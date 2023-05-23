Неуловимые «столбики»: игровые автоматы кочуют по переходам и магазинам Татарстана

Полиция по наводке бдительных граждан находит игровые автоматы, но не находит в них признаков организации незаконного бизнеса

Фото: скрин сайта uslugi.tatarstan.ru

В татарстанские торговые центры и подземные переходы возвращаются игровые автоматы. В «Народный контроль» поступают заявки об «одноруких бандитах», стоящих в подземных переходах, торговых галереях, магазинах, однако незаконная, с точки зрения бдительных граждан, деятельность не пресекается и не наказывается. «Реальное время» — о неуловимых нарушителях, автоматах «в законе», которые внешне очень похожи на нелегальные, и новом поколении игровых терминалов, которые хитро обходят закон.

Полицейские приедут через неделю



Челнинец Александр С. сообщил о том, что в сети разливных в доме 40/11 на углу проспектов Чулман и Дружбы народов установлен игровой автомат, сопроводив информацию фотографиями «анфас» и «профиль». Заявка, назначенная на Министерство внутренних дел по Республике Татарстан, сейчас имеет статус «в работе». Автор спустя два дня оставил возмущенный комментарий: «И?.. Долго это будет в работе?»

Челнинец Александр С. сообщил, что в сети разливных в доме 40/11 на углу проспектов Чулман и Дружбы народов установлен игровой автомат. Фото: скрин сайта uslugi.tatarstan.ru

Возмущение понятно: рядовые граждане полагают, что реакция на сообщение о предполагаемом уголовном преступлении, подпадающем под действие ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр», должна быть быстрой. Но в полиции «Реальному времени» разъяснили, почему так не бывает:

— Я разбирался в истории с обращением от 4 апреля по поводу установки игрового автомата в торговой галерее «Долина изобилия» на улице Вагапова в Казани, — рассказал изданию начальник пресс-службы управления МВД России по Казани Рафаэль Сагдиев. — Сотрудники полиции туда выезжали, но аппарат ими не был обнаружен. Директор «Долины изобилия» дал пояснения, что разрешения на установку автомата не давал.

— А сколько времени прошло между поступлением к вам обращения из «Народного контроля» и визитом полиции на место происшествия? — поинтересовался корреспондент.

— Обычно проходит не менее недели.

Куда звонить, чтобы «Народный контроль» не «помог» нарушителю

— Так за это время владелец автомата может просто убрать его, особенно если видел, что есть обращение в «Народный контроль», — предположил корреспондент.

— Да, может, и нарушение порядка может остаться безнаказанным, — подтвердил Рафаэль Сагдиев. — Поэтому тем, кто хочет результативного расследования, я бы посоветовал не только сфотографировать автомат, но и прямо с места, где он стоит, позвонить в полицию. Тогда туда сразу же выедет дежурная группа, и результат будет уже другим.

Игровые автоматы безнаказанно «гуляли» по «Долине изобилия» несколько месяцев. Фото: скрин сайта uslugi.tatarstan.ru

В общем, неудивительно, что игровые автоматы безнаказанно «гуляли» по «Долине изобилия» несколько месяцев (один, на лестнице, ведущей в подземную галерею, сфотографировал для «Народного контроля» Илья М. 25 февраля 2023 года, другой — в вестибюле при входе в галерею — снял Федор С. 18 марта, и обе эти заявки на 18 мая были еще в работе).

Похоже, но не то же

Рафаэль Сагдиев также рассказал, что такими «столбиками», как называют в народе игровые автоматы, Управление экономической безопасности МВД по РТ не занимается — оно «специализируется» на крупных игровых салонах:

— По отдельным аппаратам работают участковые уполномоченные. Они регистрируют обращения. Фотографируют, пишут протоколы и изымают аппараты для экспертизы. Затем материалы уходят в Следком, и устанавливают, игровой это автомат или нет, именно там. Если эксперты приходят к выводу, что автомат не является оборудованием для азартных игр, а такое тоже бывает, мы его возвращаем владельцу.

