«Агрорусь» многоликая: татарстанцев предупредили о возможных проблемах с вкладами в новый КПК

Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров второй год пытается прикрыть предприятие, «дезинформирующее» пайщиков

Фото: Ринат Назметдинов

С заманчивым предложением заработать на дивидендах с доходностью выше банковских вкладов обращается к гражданам потребительский кооператив финансового развития агропромышленности (ПК ФРА) «Агрорусь». Как сообщается на сайте КПК, офисы эта московская компания имеет в 12 регионах России — от Санкт-Петербурга до Сочи, в том числе и в Казани, а за финансы вкладчиков ручается почти двухмиллиардным капиталом солидной «головной компании» и «страхованием ответственности на всю сумму привлеченных сбережений». Но в интернете, наряду с хвалебными отзывами, полно предупреждений: «Аферисты!», «Мошенническая шайка», «Разводилы», — и сообщений, что договорные обязательства сотрудники офисов компании не выполняют. «Реальное время» — о «плодовитом» кооперативе, сомнениях экспертов и правильном подходе к выбору объекта инвестиций.

Одно в четырех



Тревогу относительно добросовестности организаторов ПК ФРА «Агрорусь» бьет Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров — в редакцию «Реального времени» поступило обращение этой организации с просьбой «предупредить граждан об угрозе».

Как сообщил нашему изданию управляющий Фондом Марат Сафиулин, КПК «Агрорусь», зарегистрированный в Подмосковье — в г. Одинцово — «привлекал деньги пайщиков (в основном пенсионеров), открыто дезинформируя их о своей многолетней деятельности по финансированию сельского хозяйства (кооператив был основан в самом конце 2019 года), о надежной системе страхования сбережений, о проверенной репутации, о почти двух миллиардах рублей уставного капитала», которым обладает ООО «Агрорусь», которое в реальности не отвечает по обязательствам кооператива. А затем, когда вести деятельность стало невозможно из-за наложенных Банком России ограничений, организаторы бизнеса учредили новое предприятие с прежним названием, затем еще одно и так 4 раза!

— В начале июля 2020 года Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров направил обращения в ЦБ РФ и СРО НОКК с просьбой проверить добросовестность деятельности данного кооператива, — рассказал Сафиулин «Реальному времени», — 30 июля 2020 года Банк России выдал предписание о запрете на прием денежных средств, новых членов, а также выдачу займов. 25 сентября кооператив был исключен из СРО НОКК. По результатам проверки кооператива на 1 июля 2020 года со стороны СРО были зафиксированы многочисленные нарушения в деятельности, несоблюдение обязательных нормативов, а также недостаток денежных средств на балансе в сумме почти 35 миллионов рублей. Несмотря на предписание Банка России, КПК «Агрорусь», зарегистрированный в Одинцово, продолжал принимать сбережения граждан и принимать новых пайщиков примерно до 20 сентября.

Затем, по его словам, в тех же офисах договоры стали оформляться от лица нового КПК «Агрорусь», зарегистрированного в Балашихе, при этом пайщиков не информировали, что юридическое лицо сменилось. Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров предупредил МРО «Губернское кредитное содружество» и Банк России о нарушениях со стороны второго КПК «Агрорусь», и 3 ноября 2020 года регулятор выдал такое же предписание, как и первому, а 7 ноября КПК «Агрорусь» исключили из СРО «Губернское кредитное содружество».

Однако, говорит Марат Сафиулин, КПК продолжил прием денег от населения, о чем свидетельствовали информация на сайте, ответы на телефонные звонки, в офисы различных городов, а также контрольное посещение московского офиса кооператива 1 декабря 2020 года, где сотрудники Фонда получили на руки членские книжки КПК и договоры с факсимиле руководителя кооператива и круглой печатью. С этими доказательствами защитники вкладчиков и акционеров пошли в полицию, но дальше дело застопорилось.

— Были составлены заявления в органы внутренних дел десяти регионов России, где действовали офисы кооператива, — говорит Сафиулин. — Но к началу проверок, в декабре прошлого года договоры о принятии сбережений оформлялись уже от имени третьего по счету кооператива — Потребительского кооператива финансового развития агропромышленности (ПК ФРА) «Агрорусь». И к нему никаких претензий, кроме недобросовестной рекламы и дезинформации потенциальных пайщиков, предъявить было нельзя. А в конце января 2021 года в газетных рекламах и на сайте уже фигурировал четвертый кооператив — КПК «Агрорусь», зарегистрированный в городе Коломне.

В одном из изданий есть фото — красивая молодая женщина позирует на фоне спелых колосьев и зерноуборочного комбайна с амбарной книгой в руках, видимо, записывая в нее дивиденды. Фото kpkagro.ru

Женщина с амбарной книгой

По данным «СПАРК-Интерфакс», председателем правления всех перечисленных выше кооперативов «Агрорусь», кроме коломенского, выступает Анна Мамлеева. На ней числится три одноименных КПК — в Одинцове, Балашихе, Дмитрове и ПК ФРА «Агрорусь», зарегистрированный в Москве, в Ясном проезде.

