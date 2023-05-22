«Прокативший» паломников челнинец собирает мед с бизнеса в Арабских Эмиратах

Подозреваемый в мошенничестве предлагает российским «инвесторам» вложиться в продажу башкирского меда в Персидском заливе

Фото: предоставлено клиентами ООО «Хадж-фонд»

Пока жертвы челнинского организатора несостоявшегося в 2018 году паломнического «тура» в Мекку ждут результатов затянувшегося расследования уголовного дела о мошенничестве, совладелец «прокатившей» их с хаджем фирмы уехал в Арабские Эмираты. Здесь он организовал новый бизнес — торговлю башкирским медом, и собирает в России деньги с доверчивых «инвесторов», которым предлагает купить франшизу по торговле натуральных продуктов в Дубае. Подробности — в материале «Реального времени».

«Кинул» паломников и получил поддержку

Тагир Исмагилов — совладелец набережночелнинского ООО «Хадж-фонд», которое в 2017 году продало жителям Башкортостана, Татарстана и других регионов путевки в Мекку, а летом 2018 года паломников в хадж не отправило и денег им не вернуло. Недавно предприниматель затеял новый «международный бизнес». Он перебрался в Арабские Эмираты и, как сообщается в открытых источниках, основал там сеть магазинов ATLAS HONEY, которые торгуют медом.

Обманутые верующие теперь с интересом следят за новостями от Исмагилова в Сети — в своих роликах он рекламирует уникальный кенийский мед стоимостью сто тысяч рублей за килограмм. Они переживают за людей, которые рискнут вложиться в предлагаемые им «инвестпрограммы» и выкладывают в интернет ролики с «антирекламой».

Тагир Исмагилов в своих роликах рекламирует мед от сети магазинов ATLAS HONEY в Арабских эмиратах. Фото: скрин видео в Сети

7 июля 2022 года на сайте Министерства внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии появилась новость о встрече министра Маргариты Болычевой с учредителями арабской компании AL AGRO LLC — основателем АПК «Столыпино» Радмиром Галеевым, основателем сети магазинов ATLAS HONEY LLC Тагиром Исмагиловым и основателем московского ООО «Агрокруг» Дмитрием Григорьевым. Новость растиражировали другие СМИ. А на сайте ООО «Агрокруг» появилась информация о планах развития сети ATLAS HONEY: «Планируется увеличить объем поставок до ста тонн в месяц и расширить сеть магазинов на Ближнем Востоке до тысячи к 2030 году». Позднее там же засветилась новость об открытии четвертого магазина ATLAS HONEY в Дубае.



На сайте Министерства внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии появилась новость о встрече с предпринимателями. Фото: скрин сайта foreign.bashkortostan.ru

В феврале 2023 года от имени ATLAS HONEY на сервисе investbaza.ru было размещено объявление с предложением покупки франшизы «по торговле натуральных продуктов из России в Дубае». Инвесторам, готовым заплатить за франшизу 12 млн рублей, предлагается 12% от годовой прибыли и возвращение вложенных средств в течении трех лет. Степень освоения проекта обозначена словосочетанием «резюме проекта», направление использования инвестиций — «пополнение оборотных средств».



На сервисе investbaza.ru было размещено объявление с предложением покупки франшизы «по торговле натуральных продуктов из России в Дубае». Фото: скрин сайта investbaza.ru

«Реальное время» связалось по телефону с гендиректором московского ООО «Агрокруг» Юлией Брусовой и руководителем проекта, который был представлен год назад министру внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкортостана, Дмитрием Григорьевым. Корреспондент поинтересовался, продолжается ли сотрудничество «Агрокруга» с сетью магазинов ATLAS HONEY и Тагиром Исмагиловым, и в курсе ли они, что компания Исмагилова «Хадж-Фонд» еще до знаменательной встречи в Башкирии оказалась в центре скандала с паломниками. Брусова и Григорьев отказались от комментариев. Если комментарии будут предоставлены, «Реальное время» готово опубликовать их.

Фонд, который «подставил» всех

— Исмагилов вернул мне примерно половину оплаченной мной стоимости путевки, и то не сразу, — рассказала «Реальному времени» несостоявшаяся паломница Фания И. (полные данные и документы, подтверждающие слова женщины, имеются в распоряжении редакции). — А заставить возбудить уголовное дело на него сотрудников казанского отдела полиции №16 «Япеева» нам удалось после нескольких отказов — только под давлением прокуратуры. Его расследование тянется несколько лет без какого-либо результата, причем подозреваемые по этому делу до сих пор не названы, хотя и полиции, и нам, и Исмагилову, и его компаньону Руслану Халилову отлично известно, кто собирал с паломников деньги и кто их потом не перевел куда надо, отчего поездка не состоялась! Это как такое может быть — фирма, обогатившаяся на нас известна, ее руководители и учредители известны, а подозреваемые — нет?!

