дела было отменено, а материал отправлен на дополнительную проверку.

Тем временем в селе Каргали Чистопольского района случилось ЧП, которое косвенно подтвердило опасения руководителя «Газ-автоматики»: трое местных жителей насмерть отравились угарным газом из-за того, что в доме каким-то образом оказалась закрытой заслонка вытяжки котла газового отопления. На фото с места происшествия видно, что эта заслонка — шибер — находится прямо над котлом, установленным на полу, так что, проходя мимо, ее можно запросто задеть рукой.

— На котлы шибер вообще не устанавливается, — прокомментировал это фото специалист — Максим Выприцкий. — Такие заслонки ставят на дровяные печи в бане, чтобы печь не задувало, а зачем она нужна на газовом котле — вообще непонятно, ее там быть не должно. Труба должна сразу уходить в дымоход. Судя по фото, котел был установлен давно, так что его неоднократно видели слесаря «Чистопольгаза», когда проводили плановое техобслуживание. И, по логике, они должны были не в отопительный сезон выдать предписание убрать шибер и установить срок исполнения.

— А если бы шибер не убрали?

— Тогда, я полагаю, газ должны были отключить и включить только после выполнения предписания. Так поступают, когда обнаруживается старый котел, который пора менять. И если бы это было сделано, трагедии, возможно, не случилось бы.

Нарушителей обнаружили по запаху

А 30 июня Максим Выприцкий обнаружил, что сотрудники «Чистопольгаза» осуществили врезку и подвели газ к строящемуся в Чистополе объекту по улице Хамзина, 9 — до границы участка, где возводится здание коммерческого назначения. Он рассказал «Реальному времени», что в тот вечер к нему в офис зашли знакомые и поинтересовались, не он ли проводил по этому адресу газ:

— Сказали, что стоит сильный запах газа. Я сказал, что там наша компания не работала. А сам сразу туда выехал. Газом действительно пахло. Я остановился неподалеку и сразу вызвал и полицию, и аварийную службу. Примерно с 21.00 до 24.00 мы там находились. Утечку аварийная служба ликвидировала, собственник помещения на месте так и не появился, а я вместе с полицейскими прошел вдоль всей трубы и зафиксировал на видео врезку в магистральный газопровод без надлежащего клейма, которое ставится в случае, если врезка осуществлялась на законных основаниях, и материальный ярлык ЭПУ «Чистопольгаз» с на цокольный ввод в здание от 13 апреля 2022 года.

Сейчас, по его данным, полиция ведет расследование по этому случаю, но, учитывая, какой была реакция полицейских на его предыдущие обращения, он опасается, что историю замнут.



Кто обеспечит безопасность?

— Люди не виноваты, они просто не понимают последствий подключения газопроводов и газовых приборов с нарушениями норм и правил, — пояснил он «Реальному времени», почему считает важным довести расследование всех нарушений работников ООО «Чистопольгаз» до логического конца. — Они большие деньги за прокладку газа заплатили, им работники «Чистопольгаза» газ провели — и они считают, что все нормально. А должно все делаться так, чтобы было действительно нормально и, главное, безопасно!

Чистопольская городская прокуратура в целях обеспечения безопасности жителей города направила обращение Выприцкого в Чистопольскую межрайонную жилищную инспекцию. В ответе, составленном замначальника инспекции Ириной Ивановой, почти страницу занимает перечисление официально утвержденного списка обязанностей инспекции и лишь два десятка строчек посвящено ответу по существу: «Рассмотрение вопросов относительно действий ЭПУ «Чистопольгаз» ООО «Газпром трансгаз Казань» в части выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, ограничения конкуренции на рынке услуг к компетенции жилищной инспекции не относятся».

При этом Госжилинспекция выявила с подачи Выприцкого два нарушения по своей части — у собственников двух жилых помещений, где работали сотрудники ЭПУ «Чистопольгаз», не оказалось на руках никакой документации: ни техусловий на присоединение к газовым сетям, ни проекта, ни акта приемки выполненных работ. Эти документы проверяющие обнаружили в ЭПУ и… рекомендовали собственникам запросить у газовиков копии.

«Реальное время» обратилось в Госжилинспекцию РТ с вопросом, что сделали сотрудники ведомства для обеспечения безопасности жителей Чистопольского района?



— В целях пресечения противоправной деятельности ЭПУ «Чистопольгаз» обращение было направлено в многие инстанции, в том числе в головной офис «ТатТрансГаза», Следственный комитет, антимонопольную службу, — ответил глава республиканской Госжилинспекции Сергей Крайнов.

Редакция также поинтересовалась ходом расследования правоохранителей по заявлению Максима Выприцкого и по факту врезки и утечки газа на улице Хамзина в Чистополе.



— В настоящее время проводится дополнительная проверка для выяснения всех обстоятельств дела и сбора необходимой доказательной базы, — ответили в МВД по РТ. — В случае установления всех признаков состава преступления будет возбуждено уголовное дело в соответствии с Уголовным кодексом РФ.

Ответ без ответа

Что же касается ООО «Газпром трансгаз Казань», подразделением которого является ЭПУ «Чистопольгаз», «Реальное время» направило в эту организацию целый ряд вопросов. Мы просили пояснить, каковы нормативные сроки согласования документации на установку газовых счетчиков, на каком основании сотрудники ЭПУ «Чистопольгаз» устанавливали счетчики в квартирах, указанных в обращении Выприцкого в прокуратуру, в каком размере была оплачена эта работа, как эти деньги были оприходованы и сколько раз с начала прошлого года в поступали жалобы такого содержания на ЭПУ «Чистопольгаз», сколько из этих жалоб были признаны обоснованными и какую именно и какие должностные лица понесли ответственность?



Фото: предоставлено Максимом Выприцким

— По имеющейся информации, в настоящее время правоохранительными органами осуществляется проверка фактов, изложенных в обращении ООО «Газ-Автоматика», — сообщили в ответ в ООО «Газпром трансгаз Казань» ровно ту информацию, которая изданию уже была известна.

При этом Максим Выприцкий подтвердил нам ранее изложенные им в обращении в прокуратуру факты: «Ранее я обращался в ООО «Газпром трансгаз Казань» с требованием пресечь противоправную деятельность работников их подразделения ЭПУ «Чистопольгаз», в результате чего виновные лица привлекались к дисциплинарной ответственности».