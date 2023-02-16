Отделение МВД по Атнинскому району Татарстана возглавил Дамир Гарипов
Отделение Министерства внутренних дел России по Атнинскому району Татарстана возглавил майор полиции Дамир Гарипов. Сегодня его представили личному составу ведомства, сообщает пресс-служба МВД по республике.
До назначения начальником отделения Министерства внутренних дел по Атнинскому району Дамир Гарипов занимал должность заместителя начальника отделения МВД России по Тюлячинскому району Татарстана. Карьеру в органах внутренних дел он начал в 2007 году на посту милиционера-кинолога Сабинского ОВД МВД по РТ.
Затем Дамир Гарипов работал в оперативных подразделениях. Он занимал должность заместителя начальника полиции по оперативной работе отдела МВД России по Сабинскому району Татарстана.
Дамир Гарипов награжден медалью МВД России «За отличие в службе» II и III степени, а также нагрудными знаками «За доблесть в службе» и «100 лет уголовного розыска».
Нового начальника отделения МВД России в начале февраля представили и в Альметьевском районе Татарстана. Должность занял полковник полиции Олим Отакулов.
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