«Подрывали основы экономической безопасности»: в Татарстане судят «конкурентов» European Central Bank

Им вменяют печать фальшивых евро, сбыт псевдорублей и побег из-под стражи

Фото: скриншот оперативного видео

В Зеленодольске стартовал судебный процесс по делу подпольной фабрики фальшивых купюр в 200 евро. На скамье подсудимых — пятеро, включая сына экс-председателя грузинской общины Набережных Челнов и легендарного фальшивомонетчика-«консультанта» Центробанка России, который ради обмана инфракрасных детекторов использовал в своей денежной технологии даже лак для волос и солнцезащитный крем.

Одна купюра и 76 полуфабрикатов потянут на 15 лет?



Подпольную валютную типографию сотрудники МВД Татарстана накрыли 22 апреля 2019 года в одном из нежилых помещений пятиэтажки на зеленодольской улице Рогачева. На той же улице, но в другом доме проживал признанный мастер такой печати Евгений Борунов, ранее судимый за подделку российских денежных знаков номиналом 100, 500 и 1000 рублей.

По данным источников «Реального времени», на момент задержания фальшивомонетчики выполняли международный заказ на производство пробной партии в сотню банкнот Европейского Центрального банка.

На арендованных площадях силовики обнаружили и изъяли несколько лазерных принтеров и детекторов валют, которые используются кассирами для проверки подлинности купюр, прибор для ламинирования, бруски и ручной станок для тампонной печати, а также металлические клише и пластиковые печати с элементами банкнот в 5 и 200 евро. Еще нашли большой набор красок — термостойких и светящихся в темноте, альбомы для рисования и листы бумаги с уже нанесенной на нее магнитной лентой.

Изъяли и готовую продукцию — одну фальшивую купюру в 200 евро из серии Х003 639 455 66, якобы выпущенную в 2002 году, а кроме нее — 76 заготовок таких же купюр, которые валютчики успели распечатать лишь с одной, лицевой стороны на листах формата А5. Качество липовых евро эксперты назвали довольно высоким, а количество в данном случае роли не играет. Для предъявления обвинения хватило и одной купюры. Теперь каждому из подсудимых грозит до 15 лет колонии — по части 3 статьи 186 УК РФ (изготовление иностранной валюты с целью сбыта в составе организованной группы).

Целью группы было желание заработать легкие деньги, но ее деятельность подрывала основы экономической безопасности и финансовую устойчивость государств, считают следователи.

1 / 18 Скриншот оперативного видео, 2019 г.

Скриншот оперативного видео, 2019 г.

Скриншот оперативного видео, 2019 г.

Скриншот оперативного видео, 2019 г.

Скриншот оперативного видео, 2019 г.

Скриншот оперативного видео, 2019 г.

Скриншот оперативного видео, 2019 г.

Скриншот оперативного видео, 2019 г.

Скриншот оперативного видео, 2019 г.

Скриншот оперативного видео, 2019 г.

Скриншот оперативного видео, 2019 г.

Скриншот оперативного видео, 2019 г.

Скриншот оперативного видео, 2019 г.

Скриншот оперативного видео, 2019 г.

Скриншот оперативного видео, 2019 г.

Скриншот оперативного видео, 2013 г.

Скриншот оперативного видео, 2013 г.

Скриншот оперативного видео, 2013 г.

Криминальный талант на воле работу найти не мог

По делу привлекают пятерых и некое неустановленное следствием лицо со связями за границей. Трое подсудимых под стражей — Евгений Борунов, Тимур Покровский и Давид Есартия. Еще двум — Кириллу Горынину и Фариту Зиангирову — избран запрет действий. Забегая вперед — причастность к подделкам признают только Горынин и Зиангиров, которые, по версии обвинения, сами липовые деньги не печатали.

На заседании Зеленодольского суда 45-летний Борунов назвался безработным с двумя детьми и пытался спрятать лицо от камеры. За плечами у него — три судимости. Первая — за дезертирство — давно погашена, две последующие в 2011-м и 2014 годах были за изготовление поддельных купюр Центробанка РФ. «Когда он в первый раз начал этим заниматься, я эти деньги рвала-рвала, в итоге он на полгода к матери жить ушел», — вспоминала в 2014-м супруга фальшивомонетчика.

Тогда Борунов после досрочного освобождения взялся опровергнуть мнение экспертов, что новая тысячерублевка образца 2010 года является самой защищенной в мире и подделать ее не смогут минимум 7 лет. Борунов добился успеха быстрее — в июле 2013-го его обвинили в выпуске девяти поддельных купюр в 1000 рублей и в покушении на производство еще 32. Вину мастер отрицал: мол, сбывать фальшивки не планировал, хотел предъявить их как образцы и получить лицензию на печать защищенных от подделки документов и ценных бумаг. Листы с полуфабрикатами «денег» полиция изъяла в типографии Волжска, владелец которой также пошел под суд.

