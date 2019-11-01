Тяга к «кэшбери»: финансово грамотные россияне несут деньги в пирамиды, надеясь «соскочить» с прибылью

Год назад рухнула одна из крупнейших пирамид последнего двадцатилетия

Сегодня, 1 ноября, исполнился ровно год, как прекратила существование одна их самых крупных финансовых пирамид последнего времени. Группа компаний, работавших под брендом «Кэшбери», остановила работу, а 7 ноября ее основатель Артур Варданян и вовсе покинул Россию, пообещав в ближайшее время раскрутить новый проект. О причинах, по которым осведомленные о последствиях участия в пирамидах граждане продолжают нести свои деньги на «поля чудес», уголовных расследованиях в отношении создателей финансовых пирамид, действовавших в Татарстане, и перспективах этого криминального бизнеса — в материале «Реального времени».

«Есть люди неискушенные, попадают на удочку таких мошенников»

Впервые о «Кэшбери» как финансовой пирамиде заявил в прошлом году 26 сентября Банк России, увидев в действиях компании «явные признаки» мошеннической схемы.



«Это одна из самых масштабных финансовых пирамид, которую мы выявили за последние годы, она развернула свою деятельность во многих регионах, практически по всей стране», — сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

По его словам, компания не вела реальной экономической деятельности, но привлекала деньги населения в рублях и криптовалюте и активно себя рекламировала. По экспертным оценкам, «Кэшбери» удалось вовлечь в свой «проект» несколько десятков тысяч человек. ЦБ передал информацию о компании в Генпрокуратуру и МВД.

Буквально на следующий день прокуратура потребовала блокировки сайтов «Кэшбери»: «У компании нет лицензии, которая позволяла бы осуществлять деятельность на финансовом рынке, она продолжает привлекать средства, может пострадать неограниченный круг лиц», — заявил тогда официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Эльвира Набиуллина сравнила «Кэшбери» с мошенниками, торгующими жетонами у метро под видом криптовалют. Фото duma.gov.ru

В начале октября ЦБ подсчитал, что клиенты компании могут потерять миллиард рублей, а может, и больше. К середине месяца «Кэшбери» приостановила работу, а полиция начала проверять ее на признаки финансовой пирамиды. Вскоре глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина сравнила «Кэшбери» с мошенниками, торгующими жетонами у метро под видом криптовалют:

— Мошенничество на финансовом рынке — оно есть, оно было, приобретает разные формы. Возникает какое-то модное явление на финансовом рынке, и мы сразу видим, что там появляются мошенники. Помните, что даже в виде криптовалют продавали жетоны около метро? Есть люди неискушенные, может быть, недостаточно финансово грамотные, которые попадают на удочку таких мошенников, — сообщила Набиуллина.

Ущерб для клиентов «Кэшбери» регулятор к концу октября уже оценивал в 1—3 миллиарда рублей. Тогда в самой «пирамиде» обещали расплатиться со всеми заявителями в ноябре. Но 1 ноября владелец компании Артур Варданян объявил о прекращении работы «Кэшбери». По его словам, деятельность в прежнем формате невозможна из-за «объявленной охоты с целью убрать компанию с рынка».

Официальных данных по тому, сколько офисов компании было в Казани и других татарстанских городах, нет. Соцсети пестрили лишь многочисленными группами. В одной из них, посвященной деятельности «Кэшбери» в Набережных Челнах, на вопросы «Реального времени» администратор отвечал сухим «не знаю». Администратор группы в Нижнекамске оставил сообщение непрочитанным, а еще один инвестор, Рубен Гончаров, указавший в другой группе, что он руководитель, подтвердил только, что офисы компании в Казани есть, но где они находятся и какова их судьба, не пояснил.

По словам Артура Варданяна, деятельность в прежнем формате невозможна из-за «объявленной охоты с целью убрать компанию с рынка». Фото promining.net

Уголовные кооперативы



Как сообщили «Реальному времени» в МВД по РТ, сейчас в производстве находятся пять уголовных дел в отношении создателей финансовых пирамид. Это дела ООО «Мобайл Трейд Групп», «Русс Финанс Инвест Групп», которые тянутся еще с 2014 года, а также КПК «Центральная сберкасса», председатель которого — гражданин Украины в 2015—2017 гг., который, по версии обвинения, похитил более 108 млн рублей у жителей Татарстана. Обвинительные заключения по ним готовы, сейчас обвиняемые и потерпевшие знакомятся с материалами дел перед передачей в суд.

На той же стадии — уголовные дела по КПК «Кредитный центр» и ООО «Руссинвестгрупп», а также по набережночелнинскому НСК «Наследие», за расследование деятельности которого правоохранительные органы взялись в 2015 году.

В суд в настоящее время передано одно дело — казанского КПК «Сберфинанс», филиалы которого действовали более чем в 25 российских городах, в том числе в Нижнем Новгороде, Челябинске, Набережных Челнах, Самаре, Екатеринбурге, Тольятти, Йошкар-Оле и Ростове-на-Дону. Руководитель этого кооператива сбежал с деньгами вкладчиков, ущерб от его деятельности оценивался в 1 млрд рублей.

