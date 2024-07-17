Защита или разрушение устоев: инициатива о домашнем насилии расколола общество

Ирина Волынец увидела опасные моменты в законопроекте по борьбе с насилием в семье, а казанский имам неаккуратно высказался о том, что ислам разрешает аккуратно «побивать жену»

Фото: Илья Репин

Пока в Госдуме идут дебаты о целесообразности введения уголовной ответственности за домашнее насилие, депутаты внесли еще один законопроект, который задевает домашнее насилие, что называется, по касательной — о введении административной ответственности за преследование. «Реальное время» выяснило, как депутаты предлагают защищать граждан, как продвигается работа над пакетом документов о противодействии домашнему насилию и на чем основано мнение о его «вредности» у тех, кто не поддерживает введение мер против жестокости в семье.

Ответственность для преследователя



В законопроекте о внесении в КоАП РФ новой статьи, предусматривающей ответственность за преследование как систематическое совершение гражданином действий, направленных на причинение преследуемому гражданину нравственных страданий путем демонстрации присутствия, направления сообщений, распространения информации о нем (исключая действия, которые относятся к уголовно наказуемым), предлагается на первый раз ограничиться наказанием в виде предупреждения или штрафа в размере 2 тысяч рублей, если при этом используются телекоммуникационные сети — в виде штрафа в размере 3 тысяч, а если правонарушение совершается повторно — штрафа в 5 тысяч рублей или административного ареста на срок до 15 суток.

Законопроект предлагает внесение в КоАП РФ новой статьи, предусматривающей ответственность за преследование как систематическое совершение гражданином действий, направленных на причинение преследуемому гражданину нравственных страданий путем демонстрации присутствия, направления сообщений, распространения информации о нем. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Авторы законопроекта в пояснительной записке к нему ссылаются на опыт Китая, где за покушение на неприкосновенность частной жизни грозит штраф до 500 юаней (6 тыс. рублей) либо задержание на срок до 5 дней, и США, где контакт преследователя и жертвы ограничивают запретительным ордером. В России запрет может быть наложен в судебном порядке лишь на очень ограниченный круг действий, подпадающий под статьи Уголовного кодекса: в случае угрозы убийством, клеветы, незаконного сбора персональных данных, умышленного уничтожения имущества и хулиганства.

Если поправки будут приняты, то любое агрессивное преследование, в том числе через соцсети или сообщения в мессенджере, сможет стать основанием для административного дела и разбирательства в мировом суде, а обращаться потерпевшие будут в прокуратуру района по месту совершения правонарушения.

От преследования до убийства — один шаг

— Проблема преследования существует, и она частично соприкасается с проблемой домашнего насилия, — пояснил «Реальному времени» один из авторов законопроекта Ярослав Нилов. — Но проблема домашнего насилия на сегодня остро политизирована, и одни прячут голову в песок, исходя от поляризации общества, другие подозревают в ней ювенальное насилие. Поэтому подходить к этим обеим темам надо очень деликатно, но надо помнить, что преследование и может закончиться тяжким преступлением, как это было в марте 2024 года на станции метро «Войковская» в Москве, где бывший возлюбленный столкнул девушку под поезд, а до этого длительное время преследовал ее и угрожал ей, но обращение в правоохранительные органы ей защититься не помогло, поскольку у них «нет инструмента».

В Казани есть страшные примеры, когда жертвы семейного насилия, в отличие от истории на «Войковской», не выжили: в 2021 году ревнивец, преследовавший 18-летнюю студентку, зарезал ее и ее пожилых родителей; в 2023 году священник Михаил Зубарев из поселка Красный Ключ в Нижнекамском районе обвинялся в том, что убил супругу на глазах у 8-летней дочери, а потом и обезглавил тело; а в микрорайоне «Салават купере» 33-летнего сына задержали по подозрению в убийстве матери и тяжелом ранении отчима. В июне 2024 года погибла челнинский врач-невролог Рушания Сагдеева — в нее выстрелил экс-супруг.

В 2020 году в Татарстане приемных родителей из Алексеевского района Романа и Эллу Григорьевых осудили за то, что они пытали девятилетнюю «дочь», обливая ее кипятком, держали ее на цепи, а потом отец и вовсе избил девочку до смерти. В том же году жительница Казани в приступе ревности напала с ножом на своих двоих сыновей, а после попыталась свести счеты с жизнью. Один ребенок погиб, его брат выжил.