Трое подсудимых под стражей — Евгений Борунов, Тимур Покровский и Давид Есартия. Фото: Ирина Плотникова

В полиции говорят, что эксперты были потрясены упорством и смекалкой зеленодольского художника-технолога, что имитировал водяные знаки с помощью домкрата для подъема тяжелых грузов и включил в производственную цепочку спецобработку фальшивок с помощью лака для волос и крема от загара. Результат впечатлял — распознать подделку не могли даже инфракрасные детекторы в магазинах. Но самым опытным кассирам удалось это сделать на ощупь... Ради знакомства с таким мастером и создания новых степеней защиты купюр в Татарстан наведались специалисты АО «Гознак» и ЦБ. Столь же тщательно в свое время их коллеги изучали работу советского «фальшивомонетчика №1» — художника и изобретателя Виктора Баранова, что в 70-х организовал производство 25-рублевых купюр и к моменту задержания успел реализовать почти тысячу таких подделок. Посадили его на 12 лет.

Зеленодольцу Борунову в 2014-м дали 7 лет колонии строгого режима. Правда, в 2017-м вновь отпустили по УДО. Его попытки трудоустроиться на воле успехом не увенчались — сидельцу с криминальным талантом отказывали везде. Спасательный круг бросила лишь общественная организация — Центр социальной реабилитации и адаптации осужденных, и Борунов поначалу говорил знакомым, что с «печатью завязал», хочет спокойно спать по ночам — устал от вечной слежки. Еще говорил, что оперативное видео задержания 2014 года так разошлось в интернете, что его до сих пор в магазинах узнают и отказываются продавать что-либо за наличные... Впрочем, на работе системного администратора в Центре Борунов не задержался.

В июле 2013-го Борунова обвинили в выпуске девяти поддельных купюр в 1000 рублей и в покушении на производство еще 32. Скриншот оперативного видео

Версия обвинения: печатники, спонсоры и главный по сбыту

Из оглашенной в суде версии обвинения следовало, что за старое зеленодольский мастер подделок взялся не позднее 1 января 2018 года. Причем, поскольку создание новой подпольной типографии с нуля требовало немалых вложений, предложил заняться этим знакомому бизнесмену Кириллу Горынину из Набережных Челнов. Дальше, по мнению силовиков, 45-летний Борунов и 35-летний Горынин создали «организованную группу с целью получения доходов от изготовления и сбыта поддельных банковских билетов 200 евро, в состав которой планировали вовлечь лиц из числа своих знакомых, испытывающих финансовые трудности и способных совершать преступления ради выгоды», сообщил гособвинитель, старший помощник прокурора Зеленодольска Эдуард Миннегалиев.

Для помощи в печати подделок Борунов, как полагают правоохранители, привлек своего знакомого по зоне — 34-летнего агента по продаже недвижимости Тимура Покровского. Ранее под фамилией Куржанов он был трижды судим за грабежи и кражи, в том числе из автомобилей. По версии обвинения, Борунов и Покровский закупали в Сети и изучали спецлитературу и методом проб и ошибок совершенствовали технологию денежной печати, добиваясь наибольшего сходства с подлинными купюрами за счет модернизации новейшей копировальной и иной техники, а также использования различных материалов и красок. На создание пробной партии ушел целый год.

Причастность к подделкам признают только Зиангиров и Горынин. Фото: Ирина Плотникова

Как сообщил гособвинитель, Горынин в группе отвечал за финансы, модернизацию оборудования и поиск желающих купить подделки для дальнейшего сбыта. На момент предполагаемого преступления он был директором и совладельцем челнинского ООО «Технопласт». И нашел «спонсора» для подпольной фабрики — 48-летнего Фарита Зиангирова, директора и учредителя ООО «Центрпласт» (компания ликвидирована в ноябре 2020-го, — прим. ред.), среди своих партнеров. По версии следствия, Зиангиров помогал не только деньгами, но и снабжал сообщников актуальной информацией о новинках полиграфической техники и возможностях ее модернизации.

Силовики считают: именно Горынин с ведома Борунова вовлек в нелегальный бизнес своего приятеля — 40-летнего директора челнинской фирмы по оптовым поставкам мяса «Астра 35» Давида Есартию, сына бывшего председателя грузинской общины автограда, поскольку ОПГ были интересны его родственные связи в Грузии и странах Евросоюза. По версии обвинения, поставщик мяса отвечал за передачу поддельных банкнот 200 евро некоему неустановленному соучастнику для их сбыта на территории России и за ее пределами.

