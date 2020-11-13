Киберполигон, центр безопасности и антивирусные ПО: как в Татарстане борются с хакерами?

В республике создадут киберплощадку, которая позволит не просто отбивать атаки, но и опережать угрозы

Фото: Олег Тихонов

В России в целом и в Татарстане в частности участились случаи хакерских атак. Опрошенные «Реальным временем» компании связывают это с уходом сотрудников на удаленку, экономическим кризисом, цифровизацией и спекуляциями на теме пандемии. Достаточно ли быть бдительным, использовать антивирусное ПО и полагаться на Центры обеспечения информационной безопасности? Как поможет справиться с киберугрозами полигон для соревнований хакеров? Подробнее об этом — в нашем материале.

Операция «активизация»

В России выросло число киберугроз банкам. В частности, на электронную почту сотрудников финансовых организаций стали совершать больше фишинговых атак. Специалисты по предотвращению кибератак Group-IB на международном форуме Академии Управления МВД РФ в октябре отмечали, что видят значительный рост в первую очередь финансовых мошенничеств и эксплуатации темы пандемии во вредоносных рассылках и переключение операторов вирусов-шифровальщиков на крупные цели. В качестве причин они называли последствия распространения коронавируса, перевод сотрудников на удаленную работу и финансовый кризис.

Всего, по данным МВД, только за январь-июнь киберпреступность выросла на 91,7% по сравнению с первым полугодием 2019 года. Согласно статистике Совбеза, чаще всего кибератакам подвергаются банки и органы власти в России — 38% и 35% соответственно от общего числа атак. Дальше с 7% идут оборонные предприятия, организации в сфере науки и образования.

Цифровизация как уязвимость

В пресс-службе Минцифры РТ поясняют, что в Татарстане они фиксируют рост числа атак с помощью SQL-инъекций (при уязвимости ресурса внедрение кода позволяет управлять базой данных, — прим. ред.). Речь идет о бюджетных и государственных организациях, по коммерческим компаниям ведомство статистики не ведет.

«К сожалению, детальная статистика является закрытой информацией. Однако можем сказать, что удалось снизить количество атак на сайты и информационные системы Татарстана по сравнению с прошлым годом. Наиболее подвержены атакам компьютерные сети и информационные системы в школах. Наиболее распространенная атака — подбор пароля», — поясняют в пресс-службе в ответ на вопросы о динамике атак в 2019 и 2020 годах, а также самых распространенных киберугрозах в республике.

Всего, по данным МВД, только за январь-июнь киберпреступность выросла на 91,7% по сравнению с первым полугодием 2019 года. Фото: pixabay.com

В минцифре РТ полагают, что перевод сотрудников на удаленную работу также повлиял на рост числа кибератак как в России, так и в мире. В Татарстане ситуация осложняется еще тем, что из-за высокой степени цифровизации республика еще больше подвержена информационным угрозам.

В пресс-службе Мегафона отмечают, что вынужденный переход компаний на удаленный режим работы сказался на информационной безопасности во многих отраслях, в том числе и в телекоме. По мнению оператора, бдительность при использовании цифровых сервисов компаниями и частными лицами в период пандемии значительно снизилась, что привело к увеличению количества киберпреступлений.

Крупный бизнес в РТ отмечает рост киберугроз

В пресс-службе МВД по РТ на запрос «Реального времени» по динамике преступлений, связанных с кибератаками на момент публикации не ответили. Однако рост числа информационных угроз отмечают помимо Мегафона другие опрошенные компании, работающие в Татарстане.

«К сожалению, последнее время на банковском рынке отмечается активизация мошенников, которые стремятся узнать конфиденциальную информацию клиентов и использовать ее в противозаконных целях», — комментируют в пресс-службе банка Хоум Кредит.

«В текущем году, по сравнению с 2019 годом, конечно отмечается небольшой рост количества попыток осуществления кибератак. Злоумышленники, используя повышенный информационный запрос населения, активно используют в своих фишинговых атаках темы мировых событий, таких как пандемия», — констатируют в Банке Казани.

Спасение атакуемых в руках самих атакуемых

Кибератаки могут не только повлечь потерю денежных средств, но репутационные риски, нарушения технологических процессов, уничтожение данных, простой инфраструктуры.

В ГК «Innostage», которая в том числе разрабатывает и поставляет услуги в области информационной безопасности, поясняют, что современные технологии позволяют киберпреступникам получать доступ как к смартфонам, так и к компьютерам и целым системам. Как следствие — в зону риска попадают электронные кошельки и онлайн-банкинг физлиц, а также базы данных клиентов компаний и пользователей государственных порталов, внутренняя информация предприятий.

В зону риска попадают электронные кошельки и онлайн-банкинг физлиц, а также базы данных клиентов компаний и пользователей государственных порталов, внутренняя информация предприятий. Фото: pixabay.com

Защитить данные компаний и ведомств от кибератак и утечек можно с помощью ряда инструментов. Основной — это современные антивирусные системы, которые позволяют находить и блокировать вредоносные файлы в корпоративной почте еще до того, как сотрудник открыл письмо и перешел по ссылке, содержащей вирус, отслеживать опасность внутри системы.

