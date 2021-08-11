Поддали жару: прокуроры поддержали пригрозившего уголовным делом своей УК казанца

Строптивый жилец утверждает что в отместку за жалобы управляющая компания перекрыла ему доступ в ГИС ЖКХ

В преддверии нового отопительного сезона прокуратура Казани взялась за Госжилинспекцию Татарстана и полицию. С подачи казанца Рустема Хабибуллина, который много лет добивается справедливого подхода к расчетам за тепло и другие коммунальные услуги, прокуроры требуют конкретного разбирательства в отношении ООО «УК «Уют Плюс». Хабибуллин в очередной раз пожаловался в надзорное ведомство: на ГЖИ — за то, что она не пресекает нарушения управляющей компании, а на стражей порядка — за то, что там тихо прикрыли проверку по информации, которую в прокуратуре сочли достойной уголовного дела. Подробности конфликта, в котором прокуратура поставила выразительное многоточие, — в материале «Реального времени».

Предписано лучше проверять



Жильца дома №9 на улице Салиха Батыева Рустема Хабибуллина, который несколько лет добивается, чтобы плата за отопление квартир, оборудованных индивидуальными теплосчетчиками, выставлялась согласно показаниям этих счетчиков, а в счет-фактуры населения прекратили вписывать суммы за отопление коммерческих площадей, услышала прокуратура. После неоднократных обращений и визитов Хабибуллина, прокуратура Приволжского района Казани переслала обращение активиста начальнику отдела полиции №9 «Сафиуллина» Айрату Каримову «для проведения проверки и принятия решения».

В сопроводительном документе было указано, что доводы Хабибуллина о том, что УК завышает данные о фактически потребленной жильцами дома тепловой энергии следует проверить «с привлечением специалистов Центра энергосберегающих технологий РТ… или иной уполномоченной специализированной организации». Была ли проведена такая проверка, пока неясно, на запрос «Реального времени» в Управление МВД по г. Казани пока не ответили, комментарий будет опубликован по получении.

Жилец дома 9 на улице Салиха Батыева Рустем Хабибуллин несколько лет добивается, чтобы плата за отопление квартир, оборудованных индивидуальными теплосчетчиками, выставлялась согласно показаниям этих счетчиков

А вот уголовное дело полицейские так и не возбудили — прислали отказную, и это Хабибуллина не устроило. Он вновь обратился в городскую прокуратуру. На днях оттуда сообщили, что постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 5 августа было отменено как незаконное, и проверка по настоянию прокуратуры возобновится.

Счетчики «сломались»

А пока Хабибуллин добивался проверки, по его словам, у него начались сложности с подачей показаний квартирных счетчиков, что напрочь лишило его возможности платить за действительно потребленные услуги:

— В день сдачи показаний счетчиков я, как обычно, открыл сайт ГИС ЖКХ — и тут же высветилось окно с сообщением, что срок поверки счетчиков в моей квартире истек, в связи с чем показания не принимаются, — рассказал он «Реальному времени». — При этом возможность внести показания счетчиков через сайт «Госуслуги РТ» оставалась, и там в личном кабинете была достоверная информация о сроках очередной поверки, которые на самом деле должны были наступить для разных счетчиков в разное время — в 2022, 2023, 2025 и 2028 годах. Но я не хотел пользоваться личным кабинетом на «Госуслугах», поскольку не раз сталкивался с тем, что УК меняла внесенные мной через этот сервис показания — выставляла другие показания, которые якобы снимали сотрудники УК.

Когда казанец пришел в управляющую компанию, ему, по его словам, сказали, что предупреждали о том, что не надо подавать показания в ГИС ЖКХ. «Тогда я сделал скриншот экрана и направил обращение по поводу некорректных данных о сроках поверки в Госжилинспекцию. В марте история повторилась, а в ответе из ГЖИ мне просто указали правильные сроки поверки, не дав оценку действиям управляющей компании. Но неверная информация из ГИС ЖКХ исчезла. А я пошел в прокуратуру и прямо сказал, что из меня делают дурака. Вот тогда ГЖИ приняла меры — 27 мая по обращению ГЖИ в мировом суде директору УК «Уют Плюс» было вынесено предостережение о недопустимости таких действий. Сейчас на ГИС ЖКХ содержится правильная информация о сроках поверки».



