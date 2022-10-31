В Татарстане «мертвые души» стали новым источником дохода управдомов

В Казани более 9 лет начисляют платежи за ЖКУ умершему ветерану Великой Отечественной войны

Счет за умершего 9 лет назад деда выставляют казанцу Роберту Фазлееву в управляющей компании: по его утверждению, подкрепленному выпиской из домовой книги, начисления за ЖКУ в унаследованной им квартире производятся на двоих жильцов — на него и покойного родственника. «Реальное время» — о странностях регистрационного учета покойников по месту жительства, недействующем межведомственном взаимодействии и выгоде, которую получают от мертвых душ организации, управляющие жилым фондом.

Вечно живые для УК



Казанец Роберт Фазлеев схоронил деда еще в 2013 году. Галимзян Гарипович Хуснутдинов был известным человеком на улице Новаторов — участник Великой Отечественной войны, ветеран труда, капитан милиции в отставке, а в советское время — председатель Товарищеского суда микрорайона. Хоронили его с большими почестями.

— Тогда домами управляло ТСН «Новаторов», и правление ТСН деда хорошо знало, все там были в курсе, что его не стало. Однако вот уже десятый год ему продолжают начислять квартплату. Теперь, после банкротства ТСН, это делает управляющая компания — ООО «Зеленый двор». В счет-фактуре числится двое проживающих в квартире, в домовой книге он тоже записан как живой. И эта чисто финансовая история превратилась уже в какое-то бесконечное глумление над памятью заслуженного человека, — посетовал мужчина, — И ведь это не впервые, когда дед еще был жив, а я потерял документы и восстанавливал их, обнаружил, что в квартире зарегистрирована моя бабушка, которая умерла в 2009 году. Сейчас хоть она в домовой книге как живая не числится.

Фото: предоставлено Робертом Фазлеевым

Фазлеев, как и его дед, юрист, поэтому в его рассказе, кроме эмоций, присутствовали ссылки на нормы права, регламентирующие формальности, связанные с переходом гражданина в мир иной:

— Существует четкий алгоритм действий Управления по вопросам миграции МВД: они обязаны снять умершего с регистрационного учета в течение трех дней со дня поступления документов и его паспорта из ЗАГС. Умерший гражданин признается снятым с регистрационного учета с даты смерти, а при отсутствии такой даты в свидетельстве о смерти — с даты государственной регистрации смерти. Если этого не сделано — это серьезное нарушение закона!

«Дошла же как-то информация о его смерти в Пенсионный фонд — иначе почему ему перестали выплачивать пенсию», — говорит Роберт Фазлеев. Фото: Максим Платонов

Внук подчеркнул, что факт смерти деда был определенно зафиксирован в МВД и система межведомственного взаимодействия сработала, но только почему-то лишь в одном направлении:

— Дошла же как-то информация о его смерти в Пенсионный фонд — иначе почему ему перестали выплачивать пенсию, а нам, родственникам, выплатили еще в 2013 году пособие на погребение? Так почему в пределах межведомственного взаимодействия параллельно не было оформлено снятие с регистрационного учета?!

Выписка из домовой книги от 10.10.2022. Предоставлена Робертом Фазлеевым

Как покойного в суд вызывали

Между тем закон повернулся против покойного ветерана: в 2015 и в 2017 годах он стал фигурантом судебного процесса — в качестве ответчика по искам ТСН «Новаторов» о взыскании платежей за ЖКУ и еще одному жилищному спору.

Дело в том, пояснил Фазлеев, что ТСН «Новаторов», по его данным, было создано с нарушением действующего законодательства и управляло домами нелегитимно:

— Поэтому им я не платил. Да собственно, и не за что было: в этих домах, которые раньше были на балансе Горьковской железной дороги, даже текущего ремонта не было с самого моего детства. И потом эта история была, когда непонятно куда исчезли миллионы, собранные с жильцов в счет капремонта. ТСН подали иск ко мне, тот самый, в котором соответчиком указали покойного деда, однако этот иск был оставлен судом без рассмотрения.

