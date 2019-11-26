«Мы не должны позволить организованной преступности вовлекать наших детей!»

В столице Татарстана выявили более тысячи экономических преступлений, втрое выросло число взяточничеств

В Казани на 15% сократилось количество тяжких преступлений, в том числе с использованием огнестрельного оружия. Но при этом увеличилось число должностных правонарушений, на 35% — дистанционных. Выросла и подростковая преступность, хотя самих юных правонарушителей в этом году меньше. «Реальное время» выслушало доклад о криминогенной обстановке в столице Татарстана, представленный на «деловом понедельнике» в мэрии.

В трети преступлений установили виновных

Более 5 тысяч общественных, культурных, спортивных мероприятий в столице Татарстана с начала года прошли без особых происшествий. На каждом из них городской порядок обеспечивали полицейские, которые старались нейтрализовать любые признаки опасности, сообщил начальник управления МВД России по Казани Александр Мищихин.

По его словам, зарегистрировано 18,5 тыс. преступлений, в 6 тыс. из них установили виновных, каждое пятое из этих преступлений — особо тяжкое, их количество снизилось на 15%.

— Меньше совершили особо тяжких преступлений с использованием огнестрельного оружия, а также квартирных краж, угонов, вымогательств и хулиганств. Более чем на четверть сократилась бытовая, в том числе «пьяная», преступность. Доля уличных преступлений в городе снизилась и достигла минимума за последние четыре года, — доложил Мищихин.

Спикер привел несколько свежих примеров. Полицейские раскрыли «разбойное нападение на офис микрофинансирования в Вахитовском и Ново-Савиновском районе, которое совершил гражданин Киргизии. Правоохранители задержали квартирных и велосипедных воров, наркокурьера, перевозившего более 14 кг наркотиков. В июле в Новороссийске задержали совместно с коллегами местного УВД директора банка «Открытие», который присвоил 220 млн рублей».

В июле в Новороссийске задержали совместно с коллегами местного УВД директора банка «Открытие»

В росте — показатели взяточничества, должностных и дистанционных преступлений

В экономике выявили более 1 тыс. преступлений, из них 300 — коррупционной направленности, возросло количество должностных преступлений, в том числе втрое — взяточничество. 12 преступлений в сфере ЖКХ и 24 факта хищения бюджетных средств, по которым государству причинен ущерб на сумму свыше 53 млн рублей.

Показатели дистанционных мошенничеств также увеличились — на 35 процентов, а количество краж с банковских счетов — в три раза. Воры присваивают сотовые телефоны в четверти случаев из общего объема краж. При этом из общего числа уголовных дел, возбужденных по фактам краж мобильных устройств, четвертую часть составляют утери (530 из 2206).

— Тревожит, что и преступные сообщества осваивают новые цифровые технологии. Поддерживаю инициативу начальника УВД о том, что еще больше разъяснительной работы надо вести. Мошенники входят в доверие. Особо уязвимо старшее поколение. Мы договорились о совместной работе с УВД, и нужна большая поддержка СМИ, — заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

В Казани зафиксировали 497 наркопреступлений. Из незаконного оборота изъяли 27 кг запретных веществ различного происхождения, перекрыли шесть каналов поставки, к уголовной ответственности привлекли 368 человек. Как отметил начальник городского управления МВД, число преступлений, совершенных людьми в состоянии наркотического опьянения, снизилось с 84 до 50 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Полицейские, отслеживая незаконную продажу алкоголя и игорную деятельность, изъяли из оборота около 10 тыс. литров продукции, выявили 15 подпольных мест для азартных игр, изъяли 279 единиц игрового оборудования, возбудили шесть уголовных дел.

