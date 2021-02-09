«Агрорусь» многоликая: татарстанцев предупредили о возможных проблемах с вкладами в новый КПК
Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров второй год пытается прикрыть предприятие, «дезинформирующее» пайщиков
С заманчивым предложением заработать на дивидендах с доходностью выше банковских вкладов обращается к гражданам потребительский кооператив финансового развития агропромышленности (ПК ФРА) «Агрорусь». Как сообщается на сайте КПК, офисы эта московская компания имеет в 12 регионах России — от Санкт-Петербурга до Сочи, в том числе и в Казани, а за финансы вкладчиков ручается почти двухмиллиардным капиталом солидной «головной компании» и «страхованием ответственности на всю сумму привлеченных сбережений». Но в интернете, наряду с хвалебными отзывами, полно предупреждений: «Аферисты!», «Мошенническая шайка», «Разводилы», — и сообщений, что договорные обязательства сотрудники офисов компании не выполняют. «Реальное время» — о «плодовитом» кооперативе, сомнениях экспертов и правильном подходе к выбору объекта инвестиций.
Одно в четырех
Тревогу относительно добросовестности организаторов ПК ФРА «Агрорусь» бьет Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров — в редакцию «Реального времени» поступило обращение этой организации с просьбой «предупредить граждан об угрозе».
Как сообщил нашему изданию управляющий Фондом Марат Сафиулин, КПК «Агрорусь», зарегистрированный в Подмосковье — в г. Одинцово — «привлекал деньги пайщиков (в основном пенсионеров), открыто дезинформируя их о своей многолетней деятельности по финансированию сельского хозяйства (кооператив был основан в самом конце 2019 года), о надежной системе страхования сбережений, о проверенной репутации, о почти двух миллиардах рублей уставного капитала», которым обладает ООО «Агрорусь», которое в реальности не отвечает по обязательствам кооператива. А затем, когда вести деятельность стало невозможно из-за наложенных Банком России ограничений, организаторы бизнеса учредили новое предприятие с прежним названием, затем еще одно и так 4 раза!
Затем, по его словам, в тех же офисах договоры стали оформляться от лица нового КПК «Агрорусь», зарегистрированного в Балашихе, при этом пайщиков не информировали, что юридическое лицо сменилось. Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров предупредил МРО «Губернское кредитное содружество» и Банк России о нарушениях со стороны второго КПК «Агрорусь», и 3 ноября 2020 года регулятор выдал такое же предписание, как и первому, а 7 ноября КПК «Агрорусь» исключили из СРО «Губернское кредитное содружество».
Однако, говорит Марат Сафиулин, КПК продолжил прием денег от населения, о чем свидетельствовали информация на сайте, ответы на телефонные звонки, в офисы различных городов, а также контрольное посещение московского офиса кооператива 1 декабря 2020 года, где сотрудники Фонда получили на руки членские книжки КПК и договоры с факсимиле руководителя кооператива и круглой печатью. С этими доказательствами защитники вкладчиков и акционеров пошли в полицию, но дальше дело застопорилось.
— Были составлены заявления в органы внутренних дел десяти регионов России, где действовали офисы кооператива, — говорит Сафиулин. — Но к началу проверок, в декабре прошлого года договоры о принятии сбережений оформлялись уже от имени третьего по счету кооператива — Потребительского кооператива финансового развития агропромышленности (ПК ФРА) «Агрорусь». И к нему никаких претензий, кроме недобросовестной рекламы и дезинформации потенциальных пайщиков, предъявить было нельзя. А в конце января 2021 года в газетных рекламах и на сайте уже фигурировал четвертый кооператив — КПК «Агрорусь», зарегистрированный в городе Коломне.
Женщина с амбарной книгой
По данным «СПАРК-Интерфакс», председателем правления всех перечисленных выше кооперативов «Агрорусь», кроме коломенского, выступает Анна Мамлеева. На ней числится три одноименных КПК — в Одинцове, Балашихе, Дмитрове и ПК ФРА «Агрорусь», зарегистрированный в Москве, в Ясном проезде.
Контактного телефона Мамлеевой обнаружить в открытом доступе не удалось, а вот интервью с ней — абсолютно одинаковые по содержанию, публиковались в течение прошлого года и в январе нынешнего в различных российских изданиях — на правах рекламы.
