Взятка $100 тысяч или провокация: подсудимый офицер МВД по РТ обвиняет оперов ФСБ

На прениях в суде Казани подполковники настаивали на оправдании, прокурор запросила по 7 лет

Фото: Ирина Плотникова

Детальный разбор своего уголовного дела провел накануне в Приволжском суде Казани экс-начальник отдела угрозыска МВД Татарстана Роман Пахомов. Он обвинил оперативников ФСБ в грубом нарушении законов и фальсификации — с проведением оперативных мероприятий раньше постановления о таковых и без регистрации сообщения о возможном преступлении. Историю со «взяткой» 100 тысяч долларов Пахомов считает неудачной провокацией силовиков и требует оправдания. Схожей же позиции, по данным «Реального времени», придерживается бывший замначальника БОП МВД по РТ Евгений Рафиков, но в прениях он пока не выступал.

Один писал речь на кровати, другой на компьютере



«Я — единственный [по этому делу] сижу в тюрьме. Пишу прения на кровати. И у меня почему-то все получается! Две недели [на подготовку] было», — возмутился вчера арестованный подполковник Евгений Рафиков в Приволжском суде Казани, когда узнал, что слово в прениях он получит еще не скоро. Как и два его защитника — Инна Жукова и Игорь Афанасьев, в прошлом — следователи МВД.

Недовольство Рафикова было адресовано находящемуся под домашним арестом подполковнику Роману Пахомову, который явился на заседание с отпечатанной речью под 200 листов и вчера за полтора часа прочитать ее не смог. Чтобы подсократить написанное, адвокат Пахомова, бывший следователь СКР Сергей Новиков, попросил у суда время, и в процессе был объявлен недельный перерыв.

Упомянутые Рафиковым две недели были даны защите на подготовку после выступления гособвинителя — помощника прокурора Приволжского района Натальи Кожевниковой. Ее речь была краткой, но внушительной. Для каждого из подсудимых она запросила наказание в 7 лет лишения свободы. Правда, для Пахомова — в колонии строгого режима, а для Рафикова — тот же срок в колонии общего режима.

Упомянутые Рафиковым две недели были даны защите на подготовку после выступления гособвинителя — помощника прокурора Приволжского района Натальи Кожевниковой

По мнению Кожевниковой, суду представлены исчерпывающие доказательства, что первый из подсудимых искренне верил — 100 тысяч долларов через него будут переданы должностным лицам ГСУ МВД Татарстана за прекращение дела подозреваемых в «обнале», а второй просто собирался присвоить эту «взятку». Поэтому помощник прокурора поддерживает позицию Следкома и винит Пахомова в посредничестве взятке в особо крупном размере, а Рафикова — в покушении на мошенничество, объясняя, что умысел не был доведен до конца по одной причине — 5 апреля 2018-го Пахомова со «взяткой» задержали.

Потерпевший-осужденный получил «баксы» у чекистов

Потерпевший по уголовному делу Заур Тхостов на прениях не появился. В 2017-м году этот же суд приговорил его к условному сроку за хулиганство и причинение легкого вреда здоровью — за нападение в масках и с деревянными палками на предполагаемого обидчика друга и сорванный полицией набег с арматурой на его соседей.

В суде установлено, что 100 тысяч долларов для передачи офицерам МВД Заур Тхостов получил от оперов ФСБ. Причем на момент передачи «взятки» со дня прекращения уголовного дела в отношении Тхостова, Мухаметова и иных лиц прошло больше трех месяцев. И сотрудники Следкома по РТ пришли к выводу, что их коллеги в ГСУ не были звеном коррупционной цепочки. Хотя подчиненные Рафикова из БОП ранее и осуществляли оперативное сопровождение по делу о незаконной банковской деятельности.

Ну а наших подполковников турнули из полиции по отрицательным мотивам еще в 2018-м, на старте расследования. После без малого 20-летней службы, которую оба начинали в казанском отделе полиции «Камая». Там же познакомились с братом Заура Тхостова, позже занявшим пост замначальника ОП «Вишневского». Асланбек Тхостов покинул МВД в декабре 2017-го, а через год покончил с собой. Следователи успели допросить его по делу на $100 тысяч и получить показания о некоем звонке Пахомова со словами: «Твой брат шевелится или нет?» В материалах ФСБ остался и протокол об участии Асланбека Тхостова в оперативных мероприятиях, результатом которых стало дело «долларовых» казанских подполковников.