Контактного телефона Мамлеевой обнаружить в открытом доступе не удалось, а вот интервью с ней — абсолютно одинаковые по содержанию, публиковались в течение прошлого года и в январе нынешнего в различных российских изданиях — на правах рекламы.



В интервью речь идет о выгодных условиях, больших дивидендах и весьма туманно и коротко — о происхождении высоких доходов: заверения, что КПК «инвестирует средства в сельскохозяйственные предприятия РФ, выбирая самые надежные и высокодоходные компании, при этом полностью страхуя финансовые риски. Рентабельность таких инвестиций составляет в среднем 19—24%». В одном из изданий есть фото — красивая молодая женщина позирует на фоне спелых колосьев и зерноуборочного комбайна с амбарной книгой в руках, видимо, записывая в нее дивиденды. Подписи под фото — Мамлеева это или кто другой — нет.

«Идет сбор урожая»

Зато корреспонденту «Реального времени» удалось поговорить в качестве потенциального вкладчика КПК по телефону казанского офиса КПК «Агрорусь» с «куратором трех городов — Набережных Челнов, Уфы и Казани» — Гузелью. Женщина сказала, что она не только работает с вкладчиками, но и набирает, и обучает персонал офисов. На вопрос, откуда в «Агроруси» берутся дивиденды выше банковских (сейчас она предлагает вложить деньги под 8,5% годовых, а ранее принимала под 10,5%), Гузель ответила, что инвестиции идут на развитие огромного сельхозпредприятия ООО «Агрорусь» с почти двухмиллиардным уставным капиталом, зарегистрированного в Москве на улице Чечулина на имя Дениса Миролюбова:

— Там идет сбор урожая и продажа, мы получаем долю от продажи... Но вы будете заключать договор с ПК ФРА «Агрорусь», там [руководитель] Мамлеева.

— А почему у Мамлеевой столько кооперативов «Агрорусь» организовано? — поинтересовалась корреспондент.

— Мы работаем с пайщиками старых кооперативов, а с новыми заключаем договоры с ПК ФРА, — ушла от прямого ответа Гузель.

Офис расположен на Сафиуллина, 30 и судя по фото мало чем отличается от офисов подобных КПК. Фото: Ринат Назметдинов

Попытка выяснить у нее подетальнее, во что именно вкладывается и по каким адресам развивает свое производство «гарант» КПК и ПК ФРА «Агрорусь» — ООО «Агрорусь» также оказалась неудачной.

— А зачем вам, вы же не с ними, а с ПК ФРА договор заключаете, — возразила Гузель. — Они являются основным гарантом.

— А будет прописано в договоре со мной, что они отвечают уставным капиталом?

— У вас это не будет прописано, но у вас на руках будет страховое свидетельство. У страховой компании Потребительское общество взаимного страхования «Взаимопомощь» есть лицензия Центробанка.

Гузель заверила, что в трех филиалах, за которые она отвечает, «все довольны» и рассказала, что за привод нового пайщика старому полагается премия — 5 тысяч рублей. Разговор закончился настойчивым предложением встретиться лично в офисе — на предмет заключения договора. Офис расположен на Сафиуллина, 30 и судя по фото мало чем отличается от офисов подобных КПК.

«Цыганочка» с выходом

Гузель настаивала, что сельскохозяйственный бизнес «Агроруси» стабильно развивается с 2014 года. Однако в базах «СПАРК-Интерфакс» подтверждения этому не нашлось, а про ООО «Агрорусь» и вовсе выяснилось, что зарегистрировано оно в июле прошлого года с уставным капиталом в 1,9 млрд рублей на имя Дениса Викторовича Миролюбова, который также является его единственным бенефициаром, но вот незадача — сведения об адресе, а главное, учредителе в ЕГРЮЛ недостоверны (Денис Миролюбов в августе 2020 года подал соответствующее заявление).

— Такая запись обычно обозначает, что организация была зарегистрирована по потерянным или украденным документам, — говорит управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин.

Звезда легендарного кинофильма. Что знает она о деятельности высокодоходных предприятий, которые используют ее вызывающие любовь и доверие народных масс фото, выяснить не удалось. Фото: kpkagro.ru

А если компания зарегистрирована неизвестно кем, где гарантии, что у нее есть указанные в качестве «уставника» миллиарды? Впрочем, даже если есть, нам уже объяснили, что договора с пайщиками КПК или ПК ФРА «Агрорусь» у этой фирмы нет — так с чего она будет отвечать, если деньги пайщиков пропадут?

Ах да, деньги застрахованы. В некой некоммреческой корпоративной организации «Потребительское общество взаимного страхования «Взаимопомощь». Уставный капитал «Взаимопомощи» составляет... Да ничего он не составляет, поскольку эта страховая фирма — тоже потребкооператив. На конец 2019 года он имел, по данным «СПАРК-Интерфакс», 657 тыс. рублей чистых активов, 5,5 млн рублей выручки от продажи и 8,4 млн рублей чистого убытка при общем денежном потоке 8,2 млн. Велика ли надежда на такого страховщика — решать потенциальным «инвесторам».

