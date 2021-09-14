В Казани возбуждено дело об уклонении от налогов на 79 млн рублей

Фото: «Реальное время»/ Максим Платонов

В завышении налоговых вычетов на 79 млн рублей заподозрили руководителей казанской компании «Рисар» Следком по РТ и экономическая полиция МВД. Дело возбуждено после изучения налоговых деклараций фирмы за три года, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Следкома по РТ.



По версии следствия, с января 2016 года до конца марта 2019-го в налоговые декларации «Рисар» и иные документы были внесены заведомо ложные сведения о взаимоотношениях с рядом технических организаций. Целью фальсификации силовики считают необоснованную выгоду в виде вычетов по налогу на добавленную стоимость.

Предварительный ущерб бюджету оценен в 79 млн рублей с лишним. Расследование продолжается.