Все пирамиды, создававшиеся в большинстве случаев как кредитно-потребительские кооперативы, объединяет одно: их организаторы обещали вкладчикам баснословные проценты. Например, «Кредитный Центр — Челны» сулил по вкладам до 120 процентов годовых.

В каждом ли живет Емеля?

Казалось бы, за 25 лет, прошедших со времен Лени Голубкова, россияне должны были усвоить уроки про бесплатный сыр в мышеловке. Однако желающих отдать деньги в пирамиды, обещавшие нереальную — 100—120-процентную доходность, нашлось огромное количество. А в компанию «Кэшбери», позиционировавшую себя как «холдинг онлайн-кредитования», где кредиторы могут ежедневно получать 0,8—1,5 процента от суммы инвестиций, люди, можно сказать, повалили.

— Те, кто организует пирамиды, блюдут, разумеется, свой интерес, — считает доцент кафедры психологии Института педагогики и психологии КФУ Галина Александрова. — А человеку свойственно верить в чудо, в сказку, когда, сидя на печке и ничего не делая, можно получить все «по щучьему велению». Поскольку те, кто обещает максимум отдачи при минимуме усилий, обставляют это умело, а их информация ложится на хорошо подготовленную почву, финансовые пирамиды были, есть и будут.

— На мой взгляд, год финансовых пирамид случился в России 25 лет назад, в 94-м, когда, кроме мелких, рухнули три крупные пирамиды, — считает российский экономист и журналист Дмитрий Травин. — И связано это было с тем, что народ из советской экономики вышел с полным отсутствием знаний об элементарных вещах — как экономических, так и в области промывания мозгов. И людям промыли мозги и отняли у них деньги. Но с тех пор люди стали поумнее, выросло новое поколение, которое уже не ведется на подобные вещи. Конечно, отдельные пирамиды возникают. Но они возникают даже в Соединенных Штатах — гораздо более опытной в финансах стране.

«Ради этого можно рискнуть»



Финансисты, в отличие от психологов, учитывают не только наличие в обществе определенного процента Емель, верящих в существование волшебных щук и добрых золотых рыбок, но и умение трезвомыслящих граждан наблюдать за пирамидами, делать выводы о принципах, на которых они строятся и затем извлекают выгоду.

— У «Кэшбери» с самого начала были налицо все признаки финансовой пирамиды — и агрессивная реклама, и обещание непонятно на чем основанной высокой доходности, — рассуждает заместитель директора Ассоциации развития финансовой грамотности, гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев. — Кроме того, компания работала без каких-либо официальных лицензий, а договоры с клиентами заключала, скажем так, в странной, кривой форме. «Кэшбери» — это был бренд, который рекламировался, а когда инвестор приносил туда деньги, с ним оформлялся даже не договор займа, а открытие какого-то счета за рубежом, и прав у людей не было никаких вообще. Но человек так устроен — при обещании дохода в 40—50 процентов при депозитной ставке 6 процентов он понимает, что это пирамида, и не идет туда, а если предлагают 600 процентов, он рассуждает так: «Ради этого можно рискнуть». Абсурдная доходность, думаю, тут роль сыграла. Но в случае с «Кэшбери», я полагаю, многие понимали, что это пирамида, однако рассчитывали, что успеют выйти с деньгами. И кто-то успел, причем заходил и выходил несколько раз. У нас уже есть такие грамотные инвесторы, которые понимают, что происходит, и участвуют в этой азартной игре.

Без иллюзий

— Как раз после этого (краха «Кэшбери») Центробанк получил возможность блокировать сайты, которые рекламируют пирамиды, — с этого года такая возможность появилась, — напомнил Павел Самиев в ответ на вопрос «Реального времени» о вероятности повторения «пирамидальных» историй в России в ближайшее время. — А МВД достаточно быстро находит инициаторов. Так что борьба с пирамидами активизировалась, раньше это все тянулось годами. Невозможно пресечь их деятельность сразу, но скорость реакции стала другой.

А что касается пирамид, деятельность которых расследуют сейчас в Татарстане правоохранительные органы — разного рода кредитно-потребительских кооперативов (КПК), то у Самиева относительно них иллюзий нет: они будут возникать, считает эксперт:

— Они работают в правовом поле, но там есть определенные проблемы — среди них есть финансовые пирамиды. Не все такие, конечно. И еще есть риск, связанный с их статусом: обязанности вернуть долг или заем пайщику кооператива у них по закону нет. Он же не кредитор и не инвестор. Поэтому там возникают злоупотребления, а защитить права пайщиков трудно. Я считаю, что государство должно провести в этой сфере те же изменения, которые недавно были сделаны в отношении микрофинансовых организаций.

— Некоторые люди попадают в эти сети, потому что считают себя умнее других, — вторит Самиеву Дмитрий Травин. — Дескать, они вовремя «соскочат» с деньгами, а расплачиваться будут следующие. Финансовые пирамиды будут [возникать] всегда, поскольку есть мотивация. Но пирамид такого масштаба, как в 1994-м, я считаю, больше не возникнет.