Правоохранители выявили и пресекли около 7 тыс. нарушений миграционного законодательства. Фото Романа Хасаева

Сегодня в столице Татарстана официально проживают около 50 тыс. иностранцев. Правоохранители выявили и пресекли около 7 тыс. нарушений миграционного законодательства, вынесли почти 800 решений о сокращении срока пребывания граждан других государств, направили около 700 представлений о неразрешении въезда. Суды Казани вынесли более 700 решений о выдворении иностранных граждан за пределы России. В 1,5 раза увеличилось количество выявленных и расследованных преступлений в этой сфере по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако уровень преступлений с участием иностранцев, по замечанию Александра Мищихина, сократился.

Количество аварий на дорогах с пострадавшими снизилось на 6 процентов, ДТП с участием детей тоже стало меньше. По мнению Мищихина, тому способствует интенсивное строительство дорог и развязок. Число нетрезвых водителей, по вине которых происходили аварии, сократилось на 16 процентов.

Видеокамеры, установленные в рамках программ «Безопасный город» и «Безопасный двор», помогают предотвращать и раскрывать преступления. С помощью них выявили 51 административное правонарушение и раскрыли более 800 преступлений: от краж велосипедов из подъездов многоквартирных домов до хищений средств из банкоматов.

Руководитель управления рассказал о том, как неработающий 41-летний казанец попытался повредить банкомат, чтобы похитить деньги. Благодаря видеозаписи мужчину задержали. Упомянул Мищихин и о двух похитителях, которые заранее выискивали дома, где жильцы оставляли велосипеды на первых этажах. Ночью воры срывали с них замки, дома у преступников нашли семь велосипедов.

Видеокамеры, установленные в рамках программ «Безопасный город» и «Безопасный двор», помогают предотвращать и раскрывать преступления. Фото kazanfirst.ru

«Одно дело, когда мальчишки подрались из-за девушки, другое дело — когда за этим стоит что-то более серьезное»

Начальник управления УВД сообщил о «действенной форме помощи полицейским» по охране порядка в городе. С начала года в Казани образовалось 19 народных дружин, в том числе 16 дворовых. Всего в столице Татарстана 270 добровольных дружин. Благодаря им в 2019 году раскрыли более 20 преступлений и пресекли почти 30 административных правонарушений. Муниципальные служащие, также помогающие участковым, патрульным постовым службам, приняли участие почти в 3 тыс. рейдах. Благодаря им выявили более 450 преступлений, пресекли — более 6,5 тысячи.

— МВД 365 дней в году на дежурстве, личный состав охраняет общественный порядок, делает наш город безопасным. Его сотрудники профессионально справляются с задачами. Снижение тяжких преступлений говорит о благополучной и стабильной обстановке, — подчеркнул градоначальник.

Глава города поблагодарил за участие добровольных дружинников. Он отметил, что видеокамеры — большое подспорье для поддержания порядка в мегаполисе, и поручил Денису Калинкину вместе с руководителями управляющих компаний продолжить работу по установке систем видеонаблюдения на жилых домах и зданиях организаций.

С целью профилактики правонарушений правоохранители выявляют неблагополучные семьи и несовершеннолетних с так называемым девиантным поведением, помогают детям, находящимся в сложной жизненной ситуации. Как отметил Мищихин, число правонарушителей среди подростков в этом году снизилось, но выросло количество их преступлений.

«Вопрос безопасности и соблюдения правопорядка — один из приоритетов города, наряду с благоустройством, чистотой, экологией, здоровьем наших людей», — подытожил Ильсур Метшин. Фото kzn.ru

— Не может не тревожить число преступлений среди несовершеннолетних. Директора и учителя не должны самоустраняться. Не только полиция, не только родители, но и школа должна нести ответственность за детей — она всегда была общая. Это наша совместная работа, в одной команде на одну цель и задачу, чтобы дети не свернули с верного пути. Одно дело, когда мальчишки подрались из-за девушки, другое дело — когда за этим стоит что-то более серьезное и чреватое более тяжелыми последствиями. Мы не должны позволить организованной преступности поднимать голову и вовлекать в это наших детей. Вопрос безопасности и соблюдения правопорядка — один из приоритетов города, наряду с благоустройством, чистотой, экологией, здоровьем наших людей, — подытожил Ильсур Метшин.