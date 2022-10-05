В ходе оперативно-профилактической операции в Татарстане выявили 111 наркопреступлений
В Татарстане по итогам трех этапов оперативно-профилактической операции «Мак-2022» выявили 111 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. К уголовной ответственности привлеки 103 человека, сообщает пресс-служба МВД по республике.
В ходе операции из незаконного оборота изъяли 6 772 грамма наркотических средств естественного происхождения, в том числе более 3 кг марихуаны, 2,1 кг — маковой соломы, 530 граммов гашиша, 862 грамма героина, 47 граммов опия, 49 граммов кокаина, а также почти 8,5 кг наркосодержащих растений.
Полицейские выявили 393 очага произрастания дикорастущих наркосодержащих растений на 26 673 «квадратах». Землепользователям вынесено 315 предписаний об их уничтожении. Все они исполнены вовремя.
Также сотрудники полиции обнаружили 28 посевов запрещенных к возделыванию растений, которые содержат наркотические средства. С них изъяли 833 растения, из которых 681 — мак, 152 — конопля.
По данным Генпрокуратуры, в Татарстане за январь — август 2022 года зарегистрировали 3 635 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. По их количеству республика занимает 8-е место среди регионов России. На первом месте Москва.
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