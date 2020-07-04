Год с момента задержания в Казани беглой кассирши из Башкортостана: что нового в нашумевшем деле

С детьми Луиза Хайруллина с тех пор так и не виделась, а ее муж «не пошел в отказ»

Ровно год прошел с момента задержания в Казани старшего кассира «Россельхозбанка» из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, сбежавшей прошлой весной с 23 миллионами рублей. «Реальному времени» удалось выяснить, когда дело дойдет до суда и с кем сейчас проживают малолетние дети четы Хайруллиных.

Годовщина с момента задержания в Казани



Сегодня исполняется ровно год с момента задержания в столице Татарстана беглой кассирши Луизы Хайруллиной, подозреваемой в краже 23 млн рублей из отделения «Россельхозбанка». Напомним, 4 июля 2019 года 36-летняя старший кассир «Россельхозбанка» из города Салават обнаружилась вместе со своей семьей в Казани на съемной квартире. Задержание проводили сотрудники башкортостанского управления ФСБ и татарстанского МВД. Особых подробностей в МВД тогда не сообщили, отметив, что местонахождение похищенных денежных средств устанавливается. В отношении Хайруллиной Главным следственным управлением МВД по Башкортостану было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата» (статья 160 УК РФ). Подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы до 10 лет со штрафом.

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе МВД по Башкирии, следствие продолжается, никакой новой информации пока нет. «Информация только та, что давали ранее — летом прошлого года», — заявили в структуре.

Последний раз апелляция на продление ареста Луизе Хайруллиной подавалась в Верховный суд Башкортостана 10 июня (меру пресечения ранее продлил Орджоникидзевский райсуд Уфы). Верховный суд оставил меру пресечения без изменения.

«А почему это дело должно афишироваться?»

Адвокат Луизы Хайруллиной Алла Воропаева в беседе с корреспондентом «Реального времени» опровергла наше предположение, что ход уголовного дела каким-то образом затягивается. «Дело не затягивается. Это сложная категория дел. У таких дел допустим срок расследования до года и более. Так что ничего особенного», — подчеркнула она. И очень удивилась реплике, что никакой новой информации о ходе расследования в последнее время не слышно: «А почему это должно афишироваться? Это такое же обычное уголовное дело, как и все. Афишировать его и не должны».

По словам Воропаевой, сейчас следствие почти на финише — обвиняемые и защитники знакомятся с материалами дела. «Когда дело уйдет в суд, зависит от органов следствия. Конкретной информации по этому поводу нет. Я думаю, дело дойдет до суда до конца лета», — отметила она.

Последний раз апелляция на продление ареста Луизе Хайруллиной подавалась в Верховный суд Башкортостана 10 июня. Верховный суд оставил меру пресечения без изменения. Фото gtrk.tv

Как сообщила адвокат, недавно меры пресечения для Луизы и ее мужа Марата (содержание в СИЗО и домашний арест соответственно) были продлены еще на месяц — до окончания следствия. Апелляции на изменение меры пресечения Луизы Хайруллиной подавались неоднократно, однако каждый раз они отклонялись. «Я не могу корреспонденту давать такие сведения, почему их отклоняли. Это информация в рамках уголовного дела, я могу предоставить только базовую информацию», — сказала она.

Дети Хайруллиных проживают с отцом

Отвечая на вопрос о новостях в расследовании дела, Алла Воропаева отметила: «Ничего особенного нет. По одной простой причине — все это давно известно, все интервью дали и ничего нового не появилось. На договоренности со следствием нам идти не надо. Мы действуем в рамках закона. Вину она признала. Это в СМИ уже тоже публиковалось. Работаем в установленном законом порядке».

Комментируя информацию о том, что муж Хайруллиной сначала заявил, что проиграл все украденные женой средства, а потом «пошел в отказ» (Марат стал уверять, что первоначальное признание сделал под давлением адвокатов жены, к краже денег отношения не имеет, и вообще он — жертва обстоятельств, — прим. ред.), собеседница ответила: «Ни в какой отказ он не пошел. Все то же самое». На уточняющий вопрос, брала ли Луиза деньги по настойчивым просьбам мужа, адвокат заявила: «Вообще да».

Как выяснилось, дети Хайруллиных в настоящее время живут со своим отцом. Воропаева сообщила нам, у отца Луизы Рамиля Мулахметова закончился срок опеки, и девочки переехали к папе. Встреч с детьми у ее подзащитной, по словам адвоката, с момента задержания не было.

У отца Луизы Рамиля Мулахметова (на фото) закончился срок опеки, и девочки переехали к папе. Фото: скриншот видео «Россия 1»

Говоря о ближайших шагах в рамках уголовного дела, Алла Воропаева сказала: «Мы готовимся к окончанию ознакомления с материалами дела и участию в суде. Пока непонятно, когда начнется суд. Как будет готово следствие и передадут материалы. Сейчас еще прокуратура должна утвердить обвинительное заключение. На чем мы будем настаивать? Давайте мы дойдем до суда и уже после этого будем просить о сроках. Наша стратегия — не для общественного сознания. Это участие в уголовном деле. Все что предусмотрено законом, мы будем делать, ничего более».

«Беги, Луиза, беги»

Напомним, 27 мая прошлого года в полицию обратились сотрудники салаватского отделения «Россельхозбанка», обнаружившие пропажу более 20 миллионов рублей. Под подозрение сразу попала старший кассир Луиза Хайруллина: у нее был доступ к хранилищу, а в день ограбления она отпросилась с работы пораньше. По предварительной версии следствия, наличность подозреваемая вынесла из банка в сумке.

Когда была установлена причастность Хайруллиной к преступлению, она была заочно арестована, и 4 июля, сразу после задержания в съемной квартире на улице Чуйкова в Ново-Савиновском районе Казани, отправилась в СИЗО на малую родину. В Казань Луиза бежала с мужем Маратом и двумя несовершеннолетними дочерьми. По одной из версий, одна из них позвонила своему деду, и благодаря этому правоохранительные органы вычислили съемную квартиру в Казани. По другой версии, преступница «спалилась», активировав одну из сим-карт, зарегистрированных на чету Хайруллиных — она якобы включила телефон, чтобы проверить, перечислили ли соцслужбы пособия на детей и другие выплаты.

За время в бегах башкирские «Бонни и Клайд» стали федеральными знаменитостями, о них снимали ток-шоу. Некоторые пользователи соцсетей откровенно поддерживали преступление, используя хэштег «Беги, Луиза, беги». Марат Хайруллин был задержан полицией в уфимском аэропорту после участия в ток-шоу на федеральном телеканале, во время которого заявил, что проиграл на спортивных ставках все украденные женой средства.

Марат Хайруллин был задержан полицией в уфимском аэропорту после участия в ток-шоу на федеральном телеканале. Фото: 1tv.ru

Позже Марат отказался от своих слов, заявив, что «на него надавили адвокаты супруги». Якобы на самом деле его жена ограбила банк в одиночку, и он не знает, где деньги. Впоследствии полиция установила причастность мужчины к преступлению: он неоднократно приезжал в банк и забирал у жены деньги, которые она воровала. В частности, как заявлял начальник управления уголовного розыска МВД Башкирии Рамиль Ермеев, «известно, что муж Хайруллиной был игроманом, он закладывал похищенные деньги в букмекерские конторы. Мы делали запросы в эти конторы, да, действительно, перечисления были. Большую часть похищенных средств он, конечно, проиграл».

В ноябре прошлого года женщина признала свою вину, тогда же подтвердилась версия, что почти все деньги Марат Хайруллин спустил в букмекерских конторах. Сейчас супруги ждут окончания расследования и суда.