В интервью речь идет о выгодных условиях, больших дивидендах и весьма туманно и коротко — о происхождении высоких доходов: заверения, что КПК «инвестирует средства в сельскохозяйственные предприятия РФ, выбирая самые надежные и высокодоходные компании, при этом полностью страхуя финансовые риски. Рентабельность таких инвестиций составляет в среднем 19—24%». В одном из изданий есть фото — красивая молодая женщина позирует на фоне спелых колосьев и зерноуборочного комбайна с амбарной книгой в руках, видимо, записывая в нее дивиденды. Подписи под фото — Мамлеева это или кто другой — нет.
«Идет сбор урожая»
Зато корреспонденту «Реального времени» удалось поговорить в качестве потенциального вкладчика КПК по телефону казанского офиса КПК «Агрорусь» с «куратором трех городов — Набережных Челнов, Уфы и Казани» — Гузелью. Женщина сказала, что она не только работает с вкладчиками, но и набирает, и обучает персонал офисов. На вопрос, откуда в «Агроруси» берутся дивиденды выше банковских (сейчас она предлагает вложить деньги под 8,5% годовых, а ранее принимала под 10,5%), Гузель ответила, что инвестиции идут на развитие огромного сельхозпредприятия ООО «Агрорусь» с почти двухмиллиардным уставным капиталом, зарегистрированного в Москве на улице Чечулина на имя Дениса Миролюбова:
— Там идет сбор урожая и продажа, мы получаем долю от продажи... Но вы будете заключать договор с ПК ФРА «Агрорусь», там [руководитель] Мамлеева.
— А почему у Мамлеевой столько кооперативов «Агрорусь» организовано? — поинтересовалась корреспондент.
— Мы работаем с пайщиками старых кооперативов, а с новыми заключаем договоры с ПК ФРА, — ушла от прямого ответа Гузель.
Попытка выяснить у нее подетальнее, во что именно вкладывается и по каким адресам развивает свое производство «гарант» КПК и ПК ФРА «Агрорусь» — ООО «Агрорусь» также оказалась неудачной.
— А зачем вам, вы же не с ними, а с ПК ФРА договор заключаете, — возразила Гузель. — Они являются основным гарантом.
— А будет прописано в договоре со мной, что они отвечают уставным капиталом?
— У вас это не будет прописано, но у вас на руках будет страховое свидетельство. У страховой компании Потребительское общество взаимного страхования «Взаимопомощь» есть лицензия Центробанка.
Гузель заверила, что в трех филиалах, за которые она отвечает, «все довольны» и рассказала, что за привод нового пайщика старому полагается премия — 5 тысяч рублей. Разговор закончился настойчивым предложением встретиться лично в офисе — на предмет заключения договора. Офис расположен на Сафиуллина, 30 и судя по фото мало чем отличается от офисов подобных КПК.
«Цыганочка» с выходом
Гузель настаивала, что сельскохозяйственный бизнес «Агроруси» стабильно развивается с 2014 года. Однако в базах «СПАРК-Интерфакс» подтверждения этому не нашлось, а про ООО «Агрорусь» и вовсе выяснилось, что зарегистрировано оно в июле прошлого года с уставным капиталом в 1,9 млрд рублей на имя Дениса Викторовича Миролюбова, который также является его единственным бенефициаром, но вот незадача — сведения об адресе, а главное, учредителе в ЕГРЮЛ недостоверны (Денис Миролюбов в августе 2020 года подал соответствующее заявление).
— Такая запись обычно обозначает, что организация была зарегистрирована по потерянным или украденным документам, — говорит управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин.
А если компания зарегистрирована неизвестно кем, где гарантии, что у нее есть указанные в качестве «уставника» миллиарды? Впрочем, даже если есть, нам уже объяснили, что договора с пайщиками КПК или ПК ФРА «Агрорусь» у этой фирмы нет — так с чего она будет отвечать, если деньги пайщиков пропадут?
Ах да, деньги застрахованы. В некой некоммреческой корпоративной организации «Потребительское общество взаимного страхования «Взаимопомощь». Уставный капитал «Взаимопомощи» составляет... Да ничего он не составляет, поскольку эта страховая фирма — тоже потребкооператив. На конец 2019 года он имел, по данным «СПАРК-Интерфакс», 657 тыс. рублей чистых активов, 5,5 млн рублей выручки от продажи и 8,4 млн рублей чистого убытка при общем денежном потоке 8,2 млн. Велика ли надежда на такого страховщика — решать потенциальным «инвесторам».
