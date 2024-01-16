Первый зампрокурора Татарстана утвердил обвинение по «ювелирной» афере

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани завершено расследование уголовного дела обманутых потребкооперативом «Аметист». Перед Вахитовским райсудом по обвинению в афере с ущербом в 9 млн рублей предстанут Эрик Кармацкий и Рустем Касимов. Сегодня обвинение им утвердил первый зампрокурора РТ Алексей Заика.



Напомним, на старте расследования предварительный ущерб от деятельности «Аметиста» силовики оценивали почти в 70 млн рублей, однако далеко не все вкладчики стали писать заявления. Статус потерпевших получили 24 человека, уточнил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

По версии следствия, с июля 2021 года по апрель 2022 года обвиняемые от имени потребкооператива «Аметист» привлекали денежные средства граждан под предлогом инвестиций в покупку ювелирных изделий. Взамен выдавали сертификаты, обещая высокую доходность. Часть привлеченных средств пошла на выплату процентов первым клиентам, остальное было похищено, как полагают силовики. Позже офисы кооператива свернули деятельность.

Дело расследовали сотрудники ГСУ МВД Татарстана. В марте 2023-го они задержали Кармацкого и Касимова по подозрению в мошенничестве и организации пирамиды. Первоначально суд отправил в СИЗО обоих. Однако в данный момент обвиняемые находятся под домашним арестом.

По данным источников «Реального времени», Касимов на предварительном следствии полностью признал вину, Кармацкий согласился с обвинением частично.

Ранее в тот же Вахитовский райсуд Казани из Москвы поступило дело первой фигурантки дела криптопирамиды Finiko Лилии Нуриевой.