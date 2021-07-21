«Взятку я дал, он ее взял»: казанский суд стал местом спора о заветах Христа

В коррупционной реализации нацпроекта «Экология» в Татарстане обвинили федерального чиновника, он предъявил сочинское «алиби»

Фото: Ирина Плотникова

Осужденные свидетели пришли в суд сами, обвиняемого экс-руководителя ФГУ «Средволгаводхоз» Артема Филиппова доставили из СИЗО. Процесс о получении лишних премий и взятки за подписание актов невыполненных работ по национальному проекту «Экология» дошел до кульминации — подсудимый поклялся в невиновности здоровьем своих детей. Перед этим защита поставила под сомнение версию о времени передачи взятки и подсветила личность дамы, чьи действия довели до суда трех мужчин. Подробности — в материале «Реального времени».

Силовая зачистка береговых госконтрактов



Тремя уголовными делами обернулась работа федерального учреждения Агентства водных ресурсов РФ со штаб-квартирой в Татарстане. До суда их довели сотрудники 4-го отдела Следкома по РТ и оперативники республиканского УЭБ и ПК МВД.

Экс-директор ФГУ «Средволгаводхоз» Фоат Мухаметшин ждет приговора Советского райсуда Казани по делу о злоупотреблениях с переплатой 114 млн рублей за невыполненные работы по укреплению берегов Волги и Вятки, а также премии самому себе.



Его преемник — главный инженер ФГУ Артем Филиппов — предстал перед Московским судом Казани по обвинению в растрате премиальных и получении взятки 400 тысяч рублей.



Признавшиеся в даче этой взятки и хищении 1,4 млн рублей в рамках нацпроекта «Экология» руководители казанского ООО «Телесвязь» Александр Лазарев и Рашид Маков полностью возместили ущерб бюджету и сохранили свободу. В апреле 2021 года Вахитовский райсуд Казани приговорил обоих к условным срокам 3 года со штрафом 100 тысяч рублей. Приговор уже вступил в силу.

Судом установлено, что «Телесвязь» в 2019-м была единственным претендентом на госконтракт ФГУ «Средволгаводхоза» по организации работ очистки акватории и берегов Куйбышевского водохранилища. О подготовке такого аукциона Лазарев узнал от жены — начальника отдела строительства ФГУ, что принесла домой служебные документы. Она же составляла техзадание для сайта госзакупок.

Условия контракта не предусматривали авансов, но, согласно приговору, 1,4 млн рублей из общей суммы контракта в 2,3 млн рублей «связисты» обналичили через фирмы с подставными учредителями по сфальсифицированным актам о выполнении работ. В то же время судом установлено: минимум трижды на расчистку добровольно-принудительно выезжали сотрудники самого «Средволгаводхоза».

На следствии и суде коммерсанты покаялись, что дали взятку руководителю организации-заказчика по его же требованию. От уголовной ответственности за это преступление оба были освобождены за деятельным раскаянием. До приговора дошел лишь эпизод с мошенничеством. К супруге Лазарева у силовиков претензий не было. В процессе над мужем она свидетельствовала — выполнение работ «Телесвязи» она и ее подчиненные не контролировали.

Новые повестки в суд Лазарев и Маков получили в качестве свидетелей обвинения по делу Филиппова. В Московский суд они пришли в сопровождении договорного адвоката.

Новые повестки в суд Лазарев (справа) и Маков (слева) получили в качестве свидетелей обвинения по делу Филиппова.

«Есть мнение, что вы должны нам провести новогодний корпоратив»

Под стражей Артем Филиппов находится второй год. В июне 2020-го его арестовали в качестве подозреваемого в коррупции. Вину не признает, как и его бывший шеф Мухаметшин.

