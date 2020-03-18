«Ограничили проверки»: полковник Сафиуллин о борьбе с коронавирусом и невозбужденных делах ТФБ

Начальник УЭБиПК МВД Татарстана признал недоработки в сферах «призывной» коррупции и ЖКХ

Фото: Ирина Плотникова

Три года после краха «Татфондбанка» — не повод для прекращения работы по выявлению возможных преступлений. АСВ продолжает присылать информацию о новых фактах, а силовики — проверять их. «Новых дел пока нет», — сообщил сегодня начальник УЭБиПК МВД РТ Ильдар Сафиуллин, отвечая на вопрос «Реального времени» на пресс-конференции, приуроченной ко дню службы. Также полковник полиции поделился рекордом возмещения ущерба в 10 млрд рублей и признался, что как минимум в двух сферах его подчиненные пока недорабатывают.

О взятках и взяточниках



Жалобы на коммунальные тарифы, капремонт, работу поставщиков и компаний в сфере ЖКХ лидируют в общем потоке жалоб в полицию. В то же время по 63 выявленным преступлениям в части уже дошедших до суда размер ущерба составил всего 4 млн рублей. И эта цифра начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Татарстана явно не устраивает.

«Она несоизмеримо мала по сравнению с теми средствами, которые затрачиваются [на выявление преступлений]», — признал сегодня полковник Ильдар Сафиуллин на встрече с журналистами в МВД, но дал понять — задача сотрудникам профильного отдела экономической полиции уже дана, уже есть несколько новых дел и материалов на стадии подготовки к реализации.

Другим слабым местом антикоррупционной отчетности стали последние уголовные дела о взятках за освобождение от призыва в армию. По выявленным за последние год-два фактам передачи вознаграждений, постановки непризывных диагнозов и оформления «белых билетов» не привлечен ни один из сотрудников военкоматов. Все нити обрываются на предполагаемых посредниках, в том числе бывших врачах призывных комиссий, а те заявляют — деньги брали, ничего не делали, готовы ответить за мошенничество. Свежий пример — совместная работа оперов и следователей по делу экс-начальника филиала Главного бюро медико-социальной экспертизы Киры Целищевой, которая привлечена за посредничество взятке 150 тысяч рублей от призывника. Получателя в деле нет.

Слабым местом антикоррупционной отчетности стали последние уголовные дела о взятках за освобождение от призыва в армию. Фото Олега Тихонова

Ильдар Сафиуллин признает: не всегда такие дела удается довести до логического конца. «Здесь в целом недоработка коллег и моих сотрудников в том, чтобы привлечь окончательное звено», — рассуждает он, приводя и объективные причины. Иногда задержанный «идет на контакт» и даже называет, кому была предназначена взятка, но «после соответствующей обработки адвокатов» отказывается от этих показаний. А заниматься прямой провокацией должностных лиц операм запрещает закон, и даже фиксация нескольких этапов прохождения одной суммы по цепочке может вызвать претензию — почему не пресекается преступление?

Статистика говорит сама за себя: на 138 вскрытых за год фактов посредничества во взяточничестве в республике пресечено 80 фактов получения и 65 эпизодов дачи взяток. Средний размер подношений должностным лицам — 130 тысяч рублей, средний размер коммерческого подкупа — всего 20 тысяч.

Зато начальник экономической полиции с гордостью озвучил цифру возмещенного за год ущерба — около 10 млрд рублей.

Для профилактики коронавируса полицейские ограничили «большие проверки»

Ежегодная встреча с начальником УЭБиПК прошла почти при полном зале — угрозы коронавируса не напугали журналистов. По окончании пресс-конференции полковник Сафиуллин сообщил: подчиненным даны инструкции по профилактике пандемии и установка — минимизировать появление в общественных местах.

— Есть полный запрет на выезд наших сотрудников за территорию Российской Федерации. Ограничили проведение каких-то больших проверок, откровенно скажу — людей лишний раз тоже не хочется нервировать. Выходим только на конкретные факты, по конкретным мероприятиям. Ну и личная гигиена — моемся, бреемся, чистимся, — поделился информацией начальник УЭБиПК с журналистом «Реального времени».

Вопрос из зала о скупке продуктов первой необходимости и возможном ценовом сговоре не оставил Сафиуллина равнодушным. «Мы не проверяем данный факт, но вы нас натолкнули — проанализируем состояние наших магазинов... Начнем такие проверки», — сообщил он.

