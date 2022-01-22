«Офицер дежурной части заметил, что это качественные фальшивки»

Как корреспондент «Реального времени» вместе с другими казанцами помогла полиции задержать сбытчика поддельных купюр

Корреспондент «Реального времени» столкнулась с преступником, который расплатился с ней высококачественными поддельными купюрами при продаже телефона. Точно также молодой человек обманул еще нескольких казанцев и пропал, а пострадавшие обратились в полицию. Их показания помогли задержать сбытчика фальшивок. Качество подделок растет год от года, и определить подлинность банкнот на глаз бывает сложно, отмечают в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ. К тому же все контакты производителя и сбытчика фальшивок полностью перешли в виртуальное пространство. Как быть, если вы заподозрили, что к вам попали ненастоящие деньги, и всегда ли удается поймать мошенников — на примере собственного опыта и с комментариями полиции рассказывает наш автор.

Продали телефон — получили фальшивки

Вечер сочельника мы провели в полиции. Снятие отпечатков пальцев, сдача биоматериала, составление фоторобота, объяснения уполномоченному сотруднику РУВД, составление заявления… Словом, праздник был испорчен.

А начиналось все обыденно — на сайте объявлений дочь сообщила о продаже айфона. Нашелся покупатель, который представился Женей. Сообщил, что приедет через 20 минут. Вся переписка велась через сайт, потому что «Женя» предупредил, что потерял телефон и будет без связи. Пробыл он у нас минут 10 — рассматривал аппарат, дочь удаляла из него личные данные, отвечала на вопросы, по просьбе молодого человека пересчитывала деньги.

Когда она их принесла, что-то в этих двухтысячных банкнотах мне интуитивно не понравилось. Я начала ощупывать купюры, но не обнаружила выпуклостей на цифре 2000. Загуглили, как должна выглядеть настоящая двухтысячерублевка, и поняли, что с нами расплатились фальшивками.

Молодого человека и след простыл. Мы, конечно, написали этому «Жене», все, что о нем думаем и пригрозили сдать полиции. Но если честно, ни на что не рассчитывали. Поскольку сама я его не видела — все показания давала моя несовершеннолетняя дочь. Она же и составляла фоторобот, который, как потом выяснилось, был лишь отдаленно похож на оригинал.

Единственная возможная зацепка — камеры видеонаблюдения, на которые молодой человек должен был попасть. Внешность у него запоминающаяся, одежда — яркая, лицо не скрыто под маской.

Офицер дежурной части РУВД, куда мы принесли деньги, заметил, что номера на нескольких банкнотах полностью совпадают, чего быть не должно. Он признал, что это качественные фальшивки и распорядился вызвать сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Как нам объяснили, наш покупатель «попал» на две статьи Уголовного кодекса — «мошенничество» и «изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Последнее преступление — сфера ответственности УЭБиПК.

К нам домой выехала оперативная бригада, чтобы снять отпечатки пальцев и обуви с предметов, с которыми мог контактировать наш покупатель в подъезде, а также посмотреть запись с камер видеонаблюдения. Деньги должны были отправиться на экспертизу. Мы еще находились в полиции, когда сообщили, что камера в нашем подъезде именно в этот день не работала, поэтому последняя надежда на получение «портрета» «Жени», растаяла как дым. Да, он попал на камеры, установленные в других подъездах, но только издалека и в профиль — лица его не было видно.

Итак, ни номера телефона молодого человека, ни нормального изображения — шансы найти его были невысоки. К тому же были опасения, что это гастролер, который может тут же отправиться к себе на родину.

Наш покупатель «попал» на две статьи Уголовного кодекса — «мошенничество» и «изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Фото: МВД РФ

Поставил на поток

Не будем выдавать тайны следствия, каким образом, но все же нашего «Женю» нашли. Хотя на учете он не состоял и в базе полиции данных о нем не было. Сотрудники УЭБиПК сработали профессионально и быстро вышли на его след.

