С начала года на дорогах Татарстана в ДТП погибли 258 человек

Фото: realnoevremya.ru (архив)

С начала 2023 года в Татарстане в результате аварий на дорогах погибли 258 человек. Об этом на заседании кабмина республики рассказал глава МВД по РТ Артем Хохорин.

Он обратил внимание, что смертность на дорогах Татарстана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась. Несмотря на это, показателей национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в некоторых районах достичь не удалось, добавил он.

Также за 11 месяцев 2023 года в Татарстане зафиксировано 43 ДТП с участием граждан на средствах индивидуальной мобильности. Выявлено 13 тысяч пьяных автомобилистов.

realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в Казани зафиксирован самый высокий в России показатель частоты случаев ДТП за 10 месяцев 2023 года. За январь — октябрь он составил 11,1%. Наиболее ответственно правила дорожного движения соблюдали владельцы Lada XRAY — они попадали в аварии с частотой, равной 5,9%. Также в число самых аккуратных автомобилистов вошли обладатели Renault Sandero (6,4%), Hyundai ix35 (6,5%), Ford Focus (6,7%) и Nissan Qashqai (7%). Такие показатели объясняются востребованностью этих марок в автопарках (считая такси).

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Максим Кокунин