По версии обвинения, за несколько месяцев работы в ФГУ подсудимый успел сделать головокружительную карьеру: в марте 2019 года был принят на работу Мухаметшиным в качестве начальника отдела производственной базы предприятия, в апреле переведен на должность главного инженера, а уже в июне назначен временно исполнять обязанности директора. Его предшественник, справивший 70-летие, остался в ФГУ заместителем директора.

За свидетельской трибуной осужденный директор ООО «Телесвязь» и «СТК» Александр Лазарев рассказал — с подсудимым познакомился лишь после заключения со «Средволгаводхоза» госконтракта в сентябре 2019-го. Раньше лишь видел его издали, когда встречал свою жену с работы. Свидетель подтвердил — видел документы на тендер у своей жены, после чего и решил участвовать: «Она не предлагала нам заявляться, узнала, когда мы уже заявились. Других участников не было». По версии Лазарева, оргвопросами в фирме на тот момент занимался его партнер, а сам он подключился, когда возникли проблемы с подписанием актов на оплату работ.

— Проблемы возникли в части подписания с кем? — уточнил гособвинитель, старший помощник прокурора Московского района Казани Руслан Зайнуллин.

— С Филипповым. Это Маков сказал. Одна выплата была, а потом возникла такая ситуация. Ему сказали — не устраивает форма акта.

Александр Лазарев

Далее Лазарев сообщил, что примерно в конце сентября 2019-го встречался с Маковым у офиса «Средволгаводхоза», потом партнер уехал, а к нему подошел ранее незнакомый мужчина и назвался Артемом. Это был Филиппов.

— Он сказал: «Есть мнение, что вы должны нам провести новогодний корпоратив». Я спросил у него, в какую сумму корпоратив обошелся в прошлом году. Он сказал — 270 тысяч. Я сказал, сам вопрос решить не могу, надо с Маковым посоветоваться», — поделился с судом свидетель.

С его слов, «новогодние» услуги с «Телесвязи» требовали незаконно, но перечить заказчику они с партнером не стали — согласились. А Филиппов передумал, продолжил свой рассказ Лазарев: «Он мне позвонил 8 октября 2019 года и сказал, что нужно встретиться. Я предложил в ТЦ «Тандем» — живу рядом. На встрече он сказал — корпоратив проводить не нужно, нужно дать 400 тысяч рублей... чтобы не возникало проблем в дальнейшем с подписанием актов выполненных работ... Он сказал, что едет в Москву, его назначают директором, и наша дальнейшая работа, и должность моей жены [в ФГУ] будет зависеть от этого».

Лазарев уверяет — он поначалу отказался, но после обговорил ситуацию с Маковым и согласился. С его слов, передача денег состоялась на парковке «Тандема» 9 октября: «Я подошел к машине, он мне показал бардачок, я туда положил 400 тысяч рублей».

Обвинения в оговоре, путевка в Сочи и ссылки на Христа

Стройную версию свидетеля обвинения попытался расшатать адвокат обвиняемого Рамиль Ахметгалиев, в свое время пробивший правки в федеральный закон «О прокуратуре», а также досрочное освобождение и снятие всех обвинений по делу по пожару в ТЦ «Адмирал» с топ-менеджера ASG Роберта Хайруллина. Параллельно он защищает экс-главу Ростехнадзора Поволжья Бориса Петрова.

Адвокат обвиняемого Рамиль Ахметгалиев

Защитник уточнил у свидетеля, каким образом он мог встречаться в конце сентября 2019 года с Филипповым у здания «Средволгаводхоза» в Казани, если Филиппов с 23 по 29 сентября, согласно приказу по ФГУ, находился в командировке в Сочи. Приказ этот был исследован судом в присутствии другого свидетеля — замначальника отдела учета и планирования «Средволгаводхоза». Она подтвердила: в конце сентября на Черном море проводился семинар Российского агентства по водным ресурсам, причем Филиппов по согласованию с начальством задержался в Сочи еще на насколько дней вместе с женой, чтобы отдохнуть.

