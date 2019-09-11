За оружие у покойника ответит начальник угрозыска ОП «Горки»?

Казанский суд отказался водворять в СИЗО обвиняемого в подлоге и подбросе оружия капитана полиции

Сегодня в Казани освободили из-под стражи начальника угрозыска отдела полиции «Горки» Дамира Замалиева. Приволжский райсуд отказался избирать ему меру пресечения по ходатайству Следкома. Ходатайство не поддержала прокуратура, с подачи которой и началось расследование по жалобе родственников покойника, в дом которого якобы подбросили оружие — аккурат во время операции «Арсенал», утверждают источники «Реального времени».

За честь покойника заступились родные



В Приволжском суде подтвердили отказ в ходатайстве об аресте подозреваемого в служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ) сотрудника полиции. Его интересы на заседании представляли два защитника. Следователь Приволжского отдела Следкома по РТ просил заключить Дамира Замалиева под стражу. Однако представитель прокуратуры РТ выступил против, и в итоге из зала суда фигурант уголовного дела вышел свободным.

Правда, до работы не дошел. В отделе полиции «Горки» журналисту «Реального времени» сообщили — начальника угрозыска на работе нет, и предложили звонить ему на сотовый. Информацию о задержании комментировать отказались. Воздерживаются от этого и в пресс-центре МВД Татарстана.

Источники «Реального времени» среди силовиков рассказали предысторию уголовного преследования начальника угрозыска — еще в прошлом году в рамках полицейской операции «Арсенал» на квартире недавно умершего человека опера обнаружили незарегистрированный ствол, а через какое-то время еще один. Возбудили дело, а затем закрыли его за смертью подозреваемого и отчитались перед начальством.

В Приволжском суде подтвердили отказ в ходатайстве об аресте подозреваемого в служебном подлоге и незаконном обороте оружия сотрудника полиции. Фото Ирины Плотниковой

Родственники покойного узнали об уголовном деле и решили отстоять его честь — мол, никогда никакого оружия у него не было, а значит — его подбросили! Возмущенных услышали в прокуратуре, провели проверку и поделились информацией со следствием. Уже в рамках возбужденного дела на полицейского внимание силовиков привлекли высокие показатели отдельно взятого отдела полиции по части раскрытия преступлений в сфере незаконного оборота оружия.

Оперативным сопровождением дела занялись сотрудники ФСБ и якобы накопали материал еще на несколько эпизодов. В итоге следствие запросило для проверки около 100 прекращенных материалов ОП «Горки» по фактам разоружения местных жителей.

А 9 сентября по подозрению в причастности к подбросу оружия в квартиру покойника и подделке протокола чекисты задержали главного разыскника района. Оказавшись по ту сторону решетки, вину капитан полиции не признал. «Реальному времени» удалось связаться с адвокатом подозреваемого, но делиться позицией защиты по данному делу он не стал.

Шеф капитана попал в дело с вымогательством взятки

Ждать ли новых эпизодов в этой истории — сказать сложно. Правоохранители не исключают, что на свободе подозреваемый начальник может создать серьезные помехи следствию, есть опасения и за тех, кто дал показания против Замалиева, в первую очередь родственников покойного.

В Следкоме по РТ дело капитана сегодня комментировать не стали.

Еепосредственный шеф Замалиева ранее стал фигурантом уголовного дела: в апреле этого года начальника ОП «Горки», полковника Рафаэля Габбазова отправили под домашний арест в качестве обвиняемого в покушении на вымогательство взятки 1 млн рублей и превышении должностных полномочий. Фото 16.mvd.ru

Напомним, непосредственный шеф Замалиева ранее стал фигурантом уголовного дела. Еще в апреле этого года начальника ОП «Горки», полковника Рафаэля Габбазова отправили под домашний арест в качестве обвиняемого в покушении на вымогательство взятки 1 млн рублей и превышении должностных полномочий.

Преследование Габбазова связано с историей взаимоотношений сотрудников ОП «Горки» и кафе «Восточная кухня» на Роторной. Владелец кафе заявил — сначала неурочные полицейские визиты, якобы по сигналам о нарушениях, нарушали работу кафе, а затем с него стали требовать деньги за прекращение проверок.

Связано ли дело Замалиева с претензиями следствия в адрес его шефа, пока достоверно неизвестно. Отметим, что в МВД Татарстана по результатам служебной проверки рекомендовали уволить Габбазова по отрицательным мотивам и еще в мае направили соответствующие материалы в Москву с учетом высокого звания попавшего в дело полковника.