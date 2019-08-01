Обанкротившемуся владельцу автоимперии «Сапсан» готовят клетку?

Прокуратура Казани просит возобновить уголовное преследование Ильдара Зиннурова по делу о непоставках Skoda

Реанимировать уголовное дело экс-владельца автохолдинга «Сапсан» («Таттранском») хочет прокуратура Казани. Дело — за решением суда, ведь в последний раз преследование Ильдара Зиннурова прекращали три года назад «за отсутствием состава преступления». Статус потерпевших от мошенничества ранее получили татарстанцы, что «купили» у казанского дилера автомобили Skoda и остались «безлошадными». Сам Зиннуров заявил «Реальному времени», что пострадавшие в этой истории — он сам и его компания.

Неявка потерпевших и бывшего подозреваемого



С неявки большинства участников началось на этой неделе рассмотрение ходатайства по прекращенному делу Ильдара Зиннурова в Вахитовском суде Казани. Ни самого экс-обвиняемого, ни его адвоката, ни потерпевших не было. Лишь старший помощник прокурора Вахитовского района Айрат Хайбуллов и судья. Именно Хайбуллову поручено поддерживать ходатайство первого зампрокурора Казани Дениса Хабибуллина в отношении бывшего владельца «Таттранскома».

В мае 2016-го он лично отменял постановление начальника следственного отдела УВД города о прекращении преследования этого предпринимателя, однако через два месяца в УВД Казани вынесли такое же. А в 2017-м Конституционный суд РФ запретил надзорному ведомству самостоятельно решать вопрос о таких отменах.

Теперь, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, закрытые больше года назад дела разрешено возобновлять лишь с санкции суда. За ней и обратился первый зампрокурора, обжалуя постановление следователя Муратовой от 27 июля 2016 года, что закрыла дело против Зиннурова «за отсутствием в деяниях состава преступления» по двум статьям.

Нюанс в том, что именно это дело отказался направлять в суд в ноябре 2014-го другой зампрокурора Казани Рефкать Купкенов, вернув его в полицию для дополнительного расследования. А еще Купкенов вынес представление следователям, после которого те и прекратили дело главы «Сапсана» в первый раз.

Рассмотрение ходатайства по прекращенному делу Ильдара Зиннурова в Вахитовском суде Казани началось с неявки большинства участников. Фото vahitovsky.tat.sudrf.ru

НаШкодили и не ответили

В ноябре 2014-го владельцу холдинга «Сапсан» Ильдару Зиннурову предъявляли окончательное обвинение в злоупотреблении полномочиями и хищении более 10 млн рублей. 23 татарстанца заплатили казанскому автодилеру за новые автомобили Skoda, но поставки не дождались.

— В июне 2012-го мне сказали, что машина пришла поцарапанная, и ее отправили назад. Когда я подняла скандал — мол, почему мне не сообщили, то они признались, что в Казань моя машина и не приезжала, ее продали в Москве другому, — рассказывала в 2014-м автору этих строк потерпевшая Гульнара Баязитова.

В автоцентре на Космонавтов, 73 женщина оплатила полную стоимость авто — 424,6 тыс. рублей, заранее приобрела полис КАСКО. И осталась должна — банку. Официальный дилер марки Skoda, казанское ООО «Космо Трейд+», просто не перечислил деньги Баязитовой в ООО «Фольксваген Групп Рус».

Обманутые по той же схеме из Казани, Набережных Челнов, Кукмора и Богатых Сабов объединились и в 2013-м добились возбуждения уголовного дела. До суда оно не дошло.

Ильдар Зиннуров в статусе обвиняемого объяснял — он не при чем. Сам писал заявление в МВД по поводу менеджера и начальника отдела продаж ООО «Космо Трейд+», что они «брали деньги клиентов и клали себе в карман», и был признан потерпевшим в их деле. «А ровно через два месяца эту историю повернули против меня!» — возмущался владелец компании.

На тот момент автоимперия, в которую входило свыше полсотни предприятий, задолжала банкам более 2 млрд рублей, по суду с ее владельца взыскали 700 млн рублей по 34 исполнительных производствам. Сейчас в базе приставов лишь шесть исполнительных листов на 4,3 млн рублей.

В 2018 году Ильдар Зиганшевич признан банкротом. Его позиция по истории с «пропавшими» иномарками за эти годы не поменялась.

