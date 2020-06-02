Операция «Профанация»: за что министр образования Татарстана уволил директора-студента

В Дрожжаном вскрыли масштабные приписки при обучении будущих механизаторов и автослесарей

Фото: tatniiaxp.ru (Рамил Ахметов в первом ряду в центре)

Оперативники МВД Татарстана изучают «ноу-хау» Дрожжановского техникума отраслевых технологий. Силовики получили информацию, что в техникуме годами выполняли план приема на рабочие специальности за счет зачисления в учебные группы своих преподавателей и их знакомых. На занятия они не ходили, по окончанию такой учебы ряды механизаторов, сварщиков и технологов не пополняли, а государство несло расходы еще и на выплату стипендии. Как выяснило «Реальное время», в техникуме приписки отрицают, но его директор-студент работу уже потерял.

Новые грани «виртуального образования»



Факт увольнения директора Рамила Ахметова подтвердили в приемной Дрожжановского техникума отраслевых технологий. «С 15 мая перешел на другую работу», — сообщили журналисту «Реального времени». Позже выяснилось — на новое место Ахметов пока не вышел, а у сотрудников техникума нет желания комментировать ситуацию. Потому что в учебном заведении идет проверка сотрудников экономической полиции МВД Татарстана.

И эта проверка — уже третья за последние несколько месяцев. До полицейских в техникум выезжали руководители Минобрнауки Татарстана, а еще ранее — представители межведомственной рабочей группы по борьбе с коррупцией.

Результатом стал приказ за подписью вице-премьера — министра образования и науки республики Рафиса Бурганова. По данным источников «Реального времени», в документе говорится о расторжении трудового контракта с Рамилом Ахметовым и его увольнении в связи с грубым нарушением должностных обязанностей. Основанием стали результаты работы служебной комиссии.

В учебном заведении ведут проверку сотрудники экономической полиции МВД Татарстана. Фото vk.com

Комиссия установила в действиях руководителя букет грубых нарушений:

оформление в качестве студентов очного отделения людей, фактически не обучающихся в техникуме;

зачисление на очное отделение техникума студентов дневного отделения высших учебных заведений;

зачисление студентами очного отделения работников техникума, включая директора Ахметова, а также трудоустроенных на полный рабочий день сотрудников других учреждений района.

Как утверждают источники «Реального времени» в сфере образования, виртуальным студентам еще и стипендия начислялась. За исключением директора, заявление которого об отказе от стипендии обнаружилось в ходе работы министерских проверяющих. Говорят, прежним визитерам этот важный документ никто не показывал.

На посту директора Ахметов проработал 11 лет. Согласно открытым источникам, в 2006-м он занимал пост секретаря исполкома Дрожжановского района и зампреда местной эвакуационной комиссии, а в 2009-м — перед уходом в техникум — был управляющим делами исполкома района.

Одна выпускница Дрожжановской школы на протяжении 3 лет одновременно осваивала профессию технолога продукции общественного питания в родном районе и получала высшее образование в КФУ. Фото vk.com

Ходили на работу, получая зарплату и стипендию

Внимание силовиков и руководства Минобра к отдельно взятому техникуму привлекли местные жители. В одной из жалоб указывалось, что практика зачисления «мертвых» душ практикуется уже долгие годы и что в техникум на дневное зачисляют даже... новобранцев армейской службы.

Один из представителей силового ведомства уверяет, что претензии людей не голословные, и проверяющие, выборочно заходя в учебные классы и опрашивая студентов (еще до ограничений по COVID-19), предварительно установили масштаб приписок. Получилось, что в 2020-м году стипендию без фактического обучения в Дрожжановском техникуме получали больше 40 человек. Согласно веб-страничке заведения, всего в нем 318 студентов. То есть на шесть настоящих — один подставной, отмечают источники «Реального времени». Еще 11 фиктивных сыскались среди проходивших обучение в 2017—2019 годах.

Элементарная сверка нескольких баз документов помогла установить — одна выпускница Дрожжановской школы на протяжении 3 лет одновременно осваивала профессию технолога продукции общественного питания в родном районе и получала высшее образование совсем по другому профилю в Казанском федеральном университете.

Говорят, стипендию эта девушка получала в обоих местах. Однако одногруппники из техникума на занятиях ее не видели. Как не видели будущие технологи и «учившегося вместе с ними» земляка, поступившего в один из вузов Ульяновска.

«В уставе прописано, что я имею право на повышение квалификации — я ведь преподаю технические дисциплины, поэтому обучался на тракториста», — сообщил наш собеседник. Фото gtn.tatarstan.ru

В списках невидимых студентов оказались директор и педагог местных школ, а также санитарка районной больницы. Вопрос есть и к девяти работникам самого техникума: как можно совмещать полный рабочий день с учебой на очном отделении? Тут ведь либо работа, либо учеба должны страдать. Но, если верить источникам «Реального времени», такое «совместительство», напротив, оплачивалось в двойном размере — в виде зарплаты и стипендии. Получателями числятся бухгалтера, повар, преподаватели, мастера и заместитель директора. Бывший директор, напомним, прикрылся справкой об отказе от стипендии.

