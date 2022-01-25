«Полицейские повели себя непрофессионально»: владелец поврежденного ретроавто сам нашел виновников

Большинство камер видеонаблюдения на главной тусовочной улице Казани — муляжи?

Фото: предоставлено Альбертом Эйналиевым

Третий месяц полиция Казани саботирует расследование инцидента о повреждении раритетного автомобиля Volkswagen Käfer — того самого легендарного «жука». От этом «Реальному времени» заявил владелец авто — совладелец кофейни Peski на Профсоюзной Альберт Эйналиев. По его мнению, капот и крышу популярной у казанских инстаграмеров машины повредила во время спонтанной фотосессии на улице молодая пара, точнее девушка, которая взобралась на авто поздно ночью, позируя перед спутником. Почему несмотря на заявление собственника пострадавшего автомобиля, наличие видео с камер наблюдения и активного содействия потерпевшего, правоохранители решили закрыть дело «в связи с отсутствием события преступления», разбирался наш корреспондент.

Фотосессия на 170 тысяч рублей



Зеленый Volkswagen «жук» 1973 года выпуска, который уже стал своего рода достопримечательностью центра Казани, подвергся атаке веселой светловолосой девушки в пять утра 1 ноября 2021 года. Ее действия зафиксировала камера наблюдения, при увеличении на видеозаписи хорошо различимы лица и длинноволосой барышни, которая вначале с разбегу запрыгнула на порожек машины и стукнула по крыше, а потом забралась на капот, и ее спутника, снимавшего происходящее сразу на два телефона. В поле зрения камеры попало и такси — белая иномарка, которую парочка вызвала, чтобы уехать с Профсоюзной.

Буквально за одну минуту девушка сумела помять у ретро-автомобиля порог, крышу, капот и бампер, поцарапать дверь...

— Эксперты оценили ущерб в 170 тысяч рублей, еще в 15 тысяч мне обошлась сама экспертиза, — рассказал «Реальному времени» хозяин автомобиля — владелец кофейни «Пески» Альберт Эйналиев, — Это серьезная для меня сумма. А полиция, судя по происходящему, не искала и не собирается привлекать виновного к ответственности. В отделе полиции вынесли уже два постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

Буквально за одну минуту девушка сумела помять у ретро-автомобиля порог, крышу, капот и бампер, поцарапать дверь...

Шли бы вы… работать в полицию

— Я обратился в отдел полиции «Япеева» с заявлением, человек, с которым я общался мое объяснение записал таким почерком, что невозможно понять, что там написано, — вспоминает Эйналиев. — И дальше тоже происходило непонятное, полицейские повели себя, я бы сказал, непрофессионально: заявление мое приняли, объяснение взяли — и забыли про меня. Дело передали участковому, и потом, сколько я ни звонил ему, он отвечал одно и то же: «Подождите, ведется следствие». Когда осталось 15 дней до окончания отведенного на расследование двухмесячного срока, я с адвокатом пришел в отдел полиции. Участковый был на месте, но куда-то тут же ушел. Нас полтора часа держали в коридоре, а потом, когда участковый все же нас принял, он заявил, что у него нет времени заниматься всеми материалами, и что я ему чуть ли не мешаю работать. И предложил устроиться к ним на работу.

Фактически Эйналиев и выступил в роли внештатного сотрудника полиции: «За первую же неделю после того, как все случилось, я собрал видеозаписи с камер соседних ресторанов, нашел по видео и фотографиям человека, который повредил машину. Я эти видеозаписи принес на флешке и передал полицейским. Но спустя полтора месяца мне заявили, что записей у них нет!».

На видео, которые раздобыл потерпевший, есть полный «расклад» пребывания девушки и ее спутника на Профсоюзной в пять утра 1 ноября, их зафиксировали видеокамеры в одном из соседних с кофейней «Пески» заведений, на выходе из него — и на всем пути, вплоть до злосчастного «жука».