«При этом Горынин не знакомил друг с другом Борунова и Есартию, чтобы не ставить последнего в известность о месте нахождения подпольной фабрики и в случае задержания при сбыте подделок избежать разоблачения других членов организованной группы», — отметил гособвинитель Миннегалиев.

Гособвинитель, старший помощник прокурора Зеленодольска Эдуард Миннегалиев. Фото: Ирина Плотникова

Побег на 300 метров и сбыт двухтысячных

Помимо действий в группе Тимура Покровского обвиняют в побеге из-под стражи незадолго до ареста. 9 июля 2019 года его задержали по делу о фальшивых евро, а на следующий день вывезли из полицейского изолятора, чтобы доставить на заседание Вахитовского райсуда Казани, а еще «откатать» отпечатки пальцев в опорном пункте полиции на проспекте Ибрагимова.

По версии обвинения, у здания опорного пункта Покровский воспользовался моментом: когда оперативник управления по борьбе с групповой преступностью Даминов расстегнул браслет наручника на руке задержанного, чтобы перестегнуть его на руку полицейского Наместникова, задержанный оттолкнул руку Даминова и бросился бежать в сторону улицы Чистопольской. И через 300 метров был задержан сотрудниками Росгвардии.

Отдельный от группы эпизод есть и у Борунова. Следователи считают, что именно он 17 апреля 2019 года сбыл на зеленодольском рынке «Дары природы» две поддельные банкноты в 2 тысячи рублей каждая: у одного торговца купил четыре «Киндер-сюрприза», у другого — кондитерские изделия и ушел со сдачей в 3 436 рублей. Ущерб не распознавших фальшивку частных предпринимателей оценен в 4 тысячи рублей.

Помимо действий в группе Тимура Покровского обвиняют в побеге из-под стражи незадолго до ареста. Фото: Ирина Плотникова

Председательствующий судья Олег Семенов уточнил у подсудимых, согласны ли они с обвинением. Тимур Покровский частично признал лишь побег: «Я не оспариваю сам факт, но описание событий недостоверно абсолютно». Кирилл Горынин сообщил суду, что не согласен с квалификацией своих действий по подделке евро: «Часть 3 статьи 186 УК РФ, то есть орггруппу, не признаю. Сам я не изготавливал поддельные деньги, только участвовал». Не признает преступление в составе группы и бизнесмен Фарит Зиангиров:«Я как бы пособничал. И у меня не было корыстных целей. Просто попал в ситуацию, что денег дал и хотел их вернуть обратно».

Евгений Борунов и Давид Есартия заявили, что с претензиями силовиков не согласны в полном объеме. «Непосредственно в материалах дела доказательств его вины либо причастности нет. Показания против него дает только Горынин», — пояснил после заседания адвокат Есартии Марсель Шагиахметов.

Ранее в качестве защитника того же клиента суд допустил Андрея Панкратова, директора общественной организации «Центр правовой защиты РТ». Правда, соответствующее постановление правозащитнику не вручили, а без него попасть в СИЗО для консультации со своим клиентом он не может. На старте процесса Панкратов ходатайствовал перед судом о выдаче столь важного документа, но его не удовлетворили.

Давид Есартия. Фото: Ирина Плотникова

Еще четыре ходатайства заявил Евгений Борунов. Все они касаются эпизода со сбытом фальшивых купюр в 2 тысячи рублей. Подсудимый настаивает на совместном с потерпевшими просмотре видеозаписей со всех входов и помещений рынка «Дары природы» в день преступления, считая, что это процессуальное действие позволит суду разрешить вопрос — присутствует ли он на этих самых записях. Еще одно ходатайство призвано убедить суд в необходимости допроса представителей сотовых компаний. По мнению обвиняемого, они должны дать четкий ответ, мог ли он в указанный день и час находиться у дома 39 на улице Карла Маркса (адрес зеленодольского рынка) и в это же время звонить по телефону в зоне действия станции на улице Маркса, 57а.

Именно на основании результатов биллинга, по словам «короля» подделок, в ГСУ МВД Татарстана было прекращено его преследование еще по четырем фактам реализации липовых купюр 2000 рублей — на том же рынке, в то же время и с теми же серийными номерами. Со ссылкой на данное решение следователя Борунов попросил прекратить его дела и по двум оставшимся купюрам, усомнившись в достоверности показаний двух потерпевших торговцев при процедуре опознания. По словам подсудимого, сразу после преступления потерпевшие описывали в качестве сбытчика фальшивок человека, который на него не сильно похож, не назвали ни одной характерной приметы, зато через полгода опознали.

После изучения позиций сторон судья Семенов приобщил все ходатайства подсудимого к материалам дела, сообщив, что они будут рассмотрены позднее.

3 февраля суд планирует перейти к допросу потерпевших и свидетелей.