Татарстанская экономика учится выживать в условиях ограничений на труд мигрантов

Предприниматели сетуют на нехватку кадров, гастарбайтеры ищут способы обойти закон

Фото: Реальное время

С сентября в России ужесточилось миграционное законодательство: произошли изменения, касающиеся миграционного учета, трудоустройства, получения гражданства, порядка въезда в страну иностранных граждан и лиц без гражданства, обучения их детей. Эксперты высказывают опасения, что в результате в стране резко сократится количество трудовых мигрантов что, соответственно, спровоцирует рост дефицита рабочих рук. В последствиях новой миграционной политики, перспективах развития экономики региона в свете последних изменений и проблемах работодателей, использующих труд мигрантов, разбиралось «Реальное время».

Новые барьеры и передовой Татарстан

В сентябре в России заработали новые правила миграционной политики, в частности:

работодатели иностранных граждан, обязаны проверять — не внесены ли они в реестр контролируемых лиц (в него вносят нарушителей миграционного законодательства, просрочивших миграционный учет, либо тех, кто находится в РФ незаконно, иностранцев с аннулированным патентом или разрешением на работу, лиц с нарушениями режима пребывания);

школы и детсады не могут предоставлять образовательные услуги несовершеннолетним, находящимся в России незаконно (образовательные организации также должны сверяться с реестром контролируемых лиц);

с 10 сентября перестал действовать особый порядок легализации иностранцев (граждане безвизовых стран, нарушившие режим 90/180, вернуться не смогут);

расширен список профессий, недоступных для иностранных граждан (введен запрет на работу в сферах оборонной промышленности, производства и хранения взрывчатых веществ, образовательных учреждений с доступом к госинформации, транспортной безопасности);

экзамен на знание русского языка при подаче документов на РВП, ВНЖ или гражданство проводится только в аккредитованных центрах, в него добавлен блок с вопросами по миграционному законодательству, а сертификаты старше двух лет не действуют;

можно аннулировать российское гражданство, если оно было получено на основании ложных документов или сведений в течение трех месяцев с момента выявления нарушения;

стало возможно ограничение въезда в страну без объяснения причин в целях обеспечения безопасности Российской Федерации;

упрощенный порядок получения гражданства РФ через родственников сохранен только для тех, у кого один из родителей — гражданин России и проживает на территории РФ, и для детей, у которых один родитель — гражданин РФ (вне зависимости от места проживания ребенка).

В сентябре заработали новые миграционные правила. Мария Зверева / realnoevremya.ru

В Татарстане сработали на опережение — в январе 2025 года запретили мигрантам работать по патентам в следующих отраслях:

перевозка опасных грузов;

легковое такси, в том числе с арендованной машиной;

охрана, в том числе частная;

предоставление финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению;

страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных фондов, кроме обязательного социального обеспечения;

вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования;

деятельность в области права и бухгалтерии;

ветеринария;

организация азартных игр, проведение лотерей;

ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения.

Где мигрантов ждут и куда они идут

По статистике, Татарстан занимает ведущее место по числу мигрантов в стране, при этом около 80% из них — граждане среднеазиатских республик. Как сообщили «Реальному времени» в МВД по РТ, с начала 2025 года в Татарстан въехало более 146 тысяч иностранных граждан — на 19% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

В 2024 году мигранты в республике в основном трудились в строительстве. Мария Зверева / realnoevremya.ru

В 2024 году мигранты в республике в основном трудились:

в строительстве (40% от общего числа);

в торговле (15 %);

в общепите (15 %);

на транспорте (15%);

на обрабатывающих производствах (10%).

По информации на июль 2025 года распределение по профессиям изменилось — с учетом запретов и ограничений мигранты стали выбирать профессии водителя, курьера, упаковщика, официанта, разнорабочего, повара, машиниста, монтажника, менеджера по продажам. Также они трудятся в качестве программистов, инженеров, репетиторов, врачей. Такой выбор лишь частично коррелируется с официальным списком наиболее востребованных в Татарстане профессий, в который входят водители, подсобные рабочие, кладовщики, сборщики, комплектовщики, уборщики территорий и сборщики-клейщики конструкций, бетонщики, электрики, швеи.