Священник Михаил Зубарев из поселка Красный Ключ в Нижнекамском районе убил и обезглавил супругу на глазах у 8-летней дочери. скриншот аккаунта Чистопольской епархии

Насколько серьезна проблема семейного насилия, свидетельствует и факт, растиражированный на днях СМИ: имам казанской мечети «Ирек» Тимур Камаев заявил, что ислам разрешает «побивать жену», но аккуратно и только если исчерпаны иные методы воздействия. Камаев добавил, что «побивание» призвано не травмировать женщину, а «дать понять, что она делает что-то не так».

Позже эти высказывания были удалены, но копии видео, на котором священнослужитель показывает «палочки», пригодные для такого «побивания», и объясняет, как сгибать руку в локте, уже разбежались по интернету.

Имам казанской мечети «Ирек» Тимур Камаев заявил, что ислам разрешает «побивать жену», но аккуратно и только если исчерпаны иные методы воздействия, и что «побивание» призвано «дать понять, что она делает что-то не так». скрин видео яндекс

Слова Тимура Камаева мусульманское сообщество сразу же осудило. Замглавы ДУМ РФ Дамир Мухетдинов заявил журналистам, что в исламе побивание жен не одобряется и что ДУМ принципиально выступает против домашнего насилия. Он заявил, что аят о «побивании» из суры «Женщина» нельзя рассматривать в отрыве от контекста, а слово «побивать» нужно понимать в значении «разрывать связь»:

— К сожалению, до сих пор в мире распространено предубеждение, и в первую очередь среди самих мусульман, о том, что ислам разрешает или даже поощряет такого рода «воспитательные меры» по отношению к жене. В случае с татарстанским имамом он, очевидно, апеллирует к таким установкам обывателя и уточняет, что аят не следует понимать буквально.





Гибкий путь или непосильная нагрузка на правоохранителей?



— Сейчас действует принцип «нет тела — нет дела», но преступление можно и нужно предотвратить, — говорит Ярослав Нилов. — Мы предлагаем пойти гибким путем, предлагаем за первый случай преследования ограничиться предупреждением или штрафом. Надо дать правоохранительным органам возможность оперативно реагировать на поступающие сигналы.

— Законопроект, дополняющий КоАП статьей о преследовании, безусловно, затрагивает актуальную проблему, — считает уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец. — Проблема преследования после развода, действительно, существует, и важно обеспечить защиту от этого, от любых форм насилия, в том числе и психологического. Однако в данном случае у меня вызывают сомнения некоторые моменты предложенной формулировки. В проекте упоминается «систематическое совершение действий» — насколько часто должны повторяться эти действия, чтобы их можно было так квалифицировать? Как должно быть выражено «явно выраженное несогласие»? Достаточно ли сказать один раз? «Злоупотребление правом... распространять информацию» — что именно будет считаться злоупотреблением? Введение этой статьи в КоАП должно быть тщательно проработано с юридической точки зрения, чтобы не допустить двойных толкований и злоупотреблений.

Но сам законопроект о штрафах за преследование Волынец считает избыточным и опасным — по ее мнению, он увеличит количество разводов и социальную напряженность в обществе. Детский омбудсмен полагает, что защита граждан от преследования уже обеспечена Жилищным, Уголовно-процессуальным, Семейным кодексами, ФЗ о полиции и профилактике нарушений — вопрос лишь в правильном правоприменении. По ее мнению, если этот закон примут, «количество разводов и конфликтов в семьях значительно возрастет».



— Я сразу подумал бы о том, как это будет реализовано на практике, — говорит казанский адвокат Павел Мазуренко. — Безусловно, с преследованием надо бороться. Но сегодня, когда враждующие стороны, особенно в бракоразводных процессах, борьбе за детей, при разделе имущества, активно пишут заявления о привлечении к административной (а если получится, и уголовной) ответственности друг на друга, рассмотрение этих заявлений непосильной нагрузкой ложится на участковых уполномоченных полиции. Им просто некогда досконально разбираться в ситуации, ведь по каждому заявлению надо собрать целый материал, назначить экспертизы, опросить участников конфликта, составить процессуальные документы.

С этой точки зрения, по мнению адвоката, такие поправки в закон о преследовании — это избыточное законотворчество.



«Политизировать эту тему не стоит»

— В Думе идет обсуждение проблемы ответственности за семейное насилие, — также рассказал «Реальному времени» Ярослав Нилов. — Пакет документов не только для себя или для России, а для всех стран-членов СНГ предлагает разработать Казахстан, где недавно за убийство гражданской жены осудили экс-министра экономики Куандыка Бишимбаева. Эта тема активно обсуждалась прошлым составом Госдумы, она периодически всплывает, когда происходят такие преступления.