«Реальное время» пообщалось с одним из «совместителей», который никакой проблемы в таком не видит. Его имя и должность называть не будем из опасения, как бы откровенность не обернулась увольнением.

«В уставе прописано, что я имею право на повышение квалификации — я ведь преподаю технические дисциплины, поэтому обучался на тракториста», — сообщил наш собеседник. По его словам, трактор он до этого не водил, правда, зачем вдруг понадобились эти навыки, не поделился. На вопрос о приеме на дневное студентов дневных отделений вузов и призванных в армию ответил кратко: «Не было этого». Причины увольнения директора озвучивать не стал.

По данным источников «Реального времени», Рамил Ахметов также уверял проверяющих, что ничего противозаконного во вверенном ему техникуме не происходило. И что студенты, которых не досчитались силовики и министерское начальство, на самом деле обучаются по индивидуальным планам. Правда, среди документации техникума таковых почему-то не нашлось. В отличие от бухгалтерских отчетов, согласно которым 56 «индивидуалов» получили около 300 тысяч рублей. Стипендия-то в техникуме невелика — чуть более 600 рублей. Пару лет назад была еще меньше.

Ущерб экономике и конкретным предприятиям, не дождавшимся автослесарей, механизаторов и технологов в сфере общепита, может быть невосполним. Фото drogganoye.tatarstan.ru

Ущерб бюджету невосполним?

Заметим, выплата стипендий — лишь малая часть затрат бюджета. Оплата труда педагогов, закупка, ремонт и обслуживание необходимого оборудования, содержание учебных корпусов и коммунальные расходы — в целом на каждого студента техникума государство тратит не меньше 100 тысяч рублей в год. Верхняя планка зависит от многих факторов, включая специфику обучения конкретной профессии.

В деньгах предполагаемый ущерб бюджету с приписными студентами может составить миллионы. А вот ущерб экономике и конкретным предприятиям, не дождавшимся автослесарей, механизаторов и технологов в сфере общепита, может быть невосполним. Как и приход на эти позиции людей не учившихся, но получивших дипломы.

К слову, предлагаемые выпускникам девятых классов специальности — «механизация сельского хозяйства» и «техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» — вошли в перечень 645 востребованных в Татарстане профессий 2019—2025 года, утвержденный правительством республики. И перечень этот составлялся с учетом вакансий предприятий еще в докоронавирусных реалиях.

На тот же период в Татарстане были открыты вакансии для 40,9 тысячи специалистов, из которых 26,6 тысячи (почти 65%) составляли позиции по рабочим профессиям со средней зарплатой 32,5 тысячи рублей (данные Минтрудсоцзащиты РТ).

Желающих пустить пыль в глаза ловили в 2013—2016 годах и на дутых рекордах по надоям молока (за счет неучтенных буренок) и урожайности (за счет обработки полей в соседних регионах). Фото mendeleevsk.tatarstan.ru

Приписки можно встретить даже на кладбище

Обернется ли скандал в системе профобразования уголовным делом — покажет время. Борьба с приписками в Татарстане идет давно. Желающих пустить пыль в глаза ловили в 2013—2016 годах и на дутых рекордах по надоям молока (за счет неучтенных буренок) и урожайности (за счет обработки полей в соседних регионах). Внимание на этой проблеме неоднократно заострял президент РТ Рустам Минниханов.

В 2014-м в Татарстане дошла до приговора история фиктивной установки 35 гранитных плит на могилах ветеранов Великой Отечественной войны в Сабинском и Тюлячинском районах. В счет компенсации родственникам расходов на памятники Минобороны выделило 850 тысяч рублей — поверив сфабрикованным на компьютере снимкам надгробий и документам. Деньги прошли через оборонного подрядчика, но под суд пошел лишь бывший райвоенком и отделался условным сроком.

В 2018-м масштабные приписки вскрывали в деятельности учреждений здравоохранения. Ради получения средств Фонда обязательного медицинского страхования в отдельных клиниках завышали объем оказанных услуг в части медосмотров и исследований узких специалистов. Фальсификация доходила до абсурда — выставления счетов за обследования женских половых органов... у 900 мужчин, якобы побывавших на приеме у гинеколога и маммолога.

В январе 2020-го в Альметьевске вынесли приговор экс-начальнику Управления по делам молодежи, ее дочке и бывшим подчиненным — за увод бюджетных средств через три фиктивных клуба для подростков. Туда устраивали подставных директоров, педагогов и методистов, рисовали посещаемость детей, а по факту — похищали зарплаты с премиями.

Как будет развиваться дрожжановская история — расскажет «Реальное время».