ROCKY BOXER выглядит так, что человек несведущий легко может принять его за игровой автомат. Фото: Анна Нагоркина

А автомат и впрямь вполне может быть и не «азартным». Например, в переходе на станции метро «Аметьево» в Казани стоит силомер ROCKY BOXER, с призывно крутящимися в трех окошечках красными цифрами. Выглядит он так, что человек несведущий легко может принять это устройство за незаконное. Но ROCKY BOXER — всего лишь игрушка, которая за фиксированную плату предлагает развлечение — ударить боксерскую грушу и увидеть на экране, какова сила удара в численном выражении — в очках. Если он и сулит выигрыш, то не в деньгах, а в возможности покрасоваться перед друзьями и знакомыми: «Гляньте, каков я молодец!»

Именно поэтому на заявку возмущенной близостью игрового автомата к педагогическому колледжу Светланы С., оставленную в «Народном контроле» 23 сентября 2022 года 31 января, спустя 4 с лишним месяца МВД по РТ ответило: «Признаков незаконной организации и проведения азартных игр не выявлено».

Урок не впрок

Но вот фото игрового аппарата перед входом в магазин «Находка» на проспекте Чулман, размещенное Иреком Х. на страничке «Народного контроля» 18 апреля, на электронную игрушку ни капли не похоже — напротив, картинки на экране вызывают устойчивые ассоциации с казино. И там есть не только отверстие для приема платы за игру, но и другое — для выдачи выигрыша. Этот «сигнал» пока в работе, но на аналогичное сообщение Ирека Х. от 2 июля 2022 года о «Биржевом терминале» в магазине разливных напитков Garage на улице Авангардной пришел ответ: «Проведена проверка, в ходе которой фактов незаконной организации и проведения азартных игр не выявлено».

Не нашла полиция ничего незаконного и в магазине «Тонус» на улице Академика Рубаненко, где Ирек Х. сфотографировал «однорукого бандита» 5 июля 2022 года. Хотя на фото есть наклейка с телефоном владельца автомата и недвусмысленной надписью: «Снимать кратно 100». Равно как и в тамбуре челнинского торгового центра «Впрок», в тамбуре которого Ирек Х. «засек» объект, очень похожий на игровой аппарат 13 октября 2022 года.

Все признаки игрового автомата налицо, а ничего незаконного нет. Фото: скрин сайта uslugi.tatarstan.ru

С 19 февраля 2023 года у МВД «в работе» устройство, которое обнаружила Регина Х. в 3-м комплексе ГЭС (тоже Набережные Челны) — в доме на бульваре Ямашева. Хотя женщина предупредила, что реагировать надо оперативно: «По данному адресу установили игровой аппарат. Играют школьники, поблизости стоят 2 школы, спальный район». И на ее фото виден телефон «Службы поддержки» этого подозрительного с точки зрения закона устройства, а значит, даже если к приходу полиции его из магазина убрали, владельца легко найти, как и доказать, что «столбик» там стоял.

Отключенный автомат — уже не игровой?

— При обнаружении устройств, которые обладают признаками игровых автоматов, проводится проверочная закупка с видеофиксацией, после чего устройство изымается, — пояснили «Реальному времени» в пресс-службе МВД по РТ. — Осуществляется проверка, в рамках которой проводится экспертиза устройства. Заключение о том, игровой это автомат или нет, дает эксперт. Если подтверждается, что автомат игровой, материал для возбуждения уголовного дела передается в Следственное управление Следственного комитета. Проводятся оперативные мероприятия, устанавливается владелец автомата, и его привлекают к уголовной ответственности по соответствующей статье. Изъятый автомат уничтожается после приговора и решения суда.

На вопрос издания, почему в «Народном контроле» большинство заявок об игровых автоматах «закрыты» сообщениями, что фактов незаконной организации и проведения азартных игр не выявлено, нам ответили:

— Потому что на момент проверки по этому адресу автомат мог быть отключен либо отсутствовал.

Латание дыр в законе

Но сегодня любителям заработать легкие деньги на страдающих игроманией гражданах вовсе не обязательно преступать Федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр…», потому что в нем имеется лазейка. Азартные игры (и автоматы) у нас вне границ специально отведенных игорных зон запрещены, а вот букмекерские конторы и тотализаторы — нет. И это на руку тем, кто хочет быстро обогатиться, вложив в покупку игрового автомата скромную по нынешним временам для начала своего бизнеса сумму в 150—200 тысяч рублей.

