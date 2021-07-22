Привет от «Одноклассников»: посадкой следователя закончился суд над вором-рецидивистом в Лениногорске

Капитана полиции обвинили в привлечении заведомо невиновного и подделке доказательств по его делу

Фото: "Реальное время"

Фальсификацию в материалах уголовного дела об афере со взломом странички в соцсети «Одноклассники» обнаружил Лениногорский горсуд. В результате прокурор отказался от части обвинений, многократно судимый фигурант получил статус потерпевшего, а следователя МВД «переселили» в СИЗО. Офицеру полиции предъявлено обвинение по четырем статьям УК РФ, включая заведомо незаконное привлечение к уголовной ответственности. Как выяснило «Реальное время», у сотрудников СК есть вопросы и к его коллегам, пытавшимся купить молчание потерпевшего вора-рецидивиста.

Примерный следователь попал в дело



В январе 2020-го бывший председатель Лениногорского горсуда Ильдар Хаев на итоговом совещании силовиков хвалил старшего следователя райотдела МВД Евгения Осипова за качество следствия по делу о мошенничестве с квартирой и выселении хозяйки из единственного жилья.

На хорошем счету капитан Осипов был и у руководства — грамота от начальника ГСУ — замглавы МВД Татарстана Владимира Изаака, памятная медаль от министра внутренних дел РФ. Важна и положительная характеристика от тестя — полковника полиции в отставке о зяте, что до ареста обеспечивал малолетнего сына, гражданскую супругу и двух ее детей от первого брака.

Сейчас этого следователя обвиняют в превышении полномочий с тяжкими последствиями (п.в ч.3 ст. 286 УК РФ), привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности с тяжкими последствиями (ч.2 ст. 299 УК), служебном подлоге (ч.2 ст. 292 УК) и фальсификации доказательств и материалов оперативно-розыскной деятельности, повлекшая тяжкие последствия (ч.3 ст. 303 УК). Два первых преступления являются тяжкими и предусматривают наказание до 10-ти лет лишения свободы, за последнее деяние грозит до 7 лет.

Вину капитан полиции не признает и остается действующим сотрудником МВД

Впрочем, вину капитан полиции не признает и остается действующим сотрудником МВД. Более того, начальник райотдела написал для суда не только служебную характеристику этому «уравновешенному, вежливому с гражданами и заслужившему авторитет коллег» сотруднику, но и ходатайство о личном поручительстве. Пообещал, что в случае замены ареста более мягкой мерой пресечения обвиняемый следователь не будет давить на свидетелей и не убежит.

К слову, за последние три года в Лениногорске трижды меняли руководителя отдела внутренних дел.

Суд указал на «фокусы» предварительного следствия

Фигурантом уголовного дела 33-летний Евгений Осипов стал в мае 2021 года. Ранним утром к нему домой с обыском прибыли сотрудники оперчасти собственной безопасности МВД Татарстана, а затем увезли лениногорского коллегу на допрос в Казань. В Следкоме он получил статус сначала подозреваемого, затем обвиняемого и уже в этом статусе был арестован Советским райсудом Казани.

На днях срок ареста был продлен еще на два месяца, причем в ходе заседания казанского суда были обнародованы детали лениногорского процесса над безработным с семью судимостями Александром Косаевым. За плечами — условные и реальные сроки за кражи, мошенничество и нанесение тяжких телесных повреждений. В последний раз на скамье подсудимых Косаев оказался в 2019-м году, сознавшись в мошенничестве с присвоением средств от продажи чужого «айфона», а также во взломе странички жительницы Лениногорска в «Одноклассниках» и попытке разбогатеть на 10 тысяч рублей за счет ее подруги. Подруга на просьбу в соцсети о переводе данной суммы не повелась. Все три преступления были совершены в 2017-м.

На суде Косаев признал лишь увод чужого мобильника, про остальные преступления заявил — его уговорили написать явку с повинной в обмен на некие блага за решеткой. Словам подсудимого нашлось подтверждение. Та самая бдительная подруга на суде подтвердила фальсификацию — с ее слов в скриншотах переписки с неизвестным аферистом фигурировал совсем другой номер банковской карты, на которую ей предлагали перевести 10 тысяч рублей. Однако в материалах дела и обвинительном заключении на этом месте оказались реквизиты банковской карточки самого Косаева. Как утверждают источники «Реального времени», речь идет не о расхождении в одну цифру — два номера отличаются кардинально.

С момента приговора Косаеву до возбуждения дела против Осипова прошло почти полтора года

Оценив доказательства «раскрытого» полицейскими дознавателями и следователями дело в прокуратуре Лениногорска не стали инициировать возврат материалов на допрасследование. Гособвинитель по делу Яков Власов просто отказался от обвинения по двум сфабрикованным эпизодам, констатировав факт порочности доказательств, якобы подтверждающих причастность Косаева.