Он подчеркнул, что политизировать эту тему не стоит, поскольку она может быть использована как инструмент дестабилизации общества. И добавил, что сначала надо навести порядок в плоскости правоприменения, дать дополнительный инструмент правоохранителям и, принимая сигналы о таких ситуациях, не давать им развиться до стадии преступления.

«Надо навести порядок в плоскости правоприменения, принимая сигналы о таких ситуациях, не давать им развиться до стадии преступления». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Пока законопроект в Думу не внесен, у нас есть определенный набор предложений по корректировке законодательства. Этот документ находится сейчас в правительстве на обсуждении.

Депутат отметил, что в защите от семейного насилия нуждаются не только женщины и дети — бывает, к насилию прибегают и представительницы слабого пола, и дети.

— Я считаю, что в данном случае надо обеспечить своевременное реагирование правоохранительных органов на такие сигналы, но нельзя допускать злоупотреблений с целью манипуляции. Здесь можно пойти тем же путем, как в случае заявления об изнасиловании — если оно подано, отозвать его уже невозможно.

Ответственность для насильника и для «доносчика»

В числе предлагаемых законодателями мер — ужесточение ответственности за домашнее насилие, независимо от пола и социальной роли насильника в семье. В частности, они хотели бы ужесточить уголовную ответственность за убийство и доведение до самоубийства в семье, а за побои и оскорбления ввести административную ответственность.

Также предлагается наказывать сотрудников правоохранительных органов за нарушение правил приема сообщений о нарушениях и преступлениях такого рода и за непринятие мер для защиты пострадавших.

Предлагается наказывать сотрудников правоохранительных органов за непринятие мер для защиты пострадавших. Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Одновременно они хотят ввести серьезную ответственность за клевету о домашнем насилии или угрозах его применить — ввести в отношении клеветников ответственность в виде штрафа в размере до 1 млн рублей или обязательных работ до 240 часов.

«Лоббируется разрушение семьи»

— Моя позиция по законопроекту о домашнем насилии остается неизменной: я категорически против принятия документа в его нынешней редакции, — заявила «Реальному времени» уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец. — Он содержит ряд опасных положений, которые вместо защиты жертв могут привести к разрушению семей. Размытые формулировки «угроза причинения вреда», «имущественный вред», «психическое страдание» трактуются слишком широко. Что будет считаться «угрозой»? Достаточно ли для этого громкого голоса и резких движений? Как измерить «психическое страдание»? Такая размытость формулировок открывает простор для злоупотреблений и может привести к тому, что любой семейный конфликт, любая ссора будут признаваться домашним насилием.

Волынец также сослалась на дублирование существующих норм, поскольку в Уголовном и Административном кодексах предусмотрена ответственность за нанесение побоев, угрозы и тому подобное. Новый же закон, по ее мнению, может привести к двоякому толкованию норм, создаст путаницу и риск ложных обвинений:

— Получается, что любой человек может быть выселен из собственного дома, лишен общения с близкими на основании просто слов, без доказательств. Охранный ордер легко может превратиться в орудие шантажа, мести, манипуляций.

Как жить с человеком, который ежедневно создает тяжелую психологическую обстановку, говорит другим членам семьи гадости или, например, опустошает холодильник, в который сам ничего не положил, или как выходить на улицу и ежедневно выслушивать оскорбления — бывает и такое, когда «объективно угрозы жизни и здоровью нет», а жить спокойно не дают? На этот счет уполномоченный по правам ребенка в РТ рецептов не дает, но предлагает альтернативу «закону о семейном насилии» — повышение ответственности правоохранительных органов:

— Нужно ужесточить ответственность сотрудников правоохранительных органов за непринятие мер по фактам домашнего насилия, ввести четкие алгоритмы действий для полицейских, выезжающих на вызовы о домашнем насилии, ужесточить наказание за отказ в приеме заявления, обеспечить сотрудников полиции специальной подготовкой по вопросам домашнего насилия, научить их правильно оценивать риски и принимать эффективные меры защиты жертв. Необходимо создать единую базу данных о случаях домашнего насилия, чтобы отслеживать динамику этого явления и эффективность принимаемых мер и активнее продвигать институт уполномоченных по правам ребенка, чтобы люди знали, куда они могут обратиться за помощью в случае угрозы детям.