В ноябре 2014-го Ильдару Зиннурову предъявляли обвинение в злоупотреблении полномочиями и хищении более 10 млн рублей: 23 татарстанца заплатили казанскому автодилеру за новые автомобили Skoda, но поставки не дождались. Фото evening-kazan.ru

«На роль козла отпущения пытаются назначить меня»

Свою неявку на заседание суда Ильдар Зиннуров объясняет отсутствием уведомления о нем. Говорит, что деньги в учрежденном им ООО «Космо Трейд+» действительно украли, о чем он сообщил в полицию еще в 2012-м. И в январе 2013-го добился возбуждения уголовного дела.

«Подозреваемыми были исполнительный директор предприятия Яппаров и начальник отдела продаж Вагин, а потерпевшими — я и моя компания. Служебная проверка на предприятии установила, что они на протяжении длительного времени не сдавали часть денег клиентов в кассу, Вагин говорил клиентам — касса не работает и давал им фиктивные расписки», — рассказал «Реальному времени» экс-владелец холдинга «Сапсан».

По его мнению, похищенные средства могли направляться на подпольную торговлю другими иномарками. О разгрузке как минимум одной фуры с новыми Mazda рассказал адвокату бизнесмена Дмитрию Фролову один из свидетелей — допрос был заверен нотариально и представлен следствию. Вместе с полученными тем же способом показаниями еще полсотни бывших сотрудников и клиентов автохолдинга.

На заказ фуры с левой поставкой требовалось не меньше 6 млн рублей, подсчитал предприниматель. Он предполагает, что именно из-за увода денег на сторону клиенты по несколько месяцев ждали оплаченных авто, а организаторы схемы закрывали вопрос по этим поставкам деньгами новых клиентов. Ну а на бумаге фиксировали расход по фиктивным сделкам «на покраску облаков» с «обнальными» фирмами, делится выводами внутреннего аудита Зиннуров. Дыра в кассе составила 12 млн рублей, вследствие чего фирма не смогла выполнить обязательства перед клиентами.

— Мы просили людей не поднимать шум, дать время перекрыть кассовый разрыв из текущих доходов — начали отдавали по две машины в месяц. Но нашелся адвокат, подбил клиентов, они вышли на «Фольксваген групп» и с нами просто расторгли дилерский контракт, — продолжает свой рассказ экс-обвиняемый. — Предприятие лишилось источников доходов и гасить долги уже было не на что.

Зиннуров обжаловал ходатайство первого зампрокурора Казани в адрес первого заместителя прокурора РТ Сергея Старостина. В письме подробно остановился на прежних выводах надзорного ведомства по этой истории и напомнил — дело в отношении Яппарова и Вагина за эти годы также многократно возобновляли и прекращали. В последний раз — в 2017 году.

Зиннуров обжаловал ходатайство первого зампрокурора Казани в адрес первого заместителя прокурора РТ Сергея Старостина (на фото). Фото prokrt.ru

Заявитель считает — объективно расследовать действия вышеназванных лиц в полиции не хотят. Якобы отец одного из этой парочки преподавал в сельхозакадемии у тех, кто позже стал олицетворением власти в Татарстане. Ну а второй за эти годы раскрутил свой автобизнес. Однако возмущенные потерпевшие не дают силовикам забыть о себе. «На кого списать? На роль козла отпущения пытаются назначить меня», — говорит бизнесмен.

Император-банкрот

Банкротом Ильдара Зиннурова признали в сентябре 2018-го по заявлению кредитора — ООО «КИТ Финанс Капитал», заявившего требования на полмиллиарда рублей. Всего в реестр требований к прогоревшему автомагнату были включены претензии на 2,5 млрд рублей с лишним.

По данным финансового управляющего, на конец января 2019 года никакой недвижимости в собственности бизнесмена-банкрота не было — лишь 102 тысячи рублей на счете и доли в пяти компаниях, из которых четыре к лету были ликвидированы.

Сейчас предприниматель числится руководителем 13 ликвидированных компаний — от стройфирмы «Восток-Инвест» в Москве до бухгалтерского «Энд-Траста» в Казани (сведения rusprofile). Выступал учредителем еще в 44 организациях, из которых действует лишь одна — «Космо Трейд+», сменившая прописку на Уфу.

В числе ликвидированных — шесть компаний в Кирове, в частности, «Нократ», «Нократ Сервис Плюс» и «Нократ Моторс», семь — в Челнах («Гранд Авто+», «Сапсан Кар 06», «Ауди Сервис» и др.), а также московское ООО «Таттранском+» и засохший казанский куст некогда успешных автодилеров во главе с ЗАО «Таттранском».