В результате 4 декабря 2019-го судья Лениногорского горсуда Ринат Сахавов (ныне председатель суда) выйдя из совещательной комнаты огласил три судебных акта:

постановление о частичном прекращении уголовного преследования Косаева

приговор по эпизоду с айфоном (5 лет колонии строгого режима с учетом неотбытого наказания по приговору Бугульминского горсуда 2018 года)

частное постановление в адрес прокурора Лениногорска и начальника Главного следственного управления МВД по РТ. В последнем документе судья прямо указал об установленной фальсификации, произошедшей на стадии предварительного расследования по делу

Именно этот частник от Сахавова и стал основанием для служебной проверки безопасников МВД, результаты которой легли в основу уголовного дела 2-го отдела Следкома по РТ. С момента приговора Косаеву до возбуждения дела против Осипова прошло почти полтора года!

На заседании Советского райсуда Казани следователь СКР Наиля Валиуллина просила оставить обвиняемого в СИЗО до 19 сентября

СК о полицейских-«спонсорах», защита об искусственной тяжести обвинения

На заседании Советского райсуда Казани следователь СКР Наиля Валиуллина просила оставить обвиняемого в СИЗО до 19 сентября. По ее мнению, на воле действующий сотрудник МВД с его оперативными связями и информацией о месте жительства свидетелей может оказать на них воздействие.

Отвечая на вопросы судьи Сергея Аптулина, представитель СК сообщила — у следствия есть вопросы к бывшему дознавателю Лениногорского отдела полиции Эскадроновой, но местонахождение этого свидетеля еще нужно установить. Также запланированы очные ставки между обвиняемым Осиповым и потерпевшим Косаевым.

— Известно ли вам, что Осипов с 2019 года осуществлял какие-либо действия, чтобы воспрепятствовать следствию? — поинтересовался у сотрудницы Следкома адвокат полицейского Булат Хасаншин.

— Да, такие сведения имеются — он перечислял Косаеву денежные средства за его молчание, уже после того, как судом установлен был факт фальсификации, — отвечала Валиуллина.

Сам арестованный следователь Осипов изложил иную версию — сообщил, что Косаев звонил ему из мест лишения свободы: «Он сказал, что умерла его мать. «Я спросил: «Как я могу помочь? Он сказал: «Если есть возможность — перечисли деньги хотя бы на сигареты. Я ему перечислил 500 рублей».

Адвокат Зиганшин просил заменить реальный арест домашним и уверял — тяжкие обвинения в адрес его клиента необоснованны

По версии СК, молчание фигуранта пытались купить и коллеги Осипова. «Косаевым названа сумма 50 тысяч рублей, [полученных] от сотрудников МВД по Лениногорскому району», — сообщила суду следователь Валиуллина. С ее слов, запросы по данным перечислениям уже ушли в банки, но ответа пока нет, так что реальная сумма пока не установлено. Потянет ли эта история на новый эпизод дела о фальсификации раскрытия — пока неясно.

К слову, сам Осипов, направлявший дело Косаева в Лениногорский суд, уверяет — подтасовкой доказательств не занимался. Якобы это могло произойти еще на начальном этапе, когда расследованием занимались дознаватели и опера.

Заметим, на заседании суды арестованный следователь и сам обвинял коллег — заявлял о нарушении его прав и просил признать незаконными постановления о своем задержании и предъявлении обвинения. Судья отказал со ссылкой, что при рассмотрении ходатайства о мере пресечения данные требования рассмотрению не подлежат.

Адвокат Зиганшин просил заменить реальный арест домашним и уверял — тяжкие обвинения в адрес его клиента необоснованны. «Статья 303 УК РФ (фальсификация доказательств) является специальной нормой по отношению к общим нормам статей 292 и 286 (служебный подлог и превышение полномочий), поэтому обвинение Осипова помимо фальсификации доказательств еще и по этим двум статьям является ошибочным, что защита расценивает, как искусственное увеличение тяжести инкриминируемых ему деяний».

Помощник прокурора Советского района Казани Динара Хисамутдинова ходатайство о продлении ареста поддержала

Помощник прокурора Советского района Казани Динара Хисамутдинова ходатайство о продлении ареста поддержала. Сам Евгений Осипов назвал его немотивированным. Но в итоге остался в СИЗО.

Ну а приговор рецидивисту Александру Косаеву уже вступил в силу. После его жалобы Верховный суд РТ дополнил постановление о частичном прекращении уголовного преследования словами о том, что за Косаевым признано право на реабилитацию. В 2021-м он подавал на условно-досрочное освобождение и замену наказания на более мягкое. В обоих случаях получил отказ.