ТСН «Новаторов», по словам Фазлеева, было создано с нарушением действующего законодательства и управляло домами нелегитимно. Фото: yandex.ru/maps

Неудавшийся расчет «с чистого листа»

Но с новой управляющей компанией — ООО «Зеленый двор», по словам Фазлеева, отношения до недавнего времени складывались у него вполне адекватные:

— С момента перехода дома под их управление я аккуратно вносил все платежи. У них есть лицензия, все по закону. И только когда мне потребовалась выписка из домовой книги, выяснилось, что в документах у них такое же безобразие, как и у ТСН. Тогда я и увидел, что дед зарегистрирован, что на него платежи начисляют. Вначале я направил им претензию, хотел решить все мирным путем. Пересчитали бы квартплату — и все дела. Но они претензию на почте даже получать не стали! И я обратился в суд.

Фазлеев подал иск к ООО «Зеленый двор», в котором просит суд признать начисления на деда излишними, обязать управляющую компанию не начислять плату за ЖКУ на покойного, произвести перерасчет, выплатить ему неустойку и оплатить моральный вред.

— А согласно сложившейся практике за нарушения суд может еще и оштрафовать управляющую компанию, — добавил он.

УК не отвечает, обращайтесь в УК

«Реальное время» обратилось в ООО «Зеленый двор» по телефону, чтобы выяснить их позицию в споре с наследником ветерана и узнать причины, почему покойный по-прежнему зарегистрирован по месту жительства и получает счета. Однако в диспетчерской сообщили:

— Директора нет на месте, а бухгалтер принимает по субботам, — и ограничились тем, что пообещали передать директору, что «Реальное время» просит ответить на запрос, направленный на электронную почту компании. Ответ будет опубликован по получении.

Редакция также запросила пресс-службу МВД по РТ о том, с какого момента умерший считается не проживающим по месту регистрации, кто должен зафиксировать и передать во все инстанции (от ПФР до УК и паспортистки) информацию о его выбытии и как в таких обстоятельствах должна работать система межведомственного взаимодействия. Однако в МВД ответили, что с этим вопросом «нужно обратиться в управляющую компанию со своим паспортом и свидетельством о смерти гражданина» и тонкости регламентов разъяснять журналистам не стали.

В МВД ответили, что «нужно обратиться в управляющую компанию» и тонкости регламентов разъяснять журналистам не стали. Фото: Максим Платонов

«Хоть несколько рублей содрать»

— Год назад я похоронила маму, — рассказала «Реальному времени» жительница Советского района Елена К. — И честно скажу, несколько месяцев было не до того, чтобы сходить в управляющую компанию и предъявить свидетельство о смерти. Да и заболела я вскоре после похорон сильно и надолго. А когда стала приходить в себя, обнаружила, что плату за вывоз мусора на маму продолжают начислять. Позвонила в УК, мне велели принести свидетельство о смерти. Что ж, мне нетрудно — принесла. И вот тут и испытала настоящий шок: мне отказали в перерасчете, сказали, что перестанут начислять плату только с момента обращения, с этого месяца — и все. Судиться за эти смешные деньги у меня нет ни времени, ни желания, жаловаться куда-либо — тоже. Но выглядит это все, как будто вслед моей маме плюнули: хоть с мертвеца, хоть несколько рублей, а надо содрать.

— Перерасчет за услуги, плата за которые берется с человека, по закону управляющая компания должна сделать с момента смерти — и вернуть излишне начисленное, — прокомментировала ситуацию специалист регионального центра НП «ЖКХ Контроль» по коммунальным вопросам Татьяна Емельянова. — То же касается ситуации, когда в квартире не стоят счетчики воды, например, и плата начисляется по нормативу — на человека. Надо добиваться, я знаю несколько таких примеров, когда перерасчет был сделан спустя полгода и даже год.