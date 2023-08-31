В Казани ликвидировали подпольный игровой салон

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани ликвидировали незаконный игровой салон. Полицейские изъяли 21 системный блок и монитор, а также черновые записи, рассказали в пресс-службе МВД по Татарстану.

— В подвальном помещении одноэтажного здания, расположенного по ул. Бигичева, было организовано проведение азартных игр и приобретено необходимое оборудование. Помещение было оборудовано компьютерами, — проинформировала пресс-секретарь УЭБиПК МВД по Татарстану Люция Тимергалиева.

Личности всех граждан, причастных к организации незаконной деятельности игрового салона, устанавливаются.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2021 году в Лениногорском районе Татарстана сотрудники полиции ликвидировали незаконный игровой клуб в нежилом помещении. Оттуда изъяли по 16 системных блоков и мониторов, 15 флеш-накопителей, кассовый аппарат, мини-принтер для печати талонов и деньги.



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Айрат Назипов