«Подрывали основы экономической безопасности»: в Татарстане судят «конкурентов» European Central Bank
Им вменяют печать фальшивых евро, сбыт псевдорублей и побег из-под стражи
В Зеленодольске стартовал судебный процесс по делу подпольной фабрики фальшивых купюр в 200 евро. На скамье подсудимых — пятеро, включая сына экс-председателя грузинской общины Набережных Челнов и легендарного фальшивомонетчика-«консультанта» Центробанка России, который ради обмана инфракрасных детекторов использовал в своей денежной технологии даже лак для волос и солнцезащитный крем.
Одна купюра и 76 полуфабрикатов потянут на 15 лет?
Подпольную валютную типографию сотрудники МВД Татарстана накрыли 22 апреля 2019 года в одном из нежилых помещений пятиэтажки на зеленодольской улице Рогачева. На той же улице, но в другом доме проживал признанный мастер такой печати Евгений Борунов, ранее судимый за подделку российских денежных знаков номиналом 100, 500 и 1000 рублей.
По данным источников «Реального времени», на момент задержания фальшивомонетчики выполняли международный заказ на производство пробной партии в сотню банкнот Европейского Центрального банка.
На арендованных площадях силовики обнаружили и изъяли несколько лазерных принтеров и детекторов валют, которые используются кассирами для проверки подлинности купюр, прибор для ламинирования, бруски и ручной станок для тампонной печати, а также металлические клише и пластиковые печати с элементами банкнот в 5 и 200 евро. Еще нашли большой набор красок — термостойких и светящихся в темноте, альбомы для рисования и листы бумаги с уже нанесенной на нее магнитной лентой.
Изъяли и готовую продукцию — одну фальшивую купюру в 200 евро из серии Х003 639 455 66, якобы выпущенную в 2002 году, а кроме нее — 76 заготовок таких же купюр, которые валютчики успели распечатать лишь с одной, лицевой стороны на листах формата А5. Качество липовых евро эксперты назвали довольно высоким, а количество в данном случае роли не играет. Для предъявления обвинения хватило и одной купюры. Теперь каждому из подсудимых грозит до 15 лет колонии — по части 3 статьи 186 УК РФ (изготовление иностранной валюты с целью сбыта в составе организованной группы).
Целью группы было желание заработать легкие деньги, но ее деятельность подрывала основы экономической безопасности и финансовую устойчивость государств, считают следователи.
- Скриншот оперативного видео, 2019 г.
- Скриншот оперативного видео, 2019 г.
- Скриншот оперативного видео, 2019 г.
- Скриншот оперативного видео, 2019 г.
- Скриншот оперативного видео, 2019 г.
- Скриншот оперативного видео, 2019 г.
- Скриншот оперативного видео, 2019 г.
- Скриншот оперативного видео, 2019 г.
- Скриншот оперативного видео, 2019 г.
- Скриншот оперативного видео, 2019 г.
- Скриншот оперативного видео, 2019 г.
- Скриншот оперативного видео, 2019 г.
- Скриншот оперативного видео, 2019 г.
- Скриншот оперативного видео, 2019 г.
- Скриншот оперативного видео, 2019 г.
- Скриншот оперативного видео, 2013 г.
- Скриншот оперативного видео, 2013 г.
- Скриншот оперативного видео, 2013 г.
Криминальный талант на воле работу найти не мог
По делу привлекают пятерых и некое неустановленное следствием лицо со связями за границей. Трое подсудимых под стражей — Евгений Борунов, Тимур Покровский и Давид Есартия. Еще двум — Кириллу Горынину и Фариту Зиангирову — избран запрет действий. Забегая вперед — причастность к подделкам признают только Горынин и Зиангиров, которые, по версии обвинения, сами липовые деньги не печатали.
На заседании Зеленодольского суда 45-летний Борунов назвался безработным с двумя детьми и пытался спрятать лицо от камеры. За плечами у него — три судимости. Первая — за дезертирство — давно погашена, две последующие в 2011-м и 2014 годах были за изготовление поддельных купюр Центробанка РФ. «Когда он в первый раз начал этим заниматься, я эти деньги рвала-рвала, в итоге он на полгода к матери жить ушел», — вспоминала в 2014-м супруга фальшивомонетчика.
