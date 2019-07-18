ГИБДД пригрозила «Яндекс.Драйву» санкциями

Полсотни ДТП за полтора месяца работы сервиса в Казани сподвигли ГИБДД на массовые проверки каршеринговых машин

Фото: Лейсан Набиева

Госавтоинспекция Татарстана провела в Казани, третьем после Москвы и Питера городе с каршерингом от «Яндекса», профилактический рейд по выявлению нарушителей за рулем арендованных автомобилей. Поводом стала статистика за первые полтора месяца работы «Яндекс.Драйва», из которой следует, что водители, пользующиеся услугами сервиса, а также таксисты ведут себя на дороге более беспечно, чем рядовые водители, и чаще нарушают правила дорожного движения. За 6 часов рейда сотрудники ГАИ проверили порядка 50 прокатных автомобилей и выявили нарушения почти у четверти водителей: 12 — у водителей каршерингового сервиса и одно у таксиста с иностранными правами. Подробности — в материале «Реального времени».

Цель — соблюдение норм

Перед выездом сотрудников инспекции долго инструктировали. «Данные виды перевозок должны быть лицензированы, но зачастую эти требования не соблюдаются. И водители каршеринга или водители такси, пользуясь преимуществами, которые дают шашечки [отличительные знаки машин], нарушают правила дорожного движения. Соответственно, наша задача — профилактика нарушения правил дорожного движения со стороны тех категорий водителей, которые туда идут», — обратился к подчиненным замначальника Управления ГИБДД МВД по РТ полковник полиции Александр Разумнов.

Журналистам полковник пояснил, что поводом для «профилактического рейда» стала тревожная статистика за полтора месяца работы каршерингового сервиса: с 27 мая по 13 июля водители, управляющие прокатными транспортными средствами, совершили 52 дорожно-транспортных происшествия. «При этом в двух случаях водители просто скрылись с места ДТП. Водителей задерживают в состоянии алкогольного опьянения, лишенными права управления — это все про каршеринги. За столь короткий срок на территории республики более тысячи нарушений Правил дорожного движения зафиксированы камерами средств фото- и видеофиксации», — добавил Разумнов.

Перед выездом сотрудников инспекции долго инструктировали

— Зачастую водители такси в погоне за прибылью или водители транспортного средства, взятого на прокат, не всегда соблюдают Правила дорожного движения, пользуясь тем, что где-то машина оформлена не на них. Такси в большинстве своем — это наемные водители, каршеринг — это тоже не собственники транспортных средств. Поэтому они становятся и участниками транспортных происшествий, и нарушают Правила дорожного движения.

В день совершается порядка 100 ДТП, сообщил полковник «Реальному времени». Из них около двух совершают водители каршеринга, и с учетом совсем небольшого парка машин в каршеринговом сервисе, это говорит о беспечности водителей прокатных средств:

— Если взять сухую статистику, то водители при том количестве транспорта, которое есть в Казани в целом, и количестве транспорта в каршеринге, они себя не характеризуют как совсем уж законопослушные граждане. Вы возьмите количество транспорта, зарегистрированного на физических и юридических лиц, зарегистрированных в Казани — а это миллионник. Сюда, помимо жителей Казани, ежедневно идет большой поток транспорта из пригорода.

Санкции для «Яндекс.Драйва»

Разумнов подчеркнул, что водителям этих категорий транспортных средств сотрудники ГАИ «будут уделять пристальное внимание», но специально придираться к ним тоже не будут: «Будет контролироваться соблюдение данной категорией водителей Правил дорожного движения».

Разумнов подчеркнул, что водителям этих категорий транспортных средств сотрудники ГАИ «будут уделять пристальное внимание», но специально придираться к ним тоже не будут

Компания, которая сейчас предоставляет в Казани услуги каршеринга, — «Яндекс.Драйв», несет ответственность как юридическое лицо за предоставление своих транспортных средств, и к нему, по словам Разумнова, будут предъявлять требования, а в случае выявления нарушений — применяться санкции согласно законам РФ.

В ГИБДД «Реальному времени» не смогли назвать сумму штрафов к компании за совершенные водителями нарушения ПДД: «Вопрос по ответственности к юридическому лицу, предоставившему услуги каршеринга. Он будет решаться в каждом случае индивидуально по тем условиям, в которых было совершено ДТП. Процесс небыстрый. В любом случае, сначала должны признать ответственность водителя, а потом уже происходит в рамках этого нарушения привлечение юридического лица», — сообщили крреспонденту.

Рейд

В 11 часов экипажи начали разъезжаться по местам: они расположились в районе улиц Ямашева, Декабристов, Дубравной, проспекта Победы и других магистралей с оживленным движением.

За несколько часов патрулирования сотрудники ГАИ проверили 45 прокатных автомобилей. На четверть водителей составили 12 административных материалов: у шестерых не были пристегнуты ремни безопасности, пятеро пользовались сотовыми телефонами.



За несколько часов патрулирования сотрудники ГАИ проверили 45 прокатных автомобилей. На четверть водителей составили 12 административных материалов

По результатам рейда также выявили одно серьезное нарушение, и оно не касается каршерингового сервиса. Гражданин Таджикистана Умеджон Алиев, водитель «Яндекс.Такси», предъявил при проверке сотрудникам ГАИ иностранные водительские права, пояснив, что не знал, что не мог использовать их в Татарстане.

Через некоторое время на место приехала его жена с ребенком пяти лет, местная жительница. Автомобиль марки Kia принадлежит ей. Тем временем выяснилось, что у Алиева нет и регистрации.

— Водителя закрыли в отдел полиции — подтвердилось, что у него нет прописки. В отношении него составили материал 12.7 ч. 1 — отсутствие водительского удостоверения. За это нарушение предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Транспорт на стоянку не забрали, потому что подъехали хозяева (жена). Далее составили 12.37 ч. 2 — отсутствие страхового полиса, и последнее — отсутствие документа, водительского удостоверения, 12.3 ч. 2. То есть составили три административных материала. Никакие санкции в отношении его жены не будут применяться, — пояснил «Реальному времени» замначальника отдела пропаганды БДД Управления ГИБДД МВД по РТ Рафаэль Сагдиев.



Разумнов сообщил журналистам, что подобные рейды будут проводить и дальше, чтобы нарушений стало меньше.