Отчет генерала МВД Госсовету РТ: «Применив ОМОН, мы бы пол-Баумана разнесли»

Про отток кадров из полиции, мифы об АУЕ и долги трех оснащенных камерами городов рассказал депутатам министр Хохорин

Больше 1000 полицейских Татарстана ушли «на гражданку» в 2019 году. В отдельных подразделения дефицит кадров достигает 20%, признался сегодня на сессии Госсовета РТ глава МВД Татарстана Артем Хохорин. Депутаты предложили поддержать органы законодательной инициативой о повышении зарплат, а попутно потребовали отчета по ситуации с группировками и молодежной преступностью. Министр прогнозирует: серьезная работа в этом направлении обернется ростом «плохой» статистики. С ним согласен и новый глава Следкома по РТ Валерий Липский.

«Камерный» Актаныш и «трезвая» Казань



Доклад генерал-лейтенанта Артема Хохорина перед депутатами занял меньше 10 минут. Вдвое больше времени ушло на общение с народными избранниками. Так, он лишь коснулся темы коррупции и преступлений в сфере экономики, но, отвечая на вопросы депутатов остановился и на теме контроля полиции за публичными акциями, и на использовании дворовых и уличных камер в рамках программы «Безопасный город».

Всего по республике уже установлено больше 23 тысяч камер. Полностью подключены все многоквартирные дома в Актанышском и Сармановском районах, на 75% оснащены дворы в Бугульме, на 50% в Азнакаевском и Альметьевском районах. В Казани и Челнах, согласно отчету МВД, показатели пониже. А еще есть проблема с оплатой услуг оператора. У трех районов задолженность достигла 45 млн рублей. В Лениногорском — 19 млн рублей долгов, в Бугульме — 13 млн с лишним, Альметьевске — 9,6 млн, и «Таттелеком» будет вынужден отключать, но это неправильно, — отметил Хохорин.

За прошлый год с помощью камер раскрыли почти 2 тысячи преступлений в Татарстане. Сколько предотвратили — не подсчитаешь.

Самым криминальным районом Татарстана стал Верхний Услон. Уровень зафиксированных там преступлений в 2019-м году почти вдвое превышает средний по республике (2541 преступление против 1278 на каждые 100 тысяч населения). На втором месте — Казань (1765 преступлений на 100 тыс.), на третьем — Зеленодольский район (1411). Эти данные были представлены в годовом отчете главы МВД республики Государственному Совету в сравнении со средним по России показателем преступности — 1379.

Как выяснило «Реальное время», в лидеры криминального рейтинга услонцев вывела федеральная трасса М-7 с контрольным постом «Малиновка», на котором регулярно выявляют запрещенные грузы — преимущественно наркотики.

А безопасней всего, если верить статистике, в Дрожжановском (426 преступлений на каждые 100 тысяч населения), Балтасинском (457) и Атнинском (477) районах. Кстати, Дрожжаное лидирует и по «пьяной» преступности — на долю нетрезвых граждан приходятся 60,5% всех выявленных преступлений. Самая «трезвая» в этом плане Казань — подшофе Уголовный Кодекс нарушает каждый четвертый из задержанных преступников.

Министр об АУЕ: «Суперостроты проблемы нет»

Депутат Николай Рыбушкин поинтересовался у министра, соответствует ли действительности информация о возрождении группировок и подъеме молодежной преступности. Хохорин констатировал: «Оргпреступность никуда не делась, как и вовлечение в нее несовершеннолетних. Это и 3-4 года назад было. К сожалению, это продолжается». Дальше генерал сообщил, что возможно на фоне «серьезных побед над взрослыми группировками» молодым стали уделять меньше внимания. И получили результат.

— Суперостроты проблемы нет, но она [проблема] есть, — заявил он. — Конечно не так, как это прозвучало по Набережным Челнам, что две трети детей-школьников — приверженцы идеологии АУЕ («Арестанский Уклад Един» — ред.). Нет. Есть несколько десятков [человек] в Инстаграм...

Чтобы наверстать упущенное, в подразделениях угрозыска возродили должности инспекторов по делам несовершеннолетних. Штаты уже укомплектованы отметил министр. «Преступность несовершеннолетних латентна. Сколько мы выявим — столько и раскроем. А если упор сделаем — должны быть готовы, к тому, что будет серьезный рост», — подчеркнул докладчик, призывая не спешить с выводами про возврат в 90-е.

В 2019 с участием детей и подростков в республике совершены 892 преступления, включая четыре убийства, 51 мошенничество, 61 угон, 85 грабежей и 504 кражи. Выше всего доля подростковой преступности — не в Казани и Челнах, а в Камско-Устьинском районе (9,2% от общего числа зарегистрированных преступлений). Немногим лучше ситуация в Зеленодольском (7,5%) и Агрызском (7%) районах.

Прямо на сессии Хохорин сообщил о первом за несколько лет деле о бандитизме. Дело возбуждено два дня назад. В организации банды обвиняют одного из лидеров казанских группировок. По данным «Реального времени», речь об Артуре Кунаеве со Вторых Горок. Еще осенью полиция задержала около 20 членов этой группы, отметившейся разбоями и вымогательствами. Часть фигурантов на этой неделе были привлечены и за участие в банде.

