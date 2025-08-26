Ущерб от свалки фирмы экс-главы УК ПЖКХ в селе Надеждино оценили в 3,5 млн рублей

«РСО-Инвест» обещал исполкому, прокуратуре и Россельхознадзору устранить последствия «рекультивации» старого карьера

В 3,5 млн рублей оценили порчу сельхозземель на окраине села Надеждино в Пестречинском районе Татарстана. Участок принадлежит казанскому ООО «РСО-Инвест» — это компания бывшего главы УК ПЖКХ Сергея Богатова. Районная прокуратура возбудила в отношении собственника угодий два административных дела за складирование ТБО и закапывание мусора в плодородный слой земли, а представитель компании еще месяц назад на совещании в администрации района пообещал ликвидировать свалку. Однако, как сообщили «Реальному времени» местные жители, на окраину села продолжают свозить отходы.

«В нарушение закона»

После публикации в «Реальном времени» статьи о том, как овраг рядом с селом Надеждино превратился в опасную мусорную свалку, прокуратура Пестречинского района отреагировала на жалобы местных жителей. Провела проверку соблюдения требований экологического и земельного законодательства и пришла к выводу, что ООО «РСО-Инвест» использовало принадлежащий ему земельный участок не по целевому назначению.

«В нарушение закона на землях сельскохозяйственного назначения собственник организовал свалку твердых бытовых отходов, — сообщается на официальном сайте надзорного органа. — Зафиксированы факты закапывания мусора в плодородный слой земли. Размер вреда, причиненного загрязнением почвы, превысил 3,5 млн рублей. По итогам проверки прокуратура района возбудила в отношении юридического лица — собственника земельного участка дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ (использование земельного участка не по целевому назначению), ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ (порча земель), а также внесла представление с требованием устранить нарушения. Акты прокурорского реагирования находятся на стадии рассмотрения».

«В нарушение закона на землях сельскохозяйственного назначения собственник организовал свалку твердых бытовых отходов». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Если кадастровая стоимость земельного участка не определена, то за использование земельного участка не по назначению юридическим лицам грозит штраф от 100 до 200 тыс. рублей, если определена — от 1,5 до 2% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 100 тысяч рублей. По данным Геоинформационного портала, кадастровая стоимость принадлежащего ООО «РСО-Инвест» участка с кадастровым номером 16:33:211107:385 составляет всего 520,822 тыс. рублей, значит, компания за это нарушение может заплатить максимум 100 тысяч. Согласно части 2 статьи 8.6 КоАП РФ, за уничтожение плодородного слоя почвы и порчу земель юрлицам может быть назначен штраф от 40 до 80 тыс. рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Заявителям из села Надеждино, которые жаловались на свалку, привлекающую птиц и грызунов и послужившую источником невыносимых запахов, в прокуратуре также сообщили, что в министерство было направлено требование о выделении специалиста для отбора проб природных вод, «обнаруженных в одном из карьеров в Надеждинском сельском поселении».

— По запросу прокуратуры района специалисты Минэкологии отобрали пробы грунтовых вод в карьере, — подтвердили изданию в Министерстве экологии и природных ресурсов РТ. — Пробы сейчас находятся на исследовании в лаборатории Центрального отдела обеспечения экологического надзора.

«Будут приняты меры в пределах полномочий»

В республиканском Управлении Россельхознадзора «Реальному времени» сообщили, что с целью проверки соблюдения земельного законодательства РФ сотрудниками ведомства было проведено выездное обследование земельного участка и установлено, что на нем размещены спецтехника, навал грунта и выявлено место несанкционированного размещения отходов производства.

При проверке соблюдения земельного законодательства сотрудниками Россельхознадзора установлено, что на земельном участке размещены спецтехника, навал грунта и выявлено место несанкционированного размещения отходов производства. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— С нарушенного земельного участка отобраны почвенные пробы на химико-токсикологические показатели и направлены в Татарскую испытательную лабораторию ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» для проведения анализов и подготовки заключения, — рассказали в Управлении Россельхознадзора. — По результатам исследований и заключения эксперта будут приняты меры в пределах полномочий. Также материалы обследования были направлены в районную прокуратуру для прокурорского реагирования и в МВД для установления лиц, виновных в допущении данного правонарушения. Прокуратура провела проверку, после которой направила нам материалы о порче земли, а в Росреестр — по нецелевому использованию земельного участка для привлечения его собственника к административной ответственности.

Рассмотрение материалов прокуратуры в Россельхознадзоре назначено на 22 августа 2025 года.

«Использование участка по назначению без рекультивационных мероприятий недопустимо»

В республиканской прокуратуре «Реальному времени» сообщили, что прокуратура Пестречинского района выявила факт наличия нарушений федерального законодательства на территории карьера, расположенного вблизи села Надеждино:

— Инициирована проверка в отношении собственника земельного участка. Установлено, что данное юридическое лицо на указанном земельном участке занимается рекультивацией карьера. Вследствие выявленных нарушений в отобранных с земельного участка образцах произошла порча и санитарно-бактериологическое загрязнение плодородного слоя почвы. Степень загрязнения плодородного слоя обобщенными колиформными бактериями «опасная» на 100% территории, энтерококками (фекальными) на 50% «умеренно опасная» и на 50% «опасная».