«Людей хватать должно»

Столичные эксперты высказывают опасения о том, что новые ограничения усилят кадровый дефицит, однако татарстанские работодатели не склонны переоценивать негативный эффект от сокращения количества иностранных претендентов на имеющиеся вакансии.

— У нас в компании работают только местные специалисты, — говорит директор строительной компании «Строюдом.рф» Викентий Бригаднов. — Дефицит определенной рабочей силы на нашем рынке есть, но с учетом того, что строительная отрасль «упала» примерно в два раза, если не больше, людей должно хватать. Мы «буксуем» на нескольких объектах, но нам не хватает людей нужной квалификации, профессионалов с определенными специальностями, а это совсем другое.

«Дефицит определенной рабочей силы на нашем рынке есть, но с учетом того, что строительная отрасль «упала» примерно в два раза, если не больше, людей должно хватать». Мария Зверева / realnoevremya.ru

Бригаднов также отметил, что не может согласиться с мнением некоторых работодателей и аналитиков о том, что местные специалисты не хотят работать на тех рабочих местах, которые заполняются мигрантами. Он подчеркнул, что «хороший специалист в поиске работы вообще не нуждается — он загружен на месяцы вперед». И этих специалистов он предпочитает трудоустраивать в компании, обеспечивать соцпакетом, полисом ДМС и даже страховкой, поскольку «вырастил» их сам и поэтому ценит.

— В целом рынок индивидуального жилищного строительства устроен по принципу: «сначала заключаются договоры, потом ищутся бригады, которые будут строить», — говорит он. — И именно в компаниях, работающих по такому принципу, возникает кадровый дефицит. У тех, кто, как мы, работает по плану, таких проблем нет. Поэтому хочется пожелать коллегам не искать внешние проблемы, а укомплектовывать свой штат, воспитывать кадры, обучать постоянных сотрудников.

«Мы научились работать и опасений не испытываем»

— У нас с каждым годом уменьшается количество работающих мигрантов, — говорит генеральный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Галина Шарафутдинова. — Мигранты в основном работают в аутентичных ресторанах, например узбекской кухни. При этом за последние пять лет все предприятия, использующие труд приезжих из стран ближнего зарубежья, научились работать с оформлением, с контролирующими органами, и системных проблем не возникает.

— У нас с каждым годом уменьшается количество работающих мигрантов, — говорит генеральный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Галина Шарафутдинова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Она подчеркнула, что на данный момент рестораторы республики не сталкивались со сколько-нибудь серьезными, массовыми проблемами в работе с реестром контролируемых лиц, и что ужесточение мер контроля за мигрантами вряд ли сегодня может повлиять на экономику отрасли в целом:

— Все последние годы мы понимали, что контроль ужесточается, и старались максимально замещать вакансии местными работниками. Говорить о том, что в связи с этим кто-то закроется или рестораторы будут массово терпеть убытки, на мой взгляд, рано. Единичные случаи возможны, но серьезных опасений мы на данный момент не испытываем, хотя мигранты нам нужны — в качестве обслуживающего и технического персонала. Однако если сравнивать потребность в них на стройках и в общепите, то это, конечно, большая разница в количестве привлеченного труда.

«Мигранты нам все-таки нужны — в качестве обслуживающего и технического персонала». Олег Тихонов / realnoevremya.ru

«Работать стало сложнее, но это было нужно»

— Закон работает, и мы его придерживаемся, мигрантов на работу в качестве водителей не берем, — говорит директор таксопарка «Блэк авто» Айрат Гатин. — Хотя есть автопарки, которые как-то его обходят и за руль их сажают. Работать, конечно, с введением запрета стало сложнее, появился еще один фильтр, но если честно, это было нужно.

«Работать, конечно, с введением запрета стало сложнее, появился еще один фильтр, но если честно, это было нужно». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Он посетовал, что благодаря серым схемам нелегальные таксисты «по-прежнему остаются на улицах», хотя представляют опасность для участников движения и пассажиров.

— «Белые» таксопарки страдают от этого, нам стало сложнее работать, — отметил он. — Усилился кадровый голод, выросли простои машин. Однако сейчас трудно оценить эффект именно от ухода мигрантов, поскольку осень — период, когда традиционно уменьшается количество водителей. У нас сейчас простаивает порядка десятка машин.

