Нижегородский вандал в суде Казани: «Я не знал, что это архитектурное наследие...»

Гостя столицы судят за надписи «bool» на зданиях МВД, ДУМ и жилых домах-памятниках

Фото: Ирина Плотникова

Покаялся и обязался возместить ущерб казанским памятникам в суде 26-летний Павел Булыгин из Нижнего Новгорода. Вину в умышленном повреждении объектов культурного наследия автографами «bool» он признал лишь частично — заявил, что не знал о ценности зданий и считает свои действия вандализмом. Как выяснило «Реальное время», за одну мартовскую ночь Булыгин успел попортить шесть объектов, в том числе бывшие здания Госбанка, а также штаб-квартиру Духовного управления мусульман и пресс-центр МВД. Сотрудники последнего в недельный срок вычислили «художника».

В потерпевших — коммунальщики, полиция и муфтият



Мартовские похождения нижегородца по центру Казани не получили такой огласки как недавний проход вандалов по новой набережной озера Кабан. Возможно, потому что один из пострадавших объектов занимает как раз пресс-центр регионального МВД.

По версии обвинения, с 2 до 4 часов ночи 26 марта 2019 года пьяный Павел Булыгин, «цинично пренебрегая нормами морали и нравственности», успел попортить шесть зданий на улицах Дзержинского, Лобачевского и Кави Наджми.

С помощью баллончика с черной краской он оставил автографы «bool» на фасаде жилой пятиэтажки по улице Дзержинского, 27. Построен дом в 1952 году по проекту архитектора Валеева и со своими стрельчатыми арками и стилизованными капителями полуколонн считается памятником так называемого периода украшательства в советской архитектуре середины прошлого века.

С помощью баллончика с черной краской он оставил автографы «bool» на фасаде жилой пятиэтажки по улице Дзержинского, 27. Фото Димы Канеки / domofoto.ru / Лицензия: CC-BY-NC-ND

Также от рук нижегородского гостя, по версии прокуратуры, пострадал знаменитый «Дом Гордеева», построенный в 1832 году по проекту архитектора Шмидта для семьи тайного советника, сенатора Безобразова. Брат последнего был управляющим казанским отделением Госбанка, мимо которого, как сообщил суду гособвинитель Артем Потапов, обвиняемый также не прошел.

Речь идет о трехэтажном здании, построенном для казанского отделения Госбанка России в 1876 году на улице Черноозерской — ныне Дзержинского, 20 — по проекту архитектора Васенкова. А также о соседнем здании по адресу: улица Кави Наджми, 24.

В перечне объектов культурного наследия регионального значения не оказался лишь один пострадавший дом — на Дзержинского, 20. В этой части действия обвиняемого полиция квалифицировала по статье 214 УК РФ (вандализм).

Из пострадавших жилых домов ремонт четырех взяла на себя обслуживающая эту территорию Управляющая компания Вахитовского района. Ее и признали потерпевшей. Тот же статус в уголовном деле получили МВД Татарстана и Духовное управление мусульман. Ведь Булыгин оставил автограф и на штаб-квартире ДУМ — жилом доме Алексеевых — Сахарова середины XIX — начала XX веков (ул. Лобачевского, 6/27).

В суд Павел Булыгин пришел с адвокатом по назначению

«Вандализм признаю»

В суд Павел Булыгин пришел с адвокатом по назначению. До начала заседания подсудимый поделился с журналистами — в Казань приезжал всего на 2 дня в гости. Баллончик с краской купил, потому что любит рисовать. Пригласил в Нижний, чтобы показать свои граффити. Признался, что никак не ожидал, что через неделю после мартовских гастролей за ним приедут казанские опера. Такое рвение объясняет тем, что по незнанию раскрасил и здание правоохранителей.

«Я не знал, что это архитектурное наследие», — признался Вахитовскому суду горе-художник. — Если бы я знал, не стал бы рисовать. А что вандализм совершил — признаю».

Адвокат Вячеслав Салмин попросил суд о перерыве, заявив, что с потерпевшей стороной достигнута договоренность о возмещении ущерба.

Представители потерпевших МВД и ДУМ на заседание не пришли. Первый в телефонном разговоре с помощником судьи сослался на занятость и просил рассмотреть дело с учетом его прежних показаний. Второй ранее направил заявление схожего содержания. На заседании присутствовала лишь юрист потерпевшей УК Евгения Ибрагимова. Она рассказала суду — надписи черным на объектах мастера обнаружили через 3 недели после их нанесения — 17 апреля. На данный момент все рисунки закрашены, стоимость работ по четырем объектам УК оценила в 5,7 тысячи рублей. Примечательно, что потерпевшее МВД указало об ущербе по своему зданию в 4 тысячи, а ДУМ оценил устранение той же надписи вдвое дороже — в 8,4 тысячи рублей.

Евгения Ибрагимова (в центре) рассказала суду — надписи черным на объектах мастера обнаружили через 3 недели после их нанесения — 17 апреля

Общий ущерб от действий Булыгина потянул на 18,8 тысячи, сообщил «Реальному времени» представитель прокуратуры Вахитовского района Потапов. Гражданские иски по делу не заявлены. Безработный Булыгин на заседании заявил о готовности возместить ущерб всем потерпевшим и попросил на это сначала 2 дня, потом 5 дней.

В итоге судья Адель Галеев решил отложить заседание на пятницу, 13-е.