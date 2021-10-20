Чтобы поймать мошенников, отправляла им деньги? Шесть кредитов «козырной» дамы УВД Казани и москвич в СИЗО

В деле обманутой на 13 млн рублей семьи подполковника полиции появился обвиняемый

Фото: Ирина Плотникова

В Москве задержали первого подозреваемого в хищении 13 млн рублей у подполковника полиции Казани Натальи Абросимовой и ее родителей. На суде по мере пресечения 30-летний механик с дипломом психолога утверждал — преступления не совершал, 13 миллионов в руках не держал. По данным источников «Реального времени», в мае — июне этого года Абросимовы получили шесть кредитов и перевели их через банкомат в ТЦ «Южный» на «защищенные» счета. По версии потерпевших, тогда они думали — это поможет поймать кредитных мошенников.

Версия следствия: «Хищение под предлогом сохранения средств»



К истории пропавших миллионов замначальника миграционного отдела УВД Казани ее коллеги отнеслись с большим вниманием — в день подачи заявления, 15 июля, в отделе полиции «Горки» возбудили уголовное дело и допросили подполковника Наталью Абросимову в качестве потерпевшей от мошенничества в особо крупном размере.

Детали расследования были обнародованы на днях в Приволжском райсуде Казани при рассмотрении ходатайства о судьбе первого обвиняемого.

Дело возбуждалось в отношении неустановленного лица, которое «в период с 23 мая по 14 июля 2021 года в неустановленном месте и при неустановленных следствием обстоятельствах, путем обмана и злоупотребления доверием» потерпевших «под предлогом сохранности денежных средств завладело денежными средствами в размере 13,1 млн рублей». Из этой суммы 4,9 млн рублей принадлежали самой Наталье Абросимовой, 7,3 млн — ее отцу и 940 тысяч — матери.

Первые 2 месяца работы силовиков результата не дали — 15 октября следствие было приостановлено за отсутствием подозреваемого. На тот момент следователи ОП «Горки» успели добиться наложения ареста на дом в Салмачах, проданный отцом Абросимовой за 7 млн рублей семье с тремя детьми.

К истории пропавших миллионов замначальника миграционного отдела УВД Казани Натальи Абросимовой (на фото — в центре) ее коллеги отнеслись с большим вниманием

Напомним, после регистрации этой собственности отец семейства вместо новоселья получил вызовы на полицейские допросы — в качестве свидетеля, а его адвокат инициировал проверки действий потерпевшей и ее коллег со стороны прокуратуры, СК и службы собственной безопасности МВД Татарстана. Тем не менее на гражданском процессе по иску о выселении Абросимовых из проданного дома адвокат последних называл покупателя «звеном криминальной цепи».

Суд встал на сторону истца — «приговорил» к выселению подполковника и членов ее семьи, поскольку факт заключения сделки, получения средств и перехода права собственности ответчики не оспаривали. А против выселения возражали, рассказывая странную историю про свое участие «в разоблачении преступной группы, которая обманным путем пыталась завладеть домом» — связь держали по телефону с неизвестным «сотрудником МВД», который просил соглашаться на любую цену покупателя, а после сделки назвал счет, куда нужно перевести деньги. Эти пропавшие 7 млн рублей теперь фигурируют в качестве ущерба в уголовном деле.

Первого подозреваемого сотрудники угрозыска МВД Татарстана задержали в Москве 29 сентября, доставили под конвоем в Казань, предъявили обвинение и по решению Приволжского райсуда водворили в СИЗО. На днях тот же суд рассматривал ходатайство следователя полиции Ольги Степановой о продлении ареста не признающему вину фигуранту еще на месяц. До заседания выяснилось — материалы дела у Степановой забирают в Главное следственное управление МВД республики.

К 15 октября следователи ОП «Горки» успели добиться наложения ареста на дом в Салмачах, проданный отцом Абросимовой за 7 млн рублей семье с тремя детьми

Обвиняемый: «Если бы я знал, где 13 миллионов...»

Эдуарду Бабаяну — 30. Несудимый холостяк из Москвы с высшим образованием и званием мастера спорта по греко-римской борьбе. Суду представился официально безработным, добавив, что трудится мотомехаником в автосервисе.

— Вину я по-прежнему не признаю, но не вижу мотивов меня задерживать — я не намерен скрываться. Более того — готов сотрудничать со следствием, — заявил на заседании Бабаян.

Он просил заменить содержание в СИЗО более мягкой мерой пресечения — обязательством о явке, либо домашним арестом — близкие готовы снять для этих целей квартиру в Казани.

— В моих интересах безусловно отстаивать и свою позицию, чтобы помогать следствию найти виновных. Я себя таковым не считаю и могу более исчерпывающе это доказывать, не находясь в СИЗО, — заявил москвич.

