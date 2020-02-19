Алкоголь на миллион, подброс ствола и «клетка» для малолетки: что предъявили полицейским ОП «Горки»

Казанского полковника МВД Габбазова обвинили в помехах бизнесу, его подчиненные предстали перед судом за фабрикацию дела на покойника

Фото: Ирина Плотникова

До 21 февраля бывший начальник казанского ОП «Горки» Рафаэль Габбазов должен дочитать 24 тома своего дела. Такой срок ему установил суд по ходатайству Следкома. Как выяснило «Реальное время», на финише расследования полковнику в отставке предъявили обвинения по пяти эпизодам — превышение полномочий, покушение на взятку в миллион рублей и воспрепятствование законной предпринимательской деятельности владельца кафе «Восточная кухня». Весной дело может прийти в Приволжский суд Казани, перед которым уже предстали подчиненные Габбазова — экс-глава угрозыска и дознаватель ОП «Горки».

Версия Габбазова: «За рамки законов я не выходил»



«Рано или поздно все встанет на свои места, и правда восторжествует», — такую перспективу своего дела видит полковник Рафаэль Габбазов. 17 февраля на заседании Советского райсуда Казани он просил не продлевать ему домашний арест, а разрешить работать и содержать семью с тремя детьми. «Под арестом у меня таких возможностей нет. А держать в голоде семью — очень печально», — признался он.

В декабре 2019-го экс-начальник отдела полиции «Горки» получил статус пенсионера МВД, а сотрудники 2-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ предъявили ему окончательное обвинение. К первоначальным эпизодам о превышении полномочий и покушении на получение взятки путем вымогательства добавились новые:

превышение полномочий в части изъятия 1 116 бутылок водки, коньяка и вин после проверки сообщения о якобы имевшей место краже золотой цепочки в кафе «Восточная кухня» на улице Роторной 6 января 2017 года (позже эксперты МВД признали изъятое контрафактом, а Госалкогольинспекция согласилась с этим лишь по части продукции),

превышение полномочий путем незаконного задержания 17-летнего внука владельца кафе летом того же 2017 года (у парня в 3 часа утра, на момент закрытия кафе, была с собой лишь копия паспорта гражданина РФ),

воспрепятствование законной предпринимательской деятельности все в том же кафе.

Напомним, с заявлениями на действия Габбазова и его подчиненных неоднократно обращался владелец «Восточной кухни» Абдурахмонжон Каримжанов. Писал о пристрастных проверках полицейских по поводу и без, изъятии спиртного на 1 млн рублей, за которым последовало предложение — «дружить» с гражданином начальником и названа цена этой дружбы — 1 млн рублей. Предприниматель не согласился, да и денег таких не было.

Версия защиты — ничего незаконного полковник не делал, иначе откуда взялись аж семь отказов в возбуждении дела по заявлениям Каримжанова.

Версия защиты — ничего незаконного полковник не делал

— Вину не признаю. Вся моя служебная деятельность осуществлялась в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом и иными нормами права. За рамки законов я не выходил, — утверждает обвиняемый Рафаэль Габбазов.

Кроме Габбазова статус обвиняемого в деле получил его приятель, бизнесмен Хайдар Гарифуллин, признавший вину в покушении на посредничество взятке в 1 млн рублей. Третий фигурант этого дела, полицейский Айрат Гатауллин переведен из подозреваемых в главные свидетели.



Потерпевший: «Он и его друзья до сих пор мешают работать»

По ходатайству следователя 1-го отдела Следкома Раиля Самигуллина райсуд 13 февраля установил Габбазову и его адвокату Владимиру Гусеву предельный срок уголовных чтений. Завершить ознакомление с материалами дела они должны до 21 февраля.

На этой неделе тот же суд продлил домашний арест обвиняемому до 19 марта. Среди доводов следователя была ссылка на «немаленький пост» Габбазова в органах внутренних дел и его возможности «повлиять на ход следствия и на свидетелей, давших против него изобличающие показания».

Аргументы адвоката, что мера пресечения «плохо отражается на всей семье» бывшего полицейского и осложняет доступ к медицинской помощи, суд не убедили. Как и слова Габбазова с выпиской из амбулаторной карты о плановом курсе лечения коленных суставов в госпитале МВД по направлению хирурга. «Иначе у меня просто откажут оба колена», — сообщил обвиняемый.

Потерпевшие в заседании не участвовали. Вчера в разговоре с «Реальным временем» Абдурахмонжон Каримжанов сообщил о своем ходатайстве в адрес следствия — ужесточить полковнику меру пресечения. «Он до сих пор мешает нам работать. Да, сам уволился. Но друзья в МВД остались», — говорит предприниматель. С его слов, в полицию неоднократно поступали анонимные звонки об угоне его машины, по которым проводились официальные розыскные мероприятия... с задержанием законного владельца авто. К слову, обвиняемый Габбазов в свое время руководил отделом по раскрытию угонов в управлении угрозыска МВД Татарстана.

