Наблюдать за наблюдающими: ГИБДД открыла карту с камерами на дорогах

Ресурс сразу после запуска сервиса упал — видимо, от проявленного интереса

МВД сегодня утром представило карту, на которой указаны все камеры контроля движения на дорогах, сделано это было спустя месяц после указания президента РФ Владимира Путина «не прятать специально дорожные камеры». Сайт ГИБДД, однако, сразу после объявления о карте упал, затем поднялся, но вновь сломался: поиск по регионам и городам не помогает, на запрос о картах в Татарстане или Уфе ГИБДД отправляет автовладельца в Ханты-Мансийский округ, Хабаровск, Осетию, куда угодно, только не показывает карты именно Татарстана или Уфы. Впрочем, в МВД указывают, что «информационный ресурс находится в стадии наполнения». Когда он заработает в полную силу, неизвестно. По тем крошечным данным, которые предоставил временно работающий сайт, как узнала газета «Реальное время», в РТ уже более 1,5 тыс. камер, за полгода установлено было еще более 200.

ГИБДД открыла карту со всеми камерами контроля движения на дорогах

ГИБДД РФ впервые представила на своем сайте карту, на которой указаны «все камеры контроля движения на дорогах». Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, объявив об этом, заметила, что этот ресурс еще будет заполняться. На самом сайте в разделе «Места размещения технических средств автоматической фотовидеофиксации» сверху висит надпись «Внимание! Информационный ресурс находится в стадии наполнения». На карте показаны участки, на которых есть камеры отслеживания скоростного режима. Возможен показ радаров в отдельных регионах. Также при приближении карты можно увидеть количество камер на определенном участке дороги. В МВД пообещали, что на карту будут регулярно добавлять новые камеры. Помимо этого, посмотреть, находится ли камера на интересующем участке дороги, можно при помощи поиска. Напомним, карту с камерами в МВД создали по итогам заседания Госсовета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения, которое прошло 26 июня, где президент России Владимир Путин заявил, что дорожные камеры «не нужно специально скрывать и прятать».

Сайт после открытия сразу упал, а потом просто сломался

К сожалению, сайт, как только открылся утром, так сразу же и упал: только МВД объявило о запуске карты камер — и страница с ней перестала загружаться. При попытке зайти на нее появлялась надпись: «Уважаемые посетители сайта, в настоящее время ведутся работы по совершенствованию интернет-сайта МВД России». К 13 часам работа сайта была восстановлена. Однако корреспонденту «Реального времени» только однажды удалось найти камеры фотовидеофиксации в Татарстане, и то их показали списком, начиная с передвижной камеры по адресу «Автодорога Агрыз — Красный Бор, 28 км» и заканчивая стационарной камерой по адресу «Сухая река, сады КМПО» (сайт специально указывает, если камера передвижная). С точки зрения эффективности список, конечно, совершенно бесполезен: по клику на каждый из адресов (в теории) автовладельцу должно быть показано месторасположение камеры на «Яндекс.Картах», его и показывают, но не демонстрируют при этом никаких других размещенных рядом камер, поэтому кликать придется постоянно и наобум.

Вот, скажем, на карте показана камера по адресу: РТ, г. Казань, ул. Тэцевская, от ул. Белинского до ул. Хлебозаводской (фиксирует нарушение скоростного режима), — никаких других камер Казани больше как будто нет. Мало того, заработавший сайт почти сразу же вновь сломался и стал показывать камеры хаотически. Скажем, если выбрать 16-й регион, Татарстан, то показывали вам либо Москву и Московскую область, либо отправляли вообще в Ямало-Ненецкий автономный округ (где число камер невелико), либо же в Северную Осетию. При попытке выбрать Башкортостан сайт ГИБДД показывал башкирскому водителю на карте… Хабаровск с его 66 камерами фотовидеофиксации. При попытке еще более конкретного выбора — «Татарстан, Казань» — сайт уже честно признавался, что «сервис не смог обработать запрос».

