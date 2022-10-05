В ходе оперативно-профилактической операции в Татарстане выявили 111 наркопреступлений

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане по итогам трех этапов оперативно-профилактической операции «Мак-2022» выявили 111 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. К уголовной ответственности привлеки 103 человека, сообщает пресс-служба МВД по республике.

В ходе операции из незаконного оборота изъяли 6 772 грамма наркотических средств естественного происхождения, в том числе более 3 кг марихуаны, 2,1 кг — маковой соломы, 530 граммов гашиша, 862 грамма героина, 47 граммов опия, 49 граммов кокаина, а также почти 8,5 кг наркосодержащих растений.

Полицейские выявили 393 очага произрастания дикорастущих наркосодержащих растений на 26 673 «квадратах». Землепользователям вынесено 315 предписаний об их уничтожении. Все они исполнены вовремя.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также сотрудники полиции обнаружили 28 посевов запрещенных к возделыванию растений, которые содержат наркотические средства. С них изъяли 833 растения, из которых 681 — мак, 152 — конопля.



По данным Генпрокуратуры, в Татарстане за январь — август 2022 года зарегистрировали 3 635 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. По их количеству республика занимает 8-е место среди регионов России. На первом месте Москва.



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Татьяна Демина