Адвокат по назначению Людмила Кузьмичевская воздержалась от вопросов следователю и оценки представленных доказательств причастности Бабаяна к хищению. Но повторила его слова о желании сотрудничать со следствие и констатировала отсутствие судимости.

Адвокат по назначению Людмила Кузьмичевская воздержалась от вопросов следователю и оценки представленных доказательств причастности Бабаяна к хищению

В свою очередь следователь Ольга Степанова была категорична: «Применение иной меры считают нецелесообразным». С ее слов, сама тяжесть обвинения по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и санкция статьи — до 10 лет колонии — «дают основания полагать, что Бабаян может скрыться, создать помехи следствию и оказать давление на свидетелей и потерпевших, данные которых ему стали известны в ходе следствия».

Лейтенант полиции просила продлить арест еще на месяц, уверяя суд — за это время следствие «будет стараться» установить иных участников преступления и собрать характеризующий материал на уже имеющегося.

Помощник прокурора Приволжского района Артур Девятеев следователя поддержал. И вернувшийся из совещательной комнаты судья Артем Никифоров санкционировал продление ареста Бабаяна до 15 ноября.

Эдуард Бабаян: «С удовольствием рассказал бы, если бы я знал где 13 миллионов, и если бы знал людей, которые причастны ко всей этой сумме»

В перерыве обвиняемый отказался комментировать историю своего знакомства с подполковником Абросимовой, зато ответил на вопрос о деньгах:

— С удовольствием рассказал бы, если бы я знал где 13 миллионов, и если бы знал людей, которые причастны ко всей этой сумме.

— Тогда почему она показала на вас при опознании? — уточнила журналист «Реального времени».

— Потому что я единственный, кто с ней встречался... Как и тот покупатель дома. Но этих денег я в руках не держал. Там не фигурировала сумма, о которой вы говорите. Но она меня записала в соучастники по поводу 13 миллионов... А у меня даже телефона ее не было.

Версия потерпевших: телефонный дуэт аферистов и кредиты в никуда

Близкие арестованного верят в его невиновность. Считают, Эдуарда использовали втемную — предложили поработать на московскую брокерскую контору и сопроводить выдачу кредита на 2 млн рублей в казанском филиале БЖФ (Банке жилищного финансирования, — прим. ред.). В нужный день у банка его ждала Абросимова, в отделении оформили документы, но за деньгами заемщицу пригласили в Москву.

— Мы надеялись на объективное расследование этой истории, но следователям, похоже, правда не нужна, — заявил «Реальному времени» по телефону один из родственников арестованного.

Близкие арестованного верят в его невиновность. Считают, Эдуарда использовали втемную

Знакомые с этой историей юристы отмечают, что на очной ставке с Бабаяном потерпевшая говорила: сотрудником банка он ей не представлялся, никаких денег ему она не платила, зато по требованию некоего «сотрудника банка ВТБ Смирнова» из полученных средств взяла себе лишь половину и позже перевела на указанный Смирновым «безопасный счет». Вторую часть передала Бабаяну, как настаивал все тот же Смирнов.

По данным источников «Реального времени», Абросимова на следствии рассказывала — со Смирновым плотно общалась по телефону с конца мая, и именно в результате «заочных консультаций» с этим неизвестным она сама и члены ее семьи понабрали кредитов в разных банках на суммы от 300 тысяч до 2,2 млн рублей.

По версии заявительницы, в конце мая некий представитель службы безопасности Сбербанка сообщил ей, что к ее личному кабинету подключены сразу несколько гаджетов, включая два айпада, которых у дамы не было. Дальше тот же сотрудник спросил — не оформляла ли она недавно другую банковскую карту, она сообщила — было такое, и указала на ВТБ, после чего «представитель «Сбера» переключил ее на коллегу из другого банка — Смирнова, якобы для проведения проверки. Смирнов с ходу напугал клиентку утечкой ее данных и тут же обнадежил, что уже готовится обращение в полицию. А на следующий день потерпевшей позвонил уже другой человек, который представился следователем МВД Татарстана, майором Быковым.

Историю общения с этим майором, требовавшим называть пароль «Веревка» описывал на гражданском процессе Приволжского райсуда Казани Дмитрий Абросимов — отец VIP-сотрудницы УВД Казани и полковник Росгвардии. Личных встреч ни со Смирновым, ни с Быковым не было. При этом все члены семьи уверяют — не понимали, что их обманывают и выполняли все директивы «безопасника банка» и «майора».