Установленный в магазине или пивной «биржевой терминал», позволяющий буквально на ходу, по пути за хлебом, например, проиграть или выиграть, равно как и автомат-тотализатор, принимающий ставки на спортивную игру, сегодня с точки зрения закона игровым автоматом не считается. Хотя принцип действия этих двух устройств мало чем отличается, да и движет играющим на «бирже» или на «тотализаторе» все тот же азарт. А главное, процесс игры с использованием автомата выглядит куда веселее, чем процесс той же игры в букмекерской конторе, где сотрудник без песен, плясок и подмигиваний принимает ставки и выдает выигрыш. Автомат мигает лампочками, крутит на экране под веселую музыку изображения фруктов-ягод, подмигивающих красоток — то есть всячески поощряет желание делать ставки. А если на экране демонстрируется игра, то она вовсе не обязательно идет наяву, а может быть просто компьютерной программой.

«Биржевой терминал», несмотря на то, что вызывает прямые ассоциации с игровым автоматом, пока — вполне законно используемое вне игорных зон. Фото: скрин сайта uslugi.tatarstan.ru

Эту лазейку еще в прошлом году предложил закрыть депутат Госдумы Дмитрий Гусев — автор законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр…», который был внесен в июле 2022 года. В феврале 2023 года он был принят в первом чтении.

— Одноруким бандитам место в игровых зонах, — отреагировал на рассказ «Реального времени» о неуловимых «столбиках» автор законопроекта Дмитрий Гусев. — По закону так положено. В центральной части России букмекеры хотя бы пытаются маскировать под спортивный тотализатор. Мой законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «О регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» как раз направлен на недопущение азартных игр под видом деятельности букмекерских контор или тотализаторов.

По словам Гусева, законопроектом предусмотрено введение ограничения на применение любого оборудования, работающего на тех же принципах, что и игровые автоматы — когда выигрыш моментальный и не зависит от исхода реального события, будь то спортивные соревнования или реальный результат торгов на бирже. Сейчас над ним работает Комитет по экономической политике, свои правки уже внесло правительство. В 2023 году все чтения закон должен пройти.

— Казалось бы, не время такими мелочами заниматься, спецоперацию ведем, против нас санкции беспрецедентные, — рассуждает Гусев. — Но азартные игры и расцветают в сложные времена. И мошенники активизируются и люди начинают верить в чудесный выигрыш. Скажу еще одну неприятную вещь. То, что происходит сегодня в Татарстане, — возмутительно! Если в Казани такие, плохо замаскированные «однорукие бандиты», стоят в торговых центрах, подземных переходах, магазинах и пивных, то это большой вопрос к власти на местах. У нас любые игровые автоматы могут работать только в специально отведенных игровых зонах. Казань таковой не является. Вне пределов игровых зон действующим законом разрешены только спортивные ставки, под них обычно и пытаются маскироваться недобросовестные букмекеры. Получается, в Казани даже не лазейку а целую брешь в законе не замечаем. Но скоро закон обновим, уже в этом году «лавочку прикроем». Все ухищрения, которые используют недобросовестные организаторы игр, будут законодательно запрещены.

— Идея взять под более строгий контроль игровой бизнес — это идея правильная, — заявил глава думского Комитета по контролю Олег Морозов, комментируя ситуацию «Реальному времени».

Фото: realnoevremya.ru

Законопроектом предлагается уточнить понятие игрового автомата как «игрового оборудования (механического, электрического, электронного или иного технического оборудования), используемого для проведения азартных игр с материальным выигрышем, который определяется случайным образом устройством, находящимся внутри корпуса такого игрового оборудования или программой для электронных вычислительных машин, доступ к которой осуществляется при помощи информационно-телекоммуникационной сети Интернет и иных средств связи, без участия организатора азартных игр или его работников».

Также предлагается запретить использование в букмекерских конторах, тотализаторах и пунктах приема ставок, расположенных вне игорных зон, игровых автоматов и игровых столов, программ для ЭВМ и технического оборудования, имитирующих работу игрового оборудования и азартные игры.