Тогда Борунов после досрочного освобождения взялся опровергнуть мнение экспертов, что новая тысячерублевка образца 2010 года является самой защищенной в мире и подделать ее не смогут минимум 7 лет. Борунов добился успеха быстрее — в июле 2013-го его обвинили в выпуске девяти поддельных купюр в 1000 рублей и в покушении на производство еще 32. Вину мастер отрицал: мол, сбывать фальшивки не планировал, хотел предъявить их как образцы и получить лицензию на печать защищенных от подделки документов и ценных бумаг. Листы с полуфабрикатами «денег» полиция изъяла в типографии Волжска, владелец которой также пошел под суд.
В полиции говорят, что эксперты были потрясены упорством и смекалкой зеленодольского художника-технолога, что имитировал водяные знаки с помощью домкрата для подъема тяжелых грузов и включил в производственную цепочку спецобработку фальшивок с помощью лака для волос и крема от загара. Результат впечатлял — распознать подделку не могли даже инфракрасные детекторы в магазинах. Но самым опытным кассирам удалось это сделать на ощупь... Ради знакомства с таким мастером и создания новых степеней защиты купюр в Татарстан наведались специалисты АО «Гознак» и ЦБ. Столь же тщательно в свое время их коллеги изучали работу советского «фальшивомонетчика №1» — художника и изобретателя Виктора Баранова, что в 70-х организовал производство 25-рублевых купюр и к моменту задержания успел реализовать почти тысячу таких подделок. Посадили его на 12 лет.
Зеленодольцу Борунову в 2014-м дали 7 лет колонии строгого режима. Правда, в 2017-м вновь отпустили по УДО. Его попытки трудоустроиться на воле успехом не увенчались — сидельцу с криминальным талантом отказывали везде. Спасательный круг бросила лишь общественная организация — Центр социальной реабилитации и адаптации осужденных, и Борунов поначалу говорил знакомым, что с «печатью завязал», хочет спокойно спать по ночам — устал от вечной слежки. Еще говорил, что оперативное видео задержания 2014 года так разошлось в интернете, что его до сих пор в магазинах узнают и отказываются продавать что-либо за наличные... Впрочем, на работе системного администратора в Центре Борунов не задержался.
Версия обвинения: печатники, спонсоры и главный по сбыту
Из оглашенной в суде версии обвинения следовало, что за старое зеленодольский мастер подделок взялся не позднее 1 января 2018 года. Причем, поскольку создание новой подпольной типографии с нуля требовало немалых вложений, предложил заняться этим знакомому бизнесмену Кириллу Горынину из Набережных Челнов. Дальше, по мнению силовиков, 45-летний Борунов и 35-летний Горынин создали «организованную группу с целью получения доходов от изготовления и сбыта поддельных банковских билетов 200 евро, в состав которой планировали вовлечь лиц из числа своих знакомых, испытывающих финансовые трудности и способных совершать преступления ради выгоды», сообщил гособвинитель, старший помощник прокурора Зеленодольска Эдуард Миннегалиев.
Для помощи в печати подделок Борунов, как полагают правоохранители, привлек своего знакомого по зоне — 34-летнего агента по продаже недвижимости Тимура Покровского. Ранее под фамилией Куржанов он был трижды судим за грабежи и кражи, в том числе из автомобилей. По версии обвинения, Борунов и Покровский закупали в Сети и изучали спецлитературу и методом проб и ошибок совершенствовали технологию денежной печати, добиваясь наибольшего сходства с подлинными купюрами за счет модернизации новейшей копировальной и иной техники, а также использования различных материалов и красок. На создание пробной партии ушел целый год.
Как сообщил гособвинитель, Горынин в группе отвечал за финансы, модернизацию оборудования и поиск желающих купить подделки для дальнейшего сбыта. На момент предполагаемого преступления он был директором и совладельцем челнинского ООО «Технопласт». И нашел «спонсора» для подпольной фабрики — 48-летнего Фарита Зиангирова, директора и учредителя ООО «Центрпласт» (компания ликвидирована в ноябре 2020-го, — прим. ред.), среди своих партнеров. По версии следствия, Зиангиров помогал не только деньгами, но и снабжал сообщников актуальной информацией о новинках полиграфической техники и возможностях ее модернизации.
Силовики считают: именно Горынин с ведома Борунова вовлек в нелегальный бизнес своего приятеля — 40-летнего директора челнинской фирмы по оптовым поставкам мяса «Астра 35» Давида Есартию, сына бывшего председателя грузинской общины автограда, поскольку ОПГ были интересны его родственные связи в Грузии и странах Евросоюза. По версии обвинения, поставщик мяса отвечал за передачу поддельных банкнот 200 евро некоему неустановленному соучастнику для их сбыта на территории России и за ее пределами.