Этот рассказ, как небылицу опроверг в разговоре с корреспондентом «Реального времени» представитель ООО «УК «Уют плюс» Наиль Гатауллин — он ответил на телефонный запрос в отсутствие директора компании Ислама Тимерханова, который сейчас находится в отпуске:

— Он ввел вас в заблуждение, никаких недостоверных данных о сроках поверки счетчиков в квартире Хабибуллина в ГИС ЖКХ нами загружено не было. Нам это не нужно! Кроме того, он ежемесячно получает от нас счет-фактуру, в которой мы указываем сроки поверки по каждому ИПУ.

Гатауллин подтвердил, что после обращений Хабибуллина в прокуратуру и ГЖИ в доме была проведена корректировка платежей за отопление. Фото: Олег Тихонов

Показания откорректировали, долги пересчитали

Наиль Гатауллин отрицал и наличие претензий со стороны ГЖИ к управляющей компании по этому поводу, но подтвердил факт правок управляющей компанией внесенных собственником квартиры показаний счетчиков. Он объяснил это просто: для корректных расчетов необходимо, чтобы показания теплосчетчиков, которые находятся не в квартире, а в общем коридоре, снимались одновременно с показаниями общедомового счетчика. Хабибуллин, утверждал представитель управляющей компании, снимал показания раньше, в другое время, вот их и приходилось корректировать.

А еще представитель УК напомнил, что ООО «УК «Уют плюс» инициировало судебный процесс против Рустема Хабибуллина «по исковым требованиям о выплате денежных средств за предоставленные жилищные и коммунальные услуги» и что «Хабибуллин сам не отрицает, что он нам должен и не оспаривает факт правильности начисления управляющей компанией платы за услуги». Сотрудники УК надеются выиграть процесс и взыскать долги, которые числят за строптивым жильцом.

При этом Гатауллин подтвердил, что после обращений Хабибуллина в прокуратуру и ГЖИ в доме «была проведена корректировка платежей за отопление на незначительные суммы — за три года в общей сложности в пределах примерно 150 рублей».

А где оценка?

Между тем, прокуратура сочла недостаточной реакцию Госжилинспекции на обращение Хабибуллина по поводу метаморфоз со сроками поверки счетчиков. 5 августа из прокуратуры Приволжского района ему пришел ответ, в котором говорится, что в ответе ГЖИ «в нарушение положений законодательства об административных правонарушениях, несмотря на то, что вы в своем обращении ставили вопрос о наличии в действиях управляющей компании состава административного правонарушения, надлежащая оценка данному доводу дана не была».

Прокуратура подготовила представление на имя руководителя республиканской Госжилинспекции Сергея Крайнова с требованием устранения нарушений. Фото: rt-online.ru

Чтобы расставить точки над «i», прокуратура подготовила представление на имя руководителя республиканской Госжилинспекции с требованием устранения нарушений. Окончательное решение о внесении представления выносит Прокуратура РТ, и как сообщил «Реальному времени» руководитель республиканской ГЖИ Сергей Крайнов, меры по получении представления будут им приняты.

Двери и Кодекс

Тем временем в доме 9 на улице Салиха Батыева, который проектировался и строился в соответствии с требованиями федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…» разгорается новая «энергосберегательная эпопея». Недовольный тем, что зимой через неплотно закрытые двери ветер наметает в подъезды сугробы снега, Рустем Хабибуллин начал добиваться установки в подъездах тамбурных дверей, которые при нашем климате существенно снижают теплопотери, а следовательно, помогают экономить деньги, которые жильцы платят за отопление.

На его заявление об установке этих дверей, которое поддержали и ряд других жильцов, в управляющей компании отреагировали предложением инициировать общее собрание собственников дома.

— Мы не можем по своему усмотрению менять конструкцию дома, предусмотренную проектом, — объяснил это требование Наиль Гатауллин. — Я Хабибуллину разъяснил, что в соответствии с действующим Жилищным кодексом, необходимо инициировать собрание собственников, которое и примет решение по этому вопросу. Инициировать его должны собственники не менее чем 10 процентов общей площади дома, они должны подать коллективное письмо.

Недовольный тем, что зимой через неплотно закрытые двери ветер наметает в подъезды сугробы снега, Рустем Хабибуллин начал добиваться установки в подъездах тамбурных дверей. Фото: yandex.ru/maps

Собрание, сказал он, управляющая компания уже начала готовить — подбирать кандидатуры собственников, готовых выступить с такой инициативой.