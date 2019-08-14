В Татарстане выросла раскрываемость угонов и автокраж

В республике стало больше краж автомототехники, но угоняют машины и мотоциклы в 2019 году реже, чем в 2018-м

Фото: 16.мвд.рф

О росте краж автомобилей и мотоциклов, рассеянных автовладельцах и оригинальном способе «собирать» металлолом рассказывал сегодня на пресс-конференции начальник отдела по раскрытию угонов и краж автомототранспорта Управления уголовного розыска МВД по Татарстану Джавид Гасанов. Подробнее — в материале «Реального времени».



Воровать стали чаще



Джавид Гасанов похвастался, что показатели раскрываемости угонов и краж автомототранспорта в Татарстане — одни из самых высоких среди российских регионов. Однако автомобили с мотоциклами в этом году, увы, крадут чаще, чем в прошлом.

По итогам семи месяцев 2019 года в республике зарегистрировано 69 случаев краж транспортной техники (42 автомобиля и 20 мотоциклов), тогда как в январе — июне 2018-го их было 62. Внимание злоумышленников чаще всего привлекали отечественные автомобили — их было похищено 35. Раскрываемость преступлений составила почти 50% — 30 единиц техники возвращено владельцам.

Зато количество угонов в Татарстане незначительно снизилось. За семь месяцев зафиксирован 221 случай угона. Все угнанные транспортные средства возвращены владельцам, а в 89,3% случаев преступления раскрыты, то есть угонщики найдены.

Чаще всего воры посягали на движимое имущество автовладельцев в Казани — на долю столицы приходится около 35% похищенных и угнанных авто. На 16% по сравнению с прошлым годом уменьшилось в 2019-м количество случаев неправомерного завладения автомотосредствами казанцев — с 87 до 75. А вот количество краж выросло с 23 до 28.

По итогам семи месяцев 2019 года в республике зарегистрировано 69 случаев краж транспортной техники (42 автомобиля и 20 мотоциклов), тогда как в январе — июне 2018-го их было 62. Фото pixabay.com

Воры любят иномарки подороже

Начальник отдела по раскрытию угонов и краж автомототранспорта Управления уголовного розыска МВД по Татарстану рассказал о двух серьезных достижениях своего отдела.

В конце января в Казани была задержана криминальная троица, которая украла крутую Land Rover Discovery. Из Кировского района они перегнали внедорожник в пригородный лесок. Полицейские нашли машину, а потом и злоумышленников. Двое угонщиков оказались гражданами Белоруссии, один — местный.

А в конце июня полицейские задержали преступную группу, специализировавшуюся на хищениях Mazda CX-5.

Всего же с начала года в Казани похитили 11 иномарок: две Mazda CX-5, две Mazda CX-7, Lexus LX-570, Toyota Land Cruiser 200, тот самый Land Rover Discovery, Toyota Camry, Honda Civic, Citroen C-Elysee и Chevrolet Cruze.

Среди украденных и, увы, разрезанных и сданных на металлолом оказались также карьерный экскаватор и трактор ДТ-75Н. Фото vechrost.ru

Коня на скаку остановит, а трактор порежет и сдаст

Джавид Гасанов рассказал о нескольких случаях хищений автотранспортных средств, которые были бы смешными, если бы не закончились так грустно. Например, в мае 2019 года на Сибирском тракте в Казани воры похитили с помощью эвакуатора автомобиль Honda Civic, чтобы… сдать в металлолом. И сдали бы, если бы полиция не «работала» с приемщиками — те выдали вора на месте преступления.

— Хотелось бы предупредить владельцев эвакуаторов и просто автовладельцев: если вас кто-нибудь просит эвакуировать или отбуксировать автомобиль, то хотя бы документы на машину у него попросите, убедитесь, что машина принадлежит именно этому человеку! — заметил начальник отдела по раскрытию угонов и краж автомототранспорта.

Среди украденных и, увы, разрезанных и сданных на металлолом оказались также карьерный экскаватор и трактор ДТ-75Н. Что касается экскаватора, то, несмотря на внушительные размеры похищенной техники (кто не знает, карьерные экскаваторы относятся к крупногабаритным), место преступления в памяти начальника отдела УУР не отложилось. А старенький трактор, по его словам, весной прямо на глазах жителей разрезали с помощью манипулятора и автогена в одной из деревень Менделеевского района:

— Мужчина купил его и оставил под присмотром у родственников. Год машина стояла и одной даме надоела. Она и вызвала рабочих, которые распилили и сдали трактор. На 60 тысяч рублей обогатились.

Гасанов сказал, что в 95% случаев записи с камер оказываются полезными в поисках преступников. Фото 16.мвд.рф

Ключ для угонщика

Приз за безалаберность можно было бы вручить автовладельцу из Приволжского района Казани, который на днях, припарковавшись вечером у дома, решил посидеть на скамейке, а ключи положил рядом на скамейку. Посидел и ушел домой, а ключи дождались гражданина, который сам на чужом автомобиле покатался, а потом и друзьям дал поездить. Затем автомобиль бросили в одном из казанских дворов.

— Вначале мы нашли машину и знакомых того человека, который взял ключи, а буквально вчера — и его самого, — рассказал Джавид Гасанов. — Это взрослый человек, не мальчишка; ранее судимый. Теперь отвечать будет за угон. А мог вернуть ключи владельцу и наверняка был бы им вознагражден.

Угоняют, по словам спикера, авто нередко еще и от торговых центров: безалаберные водители оставляют ключи от машин в верхней одежде, сдают ее в гардероб, а угонщики и воры тем и промышляют.

Отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени», насколько помогают обнаруживать угонщиков и раскрывать преступления видеокамеры, устанавливаемые во дворах по программе «Безопасный город», Гасанов сказал, что в 95% случаев записи с камер оказываются полезными в поисках преступников. А по горячим следам, уточнил он, задержать автовора в Казани реально лишь в первый час после совершения преступления. Если не удалось, план «Перехват» включать бессмысленно, начинается рутинная работа с обходами дворов, изучением видеозаписей и прочего.