Тему подъема группировок поддержал представитель «Партии Роста» в парламенте и многодетный отец Олег Коробченко: «У меня пятеро детей и я по вечерам иногда опасаюсь отпускать их из дома». Депутат посетовал, что работающие сутками полицейские получают 25 тысяч рублей, и сообщил, что этот вопрос надо решать на федеральном уровне.

Хохорин признал — с кадрами проблема серьезная: с 2010 года «практически ничего не делалось», ветераны уходили на пенсию, а нагрузка росла. В том числе за счет трехкратного роста мигрантов. «Зарплата дошла до уровня ниже среднереспубликанской. Пошел серьезный отток. Мы с этим столкнулись с середины 2018 года», — сообщил министр.

В 2019 году удалось снизить уровень дефицита кадров с 10 до 7% в целом по МВД. Однако в отдельных подразделениях и службах полиции — тут прозвучали Альметьевск, Нижнекамск и районы нефтяной зоны — нехватка штатов в прошлом году достигала 15-20%. Принимаемых мер недостаточно, считает глава МВД республики: «Мы смогли нарастить прием — он увеличился на 40%, но к сожалению, побороть отток не смогли».

Депутат-коммунист Артем Прокофьев атаковал генерала вопросами о существовании планов по штрафам и необходимости отвлекать силы полиции на спортивные и общественно-политические мероприятия.

— Никаких планов на сегодня ни по штрафам, ни по выявлению преступлений и административных правонарушений не существует. С этим жестко борется федеральное ведомство, — заявил с трибуны Артем Хохорин.

О митингах и палаточных лагерях говорить он не стал. Но напомнил скандал с футбольными фанами, устроившими в 2014-м шествие по центру Казани: «Мы чуть дали слабину, и болельщики прошли по улице Баумана — в этот момент применять ситлу было уже бесполезно... Они были все в соответствующем состоянии, уже подогретые. И, применив ОМОН — полБаумана бы разнесли...То же самое и по другим мероприятиям.»

«Каждый день сплошным потоком шли похоронные процессии на кладбище»

Проблема организованной и молодежной преступности не оставила равнодушным ни депутатов, ни гостей заседания. Впервые на сессии присутствовал Валерий Липский, новый руководитель Следкома по Татарстану. К работе он приступил лишь в понедельник. В разговоре с журналистом «РВ» назвал Казань отличным городом, где он раньше ни разу не был.

— Министр правильно сказал: когда темой молодежной преступности начинают заниматься — стоит ждать всплеск. Эти преступления латентные. А на самом деле происходит планомерная работа, от которой есть положительный эффект, — поддержал докладчика Валерий Липский.

Председатель Совета безопасности РТ, бывший замглавы МВД республики Рафаиль Гильманов в разговоре с «Реальным временем» сообщил — анонсированное главой республики заседание Совбеза по этой теме состоится не весной, а летом. Причем, к этому сроку должны быть реализованы несколько конкретных задач.

«Я тоже прошел 90-е. Тогда на фоне разрухи и сложностей в экономике и с подростковыми клубами был дефицит. Сейчас президент [Татарстана] выделил на ремонт этих клубов 1,5 млрд рублей, если не ошибаюсь с цифрой. И надо здесь этот «узелок завязать», затем в другом месте. И так получится ковер», — говорит Рафаиль Гильманов.

Депутат и легендарный гонщик команды «КАМАЗ-Мастер» Владимир Чагин, выросший в Набережных Челнах, признается — не видит ни возрождения, ни зарождения криминала в автограде. Хотя опыт наблюдения за этим явлением имеет:

— Я в 90-е жил в Челнах, в 30-м комплексе. Учился в той школе, где учились известные «двадцатьдевятники» (члены ОПС "29 комплекс»). За одними партами сидели. Но после школы наши пути разошлись. Я пошел заниматься спортом... И все это происходило на моих глазах. Разгул криминала был жуткий — каждый день в обед сплошным потоком шли похоронные процесси на кладбище. Мы, челнинцы — это пережили. Мы к этому очень чутки. И каждый из нас не хочет, чтобы хоть малейшим образом это возродилось...

Депутат и режиссер Казанского театра им. Качалова Александр Славутский тоже был свидетелем встреч группировок «с палками и гвоздями — друг на друга». Правда не в Казани, а в Челябинске.

— С тем, что вещают сегодня с телеканалов, трудно справляться. Там подростки видят, как «надо» жить, что есть «ценности», и в голове идет поворот, что главное — бабло, деньги. У нас отсутствует идеология воспитания поколения... А посмотрите, как китайцы борются с коровирусом? Мальчик папу провожает: «Папа, держись!» Папа ушел, ребенок рыдает. То есть у них с этого возраста есть понимание долга, того, что они — часть государства, — говорит Александр Славутский. — А у нас — шобла дворовая растет. И это плохо».