Казанского гаишника обвинили в «решении вопросов» судьи Зиганшиной с передачей мзды в 5 миллионов

Экс-служительница мировой Фемиды стала фигуранткой нового коррупционного дела

Фото: Ирина Плотникова

В Казани сотрудника ГАИ арестовали по подозрению в посредничестве взяткам на общую сумму 8,5 млн рублей. По версии силовиков, за эти деньги капитан Ильназ Ахметзянов обещал «амнистию» от уголовного преследования МВД и Следкома двум дамам. Одна из них осталась свидетелем, другую — Эльмиру Зиганшину, мирового судью в отставке, посадили. Как выяснило «Реальное время», вскрыть новые факты коррупции сотрудникам 3-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ удалось благодаря поддержке ФСБ и бдительности безопасников МВД Татарстана.

Сегодня задержанного капитана ДПС УГИБДД МВД Татарстана оперативники доставили в казанский суд еще в 8 часов утра. Однако рассмотрение ходатайства на арест 31-летнего Ильназа Ахметзянова началось лишь в 14 часов. Когда у судьи Лукмановой завершилось заседание по другому делу. До ее решения сам Ахметзянов и его адвокат Наталья Фарукшина от комментариев отказались.



С ходатайством в суд обратилась замруководителя 3-го отдела Следкома по РТ Гузель Гафиатуллина. Напомним, именно этот отдел направлял суд дело казанской судьи Марины Фирсовой и экс-главы «Заинского сахара» Шамиля Мингазова с группой бывших подчиненных, признавшихся в растратах. Следователь Гафиатуллина в свое время вела дело покаявшейся и возместившей ущерб профледи Татарстана Татьяны Водопьяновой.

Версия следствия: судья отдала на откуп 5 млн рублей

На процессе выяснилось — первое дело по этой истории силовики возбудили еще 19 января.

Фигуранткой стала Айзиря Рахимова, тут же написавшая явку с повинной о даче взятки в 3,5 млн рублей через близкого друга своей сестры Миляуши Харисовой — инспектора ДПС Ильназа Ахметзянова. В понедельник, 20 января, он был задержан на 48 часов, а по их истечении — еще на двое суток, по новому делу о посредничестве взятке уже в 5 млн рублей на пару с подругой Миляушой, которая также написала повинную. А вот сотрудник ГАИ вину по двум эпизодам не признал, и в суд ушло ходатайство на его арест.



Деятельность пары Харисова — Ахметзянов привлекла внимание сразу трех ведомств, уверяют источники «Реального времени». Родная сестра Харисовой заявила на друга-полицейского, через которого пару лет назад передала 3,5 млн рублей за непривлечение к уголовной ответственности и возврат изъятого при обыске имущества. Причем указала — первоначально капитан требовал за помощь вдвое больше, обещая передать указанную сумму неким должностным лицам МВД. Передал ли — заявительница не знает, помнит, что деньги отдавала в 2016 году уже после того, как ее допросили в качестве свидетеля по «обнальному» делу. Статус ее в том деле не менялся, потому и появились подозрения — это был обман. А у сотрудников службы собственной безопасности МВД по РТ появились основания для детальной проверки.



Не сидели без дела и коллеги полицейских в УФСБ по РТ и Следкоме. Еще в ходе расследования попытки передачи взятки 510 тысяч рублей за хорошее решение в апелляционной инстанции у оперов и сотрудников 3-го отдела Следкома по РТ появилась информация — кандидатка в подозреваемые Эльмира Зиганшина, она же мировой судья по Кировскому району Казани (теперь в отставке и в СИЗО, — прим. ред.), отдала паре Харисова — Ахметзянов 5 млн рублей, чтобы силовики забыли о ней.