Вследствие выявленных нарушений в отобранных с земельного участка образцах произошла порча и санитарно-бактериологическое загрязнение плодородного слоя почвы, сообщили в прокуратуре РТ. Реальное время / realnoevremya.ru

В прокуратуре отметили, что теперь использование земельного участка по назначению без проведения рекультивационных мероприятий и снижения уровня загрязнения недопустимо. Там подтвердили, что, по предварительным расчетам, размер вреда, причиненного почвам, превысил 3,6 млн рублей, по результатам проверки в отношении фирмы вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях.

— В настоящее время одно постановление рассмотрено в межмуниципальном отделе по Пестречинскому и Рыбно-Слободскому районам Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан, — сообщили изданию. — По результатам рассмотрения организации назначен штраф в размере 27062,86 рубля. Иные административные материалы находятся на рассмотрении в Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Татарстан.

В адрес руководителя фирмы прокуратура внесла представление об устранении выявленных нарушений и приведении земельного участка в надлежащий вид.

Размер ущерба природе недооценили?

Сумма в 3,5 млн рублей, в которую в прокуратуре оценили ущерб природе от загрязнения почвы на участке площадью 15,6 га рядом с Надеждино, выглядит весьма скромной на фоне претензий, которые выставляют нарушителям в других российских регионах.



Так, в Свердловской области в первом полугодии 2025 года ущерб от свалки на земельном участке в 3 га оценили в 1,3 млн рублей (вдвое дороже в пересчете на гектар, чем в Надеждино), а скопление ТБО на 4 га — в 12,6 млн (в 14 раз дороже). А пенсионеру из поселка Янтарного под Калининградом за уничтожение плодородного слоя почвы на площади 4,6 га предъявили ущерб в 22 млн рублей — по 4,8 млн за гектар.

В Свердловской области ущерб от скопления ТБО на 4 га оценили в 12,6 млн рублей — в пересчете на гектар в 14 раз дороже, чем в Надеждино. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Странным с точки зрения обывателя выглядит и подход к расчету и взысканию ущерба, когда дело касается физлиц и юрлиц. К примеру, в 2021 году Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора за самовольное снятие и перемещение плодородного слоя почвы на участке площадью 0,12 га на берегу Чебоксарского водохранилища взыскало с жителя Республики Марий Эл без малого миллион рублей. А за порчу 0,3 га плодородных земель в Заинском районе республиканский Россельхознадзор выставил ООО «Гриднево» иск на 7,83 млн рублей, но в ходе арбитражного процесса пошел на мировую и удовлетворился соглашением о рекультивации нарушителем испорченных земель.

Из решений Заинского городского суда и Мензелинского райсуда, вынесенных в конце 2024 года, следует, что за ущерб, причиненный сбросом загрязненных сточных вод на почву и в реку Елховку, рублем вообще никто не ответил. Суды просто признали незаконным бездействие муниципальных органов власти и возложили на них обязанность устранить нарушения природоохранного законодательства.

«РСО-Инвест» обязался устранить нарушения»

— В связи с поступлением обращений граждан села Надеждино и главы Надеждинского сельского поселения об организации свалки на старом карьере было инициировано обращение в прокуратуру района и Управление Россельхознадзора по РТ о необходимости проведения проверки, — рассказали «Реальному времени» в администрации Пестречинского муниципального района, подчеркнув, что в настоящее время ситуация находится на контроле руководства района. — Управлением Россельхознадзора по РТ были отобраны почвенные пробы для выявления факта уничтожения плодородного слоя почвы и предъявления ущерба, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, виновным лицам. Материалы административного дела направлены по подведомственности в МВД по Пестречинскому муниципальному району РТ, прокуратуру района и в Управление Росреестра по РТ. Принятие мер Управлением Росприроднадзора по РТ невозможно в связи с отсутствием у него полномочий по проведению проверок на землях сельскохозяйственного назначения.

— Было инициировано обращение в прокуратуру района и Управление Россельхознадзора по РТ о необходимости проведения проверки, — рассказали «Реальному времени» в администрации Пестречинского муниципального района. скриншот сайта Пестречинского муниципального района

В райадминистрации подтвердили, что земельный участок с кадастровым номером 16:33:211107:385, на котором обнаружена свалка отходов, с 5 августа 2024 года принадлежит на праве собственности ООО «РСО-Инвест». И сообщили об итогах совещания, проведенного 17 июля 2025 года главой района Раисом Сулеймановым, в котором участвовали прокурор района, начальник следственного отдела МВД района, начальник отдела земельного надзора Управления Россельхознадзора, представитель Управления Росприроднадзора и представитель ООО «РСО-Инвест»:

— По результатам заседания ООО «РСО-Инвест» обязалось устранить нарушения в ближайшее время и применить технику для проведения работ по ликвидации свалки с 18 июля 2025 года.

