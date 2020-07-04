Год с момента задержания в Казани беглой кассирши из Башкортостана: что нового в нашумевшем деле
С детьми Луиза Хайруллина с тех пор так и не виделась, а ее муж «не пошел в отказ»
Ровно год прошел с момента задержания в Казани старшего кассира «Россельхозбанка» из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, сбежавшей прошлой весной с 23 миллионами рублей. «Реальному времени» удалось выяснить, когда дело дойдет до суда и с кем сейчас проживают малолетние дети четы Хайруллиных.
Годовщина с момента задержания в Казани
Сегодня исполняется ровно год с момента задержания в столице Татарстана беглой кассирши Луизы Хайруллиной, подозреваемой в краже 23 млн рублей из отделения «Россельхозбанка». Напомним, 4 июля 2019 года 36-летняя старший кассир «Россельхозбанка» из города Салават обнаружилась вместе со своей семьей в Казани на съемной квартире. Задержание проводили сотрудники башкортостанского управления ФСБ и татарстанского МВД. Особых подробностей в МВД тогда не сообщили, отметив, что местонахождение похищенных денежных средств устанавливается. В отношении Хайруллиной Главным следственным управлением МВД по Башкортостану было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата» (статья 160 УК РФ). Подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы до 10 лет со штрафом.
Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе МВД по Башкирии, следствие продолжается, никакой новой информации пока нет. «Информация только та, что давали ранее — летом прошлого года», — заявили в структуре.
Последний раз апелляция на продление ареста Луизе Хайруллиной подавалась в Верховный суд Башкортостана 10 июня (меру пресечения ранее продлил Орджоникидзевский райсуд Уфы). Верховный суд оставил меру пресечения без изменения.
«А почему это дело должно афишироваться?»
Адвокат Луизы Хайруллиной Алла Воропаева в беседе с корреспондентом «Реального времени» опровергла наше предположение, что ход уголовного дела каким-то образом затягивается. «Дело не затягивается. Это сложная категория дел. У таких дел допустим срок расследования до года и более. Так что ничего особенного», — подчеркнула она. И очень удивилась реплике, что никакой новой информации о ходе расследования в последнее время не слышно: «А почему это должно афишироваться? Это такое же обычное уголовное дело, как и все. Афишировать его и не должны».
По словам Воропаевой, сейчас следствие почти на финише — обвиняемые и защитники знакомятся с материалами дела. «Когда дело уйдет в суд, зависит от органов следствия. Конкретной информации по этому поводу нет. Я думаю, дело дойдет до суда до конца лета», — отметила она.
Как сообщила адвокат, недавно меры пресечения для Луизы и ее мужа Марата (содержание в СИЗО и домашний арест соответственно) были продлены еще на месяц — до окончания следствия. Апелляции на изменение меры пресечения Луизы Хайруллиной подавались неоднократно, однако каждый раз они отклонялись. «Я не могу корреспонденту давать такие сведения, почему их отклоняли. Это информация в рамках уголовного дела, я могу предоставить только базовую информацию», — сказала она.
Дети Хайруллиных проживают с отцом
Отвечая на вопрос о новостях в расследовании дела, Алла Воропаева отметила: «Ничего особенного нет. По одной простой причине — все это давно известно, все интервью дали и ничего нового не появилось. На договоренности со следствием нам идти не надо. Мы действуем в рамках закона. Вину она признала. Это в СМИ уже тоже публиковалось. Работаем в установленном законом порядке».
Комментируя информацию о том, что муж Хайруллиной сначала заявил, что проиграл все украденные женой средства, а потом «пошел в отказ» (Марат стал уверять, что первоначальное признание сделал под давлением адвокатов жены, к краже денег отношения не имеет, и вообще он — жертва обстоятельств, — прим. ред.), собеседница ответила: «Ни в какой отказ он не пошел. Все то же самое». На уточняющий вопрос, брала ли Луиза деньги по настойчивым просьбам мужа, адвокат заявила: «Вообще да».
Как выяснилось, дети Хайруллиных в настоящее время живут со своим отцом. Воропаева сообщила нам, у отца Луизы Рамиля Мулахметова закончился срок опеки, и девочки переехали к папе. Встреч с детьми у ее подзащитной, по словам адвоката, с момента задержания не было.
Говоря о ближайших шагах в рамках уголовного дела, Алла Воропаева сказала: «Мы готовимся к окончанию ознакомления с материалами дела и участию в суде. Пока непонятно, когда начнется суд. Как будет готово следствие и передадут материалы. Сейчас еще прокуратура должна утвердить обвинительное заключение. На чем мы будем настаивать? Давайте мы дойдем до суда и уже после этого будем просить о сроках. Наша стратегия — не для общественного сознания. Это участие в уголовном деле. Все что предусмотрено законом, мы будем делать, ничего более».
«Беги, Луиза, беги»
Напомним, 27 мая прошлого года в полицию обратились сотрудники салаватского отделения «Россельхозбанка», обнаружившие пропажу более 20 миллионов рублей. Под подозрение сразу попала старший кассир Луиза Хайруллина: у нее был доступ к хранилищу, а в день ограбления она отпросилась с работы пораньше. По предварительной версии следствия, наличность подозреваемая вынесла из банка в сумке.
Когда была установлена причастность Хайруллиной к преступлению, она была заочно арестована, и 4 июля, сразу после задержания в съемной квартире на улице Чуйкова в Ново-Савиновском районе Казани, отправилась в СИЗО на малую родину. В Казань Луиза бежала с мужем Маратом и двумя несовершеннолетними дочерьми. По одной из версий, одна из них позвонила своему деду, и благодаря этому правоохранительные органы вычислили съемную квартиру в Казани. По другой версии, преступница «спалилась», активировав одну из сим-карт, зарегистрированных на чету Хайруллиных — она якобы включила телефон, чтобы проверить, перечислили ли соцслужбы пособия на детей и другие выплаты.
За время в бегах башкирские «Бонни и Клайд» стали федеральными знаменитостями, о них снимали ток-шоу. Некоторые пользователи соцсетей откровенно поддерживали преступление, используя хэштег «Беги, Луиза, беги». Марат Хайруллин был задержан полицией в уфимском аэропорту после участия в ток-шоу на федеральном телеканале, во время которого заявил, что проиграл на спортивных ставках все украденные женой средства.
Позже Марат отказался от своих слов, заявив, что «на него надавили адвокаты супруги». Якобы на самом деле его жена ограбила банк в одиночку, и он не знает, где деньги. Впоследствии полиция установила причастность мужчины к преступлению: он неоднократно приезжал в банк и забирал у жены деньги, которые она воровала. В частности, как заявлял начальник управления уголовного розыска МВД Башкирии Рамиль Ермеев, «известно, что муж Хайруллиной был игроманом, он закладывал похищенные деньги в букмекерские конторы. Мы делали запросы в эти конторы, да, действительно, перечисления были. Большую часть похищенных средств он, конечно, проиграл».
В ноябре прошлого года женщина признала свою вину, тогда же подтвердилась версия, что почти все деньги Марат Хайруллин спустил в букмекерских конторах. Сейчас супруги ждут окончания расследования и суда.
комментарии
Они оба - татары.
Да и город их на 90 % татарский.
Просто татарские земли несправедливо подарили Башкирии.
И причем тут Бонни и Клайд?
Они отпетые преступники, а Луизу люди воспринимают как национальную героиню.
Беги Луиза беги! Вся страна желала ей удачного побега.