Чтобы информационные угрозы не нарушили работу компании, к защите стоит подойти комплексно, поэтому лучше использовать антивирусное ПО, которое будет отслеживать атаки во всевозможных потоках данных. Помимо почты это может быть сетевой и веб-трафик, посещаемые интернет-порталы.

По такому пути пошел оператор из большой четверки.

«В МегаФоне действует ряд процедур, направленных на защиту клиентов от киберугроз. В компании созданы комплексные технические решения, которые защищают инфраструктуру, интернет-ресурсы и предотвращают несанкционированный доступ к смартфонам абонентов. Для корпоративных клиентов реализована экосистема решений, которые помогают бизнесу управлять рисками в области безопасности данных, защищают от взломов, внутренних и внешних угроз», — говорят в пресс-службе.

Опрошенные «Реальным временем» банки добавляют, что они также регулярно напоминают своим клиентам о бдительности и правилах безопасности, советуют не сообщать конфиденциальные данные. А некоторые из них еще специально проводят обучения для своих сотрудников.

«Банком проведена работа по усилению мер обеспечения безопасности и недопущению инцидентов. Также банком на постоянной основе проводится обучение и повышение осведомленности сотрудников банка по вопросам информационной безопасности и безопасной обработки информации», — поясняют в Банке Казани.

Чтобы информационные угрозы не нарушили работу компании, к защите стоит подойти комплексно, поэтому лучше использовать антивирусное ПО, которое будет отслеживать атаки во всевозможных потоках данных. Фото: pixabay.com

Не защищаться, а избежать

Поскольку информационные технологии развиваются, а цифровизация продолжает набирать обороты, на свет появляются все новые версии вредоносных программ. Защититься от них старыми методами получается не всегда, поэтому современные угрозы требуют современных решений.

«С массовым уходом на удаленный формат работы сменились и векторы атак. Данные компаний, специализирующихся на цифровой разведке, фиксируют в 2020 году резкий рост атак с применением инструментов социальной инженерии и использованием человеческого фактора. Переводя сотрудников на дистант, организации кратно повышают риск доступа к своим серверам. «Удаленное рабочее место — соблазнительная добыча для мошенника, ведь достаточно преодолеть всего один барьер доверия: конкретного человека, который, к примеру, не очень внимательно прочитал адрес отправителя письма. — комментируют в Innostage. — Получив доступ к почте должностного лица, хакеры могут рассылать от его имени письма, выставлять счета на оплату, распространять вредоносные программы. Решение здесь комплексное: с одной стороны, расширенная настройка и регулярная адаптация серверов. С другой: подготовка пользователей. Это и обучение основам цифровой грамотности, и практическая работа. Например, рассылка фишинговых писем, как это сделал бы реальный хакер. У онлайн-преступников огромной набор инструментов. Нам, как специалистам, здесь важно работать на опережение».

В минцифры РТ отмечают, что для оперативной локализации киберугроз в госструктурах завершен первый этап создания особого центра реагирования на возникающие инциденты информационной безопасности — SOC.

Чтобы не просто защищаться, а не допускать атаки, в профессиональном сообществе стали практиковать соревнования среди экспертов по кибербезопасности. На прошедшем в Китае хакатоне, например, таким образом выявили уязвимости у самых распространенных в мире приложений и операционных систем, после чего все данные передали разработчикам.

В подобных цифровых соревнованиях участвует и Innostage. С 12 по 17 ноября команда компании под говорящим названием «Кибертатары» тестирует на международных онлайн-киберучениях The Standoff свои возможности на виртуальной модели современного города. Учения на киберполигоне предполагают две противоборствующие стороны — нападающих хакеров и защищающихся от атак специалистов по кибербезопасности. Хакеры будут пытаться захватить контроль над городом: управлять системой транспорта, банками, телевидением, предприятиями. Задача обороны — отражать эти атаки. Татарстанская команда выступает на «светлой» стороне и занимается обеспечением защиты от информационных угроз.

Подобные киберучения позволяют компаниям и ведомствам протестировать свой контур безопасности, найти слабые места, спрогнозировать возможные последствия хакерских атак и продумать сценарий дальнейших действий во время угрозы. В Innostage отмечают, что подобный киберполигон планируется создать и в Татарстане.

— Киберполигон — формат, позволяющий эффективно решать целый ряд задач. Во-первых, это тестирование защиты в условиях, максимально приближенных к боевым, противостояние профессиональным, «живым» хакерам. Во-вторых — это возможность повысить уровень компетенции своей команды, обрести уникальный опыт отражения атак. И третье: получение ценного ресурса для аналитической работы, осмысления тех векторов атак, которые были продемонстрированы хакерами. Создание постоянно действующего полигона на базе республики может стать базой для формирования развитой экосистемы кибербезопасности с вовлечением различных отраслей экономики, — комментирует Айдар Гузаиров, руководитель группы компаний Innostagе.