«Они же должны этот мусор вывезти?»

Со дня совещания в Пестречинской райадминистрации прошло более месяца, однако, по словам главы Надеждинского сельского поселения Искандара Галяутдинова, свалка отходов рядом с селом не только не ликвидируется, а продолжает расти:

— Никаких изменений нет — отходы из карьера не вывозят, а дробленый строительный мусор продолжают завозить. Запах гниения по-прежнему чувствуется, но мы не можем теперь увидеть, прибавляется ли там количество отходов, потому что вокруг участка сделали обваловку, поставили там вагончик, шлагбаум и посторонних на территорию бывшего карьера не пускают. И плакат повесили, где написано, что эта территория — частная собственность, на которой ведется видеонаблюдение, и заходить туда запрещено.

Галяутдинов также сказал, что «меры реагирования» со стороны надзорных органов, вроде административных штрафов в отношении организаторов свалки, местных жителей не удовлетворят, поскольку проблемы зловония и загрязнения почвы не решат:

— Они же должны этот мусор вывезти, наверное, правильно? И в Управлении Россельхознадзора должны настоять, чтобы они его вывезли! А пока все только друг на друга ссылаются.

Слова главы поселения о том, что, несмотря на развитую надзорными органами бурную деятельность, зловонная и угрожающая местной экологии свалка остается на месте, подтверждают и местные жители.

— Продолжают возить туда что-то и разбивать нашу дорогу тяжелыми грузовиками — я в один день только по пути домой на прошлой неделе 14 машин 40-тонных насчитал, — говорит Сергей Х. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Продолжают возить туда что-то и разбивать нашу дорогу тяжелыми грузовиками — я в один день только по пути домой на прошлой неделе 14 машин грузовых насчитал, — говорит Сергей Х. (имя по просьбе гражданина изменено, — прим. ред.). — Все грузовики закрыты тентами — не видно, что именно они везут. Можно ведь половину машины загрузить чем угодно, а сверху насыпать, например, щебня, быстренько высыпать все это и закопать. Никто ничего не контролирует! Нам говорили, что здесь будут рекультивировать старый карьер, где раньше добывали бутовый камень, но рекультивация предполагает засыпку каким-то инертным балластом, а сверху восстановление плодородного слоя земли, а что на самом деле происходит?

«Могли специально привезти»

«Реальное время» обратилось с официальным запросом к гендиректору ООО «РСО-Инвест» Сергею Богатову. Издание просило сообщить, какие меры приняты для эвакуации ненадлежащих отходов с земельного участка рядом с селом Надеждино, а также сообщить о планируемых сроках вывоза с участка бытового мусора и о мерах по его рекультивации. Ответ будет опубликован по получении.

«Реальное время» обратилось к гендиректору ООО «РСО-Инвест» Сергею Богатову с запросом о том, какие меры приняты для эвакуации ненадлежащих отходов с земельного участка рядом с селом Надеждино. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее в «РСО-Инвест» изданию заявляли, что работы на участке ведутся строго в соответствии с утвержденным проектом рекультивации земель, «на объект доставляется инертный материал, изготовленный из строительных отходов <…> ТБО на объект не поступают <...>» и что «общество не уведомлялось о проведении выездных проверок Россельхознадзором на объекте и категорически не согласно с их результатами в случае проведения без уведомления собственника объекта».

А глава и собственник компании Сергей Богатов в разговоре с журналистами утверждал, что на участок рядом с селом Надеждино не завозится ничего, кроме разрешенных строительных отходов, и заметил, что не знает, может быть, жители могли специально привезти «пакет мусора какого-то бытового» перед визитом представителей СМИ?

Перспективный бизнес

Созданное Богатовым в январе 2021 года ООО «РСО-Инвест» в июле 2023 года получило лицензию на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов I—IV классов опасности.

«Cпавшее» до 2024 года предприятие, где в разное время насчитывалось один-два сотрудника, в 2024 году «проснулось». По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», среднесписочная численность работников на предприятии выросла до 17 человек, выручка компании по итогам года достигла почти 191 млн рублей, а чистая прибыль — 12,8 млн.

С июня 2025 года компания обладает сертификатом на производимую ею линию обработки (сортировки) отходов производства и потребления «СТРОЯК», а сам Сергей Богатов с 2023 года является владельцем товарного знака «Строяк».

В Татарстане уже сейчас наблюдается дефицит специально оборудованных объектов для размещения отходов на фоне низкой степени их переработки (согласно указу президента России, к 2030 году на захоронение после 100-процентной сортировки должно направляться не более 50% ТКО, а в РТ в 2024 году на обработку было направлено лишь порядка 26% отходов). С учетом этого бизнес Сергея Богатова выглядит более чем перспективным.

Однако развитие «мусорного» бизнеса в Татарстане зачастую идет вразрез с законом. Только с начала 2025 года в Республиканскую общественную экологическую приемную поступило 1 783 обращения граждан по поводу несанкционированного размещения отходов, а надзорные органы регулярно сообщают об обнаружении несанкционированных свалок на территории республики.