Он оказался жителем Казани, недавно потерял работу. 23 января ему исполнится 25 лет. К моменту задержания парень успел совершить еще четыре похожих преступления в разных районах города, причем последнее — через день после нас. Схема была везде одинаковой — находил объявления о продаже смартфонов, назначал встречу, в ходе которой приобретал товар, расплачиваясь поддельными двухтысячными купюрами. В общей сложности ущерб от его действий составил более 40 тыс. рублей.

Как сообщала пресс-служба МВД по РТ, изъятые купюры были направлены на исследование, по результатам которого подтвердилось, что они поддельные. Кроме того, в ходе проведения обыска по месту жительства подозреваемого были обнаружены еще три фальшивых двухтысячных банкноты и мобильные телефоны.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, — лишение свободы на срок до 8 лет.

Риск ради 4 тысяч рублей

А потом нас пригласили на опознание, на которое пришли еще двое потерпевших. Одна из них — молодая девушка, рассказала, что поначалу не подозревала, что у нее на руках оказались фальшивки. На следующий день она понесла их в банк, но банкомат упорно не хотел их принимать. После нескольких безуспешных попыток она вызвала полицию.

Виновника с весьма колоритной внешностью, не раздумывая, опознали все потерпевшие. Держался он спокойно и уверенно. За процессом наблюдал его адвокат. Нас предупредили заранее, что «Женя», оказавшийся Сашей, хочет компенсировать ущерб (что облегчает его участь). Сразу после составления протокола он, похоже с маминой карты, перечислил всем троим деньги за наши гаджеты.

На допросе мы узнали, что наш айфон он тут же сдал в ломбард. Вся прибыль от этой операции составила всего 4 тыс. рублей.

Уже уходя из отдела полиции, я не выдержала и спросила, стоило ли ради этих «копеек» ломать себе жизнь? Саша со мной согласился и попросил прощения.

В УЭБиПК отмечают, что из года в год идет незначительный, но рост оборота подделок. Фото: riavrn.ru

Задержано 39 сбытчиков и 6 производителей фальшивок



На нашем месте мог оказаться любой. Узнав о нашей истории, двое человек рассказали, как тоже сталкивались с фальшивками. Один раз их даже выдали в банке. Как ответили на запрос «Реального времени» в Управлении экономической безопасности и противодействию коррупции МВД по РТ, качество поддельных купюр бывает достаточно высоким, так что на глаз фальшивку определить бывает тяжело.

К сожалению, в последнее время из-за всеобщей цифровизации изменился характер этого вида преступлений. Принтеры, на которых печатаются фальшивки, становятся все совершеннее, изготовители научились подделывать водяные знаки, металлизированные ленты и прочие защитные элементы банкнот.

Сейчас фальшивомонетчикам даже не нужно искать сбытчиков — они сами их находят через Даркнет. Все происходит бесконтактно — заказчику приходят координаты закладки с фальшивками, которые обычно делают в парках (по примеру закладок с наркотиками). Расплачиваются сбытчики тоже безналично. Стоимость одной купюры составляет 50% от ее номинала.

В УЭБиПК отмечают, что из года в год идет незначительный, но рост оборота подделок. Тем не менее, как показывает практика, в том числе и наш случай, вычислить и поймать сбытчиков вполне реально. В 2021 году, по данным Управления, в Татарстане было обнаружено и изъято 27 фальшивок номиналом 1 тыс. рублей, 28 штук — по 2 тысячи, 451 штука — по 5 тыс. рублей. Задержано 39 сбытчиков, которые привлечены к уголовной ответственности. Также задержаны производители фальшивок — шесть человек по трем эпизодам.

Что делать, если вы заподозрили, что деньги ненастоящие?

Во-первых, надо обязательно сообщить в правоохранительные органы, в противном случае в роли сбытчика можно оказаться самому (ст. 186 УК РФ).

Во-вторых, купюру нужно проверить в любом банке. Если она поддельная — вызвать полицию. Банкноту изымут, проведут экспертизу, и, если она окажется подлинной, ее вернут обратно.

И последний совет — продавая вещи через сайты бесплатных объявлений, лучше попросить покупателя перечислить деньги на карту.