Ильяс Умаханов сообщил, что действия ООО «Хадж-Фонд» поставили под угрозу сотрудничество хадж-миссии России и Саудовской Аравии. Фото: предоставлено клиентами ООО «Хадж-фонд»

А еще потерпевшие от действий ООО «Хадж-Фонд» граждане предоставили нашему изданию копию любопытной правительственной телеграммы, датированной 20 декабря 2017 года. В ней уполномоченный по делам хаджа при комиссии по вопросам религиозных объединений при правительстве России Ильяс Умаханов сообщает Шейх-уль–Исламу, верховному муфтию, председателю Центрального духовного управления мусульман России Талгату Сафа Тахаутдину, что «по состоянию на 19 декабря туроператор <…> ООО «Хадж-Фонд» не оплатил расходы за оказанные дополнительные услуги в Муассаса Таваф (Управление по обслуживанию паломников из Турции, Америки, Австралии и Европы). Долг «Хадж-Фонда» составляет 2 миллиона саудовских риалов (около 540 тысяч долларов США) <…> что ставит под угрозу плодотворное сотрудничество хадж-миссии России и Министерства по делам хаджа королевства Саудовская Аравия…».

Местонахождение живущего в Эмиратах подозреваемого «неизвестно»

В октябре 2019 года в самарских СМИ появилась информация о возбуждении Следственным управлением при Управлении МВД РФ по городу Самаре уголовного дела в отношении руководителя ООО «Хадж-Фонд» Тагира Исмагилова. Его заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере: «По версии следствия, в сентябре — октябре 2017 года в самарском офисе фирмы, расположенном на улице Алексея Толстого, 61, в Самарской исторической мечети, бизнесмен заключал договоры об организации паломничества в Саудовскую Аравию. Всего у самарцев таким путем было похищено 1,43 миллиона рублей».

Скрин странички Тагира Исмагилова в запрещенной в России сети «Инстаграм»*. Предоставлено клиентами ООО «Хадж-фонд»

К этому моменту местонахождение Исмагилова правоохранителям было уже неизвестно. Однако сейчас он его не скрывает — в одном из недавних роликов в интернете на канале «Консультант» он сообщает: «Я живу в Эмиратах, имею свой бизнес, за 2 года я построил его практически с нуля. Он экономически очень сильно развивается, сейчас среднемесячные продажи составляю 45—49 тысяч долларов, и я намерен его масштабировать. Сейчас привлекаю инвестиции на 48 миллионов рублей… Собираюсь открывать точки по всем Эмиратам, по всему Персидскому заливу. Собираюсь открывать производство свое, делать свои пасеки…». Он всерьез говорит о намерении «в течение 10 лет построить компанию стоимостью 1 млрд долларов.

Вопросы без ответов

«Реальному времени», увы, не удалось ни лично расспросить господина Исмагилова о подробностях его бизнес-плана, ни задать ему вопрос, почему при таких доходах он так и не возместил ущерб, причиненный паломникам из Башкирии, Татарстана и других регионов в результате несостоявшегося хаджа. Его старый номер телефона не отвечает, а новый, который в сети Интернет «выловили» граждане, которым он так и не вернул долги «Хадж-Фонда», недоступен для звонков и незарегистрирован в мессенджерах. Редакция готова предоставить Тагиру Исмагилову возможность высказать свою позицию на страницах издания.

Корреспондент также обратился в МВД по РТ с запросом о ходе расследования уголовного дела по факту мошенничества в ООО «Хадж-Фонд» и причинах, по которым за 5 лет следствию не удалось выйти на конкретных подозреваемых. Вопрос был переадресован в УВД по г. Казани, где сообщили, что 12 мая 2023 года уголовное дело по «Хадж-Фонду» ушло в Вахитовский районный суд, однако не смогли уточнить, фигурирует ли в нем Тагир Исмагилов, и если фигурирует, то в каком статусе — в связи с тем, что после отправки дела в суд у полицейских не осталось на руках документов, из которых это можно узнать.

Наконец, наше издание обратилось в пресс-службу Министерства внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан с запросом об обстоятельствах и результатах встречи министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии Маргариты Болычевой с директором и совладельцем ООО «Хадж-Фонд» Тагиром Исмагиловым о том, осуществляются ли при поддержке министерства поставки башкирского меда в магазины сети ATLAS HONEY и добросовестно ли выполняет обязательства по оплате поставок ATLAS HONEY LLC?

«Реальное время» запросило у Министерства внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ информацию о встрече с Исмагиловым. Фото: скрин сайта foreign.bashkortostan.ru

Кроме того, корреспондент поинтересовался, известно ли министру о деятельности зарегистрированного в Набережных Челнах ООО «Хадж-Фонд», директором которого является основатель ATLAS HONEY LLC Тагир Исмагилов, претензиях к нему со стороны верующих жителей Башкирии и Татарстана по поводу несостоявшегося в 2018 году хаджа, а также о возбуждении уголовного дела в связи с неисполнением «Хадж-Фондом» обязательств?

— Запрос будет рассмотрен в сроки, установленные законом РФ о СМИ, — ответили «Реальному времени» в пресс-службе министерства.

По получении комментарий Министерства внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан будет опубликован.