Еще одна любопытная деталь — «лицом» группы кооперативов «Агрорусь» выступает актриса Светлана Тома. Та самая, из табора, что уходил в небо. Звезда легендарного кинофильма. Что знает она о деятельности высокодоходных предприятий, которые используют ее вызывающие любовь и доверие народных масс фото, выяснить не удалось — нет в открытом доступе контактов ни «киноцыганки», ни ее агентов.
«У кооператива другие задачи»
Эксперт «Реального времени» — гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром», заместитель директора Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Павел Самиев считает, что привлечением инвесторов должны заниматься венчурные, инвестиционные фонды, а то, что этим занимается потребительский кооператив — уже настораживающий фактор:
Самиев заметил, что это, «в целом выглядит сомнительно». Так же он оценил страховые гарантии Потребительского общества взаимного страхования «Взаимопомощь», в котором застрахована ответственность «Агросилы»:
— Общество взаимного страхования — специфическая некоммерческая организация, которая занимается страхованием рисков внутри какой-то группы людей или предприятий. Я не ставлю под сомнение саму форму взаимного страхования, но застраховать риски внешних инвесторов, которые стали пайщиками такое страхование может не дать эффекта.
В случае, когда процент обещают не намного выше, чем в банке, говорит Осадчий, только на этом основывать негативные выводы о компании нельзя. Настораживающей, но не критичной ему представляется и страховая компания, которая выступает гарантом по вкладам в КПК.
Агрессивная реклама — плохой признак
Тем не менее в Прокуратуре Татарстана считают, что сомнения в надежности компании, в которую предлагается инвестировать, должны вызывать обещания высоких дивидендов, отсутствие лицензии, приемы социальной инженерии в рекламе — активное продвижение в соцсетях, масса положительных как под копирку отзывов, которые нередко пишутся ботами, использование медийных, известных лиц, ограничение срока («решайся скорее — завтра проценты станут меньше»), упор на социально ответственных пенсионеров, которые считают, что очень важно «поднимать» сельское хозяйство, промышленность и т. п. Проверять надежность таких компаний, перед тем, как нести туда сбережения, прокурорские работники считают очень важным.
— Что касается возбуждения уголовного дела по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), то здесь должны быть однозначно заявители, то есть потерпевшие, — пояснили «Реальному времени» в пресс-службе МВД по РТ условия привлечения к ответственности потребкооперативов, не выполняющих условия договора с вкладчиками. — Что касается возбуждения по ст. 172.2 УК РФ («Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества»), то здесь мы можем сами инициировать проверку, если у нас есть весомые на то основания (запросить бухгалтерию и т. д.).
Правоохранители перечислили признаки, по которым можно заподозрить опасность предприятия:
— Агрессивная реклама в интернете, СМИ и через торговые сети и промоутеров — тревожный звоночек. Первое, о чем должен задуматься человек: в связи с чем и для чего организации нужны деньги в таком количестве? Если процентная ставка, которую предлагает кооператив, в разы превышает ставку рефинансирования Центрального банка, то это также подразумевает большой риск. В наше нестабильное время предприятия, наоборот, терпят убытки, а тут волшебным образом зарабатывают большие проценты, еще и делятся с другими людьми. Это должно сразу же вызвать у человека подозрение. Кроме того, люди, вступающие в кооператив, должны быть знакомы между собой. В этом случае человек понимает, можно ли доверять организации.
В МВД по Татарстану «Реальному времени» выдали «рецепт» для потенциальных вкладчиков:
— Прежде чем передавать свои деньги брокерам, спортивным агентам или кооперативам, необходимо убедиться в законности проведения финансовых операций. У организации обязательно должна быть лицензия и документы, официально подтверждающие регистрацию в налоговых органах. На сайте Центрального банка России есть список официально лицензируемых букмекерских контор. Все они также имеют официальную лицензию и проверены как самим банком, так и налоговыми органами. Кроме того, при передаче денег необходимо заключать договор или составлять расписку. Так человек сможет не только обезопасить себя, но и в случае обмана доказать сам факт мошенничества. В договоре обязательно должно быть прописано, под какой процент вы передаете деньги и что с ними обязуются делать. Если их собираются вкладывать в определенный проект, вы должны удостовериться, в какой именно.
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