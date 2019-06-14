Последнее слово казанского «неонациста»: «Если оговорю кого — значит, надавили»

Верховный суд РТ засадил на полвека организатора и членов «Нацподполья России», что нападали с молотками, ножами и шилом на иностранцев

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня в Казани огласили приговор по делу «белых» разжигателей межнациональной ненависти и вражды. Опираясь на вердикт присяжных, суд отправил трех участников экстремистского сообщества за решетку на срок от 4 до 24,5 года. Еще 3 года получил экстремист-одиночка Ростислав Малахов, которого в ячейку «Нацподполья России» вписали силовики. В последнем слове непосредственный участник убийства студента из Чада и покушений на жизни неславян заявил о якобы полученных угрозах от оперов, желающих раскрыть расправу над студентом-медиком из Индии.

Убийство и покушения были, разбои нет



Недострой на улице Гаврилова, дискаунт-бар на Баумана и ТЦ «Кольцо» в Казани сегодня были названы Верховным судом Татарстана в качестве опорных пунктов нацкоманды. Согласно приговору, там немногочисленные участники сообщества собирались для планирования силовых акций против выходцев с Кавказа и Азии. Сами акции специально снимали на видео и выкладывали в закрытых форумах, призывая следовать их примеру.

Непосредственным организатором и активным участником акций устрашения казанских «неонацистов» суд считает ранее судимого Романа Халилова. Ранее присяжные признали его виновным и не заслуживающим снисхождения по всем эпизодам обвинения. Сегодня Халилов был осужден к 24 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Его ближайший соратник Руслан Архипов получил на 6 месяцев меньше. Напомним, в прениях гособвинитель Сергей Якунин просил для Архипова и Халилова одинаковые сроки в 24 года и 11 месяцев.



Судья Айрат Ибатуллин не согласился с доводами защиты, что двух тяжело раненных потерпевших обвиняемые в расизме не хотели убивать. Председательствующий подчеркнул — нападали вдвоем и со спины и били не только голыми руками. Согласно приговору, при покушении на выпускника колледжа КНИТУ-КАИ Ранэля Мирсаидова Халилов нанес потерпевшему не меньше одного удара молотком по голове, а Архипов — не менее 14 ударов ножом. На гражданина Таджикистана Мусоева та же пара напала уже с молотком и шилом, а в случае с иностранцем Мамадовым молотки использовали и Халилов, и его неустановленный следствием сообщник. Выжили эти трое потерпевших лишь благодаря оперативности и профессионализму врачей.



24-летний студент юрфака КФУ, гражданин Республики Чад Махджуб Тиджани Хассан пал жертвой такого же нападения в феврале 2017 года на подходах к общежитию. Убийцы обыскали его после смерти, нашли «айфон», однако забирать его не стали — кинули в снег. Следком квалифицировал эпизод с мобильником как разбой (ст. 162 УК РФ), но суд исключил его из обвинения. Хищение 3 тысяч рублей у избитого Мусоева признали не разбоем, а кражей (ст. 158 УК РФ).

Все эти силовые акции суд расценил еще и как действия, направленные на публичное разжигание межнациональной ненависти и вражды (ч. 2 ст. 282 УК РФ). Причем суд съемку на видео и публикацию в Сети ролика нападения на Мамадова расценил как одно преступление.

Частичное оправдание и «амнистия» за поджог «кыргыз-мобиля»

Приговор двум ключевым фигурантам дела мог быть еще более суровым. Но суд оправдал Халилова по эпизоду нападения на казанца Колыгина в декабре 2016 года, ранее квалифицированному как хулиганство (ст. 213 УК РФ) и причинение легкого вреда здоровью (ст. 215 УК РФ). В этом избиении Халилов участия не принимал, лишь снимал его на видеокамеру, не нарушая при этом общественный порядок, указано в приговоре. Виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью Колыгина признан Архипов, но освобожден от наказания в связи с истечением срока давности. Обвинение Архипова в хулиганстве за те же действия суд посчитал лишним.

Схожим образом были отвергнуты выводы предварительного следствия еще по двум эпизодам хулиганства. А по двум фактам избиений Сабирова и Халимзая подсудимых освободили от наказания за сроком давности.

По тем же основаниям Халилов не понес наказания за поджог «Мерседеса» с госномерами Кыргызстана на улице Мусина в феврале 2017 года. После того как суд переквалифицировал его действия с умышленного уничтожения на умышленное повреждение чужого имущества (ч. 1 ст. 167 УК РФ). Архипов по этому эпизоду был оправдан и наказан лишь за съемку и размещение ролика про «поджог кыргыз-мобиля» с призывом поступать так же. Также суд оправдал Архипова по эпизоду вербовки сторонников (ч. 1.1 ст. 281.1 УК РФ).



