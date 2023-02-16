Отделение МВД по Атнинскому району Татарстана возглавил Дамир Гарипов

Фото: МВД по Татарстану

Отделение Министерства внутренних дел России по Атнинскому району Татарстана возглавил майор полиции Дамир Гарипов. Сегодня его представили личному составу ведомства, сообщает пресс-служба МВД по республике.

До назначения начальником отделения Министерства внутренних дел по Атнинскому району Дамир Гарипов занимал должность заместителя начальника отделения МВД России по Тюлячинскому району Татарстана. Карьеру в органах внутренних дел он начал в 2007 году на посту милиционера-кинолога Сабинского ОВД МВД по РТ.



Затем Дамир Гарипов работал в оперативных подразделениях. Он занимал должность заместителя начальника полиции по оперативной работе отдела МВД России по Сабинскому району Татарстана.

Фото: МВД по Татарстану

Дамир Гарипов награжден медалью МВД России «За отличие в службе» II и III степени, а также нагрудными знаками «За доблесть в службе» и «100 лет уголовного розыска».

Нового начальника отделения МВД России в начале февраля представили и в Альметьевском районе Татарстана. Должность занял полковник полиции Олим Отакулов.

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Татьяна Демина