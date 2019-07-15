«Это удар в спину»: за что арестовали сына главы грузинской общины Челнов?

МВД Татарстана обвинило бизнесмена Давида Есартию в производстве 17 тысяч фальшивых евро

В Татарстане задержали подпольных «конкурентов» European Central Bank. По версии следствия, жители Челнов, Казани и Зеленодольска успели напечатать не меньше 17,4 тысячи липовых евро — 87 банкнот номиналом 200 денежных единиц. По делу арестованы пятеро, включая сына экс-председателя грузинской общины Набережных Челнов. Отец обвиняемого Джумбер Есартия рассказал «Реальному времени», что претензии МВД сводятся к одному знакомству сына, и выразил опасение — не замешана ли здесь политика?



Среди валютчиков — поставщик казанского исполкома



Детали операции и местонахождение подпольной валютной фабрики в МВД Татарстана пока не раскрывают. Подтверждают лишь факт возбуждения уголовного дела по фальшивкам. Не отрицают и ходатайства следствия об аресте группы задержанных, уже рассмотренное Вахитовским судом Казани.

Так, 10 июля заключен под стражу 38-летний Давид Есартия — директор и владелец челнинского ООО «Астра 35». Его фирма специализируется на оптовой торговле мясом и мясными продуктами, ее выручка за 2017 год составила более 200 млн рублей против 7 млн в 2016-м (данные rusprofile). Также Есартия является поставщиком АО «Департамент продовольствия и социального питания Казани» по 10 муниципальным контрактам на 3,5 млн рублей.

Отец Давида Есартии в Челнах — человек известный. Джумбер Есартия приехал в город в 1975 году на строительство КАМАЗа, здесь встретил развал Союза и после отделения Грузии остался гражданином России. Некогда он рулил в автограде «Комсомольским рынком», занимал пост вице-президента Союза рынков РТ, больше 20 лет возглавлял грузинскую общину Челнов. Отошел от этой деятельности лишь в последние несколько лет, бизнес официально оставил еще раньше.

В январе 2019-го была ликвидирована последняя из фирм Есартии-старшего — ООО «Центральная». В базе ЕГРЮЛ сейчас он числится лишь одним из учредителей Фонда сооружения памятной стелы первостроителям КАМАЗа и города Набережные Челны. В городе говорят, что Джумбер Карлоевич перебрался в Тбилиси и лишь изредка навещает Татарстан.

Есартия-младший, как утверждает источник «Реального времени», ранее уже был судим. До задержания он проживал в Челнах. Какую роль, по версии следствия, исполнял в группе задержанных — пока не сообщается. Между тем часть 3 статьи 186 УК РФ — «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт фальшивых денег в крупном размере в составе орггруппы» — относится к особо тяжким преступлениям и предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Есартия-младший до задержания проживал в Челнах. Какую роль, по версии следствия, исполнял в группе задержанных — пока не сообщается. Фото ok.ru

«Повода делать политические заявления у меня пока нет»



Джумбер Есартия узнал об аресте сына находясь в Тбилиси. Говорит — в шоке вся семья. «Мне даже не в чем его оправдывать. Этого просто не может быть!» — сказал Джумбер Карлоевич по телефону журналисту «Реального времени». Он сам пытался через близких Давида и его адвоката выяснить правду — есть ли вина сына?

— А мне говорят — он знал человека, который занимался продажей этих евро. Ну мало ли кто кого знает?! Если бы с обыском пришли и что-то нашли... А так я тоже многих знаю — весь город. Ведь я один из двухсот человек, что подписывали рапорт о пуске первого грузовика КАМАЗ с конвейера. Это удар в спину, — продолжает отец.

Есартия-старший подтвердил судимость сына, не вдаваясь в детали — «подрался с кем-то, когда ему 16 лет было, и что теперь, всю жизнь клеймо «уголовник» носить должен?» С тех пор Давид сам успел стать отцом троих детей.

