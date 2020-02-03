Яйца для школ и садиков по 40 рублей за десяток, 15 млн пивных бутылок и культурная программа в Кремле

Обзор наиболее интересных тендеров Татарстана за неделю

Фото: Максим Платонов

1. Двигатель для Ми-17 за 162 миллиона

Казанский вертолетный завод собирается купить двигатель ТВЗ-117ВМ серии 02 за 161,5 млн рублей. Закупка, о которой объявили 29 января, будет осуществлена у единственного поставщика. В приложениях к закупке должен находиться проект договора — вероятно, там описываются подробные условия и называется поставщик, однако обнаружить этот документ не удалось.

Насколько известно из открытых источников, двигатель указанной марки устанавливается на гражданские вертолеты Ми-8МТ и Ми-17, имеет сертификаты Межгосударственного авиационного комитета, Индии и Китая. Выпускается он с 1993 года.



Всего «Татспиртпрому» понадобятся 15 миллионов бутылок в срок до 31 декабря 2020 года. Фото tatcenter.ru

2. 15 миллионов пивных бутылок для «Татспиртпрома»

А вот главный производитель алкоголя в регионе — «Татспиртпром» — приобретет пивных бутылок на общую сумму 129,2 млн рублей. Редукцион был объявлен 29 января, заявки принимаются до 6 февраля, а итоги закупки будут подведены 12 февраля.

Всего «Татспиртпрому» понадобятся 15 миллионов бутылок в срок до 31 декабря 2020 года. Первая поставка должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора, последующие — в течение 10 рабочих дней с момента подачи заявок. Привозить бутылки должны в Чистополь, на пивоваренный завод «Белый Кремль». Каждая бутылка будет стоить предприятию 8,6 рубля.



3. Яйца по 4 рубля для «Департамента продовольствия»

«Департамент продовольствия и социального питания Казани» закупит куриные яйца на 50,9 млн рублей. О соответствующем тендере объявили 28 января. Заявки на участие в закупке будут приниматься до 10 февраля, а итоги ее подведут 13-го числа.

Как следует из технического задания, всего должно быть поставлено около 11,6 миллиона яиц (или, соответственно, 1,16 миллиона привычных «десятков»). Каждое яйцо будет стоить 4,4 рубля, а десяток обойдется в 44 рубля. Яйца должны быть первой категории, массой 56—65 граммов. Договор будет действовать до 30 апреля 2021 года.



Напомним, департамент обеспечивает питанием детские сады и школы в Татарстане. На его сайте сообщается, что ежедневно «горячее сбалансированное» питание от него получают 150 тысяч детей.

О соответствующей закупке у единственного поставщика стало известно 27 января — этим поставщиком стал Казанский федеральный университет. Фото rt-online.ru

4. Повышение квалификации за 29 миллионов

Институт развития образования выделит 29 млн рублей на повышение квалификации государственных гражданских служащих. О соответствующей закупке у единственного поставщика стало известно 27 января — этим поставщиком стал Казанский федеральный университет.

Услуги будут оказываться с 20 января по 31 декабря 2020 года. Местом оказания услуг указывается Высшая школа государственного и муниципального управления КФУ. Всего будет 147 курсов, которые прослушают 4776 человек. Больше всего слушателей — 113 человек — будет на курсе «Основы делопроизводства» с 18 по 20 мая, 112 человек прослушают его же с 25 по 27 мая, еще сто человек прослушают «Основы антикоррупционных стандартов» с 13 по 15 апреля.



5. Аппарат УЗИ для МВД за 21 миллион

Приволжское окружное управление материально-технического снабжения МВД России собирается потратить 21 миллион на ультразвуковой диагностический комплекс. О тендере стало известно 27 января, заявки будут приниматься до 10 февраля, а сам аукцион состоится 12-го числа.

Поставка должна быть осуществлена до 1 мая 2020 года. Устройство будет представлять собой стационарный или передвижной комплект изделий, разработанных для сбора, отображения и анализа ультразвуковых изображений во время целого ряда экстракорпоральных или интракорпоральных процедур ультразвуковой визуализации, эндосонографии или эндоскопии. Гарантия на аппарат должна составлять не менее 12 месяцев.