Нюанс в том, что часть одобренных ФГУ платежей за работы «Телесвязи» на Куйбышевском водохранилище пришлись именно на этот период. Причем в материалах предварительного следствия приказ о сочинской командировке не фигурирует.

«Я не знаю, откуда у вас такой документ. Я с Филипповым виделся трижды в указанное время», — настаивал на своем Лазарев. После оглашения всех его показаний на предварительном следствии и повторного вопроса о временных нестыковках и сочинском «алиби» подсудимого свидетель заявил: «Я конкретные даты не помню, расхождение вполне возможно». Дальше он предположил, что коррупционные переговоры могли начаться и в октябре. Однако защитник тут же напомнил показания Лазарева о снятии денег «под корпоратив» и представил справку о движении средств по счетам его фирм. «Здесь единственное снятие 30 сентября», — отметил адвокат. Свидетель парировал: снимал на хозяйственные нужды, но после «предложения» Филиппова отложил их на чужой корпоратив.

Защитник Ахметгалиев напомнил — явку с повинной по взятке 400 тысяч Лазарев написал весной 2020-го года. «На тот момент в отношении вас уголовное дело было возбуждено?» — уточнил адвокат. Ответ был утвердительным. «Вы взятку давали за подписание актов выполненных работ или подписание невыполненных работ?» — продолжил защитник, сославшись на расхождение в показаниях свидетеля и его же явке с повинной. «За все!» — категорично отвечал коммерсант.

Председательствующий судья Николай Захаров спросил у свидетеля, почему его супруга не явилась по повестке. Оказалось: отдыхает с детьми в Турции, скоро вернется.

Артем Филиппов заявил суду — под стражу год назад его взяли «на основании явки с повинной» Лазарева.

В свою очередь подсудимый Артем Филиппов заявил суду — под стражу год назад его взяли «на основании явки с повинной» Лазарева:

— Как христианин, я выводы сделал для себя и простил его. Допускаю, Лазарев так действовал, чтобы защитить себя, свою супругу и детей, которые могли пострадать от лишения свободы родителей. Но я не согласен с тем, что я и мои дети должны страдать за оговор супружеской четы Лазаревых. Вы осознаете, Александр, к чему привели ваши действия?

— А вы, как христианин, сейчас говорите ложь, это нормально? — парировал свидетель.

— Одна из заповедей звучит: «Не клянись». И я чту ее. Не помню, чтобы раньше клялся. Но сегодня в суде я готов поклясться своим здоровьем и здоровьем своих детей: я не совершал никакого преступления, не получал взятку! — продолжил свою речь обвиняемый.

— В перепалку не вступайте, — потребовал судья.

— Взятку я дал, он ее взял, — стоял на своем Лазарев. — Если вы не в курсе, Христос клясться вообще не разрешает.

Допрошенная в тот же день замначальника отдела учета и планирования ФГУ Зульфия Губаева подтвердила суду, что Филиппов на посту врио директора получал премиальные по итогам квартала, полугодия и даже девяти месяцев и надбавки за совместительство, но начисляли их ему по той же схеме, что и прежнему руководителю — Мухаметшину. Губаева утверждала: неоднократные проверки со стороны Агентства по водным ресурсам никаких финансовых нарушений в этой части не находили.

Также свидетель уверяла: речь идет о премиях Филиппову за работу главным инженером, которую с него после назначения врио директора никто не снимал. Внимание на этом моменте заострил адвокат обвиняемого — его клиента обвиняют еще и в растрате 362,7 тысячи рублей из бюджета путем подписания премий самому себе. Его бывшим работодателем заявлен гражданский иск на эту сумму, однако защита считает — выплаты были законными.

Замначальника отдела учета и планирования ФГУ Зульфия Губаева.

Очередь допроса второго осужденного лидера «Телесвязи» на этом заседании не дошла — в суде закончился рабочий день. Процесс отложили на 26 июля.