Изъятый в 2017-м алкоголь Каримжанов не может вернуть уже 3 года. «Только после возбуждения дела я узнал, что половина товара хранится в отделе полиции, а вторая в Госалкогольинспекции. Следователь [СКР] два раза на экспертизу образцы направлял — на 100-процентно качественный алкоголь, а в МВД — результат противоположный», — говорит он.

Гражданский иск по уголовному делу потерпевший намерен заявить в суде.

Рафаэль Габбазов просил не продлевать ему домашний арест, а разрешить работать и содержать семью с тремя детьми

Два ствола, шприц и подозрительный пакетик

Накануне в Приволжском райсуде Казани начался процесс над бывшими подчиненными полковника Габбазова — по истории с найденным в 2018 году на квартире покойника револьвером, возбуждением уголовного дела и его прекращением за смертью подозреваемого.

Обвиняются действующие сотрудники ОП «Гвардейский» — дознаватель Гульфия Закирова и начальник отделения по раскрытию преступлений против собственности отдела угрозыска Дамир Замалиев. Ранее он рулил угрозыском ОП «Гвардейский». На заседание оба пришли в штатском и с группой поддержки, в числе которых были и полицейские.

Действия майора Замалиева квалифицированы по четырем статьям УК: незаконный оборот оружия, превышение полномочий, фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности и понуждение свидетеля к даче заводомо ложных показаний. Лейтенанту Закировой предъявили только превышение и фальсификацию ради «улучшения статистических показателей отдела» в рамках операции «Арсенал».

— Никакие показатели это не могло улучшить. Если бы дело ушло в суд с обвиняемым — тогда да, — не согласен с оценкой Следкома бывший начальник ОП «Горки» Рафаэль Габбазов.

По версии следствия, в сентябре 2018-го в ходе данной операции один из сотрудников ОП «Горки», пробив по базе ранее судимых за оружие, нашел в ней Алмаза Камалиева с улицы Братьев Касимовых, а затем написал рапорт — в квартире бывшего зэка может храниться оружие. Рапорт попал в работу к майору Замалиеву, который выяснил — предполагаемый фигурант скончался неделей раньше. Дальше, по версии СК, майор решил использовать ситуацию — приобрел у неких неустановленных лиц оружие, проник в квартиру покойника и подложил ствол под матрас, а позже дал задание подчиненному — провести обыск по этому адресу в рамках дела о краже радиостанции из автомобиля ППС. Рапорт о возможном нахождении краденого в квартире покойника написал дознавателю Закировой тот самый подчиненный.

Накануне в Приволжском райсуде Казани начался процесс над бывшими подчиненными полковника Габбазова. Обвиняются дознаватель Гульфия Закирова и начальник отделения по раскрытию преступлений против собственности отдела угрозыска Дамир Замалиев

Результаты обыска с привлечением служебной собаки оказались потрясающими: револьвер — под матрасом, пакетик с порошком зеленоватого цвета в шкафу, шприц с неизвестной жидкостью — в пустом холодильнике. При повторном обыске в ящике для картошки нашли еще и автомат Калашникова. Дело по нему возбудили в отношении неустановленного лица, поскольку ящик находился не в квартире Камалиева, а перед ней — в отгороженной части подъезда. Дела по шприцу и пакетику в отношении покойника возбуждать не стали, а вот историю с револьвером расследовали и прекратили за смертью подозреваемого, то есть по не реабилитирующим основаниям.

При этом, по версии Следкома, начальник угрозыска Замалиев лично приискал лжесвидетелей, якобы видевших тот самый револьвер у Камалиева при жизни. Позже все трое заявили — даже не были с ним знакомы, просто по просьбе майора подписывали нужные протоколы и говорили что нужно дознавателю Закировой. Один на следствии признался — перед процедурой опознания того самого револьвера Замалиев продемонстрировал его, второй рассказал о присланном перед опознанием снимком WhatsApp. Один из лжесвидетелей позже получил статус потерпевшего — по версии Следкома, Замалиев угрожал ему убийством в случае показаний против него.

Из оглашенного гособвинителем Анной Буканиной в суде следовало — дознаватель в части фиктивного раскрытия действовала в сговоре с майором, более того, лично фальсифицировала один из протоколов, расписавшись за понятого.

Вину в суде полицейские не признали. Замалиев отметил: «Полностью с доводами [обвинения] не согласен». По версии защиты, никаких доказательств подброса оружия, причем именно обвиняемым, в деле нет.

Ввиду неявки потерпевших — дочки покойного Камалиева и бывшего полицейского Бехтерева — заседание отложили на 19 марта. А перед этим продлили домашний арест майору до 7 августа. Несмотря на возражения двух адвокатов обвиняемого и желание последнего вернуться на службу.