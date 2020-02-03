Яйца для школ и садиков по 40 рублей за десяток, 15 млн пивных бутылок и культурная программа в Кремле
Обзор наиболее интересных тендеров Татарстана за неделю
1. Двигатель для Ми-17 за 162 миллиона
Казанский вертолетный завод собирается купить двигатель ТВЗ-117ВМ серии 02 за 161,5 млн рублей. Закупка, о которой объявили 29 января, будет осуществлена у единственного поставщика. В приложениях к закупке должен находиться проект договора — вероятно, там описываются подробные условия и называется поставщик, однако обнаружить этот документ не удалось.
Насколько известно из открытых источников, двигатель указанной марки устанавливается на гражданские вертолеты Ми-8МТ и Ми-17, имеет сертификаты Межгосударственного авиационного комитета, Индии и Китая. Выпускается он с 1993 года.
2. 15 миллионов пивных бутылок для «Татспиртпрома»
А вот главный производитель алкоголя в регионе — «Татспиртпром» — приобретет пивных бутылок на общую сумму 129,2 млн рублей. Редукцион был объявлен 29 января, заявки принимаются до 6 февраля, а итоги закупки будут подведены 12 февраля.
Всего «Татспиртпрому» понадобятся 15 миллионов бутылок в срок до 31 декабря 2020 года. Первая поставка должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора, последующие — в течение 10 рабочих дней с момента подачи заявок. Привозить бутылки должны в Чистополь, на пивоваренный завод «Белый Кремль». Каждая бутылка будет стоить предприятию 8,6 рубля.
3. Яйца по 4 рубля для «Департамента продовольствия»
«Департамент продовольствия и социального питания Казани» закупит куриные яйца на 50,9 млн рублей. О соответствующем тендере объявили 28 января. Заявки на участие в закупке будут приниматься до 10 февраля, а итоги ее подведут 13-го числа.
Как следует из технического задания, всего должно быть поставлено около 11,6 миллиона яиц (или, соответственно, 1,16 миллиона привычных «десятков»). Каждое яйцо будет стоить 4,4 рубля, а десяток обойдется в 44 рубля. Яйца должны быть первой категории, массой 56—65 граммов. Договор будет действовать до 30 апреля 2021 года.
Напомним, департамент обеспечивает питанием детские сады и школы в Татарстане. На его сайте сообщается, что ежедневно «горячее сбалансированное» питание от него получают 150 тысяч детей.
4. Повышение квалификации за 29 миллионов
Институт развития образования выделит 29 млн рублей на повышение квалификации государственных гражданских служащих. О соответствующей закупке у единственного поставщика стало известно 27 января — этим поставщиком стал Казанский федеральный университет.
Услуги будут оказываться с 20 января по 31 декабря 2020 года. Местом оказания услуг указывается Высшая школа государственного и муниципального управления КФУ. Всего будет 147 курсов, которые прослушают 4776 человек. Больше всего слушателей — 113 человек — будет на курсе «Основы делопроизводства» с 18 по 20 мая, 112 человек прослушают его же с 25 по 27 мая, еще сто человек прослушают «Основы антикоррупционных стандартов» с 13 по 15 апреля.
5. Аппарат УЗИ для МВД за 21 миллион
Приволжское окружное управление материально-технического снабжения МВД России собирается потратить 21 миллион на ультразвуковой диагностический комплекс. О тендере стало известно 27 января, заявки будут приниматься до 10 февраля, а сам аукцион состоится 12-го числа.
Поставка должна быть осуществлена до 1 мая 2020 года. Устройство будет представлять собой стационарный или передвижной комплект изделий, разработанных для сбора, отображения и анализа ультразвуковых изображений во время целого ряда экстракорпоральных или интракорпоральных процедур ультразвуковой визуализации, эндосонографии или эндоскопии. Гарантия на аппарат должна составлять не менее 12 месяцев.
6. Мероприятия в Кремле за 12 миллионов
Музей-заповедник «Казанский Кремль» выделит 12 млн рублей на организацию и проведение временных выставок, культурно-образовательных мероприятий, их популяризацию и продвижение. О такой закупке стало известно 27 января, заявки будут приниматься до 4 февраля. Сам аукцион проведут 6-го числа.
Потребуется провести 20 выставок, среди которых — «Бразильские агаты», «Коран — притяжение гармонии», «Печатное слово братьев Каримовых», «Оружие доблести и чести», «Традиции живая нить», «Союзмультфильм» — детям Татарстана», «Диалог татарской и казахской культур в коллекции Актюбинского областного историко-краеведческого музея». Помимо этого, нужно будет готовить культурно-образовательные программы, мероприятия и творческие занятий в центре «Эрмитаж-Казань» и на других площадках в Кремле, а также массовые мероприятия.
7. Более 9 млн на курорты для «Радиоэлектроники имени Шимко»
Тем временем предприятие «Радиоэлектроника имени Шимко» выделит 9,1 млн на санаторно-курортные услуги. Закупка будет осуществлена у единственного поставщика — имя его в скане договора не раскрывается. О закупке стало известно 29 января.
Услуги должны оказываться с 9 марта по 19 октября 2020 года. За это время потребуется организовать 24 заезда в двухместные однокомнатные номера «Джуниор сюит» (стоимость — от 3170 до 6100 рублей в сутки на человека при двухместном размещении), восемь заездов в двухместные двухкомнатные люксы (от 3920 до 7560 рублей), 29 заездов в двухместные однокомнатные номера первой категории (от 2690 до 5200 рублей в зависимости от времени заезда).
В стоимость путевки должны входить проживание, трехразовое питание по принципу «шведский стол», лечение, пляж, бассейн, универсальный спорткомплекс для семи игровых видов спорта, тренажерный зал, спортивный городок, теннисный корт, культурно-массовые мероприятия, караоке, пешие походы и другое. Каждая путевка рассчитана на 14 дней. При этом название санатория в скане договора, как и имя исполнителя, не указано.
8. Благоустройство Балтасей за 7 миллионов в год
Исполнительный комитет Балтасинского района потратит на благоустройство поселка городского типа Балтаси в 2020 году сумму в 6,9 млн рублей. Такая информация появилась на портале госзакупок 27 января, заявки принимаются до 4 февраля, а аукцион проведут 5-го числа.
В списке работ, которые должны проводиться до 31 декабря 2020 года, значится содержание автодорог и прилегающих территорий (в том числе — очистка тротуаров щеткой трактора и автобусных площадок вручную), уход за зелеными насаждениями, посадка и уход за цветами, содержание парков и общественных пространств, а также «прочие работы». В их числе — например, устройство прорезей в ледяном поле, подвеска флажков на тросе, окраска известковыми составами печей и труб.
9. Неизвестные проектные работы для АО «Казань Арена»
Акционерное общество «Казань Арена», управляющее стадионным комплексом «Ак Барс Арена» в Казани, заплатит 5,1 млн рублей за выполнение проектных работ. О такой закупке у единственного поставщика стало известно 27 января. Этим поставщиком стало казанское ООО «НПО «Энергия», зарегистрированное на проспекте Ямашева, 51.
Как часто бывает в случае с закупками у единственного поставщика, конкретики по поводу заказа в документации нет. Не удалось найти ни проекта контракта, ни хотя бы описания проектных работ. Компания-подрядчик принадлежит Артему Кузнецову, зарегистрирована она была еще в мае 2005 года.
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