Музей-заповедник «Казанский Кремль» выделит 12 млн рублей на организацию и проведение временных выставок, культурно-образовательных мероприятий, их популяризацию и продвижение. Фото Максима Платонова

6. Мероприятия в Кремле за 12 миллионов

Музей-заповедник «Казанский Кремль» выделит 12 млн рублей на организацию и проведение временных выставок, культурно-образовательных мероприятий, их популяризацию и продвижение. О такой закупке стало известно 27 января, заявки будут приниматься до 4 февраля. Сам аукцион проведут 6-го числа.

Потребуется провести 20 выставок, среди которых — «Бразильские агаты», «Коран — притяжение гармонии», «Печатное слово братьев Каримовых», «Оружие доблести и чести», «Традиции живая нить», «Союзмультфильм» — детям Татарстана», «Диалог татарской и казахской культур в коллекции Актюбинского областного историко-краеведческого музея». Помимо этого, нужно будет готовить культурно-образовательные программы, мероприятия и творческие занятий в центре «Эрмитаж-Казань» и на других площадках в Кремле, а также массовые мероприятия.



7. Более 9 млн на курорты для «Радиоэлектроники имени Шимко»

Тем временем предприятие «Радиоэлектроника имени Шимко» выделит 9,1 млн на санаторно-курортные услуги. Закупка будет осуществлена у единственного поставщика — имя его в скане договора не раскрывается. О закупке стало известно 29 января.

Услуги должны оказываться с 9 марта по 19 октября 2020 года. За это время потребуется организовать 24 заезда в двухместные однокомнатные номера «Джуниор сюит» (стоимость — от 3170 до 6100 рублей в сутки на человека при двухместном размещении), восемь заездов в двухместные двухкомнатные люксы (от 3920 до 7560 рублей), 29 заездов в двухместные однокомнатные номера первой категории (от 2690 до 5200 рублей в зависимости от времени заезда).

В стоимость путевки должны входить проживание, трехразовое питание по принципу «шведский стол», лечение, пляж, бассейн, универсальный спорткомплекс для семи игровых видов спорта, тренажерный зал, спортивный городок, теннисный корт, культурно-массовые мероприятия, караоке, пешие походы и другое. Каждая путевка рассчитана на 14 дней. При этом название санатория в скане договора, как и имя исполнителя, не указано.



Исполнительный комитет Балтасинского района потратит на благоустройство поселка городского типа Балтаси в 2020 году сумму в 6,9 млн рублей. Фото tatarstan.ru

8. Благоустройство Балтасей за 7 миллионов в год

Исполнительный комитет Балтасинского района потратит на благоустройство поселка городского типа Балтаси в 2020 году сумму в 6,9 млн рублей. Такая информация появилась на портале госзакупок 27 января, заявки принимаются до 4 февраля, а аукцион проведут 5-го числа.

В списке работ, которые должны проводиться до 31 декабря 2020 года, значится содержание автодорог и прилегающих территорий (в том числе — очистка тротуаров щеткой трактора и автобусных площадок вручную), уход за зелеными насаждениями, посадка и уход за цветами, содержание парков и общественных пространств, а также «прочие работы». В их числе — например, устройство прорезей в ледяном поле, подвеска флажков на тросе, окраска известковыми составами печей и труб.



9. Неизвестные проектные работы для АО «Казань Арена»

Акционерное общество «Казань Арена», управляющее стадионным комплексом «Ак Барс Арена» в Казани, заплатит 5,1 млн рублей за выполнение проектных работ. О такой закупке у единственного поставщика стало известно 27 января. Этим поставщиком стало казанское ООО «НПО «Энергия», зарегистрированное на проспекте Ямашева, 51.

Как часто бывает в случае с закупками у единственного поставщика, конкретики по поводу заказа в документации нет. Не удалось найти ни проекта контракта, ни хотя бы описания проектных работ. Компания-подрядчик принадлежит Артему Кузнецову, зарегистрирована она была еще в мае 2005 года.

