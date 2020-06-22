Мошенничество или передел рынка? В системе транспортных карт Казани нашли дыру в 150 миллионов

Между оператором транспортных карт Казани и его крупнейшим агентом возникли разлад и взаимные претензии

Как стало известно «Реальному времени», в Казани возбуждено уголовное дело о мошенничестве на 145,3 миллиона рублей и арестован первый подозреваемый. По версии полицейских следователей, предприниматель причастен к хищению средств владельцев транспортных карт на проезд в метро, автобусах, трамваях и троллейбусах. Однако потерпевшими признаны не пассажиры, а оператор проекта «Транспортная карта», ответственный за расчеты с недовольными работой системы перевозчиками. Тем временем разразившийся скандал затрагивает самого крупного до недавних пор агента по зачислению средств пассажиров на карты и может обернуться переделом этого рынка.

Сверх агентских процентов?



Предпринимателя Константина Кузьмина доставили в Вахитовский райсуд Казани в минувшую пятницу. Ходатайство о его аресте по делу о мошенничестве в особо крупном размере поступило из Главного следственного управления МВД по Татарстану.

Уголовное дело было возбуждено в начале июня в отношении неустановленных лиц, которые, по версии следствия, создали «видимость исполнения обязательств» по агентским соглашениям с АО «Транспортная карта» и с мая 2018 года по март 2020 года увели 145 миллионов 316 тысяч рублей. Впрочем, сумма предполагаемого ущерба продолжает расти по мере работы силовиков, утверждают источники «Реального времени».

В преступной цепочке, как полагают сотрудники МВД, участвовали минимум две подконтрольные Кузьмину фирмы, осуществляющие в Казани продажи транспортных карт и пополнение средств на них по агентским соглашениям с оператором услуг АО «Транспортная карта». Соглашения предусматривали полное перечисление средств оператору услуг, а затем возврат агентских процентов, которых, по данным полиции, владельцам бизнеса показалось мало. Следователи намерены выяснить, где оседали пассажирские деньги, не дошедшие до оператора, а значит, и транспортных компаний.

Предпринимателя Константина Кузьмина доставили в Вахитовский райсуд Казани в минувшую пятницу. Ходатайство о его аресте по делу о мошенничестве в особо крупном размере поступило из Главного следственного управления МВД по Татарстану

Кузьмин был задержан 17 июня в качестве подозреваемого. Вину не признал и после двух ночей в полицейском изоляторе предстал перед судом. Против ареста он возражал. Ходатайство о крайней мере пресечения не поддержал участвующий в деле представитель прокуратуры, ходатайство о заключении в СИЗО не поддержал и участвующий в заседании представитель прокуратуры. В итоге судья Ильдар Салихов решил ограничиться домашним арестом до 1 августа и в своем решении указал — предполагаемое преступление имеет отношение к предпринимательской деятельности обвиняемого, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

Комментировать позицию защиты адвокат Юрий Малышев сегодня отказался.

Сколько зарабатывают агенты по продаже транспортных карт

Чуть меньше года назад Константин Кузьмин комментировал переход на безналичное пополнение транспортных карт в Казани. В материале «РБК Татарстан» он фигурировал в качестве учредителя ООО «Центр платежей», которое на тот момент занимало порядка 80% рынка обслуживания транспортных карт в Казани. Говорил, что услуги оператора компания оказывает с 2011 года и планирует дальнейшее расширение торговых точек, в том числе в шаговой доступности от остановок. Цель — охватить все остановки общественного транспорта в городе.

По данным «Спарк-Интерфакс», в Казани существовали два «Центра платежей», но один закрылся в 2017-м, а другой — в июне 2019-го. Причем Кузьмин в учредителях ни того, ни другого не числился, хотя директором успел поработать в обоих. Однако оба «Центра» для деятельности в области связи на базе проводных технологий в свое время учреждала Дарья Константиновна Кузьмина, позже Долгова. Можно предположить, что это дочь нынешнего фигуранта уголовного дела.