Организатором аферы ранее силовики называли скрывшегося от следствия и объявленного в розыск Алексея Белякова — бывшего заместителя Юсупова. Фото usd.tatarstan.ru

Дела Фонда социального страхования

Также на брифинге подняли тему двух уголовных дел в отношении сотрудников татарстанского отделения Фонда соцстраха. Первое — так называемое дело «ОПС декретниц» с ущербом в 70 млн рублей — готовят к отправке в прокуратуру и суд. К уголовной ответственности по этой афере с фиктивным трудоустройством 157 женщин (ради выплаты декретных) привлекают бывшего руководителя филиала №1 Вахитовского района отделения Фонда социального страхования РФ по РТ Айдара Юсупова и еще десятерых сотрудников фонда и получателей средств.



Организатором аферы ранее силовики называли скрывшегося от следствия и объявленного в розыск Алексея Белякова — бывшего заместителя Юсупова. Новостей по розыску этого и других фигурантов, скрывшихся за границей, у полиции нет.

Зато работа оперов по делу с поставкой инвалидам дешевых колясок под видом дорогих дала свои плоды, говорит Сафиуллин: «Мы дополнительно представили еще порядка трех фактов по поставкам изделий для ФСС, в основном подгузников». Речь о мошенническом хищении средств фонда путем завышения цен по госконтрактам.

Источники «Реального времени» утверждают, что с эпизодами о подгузниках ущерб по делу вырос вдвое — до 27 млн рублей. Напомним, ранее по ходатайству Следкома по РТ суд арестовал подозреваемых в «колясочной афере» — бывших замглавы отделения ФСС в РТ Камиля Фатыхова и начальника отдела по обеспечению техническими средствами реабилитации Марата Сагирова.

Серьезной проблемой в будущем, по мнению полковника МВД РТ, может стать использование мошенниками электронных цифровых подписей (ЭЦП). Фото Ирины Плотниковой

Преступления цифрового будущего...

Серьезной проблемой в будущем, по мнению полковника МВД РТ, может стать использование мошенниками электронных цифровых подписей (ЭЦП). Таким образом уже регистрируется много фирм-однодневок через удаленные серверы. «Если не взять под жесткий контроль получение ЭЦП, в ближайшее время мы можем столкнуться с проблематикой регистрации и перерегистрации имущества, отсюда в дальнейшем — мошенничество, отъем имущества, в общем, весь процесс», — рассуждает он.

— Мы вышли с инициативой в УФНС, чтобы четко прописать, кто будет заниматься выдачей ЭЦП, чтобы передать эти функции налоговой. Вопрос будет решен в ближайшее время, — продолжил Сафиуллин.

Ранее глава МВД Татарстана предложил поправки в Уголовный кодекс РФ в части введения уголовной ответственности за незаконное предоставление электронной цифровой подписи для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах.

...и наследие лихого прошлого

Впрочем, в работе силовиков хватает забот от тех, чей бизнес на бумаге ликвидировали больше десяти лет. Игорные заведения ушли в подполье, но не свернулись полностью. Так, на днях на проспекте Амирхана в Казани накрыли точку для своих с 13 «однорукими бандитами» старого образца — без подключения к интернету.

Полковник Сафиуллин признает — есть и такие автоматы, на любителя, но утверждает — изъятие старой техники не означает, что само казино в этой точке работало десять лет. «Они [такие заведения] либо абсолютно закрыты [для посторонних], либо открываются на определенный период, работают, а затем перемещаются», — говорит он. С начала года в Татарстане выявлено шесть игорных заведений и изъято 219 единиц оборудования.

Пока Вахитовский райсуд Казани рассматривает дело банкира Роберта Мусина, полиция продолжает активную проверку всех обстоятельств крушения «Татфондбанка». Фото Екатерины Аблаевой

В деле «Татфондбанка» рано ставить точку

Пока Вахитовский райсуд Казани рассматривает дело банкира Роберта Мусина, полиция продолжает активную проверку всех обстоятельств крушения «Татфондбанка». Поскольку материалы от АСВ продолжают поступать. «По ТФБ мы работу не закончили», — сообщил на брифинге Ильдар Сафиуллин, уточнив, что новых дел пока нет.