Впрочем, потерпевший Заур Тхостов на суде заявил — брат не имел никакого отношения к той истории и вообще они в последние годы даже не общались.

Подчиненные Рафикова (на фото) из БОП ранее осуществляли оперативное сопровождение по делу о незаконной банковской деятельности

Пахомов: «Они искусственно создали доказательства моей виновности»

Но вернемся к незаконченному выступлению подсудимого Романа Пахомова. В начале своей речи он дал понять — в правосудие по этому делу не слишком верит:

— В ходе процесса, который длился год, меня не покидало ощущение, что все это уже раньше было — не здесь, не со мной. И мне, и Рафикову, судя по всему, предстоит принять наказание при полном понимании — уголовное дело против нас сфабриковано, доказательства сфальсифицированы. Но при этом присутствует с первого дня следствия полное осознание безысходности и неизбежности наказания.

На старте расследования после нескольких суток в камере подполковник оговорил себя и Рафикова, но позже от этих показаний отказался. В суде он цитировал положения законов о ФСБ, о гостайне, об оперативно-разыскной деятельности и настаивал — все эти законы были многократно нарушены, причем еще до возбуждения дела. По данным защиты, в материалах уголовного дела просто нет первичных заявлений-сообщений о преступлении, на основании которых велась проверка и все оперативно-разыскные мероприятия (ОРМ), а значит, результаты этих ОРМ незаконны.

Причем незаконны вдвойне, объяснил подсудимый: материалы ОРД относятся к государственной тайне и подлежат засекречиванию. Устное обращение без регистрации в основу такого материала не положишь. Более того, перед направлением в Следком материалы должны были рассекретить, но этого не было, отметил бывший начальник отдела угрозыска МВД. И добавил: «Видимо, для ФСБ законы, регламенты, инструкции не писаны. Вызывает удивление, что эта позиция прикрывается прокуратурой».

По мнению обвиняемого, сотрудники спецслужб и братья Тхостовы с фигурантом Мухаметовым сначала занимались подстрекательством к преступлению: «У них не получилось, поэтому они искусственно создали доказательства моей виновности». В своей речи Пахомов пару раз ссылался на дела Ваньяна и Худобина против Российской Федерации, по которым Европейский суд по правам человека признал действия российских оперативников провокацией. В обоих случаях речь шла о так называемых контрольных закупках «дури», когда сделку предлагал не продавец, а «тайный агент» силовиков. Такими агентами экс-полицейский считает потерпевшего Тхостова и свидетеля Мухаметова.

В своей речи Пахомов пару раз ссылался на дела Ваньяна и Худобина против Российской Федерации, по которым Европейский суд по правам человека признал действия российских оперативников провокацией

Досталось от обвиняемого и следователю, что без проверки поверил всем нерассекреченным материалам и рапортам оперов:

— Следователь СКР указывает, что я получил взятку 100 тысяч долларов и был задержан... Но денег я не получал. Как установлено в суде, деньги Тхостов положил в багажник своей же машины и должен был передать их третьим лицам. Таким образом, выводы не соответствуют обстоятельствам дела...

К слову, о деньгах — согласно протоколам, Заур Тхостов получил их утром в здании управления Федеральной службы безопасности в Казани. Однако в суде рассказал — действительно, расписался в получении крупной суммы, но с собой ее не дали... Вручили уже на территории ЖК «Лесной городок», в подъезде дома на улице Безоблачной — незадолго до запланированной передачи. Вывод подсудимого — протокол оперов содержит недостоверную информацию.

Еще одна нестыковка от защиты: заявление о согласии участвовать в ОРМ «тайный агент» пишет 20 марта, а само ОРМ с его участием прошло днем раньше — с использованием записывающего устройства.

Выступление Пахомова местами напоминало юридический ликбез для публики, и председательствующий по делу судья Тимур Зарипов несколько раз просил обойтись ссылками на нормы права, без лекций и разъяснения терминов. А кроме того, не выходить за рамки процесса в части оценки действий должностных лиц и избегать формулировок, за которые можно заработать новое обвинение.

В пресс-службе УФСБ по РТ комментировать претензии фигуранта дела вчера не стали.

Продолжение прений намечено на 20 февраля.