«При этом Горынин не знакомил друг с другом Борунова и Есартию, чтобы не ставить последнего в известность о месте нахождения подпольной фабрики и в случае задержания при сбыте подделок избежать разоблачения других членов организованной группы», — отметил гособвинитель Миннегалиев.
Побег на 300 метров и сбыт двухтысячных
Помимо действий в группе Тимура Покровского обвиняют в побеге из-под стражи незадолго до ареста. 9 июля 2019 года его задержали по делу о фальшивых евро, а на следующий день вывезли из полицейского изолятора, чтобы доставить на заседание Вахитовского райсуда Казани, а еще «откатать» отпечатки пальцев в опорном пункте полиции на проспекте Ибрагимова.
По версии обвинения, у здания опорного пункта Покровский воспользовался моментом: когда оперативник управления по борьбе с групповой преступностью Даминов расстегнул браслет наручника на руке задержанного, чтобы перестегнуть его на руку полицейского Наместникова, задержанный оттолкнул руку Даминова и бросился бежать в сторону улицы Чистопольской. И через 300 метров был задержан сотрудниками Росгвардии.
Отдельный от группы эпизод есть и у Борунова. Следователи считают, что именно он 17 апреля 2019 года сбыл на зеленодольском рынке «Дары природы» две поддельные банкноты в 2 тысячи рублей каждая: у одного торговца купил четыре «Киндер-сюрприза», у другого — кондитерские изделия и ушел со сдачей в 3 436 рублей. Ущерб не распознавших фальшивку частных предпринимателей оценен в 4 тысячи рублей.
Председательствующий судья Олег Семенов уточнил у подсудимых, согласны ли они с обвинением. Тимур Покровский частично признал лишь побег: «Я не оспариваю сам факт, но описание событий недостоверно абсолютно». Кирилл Горынин сообщил суду, что не согласен с квалификацией своих действий по подделке евро: «Часть 3 статьи 186 УК РФ, то есть орггруппу, не признаю. Сам я не изготавливал поддельные деньги, только участвовал». Не признает преступление в составе группы и бизнесмен Фарит Зиангиров:«Я как бы пособничал. И у меня не было корыстных целей. Просто попал в ситуацию, что денег дал и хотел их вернуть обратно».
Евгений Борунов и Давид Есартия заявили, что с претензиями силовиков не согласны в полном объеме. «Непосредственно в материалах дела доказательств его вины либо причастности нет. Показания против него дает только Горынин», — пояснил после заседания адвокат Есартии Марсель Шагиахметов.
Ранее в качестве защитника того же клиента суд допустил Андрея Панкратова, директора общественной организации «Центр правовой защиты РТ». Правда, соответствующее постановление правозащитнику не вручили, а без него попасть в СИЗО для консультации со своим клиентом он не может. На старте процесса Панкратов ходатайствовал перед судом о выдаче столь важного документа, но его не удовлетворили.
Еще четыре ходатайства заявил Евгений Борунов. Все они касаются эпизода со сбытом фальшивых купюр в 2 тысячи рублей. Подсудимый настаивает на совместном с потерпевшими просмотре видеозаписей со всех входов и помещений рынка «Дары природы» в день преступления, считая, что это процессуальное действие позволит суду разрешить вопрос — присутствует ли он на этих самых записях. Еще одно ходатайство призвано убедить суд в необходимости допроса представителей сотовых компаний. По мнению обвиняемого, они должны дать четкий ответ, мог ли он в указанный день и час находиться у дома 39 на улице Карла Маркса (адрес зеленодольского рынка) и в это же время звонить по телефону в зоне действия станции на улице Маркса, 57а.
Именно на основании результатов биллинга, по словам «короля» подделок, в ГСУ МВД Татарстана было прекращено его преследование еще по четырем фактам реализации липовых купюр 2000 рублей — на том же рынке, в то же время и с теми же серийными номерами. Со ссылкой на данное решение следователя Борунов попросил прекратить его дела и по двум оставшимся купюрам, усомнившись в достоверности показаний двух потерпевших торговцев при процедуре опознания. По словам подсудимого, сразу после преступления потерпевшие описывали в качестве сбытчика фальшивок человека, который на него не сильно похож, не назвали ни одной характерной приметы, зато через полгода опознали.
После изучения позиций сторон судья Семенов приобщил все ходатайства подсудимого к материалам дела, сообщив, что они будут рассмотрены позднее.
3 февраля суд планирует перейти к допросу потерпевших и свидетелей.
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