Вычислили по ДНК: о каком «маньяке» говорил Хохорин?

В Татарстане задержали подозреваемого в жестокой расправе над женщиной 12 лет назад, он охранял оборонные объекты

В Казани заключен под стражу экс-начальник караула ФГУП «Охрана» Росгвардии. Источники «Реального времени» отмечают, что именно в день его ареста глава МВД Татарстана заявил о поимке «еще одного «маньяка». Гвардейца подозревают в особо тяжком преступлении 2009 года, когда в Авиастроительном районе Казани обнаружили тело 30-летней женщины с пробитой головой и следами интимной близости. Лишь в этом году сверка тех улик с федеральной геномной базой показала совпадение образцов. После задержания казанец признал вину. Сотрудники угрозыска и следователи проверяют его на возможную причастность к схожим преступлениям.

«Вежливый, исполнительный. Даже скандалить не умеет»



Игорю Птицину — 48 лет. Ни жены, ни детей. Родился и жил в Казани, закончил исторический факультет Казанского университета. На момент задержания служил начальником караула Центра охраны объектов промышленности ФГУП «Охрана», подведомственного Росгвардии. Военным не был, но по некоторым данным имел разрешение на служебное оружие. Ведь работа заключалась в охране одного из оборонных предприятий. В связи с чем еще перед зачислением в штат в 2012 году будущий охранник проходил проверки на наличие судимостей. Были и психологические тесты.

«Ничего плохого о нем сказать не могу. Вежливый, исполнительный. Он даже скандалить не умеет», — сообщил один из бывших коллег Птицина.

Силовики пришли за историком-охранником 16 февраля. Через двое суток Советский райсуд Казани отправил его в СИЗО до 8 апреля. Заседание по аресту проходило еще в старом здании суда. На крайней мере пресечения настаивали сотрудники 1-го отдела Следкома по РТ, полагая, что фигурант тяжкого преступления может скрыться, давить на свидетелей и другим образом мешать ходу следствия.

Из ФГУП попавшего в дело охранника уже уволили — по собственному желанию.

На момент задержания служил начальником караула Центра охраны объектов промышленности ФГУП «Охрана», подведомственного Росгвардии. Фото: fgup-ohrana.ru

На след подозреваемого навели эксперты

Как выяснило «Реальное время», бывшего начальника караула подозревают не в убийстве, а в причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшей, повлекшем по неосторожности ее смерть. Тело жертвы нашли 22 августа 2009 года в Авиастроительном районе Казани — в кустах на улице Тэцевской, погибшую опознали как Юлию Ю., за несколько месяцев до трагедии ей исполнилось 30.

На теле женщины эксперты обнаружили открытую черепно-мозговую травму и множество ушибов. По горячим следам никого не нашли. Не появилось подозреваемых и к концу 2009-го, в итоге расследование приостановили, хотя оперативники угрозыска все это время продолжали работу, утверждает близкий к силовым кругам источник издания.

Раскрыть преступление помог новый подход к работе по «висякам» и новые возможности. В результате в федеральном банке геномной информации эксперты нашли совпадение с образцами ДНК предполагаемого преступника, грамотно изъятых на теле казанской жертвы в 2009-м. Это совпадение и привело силовиков к Птицину, которого оказывается несколько лет назад уже проверяли на причастность к другому преступлению. Тогда-то его биообразцы попали в федеральную базу.

Задержанный вину признал. Говорят, дал подробные показания, как в августе 2009-го по дороге домой, в Соцгород ему навстречу попалась женщина. Сказал, что та была немного нетрезва и выглядела доступной, поэтому он пошел следом, а потом предложил вступить с ним в отношения — прямо тут, на улице.

Тело жертвы нашли 22 августа 2009 года в Авиастроительном районе Казани — в кустах на улице Тэцевской

Если верить подозреваемому, передает источник «Реального времени», женщина вела себя не вполне адекватно, ничего не ответила, но не стала сопротивляться, когда незнакомец повел ее в ближайший палисадник. Дальше, по его версии, все было «по обоюдному согласию», однако закончилось быстро, что вызвало недовольство у дамы. После чего мужчина схватил ближайший камень и ударил ее по голове, якобы опасаясь, что озвученное недовольство обернется заявлением в полицию об изнасиловании. Со слов подозреваемого, после удара женщина была жива, пыталась встать с земли, а он просто ушел.

Говорят, задержанный поведал о серьезной травме головы в результате падения на катке в юности и долговременной потери сознания. Якобы после этого у него начались немотивированные вспышки агрессии и приступы головной боли. Впрочем, каково душевное здоровье фигуранта тяжкого преступления еще предстоит определить экспертам. Напомним, его коллеги по работе — мужчины — подобных проявлений не замечали.

По данным источников «Реального времени», подозреваемого примеряют к другим нераскрытым делам. Впрочем, это стандартная процедура. Ведь «висяков» хватает. Так, почти десять лет остается нераскрытым убийство и изнасилование 17-летней студентки Казанской академии правосудия. Тело девушки с проломленной головой нашли в августе 2011 году недалеко от озера Глубокое. Было установлено, она получила сильный удар по голове еще на тропинке, после чего ее отволокли глубже в лес.

Раскрыть преступление помог новый подход к работе по «висякам» и новые возможности. Фото: Олег Тихонов

Загадочное заявление министра внутренних дел

В день ареста подозреваемого в преступлении 2009 года глава МВД Татарстана Артем Хохорин ошарашил депутатов Госсовета РТ информацией о «поимке еще одного маньяка». Причем, перед этим в отчете парламенту республики министр напомнил о задержании в Казани Радика Тагирова, сознавшегося в целой серии убийств пожилых женщин в 12 регионах страны. Заметим, что найти «поволжского душителя» не могли с 2012 года, хотя образцы ДНК Тагирова, ранее судимого за незаконный оборот оружия, грабеж и кражу, в базе были. Совпадение с уликами, изъятыми с места одного из преступлений, удалось обнаружить лишь в 2020-м.

Что до нового «маньяка», то ничего о личности этого человека Хохорин не сказал. Не озвучил также — в чем его подозревают-обвиняют и почему предполагают наличие некой душевной болезни. Лишь отметил — силовыми ведомствами ведется совместная работа по этому делу.

В пресс-службах МВД и Следкома наотрез отказались от «преждевременных» комментариев по делу. Вероятно, версия о «маньяке» пока не покреплена железобетонными доказательствами и нужно сделать еще очень много, чтобы ее подтвердить или опровергнуть.

Напомним, в прошлом году суды двух инстанций освободили от уголовной ответственности 72-летнего елабужского дворника за его непричастностью к секс-насилию и покушению на убийство второклассницы в 2013 году. Шесть судебных процессов по этому делу закончились выводом судей — недееспособный и пожилой человек себя оговорил, а прямых улик в деле не было.