А вот сотрудники полиции, утверждает потерпевший, не сделали ничего из того, что должны были и имели возможность сделать:

— Они не запросили видеозаписи с частных камер наблюдения на улице, не изъяли записи с полицейских видеокамер, не вычислили номер автомобиля, который их забрал. И при этом заявили мне, что ответ на их запрос оператор такси даст через 2 месяца — это же чушь, невозможно поверить, что такими темпами отвечают на запросы полиции!

Не сделали полицейские и элементарную вещь — не установили госномер белого такси с помощью своих собственных, полицейских камер, висящих на двух перекрестках на Профсоюзной — на пересечениях с улицами Астрономической и Чернышевского. А это сделать можно легко: судя по видео с камер ресторана, с момента, когда девушка влезла на капот «жука» до момента, когда подъехало такси, мимо пронеслись всего 12 автомобилей, считая это самое такси.

Алиби от мужа с опережением на сутки

Показания таксиста могли бы внести ясность в вопрос о личности девушки, повредившей автомобиль Эйналиева, а также о ее местонахождении, но полицейские, по его словам, не удосужились озаботиться получить их. Сведения о том, кто и с какого телефона вызывал такси, также помогли бы расследованию, но их полиция собирать не стала. А когда сам автовладелец «вычислил» ту, которая могла бы стать подозреваемой, сотрудники пригласили ее в отдел, опросили и удовольствовались ее собственными заверениями, что на видео — другая, просто похожая на нее девушка, что в ночь происшествия она не покидала своей квартиры, и что этот факт могут подтвердить ее муж и соседи.

К тому же алиби она представила вовсе не на ту дату, которая имеет значения для следствия. В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела содержится информация упоминается, что автомобиль Эйналиева получил повреждения от неизвестных в ночь с 31 октября на 1 ноября, а женщину, которая похожа на героиню видео, дознаватель спрашивал о том, где она провела ночь с 30 на 31 октября!

— Подтвердить или опровергнуть ее алиби на пять утра 1 ноября могли бы данные биллинга сотового оператора, — говорит Альберт Эйналиев. — Но эти данные полиция не запрашивала.

Когда сам автовладелец «вычислил» ту, которая могла бы стать подозреваемой, сотрудники пригласили ее в отдел, опросили и удовольствовались заверениями, что на видео — другая, просто похожая на нее девушка

А нечего раритет на улице выставлять!

Зато полиция у него самого запросила справку о доходах.

— Мне сказали, что, возможно, 100 тысяч рублей ущерба, который я заявил предварительно, до оценки — для меня незначительная сумма, — объяснил он.

А еще полиция нашла в действиях владельца помятого «жука» серьезное нарушение. В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела, подписанном начальником ОП №16 Алексеем Судариковым, сказано, что «в ходе проверки материала справка об ущербе представлена не была».

— Как только я получил экспертное заключение, я его представил. — говорит Альберт Эйналиев, — Автомобиль мой очень редкий, когда я его реставрировал, детали пришлось заказывать в Германии, CША, в других странах. Быстро их найти и оценить ущерб просто невозможно.

Кстати, когда эксперты собрали необходимые данные, ущерб, навскидку оцененный в 100 тысяч рублей, вырос почти вдвое — до 170 тысяч. И еще 15 тысяч ушло на саму экспертизу.

В отказах в возбуждении уголовного дела есть еще одна деталь: в текстах можно усмотреть намек, что Эйналиев сам виноват, что его машина пострадала, дескать, нечего такой раритет на парковке оставлять на потеху зевакам! Оказывается, дежурным охранником расположенной по соседству парковки «было подмечено, что около данной машины все время фотографировалась молодежь, которая отдыхает в близлежащих клубах, барах…» и что владельцу не советовали парковать там авто, «так как мимо идущие люди могут повредить его».

В круге третьем

Альберт Эйналиев не дал полицейским поставить желанную точку в деле — он написал жалобу в прокуратуру, и там отказ в возбуждении уголовного дела отменили. Но в полиции вынесли второй отказ и продолжают «бодаться» с неугомонным потерпевшим и прокуратурой до сих пор.

— Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по этому материалу уже неоднократно отменялись прокуратурой ввиду неполноты проведенных полицией проверочных мероприятий. — сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев. — Последний раз прокурором были даны указания о проведении проверочных действий в рамках доследственной проверки для установления всех обстоятельств случившегося 15 декабря 2021 года. Следствие выполнило эти требования не в полном объеме. Сегодня постановление об отказе в возбуждении уголовного дела повторно отменено.

В пресс-службе УВД Казани на запрос «Реального времени» о том, на какой стадии находится расследование, установлены ли подозреваемые и помогло ли в их розыске видео ответили следующее:

— После того, как прокуратура дважды отменяла постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, материал вновь был возвращен на доработку — к начальнику дознания отдела «Япеева», — сообщили нашему изданию в УВД, — После этого к материалам были приобщены видеозаписи и опрошена женщина, на которую указал потерпевший, однако она заявила о своей непричастности к «нападению» на ретроавтомобиль. После этого материал вновь переслали в прокуратуру, как отказной.

На вопрос о том, поступил ли из прокуратуры документ об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, в УВД ответили, что пока материалы в управление не поступали.

На всю улицу Профсоюзную — одну из главных «ресторанных» улиц в центре Казани имеется всего две камеры. Фото: Дмитрий Кояш/domofoto.ru/CC-BY-NC-ND

Муляжи безопасности

В рассказе Альберта Эйналиева о странностях расследования по его заявлению есть обстоятельство, которое заслуживает, пожалуй, отдельного внимания — это информация о полицейских камерах. Разговаривая с сотрудниками ОП «Япеева», он выяснил, что на всю улицу Профсоюзную — одну из главных «ресторанных» улиц в центре Казани имеется всего две камеры — те самые, что упоминались выше. А остальные, которых там висит довольно много, — муляжи.

Выходит, хулиганы могут там действовать спокойно — не найдется потом против них доказательств. И большинство ЧП, в расследовании которых может помочь видеозапись, происходят вовсе без надзора полиции. А Эйналиеву дважды сильно повезло — что повреждение его машины вообще попало на камеры, и что владельцы этих камер пошли ему навстречу и записи предоставили.



Дорого и бесполезно?

Согласно принятой в прошлом году программе «Построение и развитие сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2020—2022 годы», в этом году в Казани системами видеонаблюдения должно быть оснащено до 98% объектов социальной сферы, до 75% административных зданий Исполнительного комитета Казани, а также два парка (и еще пять парков, в которых уже имеются камеры, будут дооснащены). Плюсом к этому планируется «развитие видеонаблюдения на многоквартирных домах и в жилых массивах индивидуальной застройки». Объем финансирования этих мероприятий из бюджета Казани составляет 373,2 млн рублей. До 2020 года в видеонаблюдение бюджет также вкладывал сопоставимые с приведенной суммы.



Судя по тому, какие выбраны приоритеты для выбора мест установки видеонаблюдения, камеры имеют целью не столько обеспечить сохранность имущества и здоровья граждан в тех местах, где риски их потери выше, сколько обеспечить безопасность сотрудников административных зданий и сохранность их имущества, считают эксперты.

— Полицейские камеры, к сожалению, дают черно-белое изображение плохого качества, оно зачастую не дает возможности установить лицо, попавшее в кадр, — говорит известный казанский адвокат Лаврентий Сичинава. — А опыт работы с моими клиентами показывает, что даже такие записи адвокату по запросу получить трудно. Все зависит от конкретного исполнителя в полиции — если попадется добросовестный человек, он найдет и предоставит видео, а если нет — записи не получишь. Тем более, что тут важен фактор времени: записи быстро стираются и перезаписываются, поэтому при недельном промедлении запрос вообще теряет смысл. В моей практике не было ни одного случая, когда бы удалось получить и использовать для защиты интересов клиента запись с этих видеокамер.