В Татарстане уже больше 1,5 тыс. камер фото- и видеофиксации

Так или иначе, в базе сайта на данный момент зафиксировано более 1,5 тыс. камер фото- и видеофиксации в Татарстане (точнее — 1577). Как мы писали еще в феврале 2019 года, камер в РТ было 1 331, из них 859 — стационарных, получается, за полгода поставили еще больше 200 камер. 1331 — это 36% всех камер, установленных в регионах ПФО. Для сравнения: на втором месте Самарская область (547 камер), на третьем — Нижегородская область (333), затем идут Мордовия (259) и Чувашия (190). В 2018 году на установку системы обеспечения непрерывного контроля за движением транспортных средств на трех автодорогах федерального значения (Москва — Уфа, Казань — Оренбург, Казань — Ульяновск), проходящих по территории РТ, потратили более 109 млн рублей. В конце января 2019 года аппетиты ГИБДД выросли еще больше: было объявлено, что на территории Татарстана будет увеличено количество видеокамер системы тотального контроля. К тому моменту на территории РТ камеры установлены на федеральных трассах и охватывали 924 км дорог.

Почему собираемость штрафов в РТ упала, несмотря на тотальную сеть камер

В 2018 году благодаря татарстанским камерам видеофиксации было возбуждено 4,8 млн административных дел. Однако если в среднем по ПФО одна камера «генерирует» 5,2 тыс. административных дел, в Татарстане на одну камеру приходится всего 3,6 тысячи. В соседнем Башкортостане показатель гораздо выше — 6,4 тыс. дел. Тем не менее Татарстан второй год подряд занимает 3-е место по поступлению штрафов: объем поступлений их в регионе по итогам первого полугодия 2018 года оказался больше, чем во всем Дальневосточном федеральном округе (1,12 млрд рублей) или во всех регионах Северного Кавказа (975,4 млн рублей). Однако в 2018 году сборы, несмотря на установку дорожных камер, начали снижаться: за первое полугодие 2018 года в российскую казну поступило 30,9 млрд рублей штрафов за правонарушения в области дорожного движения, и это меньше, чем за аналогичный период прошлого года, почти на 1% — тогда было собрано 31 млрд рублей. Средний размер штрафа («средний чек» за нарушение ПДД) снизился с 600 рублей в январе — июне 2017 года до 521 рубля в первом полугодии 2018 года. Средний размер штрафов в Татарстане, однако, на один автомобиль в год при этом вырос до 971 рубля.

Тем не менее РТ собрала штрафов меньше. Несмотря на «тотальную сеть камер тотального наблюдения», власти РТ сборами 2018 года остались недовольны: по данным президента РТ Рустама Минниханова, региональный бюджет недополучил 3 млрд рублей. Минниханов даже выступил в итоге за отмену скидки на оплату штрафов: «Если человек нарушил, то он должен платить. Какая может быть скидка? Эти три миллиарда пойдут на решение многих задач». Тем более что с введением скидки штрафы, по его словам, оплачивать все равно больше не стали.

Почему власти и ФАР считают расположение камер проблемой

Проблему камер до Путина поднимала и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, призвавшая регионы избегать перегибов: «Сейчас камеры вешают на каждом столбе. Безусловно, камеры видеонаблюдения должны быть, но надо сделать так, чтобы они работали эффективно, чтобы не было на этот счет жалоб». Связано это с работой частных компанией: комплексы видеонаблюдения зачастую принадлежат частным компаниям (у регионов на их установку порой нет денег), их арендуют власти. По такому принципу в РТ, например, работают комплексы «Автодория» — сами частники с каждого штрафа получают фиксированную сумму. При этом если на штраф действует скидка, то частники все равно получат определенную сумму (порядка 230 рублей), зато недополучает в итоге бюджет. Кроме того, в 2018 году не было каких-либо нормативных актов, регулирующих установку камер видеофиксации на дорогах. Как следствие, региональные власти ставили их где надо и где не надо — с целью уже не столько повысить безопасность на дорогах и снизить число аварий, сколько собрать как можно больше денег в бюджет. Наконец, Федерация автовладельцев России, проверив сотни камер, только у 11 обнаружила знаки, предупреждающие о приближении к ней, некоторые системы при этом вообще не были сертифицированы.