По версии следствия, познакомилась судья Эльмира Зиганшина с Миляушой Харисовой в 2017-м, уже после задержания своего гражданского мужа Артема Косарева, но до рождения ребенка и до обращения главы Следкома Бастрыкина в квалифколлегию судей РТ за дачей согласия на ее преследование. Зиганшина искала жилье в Казани, хотела перебраться из пригорода и частного дома. Квартира Харисовой ее устраивала, но из-за навалившихся проблем и отсутствия денег она не торопилась со сделкой, а в какой-то момент раскрыла перед хозяйкой карты.

Как полагают силовики, Харисова рассказала о претензиях Следкома к Зиганшиной близкому другу — Ахметзянову, а он с ходу пообещал решить вопрос на личных связях, в том числе в Москве. При личной встрече судьи с этой парой в 2017 году была озвучена и цена вопроса — 5 млн рублей, и желавшая избавиться от проблем в итоге согласилась и заняла нужную сумму...

И призналась после посадки

Самое любопытное, что по хронологии вскоре после передачи денег Следком по РТ направил в Москву и материалы для подготовки представления Бастрыкина по Зиганшиной, а их «завернули» со ссылкой на неполноту... Но уже в мае 2018-го квалифколлегия судей РТ дала главе СКР согласие на привлечение коллеги к уголовной ответственности.

Говорят, Зиганшина предъявляла претензии Харисовой и Ахметзянову, хотела вернуть деньги. В ответ получила угрозу о заявлении в ФСБ. А потом и не до этого стало — в конце 2018-го против нее возбудили уголовное дело, и через год Верховный суд РТ приговорил к 4 годам колонии за покушение на посредничество взятке 510 тысяч рублей. Косареву дали на полгода меньше. Он брал всю вину на себя, настаивая на версии мошенничества и невиновности матери своего ребенка. Но в январе 2020-го приговор вступил в силу.

По данным «Реального времени», следователи ждали этого момента, чтобы выяснить позицию уже осужденной, но не лишенной статуса отставной судьи по истории с 5 млн рублей. Говорят, Эльмира Зиганшина была крайне удивлена появлению в СИЗО руководителя 3-го отдела Следкома по РТ Айрата Валеева и еще больше — его информированности. В итоге осужденная рассказала о дорогих «услугах» капитана полиции. Теперь вопрос лишь в том, что будет установлено в ходе следствия — передавались ли деньги как взятка дальше или присваивались предполагаемым посредником.

Добровольное заявление о взятке, как известно, освобождает взяткодателя от уголовной ответственности. Впрочем, новое уголовное дело против судьи и не возбуждалось. Для этого требуется новое представление от главы Следкома в адрес органов судейского сообщества.

На заседании суда следователь Гузель Гафиатуллина просила отправить полицейского и отца двух детей Ильназа Ахметзянова за решетку до 20 марта. Помощник прокурора Ново-Савиновского района Рамиль Гильмутдинов ходатайство поддержал. В суде прозвучало — показания против гаишника дали Харисова с сестрой Рахимовой, также написавшие явки с повинной, а также поступило сообщение от Зиганшиной.

Адвокат Наталья Фарукшина просила следствию отказать и избрать в отношении клиента домашний арест — в доме его супруги в Пестречинском районе.

По мнению защиты, доводы о возможности скрыться и угрожать другим участникам дела — голословны, а никакими специальными познаниями, позволяющими создать помехи расследованию, старший инспектор ДПС не обладает. Причастность Ахметзянова к преступлениям на основе представленных доказательств адвокат Фарукшина ставит под сомнение: «Эти сведения еще не проверены. Мой подзащитный полностью отрицает эти данные, говорит, что его оговаривают иные лица, подозреваемые в причастности к преступлениям 2016 и 2017 годов».

— Поддерживаю слова своего адвоката, чтобы меня закрыли под домашний арест, — кратко выступил капитан Ахметзянов.

Судья Анна Лукманова провела в совещательной комнате около получаса и вынесла решение — подозреваемый не заслуживает более мягкой меры пресечения. Впрочем, из зала суда гаишника повезли не в СИЗО, а на новые следственные действия.