12 пошли под суд, 9 — в розыске: в Казани стартует процесс по аферам ОПС псевдотрейдеров на 120 млн

Фото: Максим Платонов

До Вахитовского суда Казани дошло масштабное дело об аферах с сертификатами на обучение финансовой грамотности и последующих «играх на бирже». Сегодня перед Фемидой предстанут 12 обвиняемых в мошенничествах в составе ОПС с ущербом на сумму 121,4 млн рублей. Еще девять фигурантов находятся в федеральном и международном розыске, уточнили «Реальному времени» в МВД Татарстана.



Ожидается, что на первом заседании будет решаться вопрос о мере пресечения обвиняемых.

По версии силовиков, преступное сообщество псевдотрейдеров в 2012—2021 годах успело увести средства сотни потерпевших в Казани, Екатеринбурге, Чебоксарах. В деле значатся суммы от 140 тысяч до 15 млн рублей. Большая часть обманутых — казанцы, их совокупные потери оценены в 105 млн рублей. А вот большинство обвиняемых — жители Самарской и Ульяновской областей.

— Людей обучали якобы торговать на бирже, — объяснял ранее в интервью «Реальному времени» суть преступной схемы замначальника следственной части ГСУ МВД Татарстана Булат Шарафутдинов. — Устанавливали им программу на мобильный телефон или компьютер, которая в режиме реального времени зеркально отражала текущую ситуацию с котировками. Однако это была симуляция — выхода на настоящие биржи программа не имела. Но у пользователя создавали ощущение, что он действительно управляет своим счетом. Хотя на деле там сидел один технарь на фрилансе на пляже с ноутбуком и посылал эти сигналы из Таиланда... Бывало и так, что сигналы «с биржи» подавались... из соседнего кабинета.



Используя купленные базы данных, потенциальным клиентам сообщали о выигрыше бесплатного сертификата по телефону либо лично при встрече у ТРК «Корстон», на улицах Баумана и Парижской Коммуны — там располагались офисы псевдоброкерских, по мнению силовиков, компаний «Гранд Консалтинг Групп», «Глобал Юнион» и «Голден Булл». В Екатеринбурге «учеба» велась под крышей ООО «Макс Трейд Профит», в Чебоксарах работала компания «Рич таун».

По данным силовиков, больше половины потерпевших не имели свободных средств для биржевой игры и их подсаживали на кредиты с помощью знакомых менеджеров банков. Убеждали, что вот рядом с ними есть люди, которые точно также рискнули раз-другой и добились успеха. Вот только система была устроена так, что даже выиграв в виртуальной реальности какие-то деньги, снять их со счета не мог ни один клиент — кому предлагали сыграть еще 100 раз, кому оформить спецкарту для вывода средств... А потом сообщали — из-за упущенного времени и колебания курса криптовалют, ваши барыши «сгорели». И предлагали... пополнить счет.

Первыми под арест по этому делу в октябре 2021 года попали бывший директор и бенефициар головной фирмы «Гранд Консалтинг Групп» Джамиль Валиев и исполнительный директор «Голден Булла» Павел Бабаев. На данный момент они обвиняются еще и в организации деятельности преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ). Такое же тяжкое обвинение предъявлено еще троим фигурантам — Максиму Ушакову, Семену Угасину и главе КФХ из Самарской области Самиру Танрывердиеву. Восемь других подсудимых силовики считают участниками ОПС.

Девятерым обвинение предъявлено заочно. Так, в международном розыске находятся сбежавший в Таиланд Павел Миронов — предполагаемый идеолог, он же «пляжный» сисадмин, его подруга Алена Казакова и Азар Алиев. Материалы в отношении разыскиваемых выделены в отдельное производство.

Заметим, большинство фигурантов этого дела — жители Самарской и Ульяновской областей.

С претензиями по статье 210-й не согласны все обвиняемые, некоторые частично признают свое участие в мошеннических схемах. В данный момент под стражей находятся трое из двенадцати фигурантов, у остальных — более мягкая мера пресечения.