Под стражу в зале суда сегодня взяли и третьего выявленного члена нацкоманды Аделя Аскарова. Он получил 4 года колонии общего режима за участие в деятельности сообщества и публикацию записей экстремистского толка.

Малахов заявил о мести правоохранительных органов

На оглашении приговора Халилов и Архипов от камер не прятались. В отличие от Ростислава Малахова, ранее известного как Петр Ермолаев. Еще в прениях Малахов просил суд не разрешать журналистам фото и видеосъемку приговора, объясняя, что он в деле «неонацистов» — лишний, и присяжными это установлено. Ходатайство Малахова отклонили, и сегодня он прятался от камер за белым листом бумаги.

Вердиктом присяжных и приговором суда Малахов был признан непричастным к деятельности экстремистского сообщества (ч. 2 ст. 281.1) и невиновным в вербовке в экстремисты (ч. 1.1 ст. 281.1). Также Ростислава-Петра оправдали по эпизоду насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ) — укус полицейского при задержании присяжные сочли недоказанным.

Однако суд постановил отправить трижды оправданного на 3 года в колонию строгого режима за призывы к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ) путем публикации трех фотоснимков со слоганами про «будущее белых детей».

«Это можно расценивать исключительно как месть силовых органов — за то, что меня незаконно посадили, хотя я повода не давал. И доказал, что не виновен», — так еще в прениях расценил требование 3-летнего срока строгого режима сам Малахов-Ермолаев. Напомним, ранее его признали непричастным к так и не раскрытому погрому Ново-Татарского кладбища и к убийству студента из Чада.

Адвокат Малахова Инна Барлева настаивала на его полном оправдании, утверждая, что пост 2015 года в сети содержит не прямые, а косвенные призывы к возбуждению вражды, которых неспециалист в лингвистике распознать не мог. Более того, Малахов не был автором этого поста и удалил его со своей страницы еще в октябре 2016-го года — задолго до возбуждения уголовного дела. Материалам по этой публикации в МВД не давали хода с июня 2016-го и лишь в 2017-м после задержаний по делу «неонацистов» направили в Следком. По мнению защиты, в действиях Малахова при желании можно найти лишь состав административного нарушения.

Нераскрытое убийство студента из Индии

Главный фигурант дела Роман Халилов в прениях частично признал вину лишь в нападении на гражданина Афганистана Халимзая. Но вполне подкованно с юридической точки зрения пытался оспорить обвинения в покушениях — настаивая, что умысел на убийство Мирсаидова, Мамадова и Мусоева не доказан — даже в первых, признательных, показаниях звучат глаголы «избить», «вырубить», «покалечить».

Адвокат Александр Пшеничников, несмотря на протесты судьи и состоявшийся вердикт присяжных, в прениях настаивал на непричастности Халилова к преступлениям. «При исследовании одежды, изъятой у подсудимых, не обнаружено ни одного следа крови хоть кого-то из потерпевших, а в их жилище и иных местах не обнаружены орудия преступления. А размещение видеороликов в аккаунте закрытой сети производилось намного позднее задержания подсудимых», — отмечал защитник.

Подсудимый Аскаров не просил об оправдании. «Коллегия присяжных пришла к выводу, что я не пропащий человек для общества и заслуживаю снисхождения», — напомнил он. Рассказал, что собирается создать семью, что здоровье расшатано, а вся эта история оказала на него огромное влияние.

Руслан Архипов в своем последнем слове обвинил руководство центра по противодействию экстремизму МВД Татарстана в угрозах. «Ко мне неоднократно приходил начальник и говорил — в местах лишения свободы ко мне будут применены пытки, чтобы я оговорил кого-нибудь по убийству гражданина Индии», — сказал он.

Судья вмешался — обвинения по убийству гражданина Индии в этом уголовном деле нет. Архипов продолжил: «Категорически не собираюсь никому ни о каких преступлениях и лицах рассказывать. Если от моего имени будет что-то написано — значит, это будет сделано не добровольно, посредством психологического, физического или иного давления».

Напомним, 3 марта 2016 года в подъезде казанского дома по улице Карбышева с пробитой головой обнаружили 27-летнего гражданина Индии Ясира Джаведа, студента Казанского медуниверситета. Через несколько дней он скончался в больнице. В марте 2017-го группу задержанных за убийство студента из Чада проверяли на причастность и к смерти индийца. Однако это дело так и осталось нераскрытым.

Что до приговора, то, по данным «Реального времени», его будут оспаривать как минимум трое осужденных.