«Если мигранты уйдут из доставки и автопарков, пострадает потребитель»

— Пока наибольшие сложности вызывает реестр контролируемых лиц, — говорит бывший главный редактор газеты «Трудовой мигрант», а ныне редактор информационных каналов для мигрантов в соцсетях Закир Сариев. — Он пока работает с техническими сбоями, я знаю примеры, когда в него попадали люди, которые легально находятся в России и закон не нарушали. Им даже в Управлении по вопросам миграции говорили, что это сбой, и проблема решается. Но она до сих пор до конца не решена. Сейчас у нас такой, я бы сказал, бардачный период. Это касается и тех, кто должен был уехать на родину, но воспользовался амнистией и остался. Сейчас с ними непонятно, что будет. А мне кажется, с 1 января уже можно привести в порядок.

Сариев подчеркнул, что не видит причин защищать тех, кто нарушает миграционное законодательство, например, иностранцев, которые въехали в Татарстан в начале 2025 года, но официально не трудоустроились и до 10 сентября не легализовались. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Сариев подчеркнул, что не видит причин защищать тех, кто нарушает миграционное законодательство, например, иностранцев, которые въехали в Татарстан в начале 2025 года, но официально не трудоустроились и до 10 сентября не легализовались. Их уже можно смело внести в черный список, говорит он, так как государство дало все возможности, а люди не захотели ими воспользоваться. И для детей мигрантов, по его мнению, в этом случае делать исключение нельзя:

— Я думаю, что иностранный гражданин независимо от возраста, пола, нелегально не имеет права находиться в России. Россия-матушка, по-моему, в создавшейся ситуации тоже виновата — она всех пустила к себе, и народ привык к этому. Вот и сейчас люди, которые не легализовались, думают, что так прокатит — они привыкли к этому. Но у татар есть поговорка, смысл которой таков, что ребенка надо воспитывать с детства, а сноху — с первых ее дней в доме, чтобы они жили по законам семьи. Россия упустила эту возможность, и вот результат: есть нежелательные элементы, которые здесь зарабатывают и в то же время неуважительно относятся к стране. Я у таких спрашиваю, зачем ты тогда здесь живешь?

Но при этом Сариев решительно высказался против активно обсуждаемой сейчас в обществе идеи введения в России запрета на работу мигрантов в доставке и на общественном транспорте в качестве водителей:

— Доставщиками обычно работают иностранные студенты, молодежь, которая здесь учится, и именно в этой сфере местные работать не стремятся. Днем иностранцы учатся, вечером и ночью работают. Если они уйдут, пострадает потребитель. А водители автобусов всегда были в дефиците. У АТП сегодня и так не хватает кадров — и как они эту проблему решат? Чтобы местные пошли к ним работать, надо серьезно повышать зарплату.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Численность мигрантов в РТ имеет тенденцию к увеличению

Как заявил начальник республиканского Управления по вопросам миграции Марат Галеев, численность проживающих в республике иностранных граждан по-прежнему имеет тенденцию к увеличению. Сейчас на территории республики находится свыше 112 тысяч граждан иностранных государств. Более половины из них — трудовые мигранты из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Киргизии, а также члены их семей.

Реальное время / realnoevremya.ru

На 1 июня 2025 года количество иностранцев, проживающих на постоянной основе в Татарстане, увеличилось на 26,2%, по сравнению с 1 января, и достигло 18 тысяч. Всего в республике на 1 июня находилось 110,5 тысячи мигрантов, из них нелегально 4,5 тысячи. Данных об общем количестве нелегалов в РТ за 2024 год не озвучивали.

Реальное время / realnoevremya.ru

Только за 5 месяцев 2025 года в РТ было выявлено 215 фактов незаконной работы мигрантов, 138 работодателей привлекли к ответственности. А спустя два месяца Галеев сообщил о 478 фактах незаконного привлечения иностранных работников к трудовой деятельности и 292 работодателях, привлеченных к ответственности за использование труда нелегалов.

Реальное время / realnoevremya.ru

При этом не просматриваются и тенденции к снижению преступности среди мигрантов. С начала 2025 года по 1 июня, по данным МВД по РТ, мигранты совершили 223 преступления, тогда как по итогам 2024 года сообщалось о возбуждении 590 дел в отношении мигрантов, при этом отмечалась тенденция к росту количества преступлений, совершенных иностранцами.