Еще одна любопытная деталь — «лицом» группы кооперативов «Агрорусь» выступает актриса Светлана Тома. Та самая, из табора, что уходил в небо. Звезда легендарного кинофильма. Что знает она о деятельности высокодоходных предприятий, которые используют ее вызывающие любовь и доверие народных масс фото, выяснить не удалось — нет в открытом доступе контактов ни «киноцыганки», ни ее агентов.

«У кооператива другие задачи»

Эксперт «Реального времени» — гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром», заместитель директора Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Павел Самиев считает, что привлечением инвесторов должны заниматься венчурные, инвестиционные фонды, а то, что этим занимается потребительский кооператив — уже настораживающий фактор:

— Это не совсем вписывается в концепцию кооператива, у них другая задача, они не должны искать внешние активы. А если они еще ссылаются на какое-то ООО, которое якобы каким-то образом обеспечивает доходность или надежность этих вложений, то это еще лишний повод задуматься. Поскольку такая конструкция — в принципе нерабочая. Никакое ООО не может отвечать по определению по обязательствам кредитного кооператива.

Самиев заметил, что это, «в целом выглядит сомнительно». Так же он оценил страховые гарантии Потребительского общества взаимного страхования «Взаимопомощь», в котором застрахована ответственность «Агросилы»:

— Общество взаимного страхования — специфическая некоммерческая организация, которая занимается страхованием рисков внутри какой-то группы людей или предприятий. Я не ставлю под сомнение саму форму взаимного страхования, но застраховать риски внешних инвесторов, которые стали пайщиками такое страхование может не дать эффекта.

— 8,5 процента обещают? Это не та процентная ставка, которая должна настораживать, — прокомментировал перспективы вкладчиков КПК «Агросила» начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий. — В ноябре 2020 года, а это последние данные, ставки кредитования на сайте Центробанка составляли 8,26 процента. Если ставки очень сильно отличаются от рыночного уровня, это почти стопроцентный признак мошенничества.

В случае, когда процент обещают не намного выше, чем в банке, говорит Осадчий, только на этом основывать негативные выводы о компании нельзя. Настораживающей, но не критичной ему представляется и страховая компания, которая выступает гарантом по вкладам в КПК.

Агрессивная реклама — плохой признак

Тем не менее в Прокуратуре Татарстана считают, что сомнения в надежности компании, в которую предлагается инвестировать, должны вызывать обещания высоких дивидендов, отсутствие лицензии, приемы социальной инженерии в рекламе — активное продвижение в соцсетях, масса положительных как под копирку отзывов, которые нередко пишутся ботами, использование медийных, известных лиц, ограничение срока («решайся скорее — завтра проценты станут меньше»), упор на социально ответственных пенсионеров, которые считают, что очень важно «поднимать» сельское хозяйство, промышленность и т. п. Проверять надежность таких компаний, перед тем, как нести туда сбережения, прокурорские работники считают очень важным.

— Что касается возбуждения уголовного дела по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), то здесь должны быть однозначно заявители, то есть потерпевшие, — пояснили «Реальному времени» в пресс-службе МВД по РТ условия привлечения к ответственности потребкооперативов, не выполняющих условия договора с вкладчиками. — Что касается возбуждения по ст. 172.2 УК РФ («Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества»), то здесь мы можем сами инициировать проверку, если у нас есть весомые на то основания (запросить бухгалтерию и т. д.).

В Прокуратуре РТ считают, что сомнения в надежности компании, в которую предлагается инвестировать, должны вызывать обещания высоких дивидендов, отсутствие лицензии, приемы социальной инженерии в рекламе. Фото: kazanreporter.ru

Правоохранители перечислили признаки, по которым можно заподозрить опасность предприятия:

— Агрессивная реклама в интернете, СМИ и через торговые сети и промоутеров — тревожный звоночек. Первое, о чем должен задуматься человек: в связи с чем и для чего организации нужны деньги в таком количестве? Если процентная ставка, которую предлагает кооператив, в разы превышает ставку рефинансирования Центрального банка, то это также подразумевает большой риск. В наше нестабильное время предприятия, наоборот, терпят убытки, а тут волшебным образом зарабатывают большие проценты, еще и делятся с другими людьми. Это должно сразу же вызвать у человека подозрение. Кроме того, люди, вступающие в кооператив, должны быть знакомы между собой. В этом случае человек понимает, можно ли доверять организации.

В МВД по Татарстану «Реальному времени» выдали «рецепт» для потенциальных вкладчиков:

— Прежде чем передавать свои деньги брокерам, спортивным агентам или кооперативам, необходимо убедиться в законности проведения финансовых операций. У организации обязательно должна быть лицензия и документы, официально подтверждающие регистрацию в налоговых органах. На сайте Центрального банка России есть список официально лицензируемых букмекерских контор. Все они также имеют официальную лицензию и проверены как самим банком, так и налоговыми органами. Кроме того, при передаче денег необходимо заключать договор или составлять расписку. Так человек сможет не только обезопасить себя, но и в случае обмана доказать сам факт мошенничества. В договоре обязательно должно быть прописано, под какой процент вы передаете деньги и что с ними обязуются делать. Если их собираются вкладывать в определенный проект, вы должны удостовериться, в какой именно.