В разговоре с «Реальным временем» Джумбер Есартия сообщил, что намерен приехать в Казань как только врачи разрешат: недавно он перенес операцию на сердце и сейчас — под их постоянным наблюдением. Есть и другая сложность — отмена прямого авиасообщения. В свое время Есартия и его партнеры помогали наладить рейсы из нижнекамского аэропорта Бегишево на родину, теперь же, чтоб вернуться, придется лететь, к примеру, через Турцию. Если не исчезнет холодок в отношениях между двумя государствами. Кстати, задержали Давида Есартию через пару дней после оскорбления президента России грузинским телеведущим.

Джумбер Есартия сообщил, что намерен приехать в Казань как только врачи разрешат: недавно он перенес операцию на сердце и сейчас — под их постоянным наблюдением. Фото facebook.com

— Повода делать политические заявления у меня пока нет, — говорит экс-глава грузинской общины автограда. — Но я опасаюсь, потому что ничего другого не вижу. Разве что я сам кому дорогу перешел. Простые люди никому не интересны, а вот тех, кого можно укусить...



Собеседник напомнил — сложности в отношениях двух стран возникали и раньше. Он всегда пытался их сгладить: «Я никогда не поддерживал ни экстремизма, ни враждебных отношений к России. Да, я родился в Грузии, но 45 лет живу в Челнах. Там все мои друзья. Если политики что-то не поделили, почему я должен страдать?»

Рецидивист-менеджер, директор и мастер «Золотые руки»

Источники редакции в правоохранительных органах советуют не искать в деле предполагаемых валютчиков политический подтекст.

Тот же Вахитовский суд санкционировал арест казанского агента по продаже недвижимости Тимура Покровского. Ему — 33, за плечами — три судимости за кражи и грабежи в Москве и Казани. В 2016-м освободился из колонии строгого режима и сменил прежнюю фамилию. Теперь бывший Куржанов обвиняется в производстве фальшивок в составе группы и вину не признает. В пресс-службе райсуда «Реальному времени» подтвердили информацию о мере пресечения этого фигуранта на срок до 22 августа.

Под домашний арест по тому же делу отправлены директор челнинского ООО «Технопласт» Кирилл Горынин и его партнер по бизнесу Фарит Зиангиров — руководитель и владелец ООО «Центрпласт». Компания Зиангирова специализируется на производстве электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств, но в ней числится лишь один сотрудник. В фирме Горынина на 2 человека больше, основной вид деятельности — производство прочих химпродуктов.

Источник «Реального времени» уверяет, что разработка группы началась весной — 27 марта сотрудники одного из банков оповестили: 28-летний мужчина пытается обменять несколько купюр 500 евро с признаками подделки. Подозреваемого задержали, и оказалось, что схожим способом он уже сбывал фальшивую валюту. Оперативники и следователи МВД Татарстана стали выяснять, как к сбытчику попали поддельные банкноты.

27 марта сотрудники одного из банков оповестили: 28-летний мужчина пытается обменять несколько купюр 500 евро с признаками подделки. Фото 16.мвд.рф

Примерно через месяц след привел силовиков к знакомому персонажу — дважды судимому за подделку российской валюты зеленодольцу. Первый приговор Евгению Борунову Зеленодольский горсуд вынес в 2011-м — дал 2 года и 3 месяца лишения свободы. На свободу фальшивомонетчика отпустили почти на год раньше срока, а в декабре 2014-го вновь лишили ее — за выпуск девяти поддельных купюр номиналом 1000 рублей и покушение на производство еще 32-х купюр. Листы с полуфабрикатами «денег» полиция изъяла в одной из типографий Волжска, ее владелец пошел под суд за соучастие.



Для производства подделок подпольщик, согласно приговору, использовал оргтехнику, самодельные клише и трафареты, а также домкрат для подъема тяжелых грузов, пресс, лак для волос и солнцезащитный крем. Качество было таким, что фальшивку принимали даже банки.

Сам Борунов в суде утверждал — на липовых деньгах лишь отрабатывал свой способ защиты от подделок, в дальнейшем собирался открыть свою типографию, получить лицензию и печатать железнодорожные билеты, акции и другие бумаги. Суд не поверил — дал новатору 7 лет. Однако ему вновь удалось выйти на свободу досрочно и в апреле 2019-го попасть в новое дело.

У следствия есть основания подозревать — к производству фальшивой валюты могут быть причастны и иные лица.