Сейчас предприниматель числится руководителем 13 ликвидированных компаний. Фото bdcentr.ru

Пережил ушат грязи от АвтоВАЗа и посадил ревизора «Хонды»

Впервые меч правосудия над головой Ильдара Зиннурова пытались занести еще в 2000-х. Тогда на него, как на экс-директора ОАО «Булгар-АвтоВАЗ», наехали юристы головной компании. Требовали возместить причиненный ущерб 57 млн рублей «дочке» АвтоВАЗа, обвиняли, что при увольнении ответчик скрыл факт заключения кредитного договора с «Ак Барс» Банком, допустил нецелевое использование этого кредита и утрату залогового имущества.

В январе 2007 года Арбитражный суд РТ отказал в удовлетворении этого иска. Как ранее в Московском РУВД Казани отказали в возбуждении дела против Зиннурова по заявлению нового гендиректора «Булгар-АвтоВАЗа».

За этой историей стоял конфликт за влияние в дочерней компании — в мае 2006-го АвтоВАЗ просто сместил руководителей «Булгар-АвтоВАЗ» из числа представителей представителей ЗАО «Таттранском» (автомобильная группа «Сапсан», собственник 46% акций в «Булгаре»), и власть перешла к представителям колесовского ООО «КАН-АвтоВАЗ». У главы ТТК появились встречные претензии — он заявлял в полицию, что как раз в мае ТТК перечислил «Булгар-АвтоВАЗу» 55 млн рублей за поставку машин по квотам для дилеров ВАЗа, но средства были похищены.

В ноябре 2007 года в штаб-квартиру Зиннурова — центральный офис ЗАО «Таттранском» (Спартаковская, 15) — пришли в рамках дела о хищениях в том же «Булгаре». «Разве это не комедия — мы заявили о хищении денег, нас обворовали, а МВД приходит к нам с обыском?» — заявлял бизнесмен изданию «КоммерсантЪ».

В полиции уточняли: о хищении средств в «Булгаре» писали и представители руководства АвтоВАЗа, и Сергей Чемезов, глава Рособоронэкспорта на тот момент. Дело возбуждалось в отношении неустановленных лиц. До суда оно также не дошло.

Зато в 2013-м в Татарстане прогремел приговор Мещанского суда Москвы по преступлению со стороны ревизора-мошенника из «Хонда Мотор Рус», о котором заявил силовикам Ильдар Зиннуров. Судом установлено: в 2011 году специалист отдела развития дилерской сети Роман Усанов потребовал 1 млн рублей у руководства «Таттранскома», угрожая в противном случае закрыть центры Honda этого дилера.

В ходе переговоров цена вопроса упала до 500 тысяч рублей, и эту сумму ревизор получил. На следствии Усанов во всем признался, ущерб возместил и отделался условным сроком в 2 года.

О хищении средств в «Булгаре» писали и представители руководства АвтоВАЗа, и Сергей Чемезов. Дело возбуждалось в отношении неустановленных лиц. До суда оно не дошло. Фото bdcentr.ru

«Реанимацию» затеяли ради посадки?

29 июля 2019 года процесс по ходатайству прокуратуры о возобновлении дела Зиннурова не пошел. Председательствующий судья Артем Идрисов отложил заседание на 9 августа, чтобы повторно уведомить участников и потерпевших.

Тут стоит уточнить — 3 июня 2019-го Вахитовский суд уже удовлетворил данное ходатайство надзорного ведомства. Но 16 июля Верховный суд Татарстана отменил это решение и вернул материал на повторное рассмотрение.

Адвокат предпринимателя Дмитрий Фролов указал на ряд процессуальных нарушений, которые выявила апелляционная инстанция. Среди них — неверный процессуальный статус лица, что пока не является ни подозреваемым, ни обвиняемым; неявка в суд представителя органа следствия и 14 из 23 потерпевших. «А самое главное — ходатайство прокурора Хабибуллина не содержит никаких новых сведений, свидетельствующих о причастности моего клиента», — подчеркнул защитник в разговоре с «Реальным временем».

В Верховном суде РТ экс-обвиняемый и его адвокат заявляли: еще в середине мая в УВД Казани самостоятельно возобновили расследование по делу в отношении неустановленных наШкодивших лиц. А реанимация персонального дела Зиннурова лишь «создаст возможность для избрания в отношении него меры пресечения и оказания давления незаконными методами...»

Напомним, недавно Советский суд Казани таки отправил за решетку подозреваемого в заказном убийстве гендиректора «Водоканала» Казани, преследование которого еще в далеком в 2005 году также прекращалось «за отсутствием состава».