В преступной цепочке, как полагают сотрудники МВД, участвовали минимум две подконтрольные Кузьмину фирмы, осуществляющие в Казани продажи транспортных карт и пополнение средств на них по агентским соглашениям с оператором услуг АО «Транспортная карта». Фото yandex.ru

Та же Долгова в 2017—2019 годах выступала учредителем компании «Транс-Бизнес» (деятельность платежных субагентов по приему платежей физических лиц), позже уступив свою долю директору компании «Стройтрейд» Денису Денисову. Декларируемые доходы «Транс-Бизнеса» за 2018 год составили 43 млн рублей, а чистая прибыль — 11,5 млн. Заметим, что за тот же год доходы головного оператора проекта, АО «Транспортная карта», составили 48 млн, а прибыль — только 6 млн рублей. Впрочем, в киосках по продаже карт есть и сопутствующий бизнес.

Однако 10 июня 2020-го успешная, казалось бы, компания «Транс-Бизнес» приняла решение о ликвидации. Заметим, что это произошло вскоре после возбуждения уголовного дела.

На данный момент Константин Кузьмин числится директором и бенефициаром компании «Шатлык», специализирующейся на ресторанной деятельности и доставке питания. В той же сфере работало кузьминское ООО «Сабантуй», где в данный момент введено конкурсное управление. Сейчас операции по счетам обеих компаний приостановлены Федеральной налоговой службой (данные «Спарк-Интерфакса»).

Также фигурант уголовного дела принимал участие в работе и управлении еще семью компаниями, среди которых закрытые «Аптека А Плюс» и СПК «Нижнекамск-Бройлер». А еще «Супермаркет платежей» — предшественник таких же центров.

Потерпевшее АО: «Пассажиры не пострадали»

Гендиректор АО «Транспортная карта» Денис Эйдлин в разговоре с «Реальным временем» комментировать уголовное преследование бывшего партнера не стал. Сказал, что на то требуется согласие органов предварительного расследования. Однако подчеркнул — пассажиров эта история не затронула:

— Никакого хищения средств с карт пассажиров не было. Они могут спокойно пользоваться своими транспортными картами. Пострадали пока только мы, как оператор. Это нам приходится с проблемами закрывать обязательства перед перевозчиками. Но подчеркну — никакой просрочки в части оплаты за оказанные услуги транспортным компаниям с нашей стороны нет.

Потерпевшим по делу признана компания «Транспортная карта», за которой стоят два учредителя — КЗИО исполкома Казани (доля 49%) и АО «Социальная карта» (51%), бенефициаром которого является «Ак Барс Банк».



На сайте «Транспортной карты» указано, что пополнить карты пассажиры могут в точках «Центра платежей», «Элекснета», ИП Пищальников, ИП Соколов и ООО «Агентство торговли». Полный перечень агентов не приводится. Однако 1 июня «Транспортная карта» доводила до пассажиров информацию о техническом сбое в компаниях «Орион» и «Лидер-Плат», в результате которых 60 пунктов приема платежей (в том числе в метро) временно были закрыты. Заметим, всего в Казани 700 стационарных пунктов. И лишь за первое полугодие прошлого года по транспортным картам было проведено 1,7 млн операций.

Причины сбоя озвучены не были. Так что неясно, связаны ли эти проблемы с усматриваемой силовиками аферой. Но сам факт появления уголовного дела с охватом двух предыдущих лет позволяет сомневаться в прозрачности оборота пассажирских денег. Впрочем, по версии МВД, сотрудники АО «Транспортная карта» были введены в заблуждение агентами.

Однако источник в окружении арестанта поделился с «Реальным временем» мнением, что претензии по перечислению средств имелись у двух сторон конфликта, а потому спор носит сугубо гражданско-правовой характер и будет решаться без участия силовиков.

В конце апреля Ассоциация транспортных перевозчиков Татарстана указывала — убытки только по казанским предприятиям за месяц составили около 350 млн рублей. Фото kzn.ru

Показательно возбуждение дела и на фоне коронавирусных проблем транспортной отрасли. В конце апреля Ассоциация транспортных перевозчиков Татарстана указывала — убытки только по казанским предприятиям за месяц составили около 350 млн рублей. В открытом обращении к руководству республики транспортники предлагали заморозить лизинговые и коммунальные платежи, подумать и о кредитах под 0%, и о дотациях за работу в период самоизоляции — по примеру Свердловской и Самарской областей.