По версии потерпевшей, через пару дней после первого разговора Смирнов заявил, что, используя ее данные, один мошенник уже оформил на себя кредит в 1,5 млн рублей и, чтобы изобличить его и аннулировать этот заём, нужно... пойти в тот же банк и получить кредит на такую же сумму. А затем перевести полученную сумму на защищенные счета через указанный Смирновым банкомат стороннего банка в казанском торговом центре «Южный» — якобы только так можно обеспечить сохранность этих сумм.

Дальше история с попыткой мошенников взять кредит от имени Абросимовой якобы повторилась еще дважды, и оба раза она шла в указанные «безопасником» банки, брала крупные суммы и траншами от одной до 150 тысяч рублей отправляла через банкомат на указанные счета. Чтобы успокоить клиентку и быть с ней на связи 24 часа в сутки, Смирнов создал чат в мессенджере, куда после перечисления средств отправлял липовые документы о том, что свежевыданный кредит уже погашен, и Абросимова никакому банку ничего не должна. Объяснял, что целью траншей является в том числе охота на «оборотней» в кредитных учреждениях, которые занимаются разглашением данных о клиентах.

Дальше — больше: Смирнов забил тревогу, мол, теперь аферисты пытаются оформить кредит от имени отца Абросимовой, а следом позвонил «полицейский Быков» и подтвердил — силовики фиксируют такую попытку, нужно действовать. Как именно? Снова взять кредит. Дальше в зону поражения попала и мать подполковника — она, спасая свои накопления в одном банке, перевела их на «суперзащищенный» счет, а затем еще оформила на себя кредит в 300 тысяч рублей и отправила его через банкомат неизвестно кому...

Сделку с продажей дома также сопровождали оба телефонных «консультанта», уверявшие, что коттедж в Салмачах без ведома хозяев выставлен на продажу и нужно действовать, чтобы изобличить преступников. Об этом со ссылкой на позицию потерпевших утверждают источники «Реального времени». Говорят, сомнения в отношении Смирнова и Быкова у Абросимовых появились лишь в июле, когда те объявили, что под угрозу попали и банковские счета брата подполковника.

Сделку с продажей дома также сопровождали оба телефонных «консультанта», уверявшие, что коттедж в Салмачах без ведома хозяев выставлен на продажу и нужно действовать, чтобы изобличить преступников

Напомним, что защита покупателя дома ранее выдвинула иную версию больших финансовых потерь отдельно взятой семьи — прогоревшие вложения в пирамиду, например, Finiko. На предложение «Реального времени» ответить на подобные подозрения потерпевшая сторона пока не откликнулась.

«Социальным инженерам» все равно, у кого выманивать деньги»

Эксперты «Реального времени» в области уголовного права отмечают — реальное участие потерпевшего в оперативном эксперименте невозможно без его письменного заявления о преступлении и согласия на подобные действия. Кроме того, оперативный эксперимент преследует цель фиксации незаконных действий с помощью скрытых записывающих устройств и никоим образом не предполагает проблем для потерпевшего с реально проданным домом и полученным кредитом.

Могла ли об этом не знать потерпевшая семья силовиков? Могла ли не использовать свои связи для проверки данных телефонных «консультантов»?

— Мошенникам — «социальным инженерам» — безразлично, у кого выманивать деньги, они покушаются даже на деньги полицейских, — считает начальник аналитического управления Банка корпоративного развития Максим Осадчий, отмечая низкий уровень финансовой грамотности населения.

По данным Осадчего, за прошлый год в стране зафиксировали 359,7 тыс. несанкционированных транзакций по оплате товаров и услуг в интернете в результате применения методов социальной инженерии, а также 7,7 тыс. случаев использования платежных карт (за исключением предоплаченных) без согласия их владельцев в банкомате или терминале с помощью методов социальной инженерии.



В свою очередь гендиректор аналитического агентства «БизнесДром», замдиректора Ассоциации развития финансовой грамотности Павел Самиев отметил — подход о некой утечке информации и скомпрометированных данных применяется мошенниками довольно часто:

— Причем сразу идет переключение сотрудников банка на правоохранителей или коллег из другого банка, и уже это должно у людей сразу вызывать подозрения. Так не бывает. Но, к сожалению, многие люди попадаются. Ни в коем случае не нужно реагировать на предложения перевести куда-то деньги. Априори нет такого понятия как защищенные счета — это явное мошенничество!



Также Самиев объясняет — ни представители банка, ни полиции не имеют права предлагать клиенту что-то делать со своими счетами в случае реальной угрозы. Тут работают иные механизмы. Банк может сам обратиться с заявлением в полицию, а если клиент считает, что его обманывают — он тоже должен лично прийти в полицию и написать заявление. Если появились опасения, что преступление совершается в данный момент, то можно потребовать блокировку карты и затем обратиться в банк лично.