Уполномоченный по правам ребенка верит в действенность пропаганды семейных ценностей среди той части населения, которая семью не ценит, и предлагает как можно больше «рассказывать о недопустимости насилия в семье, формировать нетерпимое отношение к этому явлению». По ее мнению, домашнее насилие — это следствие социальных проблем: безработицы, алкоголизма, нищеты.

— Государство должно помогать таким семьям, предоставлять им материальную и психологическую поддержку, — предлагает омбудсмен вложить средства налогоплательщиков в содержание семей, которые асоциальные родители сами содержать не могут. — Необходимо развивать сеть кризисных центров для женщин, которые столкнулись с домашним насилием, не только в крупных городах, но и в малых населенных пунктах.

А если примерить на себя?

В своем телеграм-канале уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец последовательно высказывается против ужесточения законодательства в отношении семейных насильников. Она возмутилась журналистами, растиражировавшими «вне контекста» ее высказывание о том, что в России из ежегодно совершаемых 10 000 убийств менее 1 000 происходят в семье:



— Цифра страшная, но агенты принятия закона о семейно-бытовом насилии намеренно выдернули ее из моего интервью, в котором я привела официальную статистику МВД в противовес десяткам тысяч несуществующих преступлений, на которые ссылаются лоббисты. За это меня, детского омбудсмена и мать четырех детей, наперегонки обвиняют в беспринципности, жестокости и даже защите домашних тиранов. Кроме меня, от антигосударственно настроенных СМИ досталось и другим оппонентам лоббистов СБН, включая председателя Комитета Госдумы по семье и детям Н.А. Останину... Кому и зачем выгодна грязная манипуляция со статистикой и передергивание фактов?

Найти в СМИ либо мессенджерах ее высказывания по поводу конкретных трагедий, произошедших в Татарстане в семьях, которые до последнего не считались неблагополучными, «Реальному времени» не удалось.

В связи с ЧП, которое произошло в Казани месяц назад, когда отец избил на глазах у дочери, жены и прохожих сына-инвалида, «выводя» его таким образом из эпилептического припадка, наше издание поинтересовалось, должна ли была, по мнению Ирины Волынец, мать мальчика заявить в полицию на супруга. Омбудсмен высказалась в беседе с «Реальным временем» более чем лаконично:

— Уполномоченным по правам ребенка в РТ организовано взаимодействие с Центром психолого-педагогической помощи детям и молодежи «Доверие» по оказанию психологической помощи ребенку.





«Реальное время» задало детскому омбудсмену чисто гипотетический вопрос:



— Если бы вы оказались на месте женщины, которую избил муж, что бы вы предприняли?

Ирина Волынец потерпевшим рекомендовала «обращаться за помощью к родственникам, друзьям, в кризисные центры, на «телефон доверия», если есть угроза жизни и здоровью — звонить в полицию.

«Мысль правильная»



— Мысль о защите от насилия в семье — правильная, — говорит Павел Мазуренко. — Но и здесь есть проблема с реализацией. Сейчас ситуация следующая: если экспертиза не установила легкого вреда здоровью — просто побои, то есть административная ответственность по ст. 6.1.1 КоАП РФ — обычно в виде штрафа в 5 000 рублей. Если умышленно причинен легкий вред здоровью или повторные побои (если ранее причинитель привлекался к административной ответственности) — частное обвинение.

То есть потерпевший сам обращается в мировой суд. И только при более тяжком вреде здоровью или угрозе убийством дело передают в дознание. При этом, по словам адвоката, основная сложность состоит в том, что уже сейчас взаимные обвинения в насилии бывших супругов оборачиваются валом дел для все тех же участковых уполномоченных полиции и дознания, а у тех просто нет ни времени, ни ресурсов, чтобы разбираться, кто прав, кто виноват.

Основная сложность состоит в том, что уже сейчас взаимные обвинения в насилии бывших супругов оборачиваются валом дел для все тех же участковых уполномоченных полиции и дознания, а у тех просто нет ни времени, ни ресурсов, чтобы разбираться, кто прав, кто виноват. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Однозначного ответа, будет ли хорошо или плохо, если закон о домашнем насилии примут, у меня нет, — заметил Мазуренко. — Но среди предложений депутатов есть, на мой взгляд, очень полезное — ввести ответственность за ложный донос о домашнем насилии, потому что тогда обращение в полицию будет реже использоваться как инструмент давления на вторую сторону в семейном конфликте или бракоразводном процессе.